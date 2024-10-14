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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 251 оценка

Неужели дождались? В Xbox запущен обратный отсчет до релиза S.T.A.L.K.E.R. 2

Gutsz
Новости

После нескольких переносов и утомительного ожидания, которое длилось почти 15 лет с момента выхода "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти", фанаты серии, похоже, наконец-то дождались выхода продолжения. S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет уже в следующем месяце, и на этот раз неожиданного переноса даты релиза, кажется, не будет. Студия GSC Game World твердо намерена выпустить шутер и уже запустила обратный отсчет до выхода игры.

Как сообщается, таймер с обратным отсчетом до релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в цифровом магазине Xbox. Игроки на консолях могут в реальном времени отслеживать, сколько времени осталось до выхода игры, вплоть до секунды. Шутер будет доступен для всех покупателей, а также для подписчиков Game Pass 20 ноября в 19:00 по московскому времени.

Учитывая активную рекламную кампанию S.T.A.L.K.E.R. 2 и последние заявления разработчиков, похоже, что это действительно финальная дата выхода игры. Какими бы скептичными ни были настроения некоторых игроков, отправиться исследовать Чернобыльскую зону можно будет уже в следующем месяце на ПК и консолях Xbox.

15
58
Комментарии: 58
Ваш комментарий
Александр Дантес

Доступно через 38.06.24 все правильно)))

13
Алан Битаров

Обратный отсчет до новой даты

9
vertehwost

в конце отсчета появится болт

7
Hog2012

Вот такой.

6
ZAUSA

Счётчик можно подкрутить или вообще запустить в обратную сторону. Типа аномалия, ребята...

6
saa0891

Игра уже как бы через месяц должна выйти а полноценного геймплея со всеми механиками и элементами (A LIFE, замесы между мутантами, между нпс, группировками, взаимодействие сталкеров и т.д.) так до сих пор и нет, вообще геймплейных роликов очень мало, я так понимаю отсчёт до следующего переноса.

5
Фризостат
Игра уже как бы через месяц должна выйти а полноценного геймплея со всеми механиками и элементами так до сих пор и нет

И это отлично)) меньше спойлеров поймаю

0
Schong Di

Так они вообще не смыслят в PR, не знают как продвигать, хотя недавно заявляли что будет больше инфы, им верить то себе дороже. Раньше звиздели, так и сейчас, этож племя из 404.

1
saa0891 Фризостат

Что за бред, какие спойлеры всё что я перечислил это геймплейные элементы и механики которые разрабы обязаны показывать, тебе я так понимаю вообще видосы по играм можно не смотреть.

0
Фризостат saa0891
тебе я так понимаю вообще видосы по играм можно не смотреть

Я даже трейлеры к любимым фильмам не смотрел. Так же в 100 раз потом интереснее

0
saa0891 Фризостат
Я даже трейлеры к любимым фильмам не смотрел. Так же в 100 раз потом интереснее

В 100 раз интересней любое го*но употреблять, отличный подход.

0
Пользователь ВКонтакте

И то не факт что выйдет // Даниил Канаки

2
5uperNova

Не задолбал этот баян?)

2
Диванный Боец 5uperNova

Ну разрабам же не надоело 10 раз переносить на протяжении 5 лет

4
Ellie Williams

всё шутки кончились

0
SERGEY-SP

Уже железно выйдет!Таймер даже запустили!Это каким надо быть долб чтобы запустить таймер и потом перенести игру!сам подумай

2
Фризостат Диванный Боец

Ну, делают они игру 5 лет, и что дальше? Как буд-то из-за каждого переноса из тебя тянули деньги насильно. Ты ни копейки не заплатил и ещё о чем то там возмущаешься. В чем логика, сударь? Да хоть 20 раз пусть перенесут... Вот честное слово! Пое. ть! Главное, чтобы фризов в игре не было, ибо это, сцука, портит погружение в игру

-2
Rimasted

На самом деле это обратный отсчет до взрыва приставок )

2
Лидер X

Ну наконец-то то заценим

1
Aellie

Логотипом прикрыли счетчик лет и месяцев 😀

1
ViksOne

Скоро погамаю на максималочках

0
В_о_л_ь_к_а

На 20 ноября приходится несколько любопытных праздников и памятных дней, основные:

1. Всемирный день ребёнка;

2. День провозглашения Украинской Народной Республики;

3. День памяти трансгендерных людей.

Не сложно догадаться в честь какого из них запущен счётчик, хотя ...

0
TastelessGerman

?

0
Andrey Man

В честь дня трансов 😂

0
Лариан Яна

Очевидно в честь 1. Произойдет выкидыш

0
Scorpion_GamePlay

Я блин думал предзагрузка, а тут отсчёт который могут закрыть за день до выхода.

0
Сергей Понащенко

Такое разве было, чтобы отсчет просто закрывали? Это же бред. Еще скажи, что за минуту до выхода объявят о переносе на следующий год. Или же вообще, наконец состоится релиз, но игра в сети так и не появится. Ну это почти равносильно тому, что ты говоришь))

-1
TastelessGerman

Посмотрим, по тестим. Ну если графон будет уровня метро исход то не плохо. Главное что бы оптимизация не подвела. Это же анрил 5 как ни как

0
Фризостат

На UE5 нет плохой графики. Графон будет уверенно лучше, чем метро

+ ещё 2 картинки
0
Vertoderan

Смотрел впечатления журналистов с stopgame на токиогеймшоу. Атмосфера оригинального Stalkera потеряна. Да, на Metro больше смахивает.

0
Mokou

https://www.xbox.com/ru-RU/games/stalker-2

А тут даже точной даты выхода нет

0
Sider999

О, в комментариях вижу, что многим понравился Сидорович-негр)))

0
Константин335

Неужели он и правда выйдет, что же ждем

0
Dexter_Morgan_01

Это отчет до выхода книги с батонами.

0
PavelDragon

Наконец-то, жду :) У меня куплен в стиме, когда еще в России был доступен для заказа, еще до смены региона. Я уже и был почти уверен, что переноса не будет, так как начали делать видеокарты с игрой.

0
Some_Random_Name

Чемпион терпения под дождём из золота?)))

0
ilyakingcud

+++

Была куплена задешево, вот думаю может рефанд сделать, если там денуво не будет, хотя по факту вернутся за нее копейки

0
Леший3

😲😲😲

0
Melo 88

Да уже закачен....все готово...ждемс!

0
R3iz0r

380624 дней выйдет игра

0
ChallengingKastor

ну не знаю, после всех фашистких действий и высказываний создателей, даже бесплатно качать не хочется

0
ДаДжи

понятно что дедлайны давно уже просраны и дальше либо судовой иск от майков либо релиз чего нибудь,в каком бы состоянии оно не находилось.так что майки вполне себе могут позволить этот отсчет

0
Пользователь ВКонтакте

Выйдет очередной трейлер переноса на апрель 2025 // Денис Иванов

-1
Lvinomord

Ну ждём - хорошая новость

-1
Brock_Harrison

38 д можно перевести как декада то есть 38 лет 6 часов и 4 минуты, то есть через 38 лет игра выйдет.

-1
BluntZebulon
-1
Stas Pro

Потом через не сколько дней до выхода игры перенос даты)

-1
Фризостат

Лишь бы не было фризов и статеров 😱

-1
ilyakingcud

кстати не знаете там денуво будет?
игра куплена еще в 2021, может рефанд сделать
сколько висит то уже

-2
AttractiveValko

В GOG выходит, значит наверное нет.

3
pudovik1704

Да пребудет с нами ждалкер...

-3
MrGamerDad

PG боится комментариев и РКН, понятно

-4
A E
0
Ahnx

Вангую полнейший провал, стыдный и позорный.

-5
Пользователь ВКонтакте

Да кому он нужен это уже не тот сталкер 2007 года. Это уже call of duty. На хрен он сдался если я захочу поиграть то уж явно не в ждалкер. А скачаю call of duty она по круче вышла. Они решили прогнутся под запад чтобы им угодить так что в конечном итоге всё запороли // Александр Никулин

-6
TastelessGerman

Больше на метро похоже

0
Пользователь ВКонтакте

// Артём Богачёв

0