Названы аномалии, которые появятся в S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало описания части аномалий, которые появятся в S.T.A.L.K.E.R. 2. Их нельзя найти непосредственно в утекшем билде игры, однако их описания и рабочие скриншоты есть среди файлов сборки.

Аномалия «Янтарь»

«Находится в окрестностях Выжигателя Мозгов (Антенна «РАДУГА»), НТЦ «Малахит» и озера с одноименным названием.

Представляет собой отростки из кристаллов пронизывающие местность вокруг себя. Имеет дневную и ночную форму.

Дневная форма: В центре аномалии находится зависшее над землей «ядро» с артефактом «День». По всей территории аномалии растут кристаллы тентаклевидной формы, создавая лабиринт. При приближении к кристаллам из них вырастают тентакли. Соприкоснувшись с игроком, они его удерживают и наносят урон, из них можно вырваться используя QTE. Игрок должен пробраться через лабиринт к ядру, растущие «шипы» можно отстреливать. В нижней части ядра есть разрушаемый элемент, из него выпадает артефакт.

Ночная форма: В центре аномалии на земле находится кристалл с артефактом внутри (днем артефакт не видно). По всей территории аномалии растут кристаллы тентаклевидной формы, в ночное время имеют прозрачный вид. При приближении к кристаллам грави-сила отталкивает игрока и наносит урон. Чтобы пройти лабиринт из кристаллов, нужно светить фонариком на них, тогда они меняют свои свойства на дневную форму (смотрите выше) и становятся осязаемые. Игрок должен пробраться через лабиринт к кристаллу с артефактом внутри, и, выключив фонарик, изъять артефакт. Артефакты «День» и «Ночь» объединяются в один артефакт, усиливая свойства друг друга или же добавляя новые пассивные свойства».

«Аномальный Пень»

Аномалия находится в окрестностях НТЦ «Малахит» и Общежитий. Это — пень с длинными корнями и жгучим пухом на них. Рядом с ним — сильная радиация».

«Аномалия «Лабиринт»

Находится на пути от антенны «РАДУГА» в окрестности комплекса «Янтарь». Это — пси-поле, которое расположилось в разрушенном гаражном кооперативе. Оно спаунит призраков монстров, которые наносят урон, проходя через игрока. Аномалию можно «разрушить», найдя артефакт в подземной части парковки».

S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series. Одновременно с релизом игра попадет в Game Pass.