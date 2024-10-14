Неужели дождались? В Xbox запущен обратный отсчет до релиза S.T.A.L.K.E.R. 2

После нескольких переносов и утомительного ожидания, которое длилось почти 15 лет с момента выхода "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти", фанаты серии, похоже, наконец-то дождались выхода продолжения. S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет уже в следующем месяце, и на этот раз неожиданного переноса даты релиза, кажется, не будет. Студия GSC Game World твердо намерена выпустить шутер и уже запустила обратный отсчет до выхода игры.

Как сообщается, таймер с обратным отсчетом до релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в цифровом магазине Xbox. Игроки на консолях могут в реальном времени отслеживать, сколько времени осталось до выхода игры, вплоть до секунды. Шутер будет доступен для всех покупателей, а также для подписчиков Game Pass 20 ноября в 19:00 по московскому времени.

Учитывая активную рекламную кампанию S.T.A.L.K.E.R. 2 и последние заявления разработчиков, похоже, что это действительно финальная дата выхода игры. Какими бы скептичными ни были настроения некоторых игроков, отправиться исследовать Чернобыльскую зону можно будет уже в следующем месяце на ПК и консолях Xbox.