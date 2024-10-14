Неужели дождались? В Xbox запущен обратный отсчет до релиза S.T.A.L.K.E.R. 2

После нескольких переносов и утомительного ожидания, которое длилось почти 15 лет с момента выхода "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти", фанаты серии, похоже, наконец-то дождались выхода продолжения. S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет уже в следующем месяце, и на этот раз неожиданного переноса даты релиза, кажется, не будет. Студия GSC Game World твердо намерена выпустить шутер и уже запустила обратный отсчет до выхода игры.
Как сообщается, таймер с обратным отсчетом до релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в цифровом магазине Xbox. Игроки на консолях могут в реальном времени отслеживать, сколько времени осталось до выхода игры, вплоть до секунды. Шутер будет доступен для всех покупателей, а также для подписчиков Game Pass 20 ноября в 19:00 по московскому времени.
Учитывая активную рекламную кампанию S.T.A.L.K.E.R. 2 и последние заявления разработчиков, похоже, что это действительно финальная дата выхода игры. Какими бы скептичными ни были настроения некоторых игроков, отправиться исследовать Чернобыльскую зону можно будет уже в следующем месяце на ПК и консолях Xbox.
Доступно через 38.06.24 все правильно)))
Обратный отсчет до новой даты
в конце отсчета появится болт
Вот такой.
Счётчик можно подкрутить или вообще запустить в обратную сторону. Типа аномалия, ребята...
Игра уже как бы через месяц должна выйти а полноценного геймплея со всеми механиками и элементами (A LIFE, замесы между мутантами, между нпс, группировками, взаимодействие сталкеров и т.д.) так до сих пор и нет, вообще геймплейных роликов очень мало, я так понимаю отсчёт до следующего переноса.
И это отлично)) меньше спойлеров поймаю
Так они вообще не смыслят в PR, не знают как продвигать, хотя недавно заявляли что будет больше инфы, им верить то себе дороже. Раньше звиздели, так и сейчас, этож племя из 404.
Что за бред, какие спойлеры всё что я перечислил это геймплейные элементы и механики которые разрабы обязаны показывать, тебе я так понимаю вообще видосы по играм можно не смотреть.
Я даже трейлеры к любимым фильмам не смотрел. Так же в 100 раз потом интереснее
В 100 раз интересней любое го*но употреблять, отличный подход.
И то не факт что выйдет // Даниил Канаки
Не задолбал этот баян?)
Ну разрабам же не надоело 10 раз переносить на протяжении 5 лет
всё шутки кончились
Уже железно выйдет!Таймер даже запустили!Это каким надо быть долб чтобы запустить таймер и потом перенести игру!сам подумай
Ну, делают они игру 5 лет, и что дальше? Как буд-то из-за каждого переноса из тебя тянули деньги насильно. Ты ни копейки не заплатил и ещё о чем то там возмущаешься. В чем логика, сударь? Да хоть 20 раз пусть перенесут... Вот честное слово! Пое. ть! Главное, чтобы фризов в игре не было, ибо это, сцука, портит погружение в игру
На самом деле это обратный отсчет до взрыва приставок )
Ну наконец-то то заценим
Логотипом прикрыли счетчик лет и месяцев 😀
Скоро погамаю на максималочках
На 20 ноября приходится несколько любопытных праздников и памятных дней, основные:
1. Всемирный день ребёнка;
2. День провозглашения Украинской Народной Республики;
3. День памяти трансгендерных людей.
Не сложно догадаться в честь какого из них запущен счётчик, хотя ...
?
В честь дня трансов 😂
Очевидно в честь 1. Произойдет выкидыш
Я блин думал предзагрузка, а тут отсчёт который могут закрыть за день до выхода.
Такое разве было, чтобы отсчет просто закрывали? Это же бред. Еще скажи, что за минуту до выхода объявят о переносе на следующий год. Или же вообще, наконец состоится релиз, но игра в сети так и не появится. Ну это почти равносильно тому, что ты говоришь))
Посмотрим, по тестим. Ну если графон будет уровня метро исход то не плохо. Главное что бы оптимизация не подвела. Это же анрил 5 как ни как
На UE5 нет плохой графики. Графон будет уверенно лучше, чем метро
Смотрел впечатления журналистов с stopgame на токиогеймшоу. Атмосфера оригинального Stalkera потеряна. Да, на Metro больше смахивает.
https://www.xbox.com/ru-RU/games/stalker-2
А тут даже точной даты выхода нет
О, в комментариях вижу, что многим понравился Сидорович-негр)))
Неужели он и правда выйдет, что же ждем
Это отчет до выхода книги с батонами.
Наконец-то, жду :) У меня куплен в стиме, когда еще в России был доступен для заказа, еще до смены региона. Я уже и был почти уверен, что переноса не будет, так как начали делать видеокарты с игрой.
Чемпион терпения под дождём из золота?)))
+++
Была куплена задешево, вот думаю может рефанд сделать, если там денуво не будет, хотя по факту вернутся за нее копейки
😲😲😲
Да уже закачен....все готово...ждемс!
380624 дней выйдет игра
ну не знаю, после всех фашистких действий и высказываний создателей, даже бесплатно качать не хочется
понятно что дедлайны давно уже просраны и дальше либо судовой иск от майков либо релиз чего нибудь,в каком бы состоянии оно не находилось.так что майки вполне себе могут позволить этот отсчет
Выйдет очередной трейлер переноса на апрель 2025 // Денис Иванов
Ну ждём - хорошая новость
38 д можно перевести как декада то есть 38 лет 6 часов и 4 минуты, то есть через 38 лет игра выйдет.
Потом через не сколько дней до выхода игры перенос даты)
Лишь бы не было фризов и статеров 😱
кстати не знаете там денуво будет?
игра куплена еще в 2021, может рефанд сделать
сколько висит то уже
В GOG выходит, значит наверное нет.
Да пребудет с нами ждалкер...
PG боится комментариев и РКН, понятно
Вангую полнейший провал, стыдный и позорный.
Да кому он нужен это уже не тот сталкер 2007 года. Это уже call of duty. На хрен он сдался если я захочу поиграть то уж явно не в ждалкер. А скачаю call of duty она по круче вышла. Они решили прогнутся под запад чтобы им угодить так что в конечном итоге всё запороли // Александр Никулин
Больше на метро похоже
// Артём Богачёв