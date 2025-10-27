ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 760 оценок

Началась активная фаза тестирования патча 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2 - релиз обновления уже скоро

Gutsz Gutsz

Команда GSC Game World приступила к внутреннему тестированию масштабного обновления патча 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Об этом сообщили авторы фанатского портала Stalker2News, отметив, что грядущее обновление будет «большим» и включает ряд заметных изменений в интерфейсе и настройках игры.

Одним из ключевых нововведений станет обновлённый раздел экипировки, где появится больше характеристик и статистики по снаряжению — решение, вдохновлённое классической трилогией S.T.A.L.K.E.R. Кроме того, патч добавит возможность отключать или включать звуковой эффект при хедшоте, что должно понравиться игрокам, предпочитающим более реалистичное звуковое сопровождение.

Разработчики также подтвердили, что патч 1.7 не связан с обновлением движка — переход на версию Unreal Engine 5.5.4 планируется лишь в 2026 году. Новый трейлер, посвящённый консольной версии, всё ещё демонстрирует визуализацию на текущей версии движка (UE 5.1), поэтому ожидать глобального технологического скачка в ближайшие месяцы не стоит.

Атмосферный геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 напоминает о скором выходе версии для PS5

Тем временем релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PlayStation 5 состоится уже 20 ноября. А в 2026 году игру ждут новые рубежи — первое сюжетное дополнение и переезд на обновлённую версию движка Unreal Engine, что, по ожиданиям сообщества, станет самым масштабным этапом развития проекта после релиза.

Комментарии:  20
endg

Великой игре - хорошие патчи

29
Glukinc

Ну такое, эндгейм пустой. Очень много мест где можно было активностей добавить.

7
ceratops95 Glukinc

Аномали с гамой и сталкер апдейт переплюнут любой патч сталкера 2

3
borsic Glukinc

Со временем будет я думаю.

3
-zotik-

Релиз игры уже скоро)

8
zweruchka

Да. Каких-то пару лет осталось подождать 😁

2
-zotik- zweruchka

Оптимист)

2
ceratops95

типа так

4
MNM 777

переход на версию Unreal Engine 5.5.4 планируется лишь в 2026 году.

7
zweruchka

А патчи 1.7.1 и 1.7.2, исправляющие то, что поломает 1.7 тоже тестируют?

ЗЫ. Изменение интерфейса и звук хедшота, как обычно, из модов берут "разработчики".

3
Fronyx

Ждём патч 2.0, полную ру локализацию и пару десятков модов

3
Bait795

я так понял пока в третьем прохождение я не понохватал багов подожду патч пожалуй 1.7 ,благо есть пока во что поиграть!

2
Kolyambus

Звук хэдшота убогий, аля пустая скорлупа гредского ореха, хорошо что поправят.
Подождем версию 2.0, и можно будет играть.пра🏴‍☠️👍Того и глядишь, и рус локализацию замутят.

1