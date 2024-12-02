"Не идеальная, но это моя Игра года": автор Dishonored и Prey высказался о S.T.A.L.K.E.R. 2

Рафаэль Колантонио, известный креативный директор Dishonored и Prey, а также основатель Arkane Studios, недавно завершил своё прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2. Несмотря на то, что ему ещё предстоит выполнить множество побочных активностей в открытом мире, он уже готов отметить потрясающую работу авторов из студии GSC Game World. Несмотря на все технические проблемы шутера, игра про исследование Чернобыльской зоны стала для него "Игрой года".
В своей недавней публикации в социальных сетях Колантонио подчеркнул, что, несмотря на несовершенства игры, именно её атмосфера, суровость мира и свобода исследования оставили в нём самые яркие впечатления. Последние игры, которые ему принесли подобные ощущения, были весьма ограничены, и среди них он назвал Baldur's Gate 3 — ещё одну игру, привлекшую внимание благодаря глубокому миру и нелинейному подходу. Однако S.T.A.L.K.E.R. 2 для него оказалась гораздо более впечатляющей в плане атмосферы и свободы действий. И если Baldur's Gate 3 была лучшей игрой 2023 года, то S.T.A.L.K.E.R. 2 точно лучший проект 2024 года.
Несмотря на технические проблемы, которые стали причиной критики игры со стороны некоторых пользователей и рецензентов, Колантонио не сомневается, что эти вопросы будут решены в будущих обновлениях, и игра продолжит развиваться, предоставляя игрокам действительно интересный открытый мир.
Напомним, разработчики игры за эти выходные выпустили два полноценных обновления и один загадочный хотфикс. Это показывает, что исправления ошибок не заставят себя долго ждать.
Тот же Киберпанк засрали за сырость, а здесь "ну ничего страшного, поправят"... двойные стандарты - такие двойные...
Согласен,выглядит очень отвратно
и кто же "засирал" КП 2077? Те же, кто сейчас занимается тем же самым по сталкеру 2. Я даже их никнеймы не успел забыть по форуму киберпанка. А на релизе КП и критики с журналистами, и простые геймеры ставили игре не ниже 7 баллов. В Стиме в то время было 70- 72% положительных отзывов. На старых приставках, да, играть было невозможно, ну так С2 таких проблем с консолями не имеет.
Я играл в кибербаг на релизе. У меня на ПК (на тот момент было Ryzen 3 3100 и GTX 1650 Super) игра работала нормально. Не без шероховатостей, но однозначно лучше, чем сталкер 2. Освещение в киберпанке как по мне намного лучше реализовано. Даже без лучей. Ведь аппаратного RTX в сталкере нет. Они даже в ПК версии его не сделали.
киберпанк был в гораздо худшем состоянии чем сталкер
RT нет, тени местами странные, при этом, отражения все есть, так что, в части отражений все хорошо.
Чо гля? Теперь они на полном серьезе начали пропихивать забагаванность игры как норму?
Дна нет, блин, роем глубже.
Какая ещё потрясающая работа, какая свобода действий, он там обкурился, нанюхался? Игра полная примитивщина, при этом даже такие базовые механики, как перемещение и стрельба, выполнены отвратительно, хочу перелезу через препятствие по пояс, хочу нет, по какой логике это работает черт знает, а на стрельбу всем ботам плевать, даже не чешутся, а других механик раз-два и обчелся, и к свободе действий они никакого отношения не имеют, в этой "игре" ничего нельзя сделать по-своему. Хочу мимо ботов покрасться, а для этого отвлечь - нельзя, нет такой механики, на кинутый болт они никак не реагируют. Хочу продать икону одному боту, что у потом украсть её у него, когда он спит, и принести хозяину, но не могу - нельзя, нет таких механик, как кража и распорядок дня, бот просто сидит на стульчике смотрит безжизненно в стену сутки напролёт, как впрочем и все остальные. Хочу стравить врагов друг с другом, приманив, например, монстров мясом к какому-нибудь отряду бандитов, но нельзя, нет таких механик, как приманивание и лутание монстров, а бандиты, как и монстры появляются за спиной. Причём мясо с монстров ещё можно было бы есть, чтобы можно было утолять голод, когда нет других продуктов, но при этом получать радиацию, ну или пожарить у костра, но нельзя разводить или разжигать костры... Итд итп, здесь ничего нельзя кроме как ходить и стрелять, примитивный продукт, при этом сделанный на отвали, от качества графики и звука, когда в помещении смотришь в окно, а там яркий день, выходишь - пасмурно и вечер, а в шторм лучше вообще в окна не смотреть, все белое, а звуки окружения все исчезают едва заходишь в здание или в укрытие, например идёт гроза, ветер сильный шумит, заходишь в дом - тишина мертвая, стоишь на выходе из туннеля, тишина, делаешь шаг вперёд - вот тебе и треск молнии, и гром от неё, и шум ветра, заканчивая обилием багов... Например у меня бот просивший купить икону дох на своём стульчике каждый раз, когда я по его заданию заходил в маковое поле, сразу же провал получал. Пришлось искать сейв, с которого можно было дойти до поля и выполнить квест и он оказался аж за 2 часа до этого. Тьфу, халтурище позорное
Все это не нужно в Сталкере, а если бы было то это уже был бы не Сталкер
Если я тебя правильно понимаю, то, по твоему мнению, Сталкер - это про примитивизм. Релизная версия Сталкера 2 по геймплею сосёт ногу у какой-нибудь Anomaly так, что им можно ковёр пылесосить.
Сразу вспоминается RDR 2... В хорошем смысле.
Нет не в хорошем, в офигительно хорошем.
Вот поэтому мне Anomaly и не нравится
За то, что она устанавливает более высокую планку глубины и качества касательно "сталкерского" геймплея и из-за этого бедный Сталкер 2 кажется слабенькой работой начинающих мододелов?
"Не идеальная, но это моя Игра года" - классика от фанбоя, который пытается оправдать баги и размером с мутанта. Свобода исследования! Да, свобода бродить по пустой карте и собирать мусор. А Baldur's Gate 3 ограничена, ага, настолько ограничена, что там контента на сотни часов, в отличие от этого симулятора ходьбы по болотам. В общем, Колантонио, иди лучше Dishonored 3 делай, если ещё не разучился. А Сталкер пусть допиливают лет пять, может тогда и станет играбельным.
симулятор ходьбы по болотам это деф стрендинг убогий
даже в нем контента больше
Ну игра на 5\6-.. В ней сломанные квесты, тупейший ИИ, лагающие текстуры, сломанное освещение, пустой мир, куча механик которые можно добавить ну их нет. Слабый сюжет, ну другой не придумаешь. Из плюсов, большая игровая карта, без всяких загрузок, хорошая игра для модинга, больше не вижу плюсов. Да что-то уже починили ну игру не делали 2-3 года.
Я вот тоже не понимаю хайпа, игра даже хуже по многим аспектам чем ТЧ получилась. Когда понял что бинокля в игре нет - был в шоке!
Нет даже ПНВ в экзоскелетах. А фонарик убогий.
На фонарик вышел элементарный мод, который практически не влияет на производительность, но как же он меняет атмосферу...!!! Конечно тени с рей-трейсингом были бы гораздо реалистичней, но даже так выглядит очень круто. С первого дня ждал.
это правда что от твоего фонарика теней нет, но от фонариков npc тени есть?
ты слепой что ли? Я же скинул скрин с тенями от моего фонарика. До модификации теней небыло, фонарь просто высвечивал область, причём очень ярко. Сейчас все объекты в игре стали объёмными, вся атмосфера поменялась, как в первых сталкерах.
Нормальная игра, просто до ума довести надо!
Воу. Классно сказано. Так можно про всё на свете сказать, что является посредственным.
Моддеры уже работают круглосуточно :)
Нормальная бесспорно для раннего доступа в steamgreenlight вон тут уже и мод на фонарик вышел выше. Там и про атмосферу снова говорят!
лучше выпустить баговый шедевр как готику 3 и допиливать, чем скучную посредственность как фар край 3-4-5-6
Ну просто кто то и доводит до ума, а кто то забивает из разрабов!?) Вот и посмотрим на этих, просто над ними сейчас "серьезные люди" , поэтому и будут работать)
Как по мне, то разрабы прыгнули выше головы, я думал будет хуже. Сейчас я уверен,что игра проживет долгие годы. Ещё будут длс, мультиплеер(очень сомнительно), а главное сдк для мододелов, если эта штука выстрелит, уверен, что благодаря модам игра будет бессмертной.
Оценки на всех платформах говорят за себя, игра везде получила выше среднего, поэтому тут и спорить не о чем, в данный момент не шедевр, но перспектива на десятки лет вперёд как легендарное продолжение серии
Не прыгнули, а хотели подпрыгнуть, но не получилось, еще и штаны обделали.
Не в сравнить с киберпанком, но по факту тоже самое, только вторые в итоге доделали что хотели, а вот доделают ли эти? Большой вопрос.
Тут явно нельзя сравнивать с Cyberpunk 2077. На момент релиза CD Projekt Red — это одна из известных студий в мире с довольно опытными разработчиками.
Даже если судить по отзывам, несмотря на баги S.T.A.L.K.E.R. 2, его оценивают больше позитивно, да и исправления багов и поддержка GSC лучше, чем у CD Projekt Red.
Горение московитского шовинизма это нечто
Мультиплеер был бы топ учитывая стрельбу во всех аспектах. Звуки делал Артем Роллар многие олд фанаты ДнБ знают
Игра года, да уж…
Чел, конечно, сильно ошибся.
Да там всё намного проще... Пропла́ченный пиар...
И политика.
Как он умудрился пройти ее так быстро?! Он же вроде с головой погружен в разработку своей новой игры. Я вообще не сильно обременен работой, но уже не помню, когда прохождение игры у меня занимало меньше месяца.
Возможно он чисто по сюжету прошел, тогда еще мог пройти
Ну что могу сказать, челу стоит попробовать поиграть в предыдущую часть и её аддоны, они намного лучше (за исключением графики и отсутствия открытого мира). Про качественные глобальные моды/сборки модов вообще молчу, по сравнению с ними Сердце Чернобыля - это поделка начинающей команды модеров, на большее игра не тянет.
Это он ещё в первую часть не играл!
Сказал человек, который спустил в унитаз все свои достижения. Отличная оценка, ага. :)))
Господин Рафаэль для вас мертвая зона это игра года? ну если вам классно ходить километры без активностей ....пожалуйста...
Для меня в игре главное всегда что творится вокруг и как с этим можно взаимодействовать никто не просит эту алайв в прямом смысле Не можете не делайте Но вложить простой генератор случайных процедурных событий это несложно есть масса инструментов и решений симуляции поведения (Они платные) и алайв для этого не нужен
Игра достойная.
Сугубо моё мнение.
Ну а если в общем глянуть то ажиотаж вокруг игры говорит сам за себя, количеству комментов, скачивающих патчи.
Уверен допилят как разрабы так и мододелы, фундамент получился супер...
Я бы даже поставил 10 Залесий из 10)
Офигенное продолжение, но надо допиливать.
да игра хорошая, оптимизацию завезут, а лайф завезут в будущем + моды будут хорошие, главное комп обновите нормальный, 4080 + 5800x3d и будет вам счастье в 2к больше 100фпс везде
Тут минусят обычно если у тебя нормальный комп и игра идет больше 30 фпс.
Тут большая часть на зеонах с рх 580 работающие за бутылку водки.
В этом с ними не спорю Игра топчик, особенно когда баги исправят все.
Весомое мнение профессионала и известного гейм дизайнера. Да и уличить его в подхалимстве нельзя, самодостаточен, опытен, непредвзят, а главное он выделил именно эту игру на фоне остальных своих коллег по геймдеву. Судя по дизлайкам новости, то людей бомбит от такого факта, против которого не попрёшь. Его слово стоИт гораздо выше всяких блоггеров, хайпожеров, которые с пеной у рта выискивают под микроскопом недочеты игры. Про игру года согласен с Колантонио, но это повезло, что не вышли действительно крутые проекты. Например, возможно КингдомКам 2. А если Сталкер 2 подрихтуют основательно до конца года, то и спорить, что это игра года уже глупо будет.
Кривой багованый шутанчик
ну да графика 2010 года заслуживает этого звания😂 // Benjamin Paddy
Графика не главное :/ // Егор Скворцов
Да. Вот только если она требует нанокомпьютер для высокого и стабильного фпс... // Стас Конищев
на калькуляторе запускал? или у тебя РТХ 5090 супер пупер не тянет?
Ну обещали анрил ендж 5, все дела а что вышло на самом деле? багов тоже полно. им над было еще на годик ее задержать // Benjamin Paddy
Ну сталкер жи и нынешний геймдев, че вы ждали?) // Егор Скворцов
через пару лет мы услышим о том что автор очередной АтМоСФерной инди поделки в раннем доступе назовем ее условно PathOfFlashLight начинал свой путь с модов к сталкачу который тогда на него ох как повлиял своими отрытыми конфигами бесплатного двигла
Prey хотя бы не вылетает, я бы его раза 3 прошел лучше, чем сталкера))
задача есть 2060 ртх 5600 5 райзен 16 гб ОЗУ....прекратить дропы фпс?че можно сделать?грешил на ОЗУ но люди сказали что это видеопамять( а когда дождик идет ммм фпс посылает нах...)
фпс дропается есесно в людских местах...и в местах где много обьектов(или все же много людей...в подземках или зомби или монолит по 15 тел
Убедитесь что генерация выключена, в игре она криво сделана, длс на качество и все остальное высокое среднее ставь, диск ссд должен быть и кеш в нвидиа апп поставь на 100 гигов
какой еще кеш апп?
02.12.2024 11:37:48;F:\Setup.exe;5,4 MБ;модифицированный Win64/Packed.Themida.NH троянская программа, нашел при скачивания // Грей Поиск
троян запрашивает вход в браузер // Грей Поиск
Горит у тебя, терпи - это судьба.
Сталкер успешен, потому что это РУ продукт, разработанный исключительно русскоязычными "украинцами", которые украинского языка нормально не знают. Разработчики отказались от родного русского языка из-за политического зомбирования, но они всё-равно, как русские люди, вдохновлялись исключительно советской и русской архитектурой, бытом, и русскими братьями Стругацкими при разработке сталкера. Без русских никакого сталкера никогда не случилось бы. Всё, что сталкер делает сталкером, придумано русским многонациональным народом. GSC всё это русское просто собрали в единую игру и назвали украинским продуктом, что смешно. Но не более. Ведь все ключевые разработчики всё равно русские, как бы они себя ни называли. Точка.
Ну естественно нравится людям. Ведь игра пропитана русским духом. А всю эту русофобию политическую всегда можно модами удалить.
Понятия не имею, о чём речь и причём здесь вата... сахарная или какая? Впрочем, если речь о каких-то страданиях и тебе приятно за этими страданиями наблюдать, тогда мне сказать на это нечего. Разве что могу посоветовать к врачу сходить попытаться излечить недуг, авось поможет.
Какая полировка? Первая локация ещё норм. Но стоит пойти дальше, так там лютый багодром... дальше первой локации игра неиграбельна. Точка.
Ну явно редкостный г о в н оед
В игре нет души..... и Ашота с его приколами
До нового года,надеюсь игру уже приведут в более менее,играбельное состояние,разрабы патчами а моддеры разными улучшениями,так что на новогодние праздники попробую поиграть.
Навалили в шаровары так успешно, что играть не хочется вообще во всю франшизу. Это ж суметь так нужно.
Атмосфера в ней правда крутая, как и звуковое сопровождение.
может и так но это не визуальная новелла как скажем BGIII куда куда больше заботит отсутствие пнв бинокля также как и спорный избыток у местной братвы ипп и невозможность разбить хоть какой-то базовый лагерь при условии длинных дистанций
Чтобы игре быть атмосферной, ей надо быть обязательно новеллой, ты в бреду ? Нытики только ноют что игра плохая со своими ведрами которые не тянут игру, а по факту это один из лучших проектов года, который доработают через пол года с момента релиза, так же как и кп 2077.
а теперь будьте любезны ответить писал ли я про оптимизон (наличие пнв и полевого лагеря это не оно) игра куплена и отложена до когда-то в одном пожалуй согласен музыка и звук хороши но этого мало и про 2077 версия 2.0 мне не нравится (я про геймпей ) 1.6 было бы достаточно
Тьфу на тебя
Это человеческая многоножка. Они все теперь хвалят друг друга.
Хвосту хуже всех))
Его Arx Fatalis была хороша для своего времени, но потом что-то геймдизайнер забуксовал... И судя по его высказыванию у меня теперь большие сомнения, что свою лучшую игру придумывал он сам.
Задрали уже форсить эту хрень // Алексей Высоцкий
а где новость про партикл в виде свастона ?) или не удобная правда
убрали вторым патчем,и это тема будет только для разжигания срача
это не игра года, а развод на гоя года
Да тут похоже чисто одни Хейтеры собрались, вот прям все не так, то патчи не выпускают уже 5 дней, чем они вообще занимаются, то выпустили, но все равно все не так. Киберсрак был оказывааетя на старте гораздо лучше, мы с вами точно в одну игру играли? Там вообще все было сломано к чертям, в сталкера в целом даже играть можно при этом. Ну по факту самый большой косяк, это отключенный а-лайв, я вообще не буду играть, пока его не починят ибо это очень важная штука. Но блин, кто-то от сталкера ждал нормальную игру вообще? Я лично думал, что она либо не выйдет, либо будет что-то совсем невразумительное.
ой да не заливай. Киберпанк на ПК на релизе хотя бы работал. И имел нормальную графику. Нигде не было такого трындеца как в сталкаче, когда теней от фонаря нет, от выстрелов в темноте нет засветов на окружении, а тени сами себе бегут по стене на закате. Я проходил эту игру на релизе. Сталкер это багованое гуано. Бухающий петухович со своими ручными петушками ничего кроме хвастовства в роликах не смог сделать. Квесты сломаны, оптимизации нет, A-life нет. Активностей нет. Банально нет даже войны группировок как в чистом небе. Уже два патча, а некоторые квесты до сих пор ломаются.
Да Колонтонио просто затравили в соцсеточках за то, что он ведет подкаст с "москлем проклятым". Вот он и показывает теперь изо всех сил как любит украину чтобы нетрадиционные его не отменили.
Да какая разница мне кто и что говорит? Если эта игра лайно( по-украински - дерьмо) в красивой обертке, то я и буду говорить что это так. Сталкер - забагованное, глючное, переоцененное, русофобское лайно в красивой упаковке.
В красивой это ты загнул. Местами выдаёт неплохие пейзажи, но в целом графон позорный для нереально заикающегося движка 5 и 2024 года.
Не доделанная игра,от разработчиков лгавших о какой-то команде тестеров на 200ч,а по итогу куча багов,плохая оптимизация,которую пришлось исправлять обычным,купившим её игрокам,кстати первый мод на оптимизацию появился через пару часов после релиза (какими тестами там занимался Грирович 200ч-не понятно),отсутствие A-Life 2.0 и критические графические баги с освещением,напрочь убивают всю атмосферу СТАЛКЕРА.По факту-это не сталкер,а тупо ФАР-КРАЙ.Разработчикам,выпустив игру в таком недоделанном виде,нассать на игроков,так же,как этим сталкерам...
Он слишком занят был передавал средства чтобы оккупантов изгнать. Но даже так игра Топ, Ласт оф ас, или кибер панк на старте хуже были. Патчики все исправят, но игра такая плохая что весь интернет играет(
до фар край тут как до небес а уж до xenus как до звезд скрин замечало описцывает ситуацию
Зависть - это прям особая русская скрепа. гоооойда !!
А чему завидовать то?
не как смута жидко и точка // Maxim Maisak
по уровню трешанины в стулкере я тоже могу С2 назвать даже не "игрой года", а "игрой десятилетия", потому что такой уморы я никогда ещё не видел в играх :)
это уровень ЗАБИТЬ Х на игру ради бабла....СХАВАЮТ
Это какое то кастрированное ДЛС к оригинальной трилогии в котором умудрились вырезать многие важные элементы и механики а те что остались умудрились сделать хуже.
спасибо за солидарность
Первая игра которуя я купил, и последняя)
Быть пиратом это тоже в целом путь. Только обычно им не гордятся и не говорят вслух.
Особенно вот это фраза про первую купленную игру звучит как оправдание действиям. Или стандартная отговорка тех, кто не в состоянии купить или считает за шкваром платить за игры.
В прочем у всех свой выбор. Может и к лучшему. Вместо будущей следующей купленной игры другой, от других разработчиков. Ты пойдёшь полезнее возмёшь... хм банку пива например. И поиграешь в таночки как все нормальные. Или доту с кс.
Блин, игра реально кайфовая, даже не смотря на её техническую часть. Вот выхожу из игры и уже предвкушаю, как запущу её снова.
Напиши ещё, для полноты картины, что каждый раз при выходе вспоминаешь добрым словом разработчиков данного шедевра.
При Колантонио Аркейн были норм студией. После пошло поехало соевое начальство и всякие высеры типа залупы с неграми и т.д.
Короче БАЗАнул мужик. Сталкер 2 и Вуконг ГОТИ 2024!
Вуконг похоже на God of War или там дроч*ильня на уровне дарк солс?
Висит в желаемом в стиме, хз покупать или нет
Вуконг это по сути слешер, а не Дарк Соулс. От Дарк Соулс там стамина, бонфаеры, а так игра динамичная. Одна из лучших игр последних лет! По сюжету прохождение схоже с гадаваром 2018. Типа линейная структура локации, но есть куча развилок, можно пропустить если тупа переть вперед. Я лично все исследовал, а оказалось что еще куча секретных мест пропустил) Буду перепроходить еще раз точно)
Спасибо
Даже в таком виде, это игра года (после 2 патча в игре всё нормально). А когда на неё выйдет куча сюженых модов - это будет игра десятилетия. Хейтеры обтекают желчью, брызжут слюнями, но продолжают играть)))
И я с ним согласен. Для меня в этом году пока что тоже это игра года. Хотя еще Индиана Джонс не вышел, может он больше понравится
Без обид по отношению к Индиане - сам фанат франшизы, - но масштабы игр, имхо, несравнимы. Я с "ужасом" заметил, что после патча 1.0.1 который пофиксил мне дверь профессора Лодочки, я уже провёл ещё 20 часов в игре - а она и не думает заканчиваться (хотя по идее я уже ближе к финалу)! Индиану же скорее всего можно будет пройти ну маскимум часов за 15 и, что более важно, это будет прохождение на один раз. А Сталкера я ТОЧНО буду переигрывать ещё минимум раз, а то и два, чисто чтобы конкретно пропылесосить всю Зону, ну и другие руты по приколу попробовать. Так что уже чисто один данный факт не позволит с моей точки зрения Индиане победить Сталкера в моей личной номинации GOTY.
Нет до финала ещё далеко
Согласен про игру года, но это чисто из за того, что в этом году новинок которые мне по душе не выходили
При всех её багах и минусах, лучше просто ничего не было(именно из новинок)
мнение ноунейма
🤣
У любителя коричневой массы он будет ноунеймом
Он будет КАЛантонио.
автор Dishonored и Prey высказался о S.T.A.L.K.E.R. 2 - это вообще кто? какие то липовые "новости" от ноунеймов.
колантонио наверное