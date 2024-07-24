Несколько атмосферных скриншотов S.T.A.L.K.E.R. 2 и подробности с закрытой демонстрации шутера

Несмотря на сомнения некоторых игроков, команда GSC Game World продолжает уверенно вести постапокалиптический шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl к релизу, раскрывая все больше интересных деталей. Сегодня авторы ожидаемого сиквела поделились несколькими атмосферными кадрами ночной Зоны и рассказали об одной из важных группировок игры. Вдобавок к этому, разработчики впервые провели закрытую демонстрацию S.T.A.L.K.E.R. 2 в Китае, одном из самых больших игровых рынков.

На представленных скриншотах S.T.A.L.K.E.R. 2 можно увидеть различные локации игры в ночное время, а также аномалию, способную разрушать окружающие здания. Еще разработчики показали шеврон одной из новых группировок, которые именуют себя "Полудень" и, судя по опубликованному разговору из игры, они слушают голос Монолита.

Посмотри, какой трофей! Был возле Дикого Острова — проклятое место. Чтобы я еще когда-то полез в ту химозную яму, тьфу. Мало того что везде проклятая кислота, так еще и туман вчера стал, ух... Думал он мне противогаз поплавит, такой едкий.

Хабар не нашел, еле живым выбрался, в отличие от какого-то полуденца. Бедняга так и останется в кислоте, брррр. Может он голос Монолита на дне услышал. Даже думать не хочется: оружие, снаряга, все туда ушло, на дно.

А шеврон Полудня забрал, не зря же ходил... Может, какой коллекционер и заплатит.

Что касается закрытой презентации, то она была предназначена для крупных китайских игровых изданий. Журналистам разрешили провести в игре более двух часов и пообщаться с представителями команды GSC Game World, чтобы узнать больше подробностей о мире и арсенале игрока. Пока представители СМИ еще не опубликовали свои отчеты об этом событии, но это должно произойти уже скоро. Один из редакторов IGN China признался, что S.T.A.L.K.E.R. 2 для него стал самым атмосферным постапокалиптичным шутером, который он видел за последние годы. Полный обзор появится только после релиза игры, но уже сейчас ему нравятся многие элементы игры, начиная от исследования и заканчивая перестрелками.