Ночь охотника: шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил масштабное обновление 1.6

Студия GSC Game World выпустила масштабное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl под названием «Ночь охотника». Это одно из самых крупных и содержательных обновлений на сегодняшний день, которое заметно меняет баланс игры, улучшает механику боев, добавляет новые возможности и исправляет целый ряд критических ошибок.

Игроков сразу же встретит обновленная система ночного видения: теперь очки работают иначе, а использование их в темное время суток стало более реалистичным. Перебалансирована система боев, включая дальние перестрелки, добавлены новые элементы управления вроде лазерного прицела и функции смещения прицеливания. NPC получили новые повадки — теперь они способны даже грабить мутантов. В Зоне появилась новая опасная аномалия «Огненный шар», а также было добавлено уникальное оружие — «Драхунка» Хонты, которое уже успело вызвать интерес у сообщества. Кроме того, разработчики добавили новые варианты лиц и причесок для женских персонажей, расширили настройки управления и ввели опцию восстановления локальной резервной копии.

Большое внимание уделено поведению противников. Теперь химеры действуют агрессивнее и логичнее, кровососы не остаются невидимыми без причины, а полтергейсты и бюреры вновь могут использовать свои способности для атаки. Исправлено множество багов, связанных с поведением NPC и мутантов: от застывания в воздухе после попадания до ошибок с анимациями. В целом ИИ стал работать стабильнее, а сражения — напряженнее и динамичнее.

Заметные изменения коснулись баланса оружия и снаряжения. Разработчики скорректировали вес винтовок и брони, увеличили урон дробовика Predator, переработали артефакты и систему улучшений. Параллельно с этим улучшен баланс тайников: добыча стала разнообразнее, что делает исследования мира интереснее.

Существенные правки внесены в сюжетные и побочные квесты. Многие ошибки, мешавшие выполнению заданий, исправлены. Теперь персонажи не исчезают в ключевых миссиях, маркеры квестов отображаются корректно, а уникальное оружие и награды выдаются как положено. Исправлены баги с исчезающими NPC, некорректными диалогами и неправильной работой некоторых скриптов. Кроме того, обновление улучшило графику и проработку локаций, что сделало атмосферу Зоны еще более мрачной и реалистичной.

Отдельного внимания заслуживает официальная поддержка модификаций. Разработчики добавили инструменты Zone Kit и ModSDK, что открывает путь к полноценным пользовательским модам. Теперь сталкеры могут создавать собственные квесты, оружие, аномалии и даже менять механику игры. Поддержка модов реализована через Steam Workshop и Mod.io, что делает их установку максимально удобной.

Помимо глобальных изменений, обновление включает в себя сотни мелких исправлений и улучшений. Улучшен интерфейс инвентаря и системы HUD, переработаны визуальные эффекты лазерных прицелов и добавлены новые анимации смертей NPC. Исправлены ошибки, из-за которых игра могла зависать во время дождя, грозы или перехода между локациями. Обновлены значки брони и оружия, улучшен интерфейс покупки улучшений и оптимизирована производительность на уровне работы с процессором и ресурсами.