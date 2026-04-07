Неожиданный альянс: Подробности о Зулусе и Мавке в "S.T.A.L.K.E.R. 2 Cost of Hope"

Держитесь крепче, потому что у нас есть новости, которые могут как порадовать, так и разочаровать многих из вас, если вы привыкли к классическому противостоянию Долга и Свободы. Судя по свежим утечкам из артбука и одному интригующему скриншоту, в DLC «Цена надежды» нас ждет совершенно неожиданный поворот: Зулус и Мавка, кажется, будут сотрудничать.

Описания этих ключевых персонажей, недавно просочившиеся из артбука, а также изображение, где они вдвоем замечены в знаменитом «Оазисе» с подсолнухами, намекают на тесный союз.

Мавка - целеустремлённая амбициозная и усердная девушка, которая стремится быть лучшей и верит в настоящую свободу. Ей не по душе посредственность, и она готова идти напролом ради своих убеждений.

Самое интересное из её описания – это то, что никто не воспринимал её всерьёз по прибытии в Зону, пока её потенциал не разглядел сам Лукаш, бывший лидер Свободы! Он стал для неё наставником, что уже само по себе крутой лор-бит, раскрывающий глубину этого персонажа.



Однако, похоже, под руководством Миклухи Свобода, по мнению Мавки, начала удаляться от своего первоначального идейного курса. Девушка не боится трудностей и предпочитает работать самостоятельно, но при этом не прочь сотрудничать с другими фракциями. Почему? Потому что она уверена, что «чудес Зоны — настоящего ключа к освобождению человечества — хватит на всех». Вот так!

Зулус - опытный, упертый и деятельный боец, который, вот сюрприз, абсолютно уверен, что Долг движется не в том направлении! После событий Д-4 он тяжело переживает то, что стало с его фракцией. Для Зулуса главный враг - это Зона, которая, по его словам, меняет людей не только снаружи, но и изнутри. И бороться с кем-то, кроме неё, Зулус считает пустой тратой времени и откровенной глупостью.

Он готов рисковать собой и своими людьми, чтобы «уничтожить Зону и защитить человечество». И для достижения этой цели Зулус готов работать даже со Свободой! Лорно, что с подросткового возраста у него случались припадки агрессии, которые он пытался скрывать, пока не пришёл в Зону и не почувствовал себя «как дома».

Парадокс: Зона одновременно и «победила» его, раскрыв наихудшие качества, и дала ему некую цель в жизни. Его отправка Ворониным в Центр Зоны для расследования исчезновения предыдущего лидера фракции лишь добавляет интриги.