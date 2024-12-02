"Не идеальная, но это моя Игра года": автор Dishonored и Prey высказался о S.T.A.L.K.E.R. 2

Рафаэль Колантонио, известный креативный директор Dishonored и Prey, а также основатель Arkane Studios, недавно завершил своё прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2. Несмотря на то, что ему ещё предстоит выполнить множество побочных активностей в открытом мире, он уже готов отметить потрясающую работу авторов из студии GSC Game World. Несмотря на все технические проблемы шутера, игра про исследование Чернобыльской зоны стала для него "Игрой года".

В своей недавней публикации в социальных сетях Колантонио подчеркнул, что, несмотря на несовершенства игры, именно её атмосфера, суровость мира и свобода исследования оставили в нём самые яркие впечатления. Последние игры, которые ему принесли подобные ощущения, были весьма ограничены, и среди них он назвал Baldur's Gate 3 — ещё одну игру, привлекшую внимание благодаря глубокому миру и нелинейному подходу. Однако S.T.A.L.K.E.R. 2 для него оказалась гораздо более впечатляющей в плане атмосферы и свободы действий. И если Baldur's Gate 3 была лучшей игрой 2023 года, то S.T.A.L.K.E.R. 2 точно лучший проект 2024 года.

Несмотря на технические проблемы, которые стали причиной критики игры со стороны некоторых пользователей и рецензентов, Колантонио не сомневается, что эти вопросы будут решены в будущих обновлениях, и игра продолжит развиваться, предоставляя игрокам действительно интересный открытый мир.

Напомним, разработчики игры за эти выходные выпустили два полноценных обновления и один загадочный хотфикс. Это показывает, что исправления ошибок не заставят себя долго ждать.