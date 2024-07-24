Несколько атмосферных скриншотов S.T.A.L.K.E.R. 2 и подробности с закрытой демонстрации шутера

Несмотря на сомнения некоторых игроков, команда GSC Game World продолжает уверенно вести постапокалиптический шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl к релизу, раскрывая все больше интересных деталей. Сегодня авторы ожидаемого сиквела поделились несколькими атмосферными кадрами ночной Зоны и рассказали об одной из важных группировок игры. Вдобавок к этому, разработчики впервые провели закрытую демонстрацию S.T.A.L.K.E.R. 2 в Китае, одном из самых больших игровых рынков.
На представленных скриншотах S.T.A.L.K.E.R. 2 можно увидеть различные локации игры в ночное время, а также аномалию, способную разрушать окружающие здания. Еще разработчики показали шеврон одной из новых группировок, которые именуют себя "Полудень" и, судя по опубликованному разговору из игры, они слушают голос Монолита.
Посмотри, какой трофей! Был возле Дикого Острова — проклятое место. Чтобы я еще когда-то полез в ту химозную яму, тьфу. Мало того что везде проклятая кислота, так еще и туман вчера стал, ух... Думал он мне противогаз поплавит, такой едкий.
Хабар не нашел, еле живым выбрался, в отличие от какого-то полуденца. Бедняга так и останется в кислоте, брррр. Может он голос Монолита на дне услышал. Даже думать не хочется: оружие, снаряга, все туда ушло, на дно.
А шеврон Полудня забрал, не зря же ходил... Может, какой коллекционер и заплатит.
Что касается закрытой презентации, то она была предназначена для крупных китайских игровых изданий. Журналистам разрешили провести в игре более двух часов и пообщаться с представителями команды GSC Game World, чтобы узнать больше подробностей о мире и арсенале игрока. Пока представители СМИ еще не опубликовали свои отчеты об этом событии, но это должно произойти уже скоро. Один из редакторов IGN China признался, что S.T.A.L.K.E.R. 2 для него стал самым атмосферным постапокалиптичным шутером, который он видел за последние годы. Полный обзор появится только после релиза игры, но уже сейчас ему нравятся многие элементы игры, начиная от исследования и заканчивая перестрелками.
С другого блога бонусов насосали, удалили и залили по новой с водой? Отличный план
Хер с ними // Вальвар Карлович
ааааа обманули китайцев, игры нет, ждем переноспонос
Судя по обстановке, дубляж они очень быстро выпустят
Пора показывать полноценную демонстрацию геймплея, а ещё лучше дать демо игрокам. Очень жаль, что сейчас почти не кто не дает демо.
Где атмосфера-то?
А как это скриншоту определить можно? это играть нужно вот выйдет поиграем и там посмотрим
Пиар у GSC как всегда на уровне днища.
Сейчас как раз прохожу фанатский ремейк ТЧ, вот вам нормально скринов.
Кто захочет попробовать я залил на PG
https://www.playground.ru/stalker_shadow_of_chernobyl/file/s_t_a_l_k_e_r_shadow_of_chernobyl_update_1_0_3_obt-1712574
Нормальные люди не ждут это русофобское гoвнo, разрабы которого отправляют деньги в поддержку украины.
Шикарно . Интересно сколько фракций будет в Сталкер 2 . В первой части вроде 7 фракций было, Долг , Свобода, Сталкеры, Нейтралы , Военные. Монолит Учёные,
Скрины модов на графику для Зова Припяти выглядят получше, чем из новой поделки....
Особенно тут заметна кринжатина..Как будто по ошибке показали скрин из старых модов, вместо нового Сталкера )
Графоний прямиком из 2010 года...
Для сравнения скрин из Mafia 2 ( привет 2010 )
Тогда создайте из модов свой "Сталкер 2" и играйте в него.
Любители модов любят хвастаться, но как дело доходит до создания полноценной игры, то...
О, да ты и тут уже отличился "профессиональной" оценкой. Можешь по двум скринам обзор написать?