S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 118 оценок

Ночь охотника: шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил масштабное обновление 1.6

butcher69 butcher69

Студия GSC Game World выпустила масштабное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl под названием «Ночь охотника». Это одно из самых крупных и содержательных обновлений на сегодняшний день, которое заметно меняет баланс игры, улучшает механику боев, добавляет новые возможности и исправляет целый ряд критических ошибок.

Игроков сразу же встретит обновленная система ночного видения: теперь очки работают иначе, а использование их в темное время суток стало более реалистичным. Перебалансирована система боев, включая дальние перестрелки, добавлены новые элементы управления вроде лазерного прицела и функции смещения прицеливания. NPC получили новые повадки — теперь они способны даже грабить мутантов. В Зоне появилась новая опасная аномалия «Огненный шар», а также было добавлено уникальное оружие — «Драхунка» Хонты, которое уже успело вызвать интерес у сообщества. Кроме того, разработчики добавили новые варианты лиц и причесок для женских персонажей, расширили настройки управления и ввели опцию восстановления локальной резервной копии.

Большое внимание уделено поведению противников. Теперь химеры действуют агрессивнее и логичнее, кровососы не остаются невидимыми без причины, а полтергейсты и бюреры вновь могут использовать свои способности для атаки. Исправлено множество багов, связанных с поведением NPC и мутантов: от застывания в воздухе после попадания до ошибок с анимациями. В целом ИИ стал работать стабильнее, а сражения — напряженнее и динамичнее.

Заметные изменения коснулись баланса оружия и снаряжения. Разработчики скорректировали вес винтовок и брони, увеличили урон дробовика Predator, переработали артефакты и систему улучшений. Параллельно с этим улучшен баланс тайников: добыча стала разнообразнее, что делает исследования мира интереснее.

Существенные правки внесены в сюжетные и побочные квесты. Многие ошибки, мешавшие выполнению заданий, исправлены. Теперь персонажи не исчезают в ключевых миссиях, маркеры квестов отображаются корректно, а уникальное оружие и награды выдаются как положено. Исправлены баги с исчезающими NPC, некорректными диалогами и неправильной работой некоторых скриптов. Кроме того, обновление улучшило графику и проработку локаций, что сделало атмосферу Зоны еще более мрачной и реалистичной.

Отдельного внимания заслуживает официальная поддержка модификаций. Разработчики добавили инструменты Zone Kit и ModSDK, что открывает путь к полноценным пользовательским модам. Теперь сталкеры могут создавать собственные квесты, оружие, аномалии и даже менять механику игры. Поддержка модов реализована через Steam Workshop и Mod.io, что делает их установку максимально удобной.

Помимо глобальных изменений, обновление включает в себя сотни мелких исправлений и улучшений. Улучшен интерфейс инвентаря и системы HUD, переработаны визуальные эффекты лазерных прицелов и добавлены новые анимации смертей NPC. Исправлены ошибки, из-за которых игра могла зависать во время дождя, грозы или перехода между локациями. Обновлены значки брони и оружия, улучшен интерфейс покупки улучшений и оптимизирована производительность на уровне работы с процессором и ресурсами.

tvorog8088

Второй раз пройду только когда озвучку сделают.

12
CAN I HABE PIZZA PLS

Идут по стопам великих! Как проджекты со своим кп2077 будут игру 5 лет допиливать

11
ramshaoov

как раз поменяется пару поколении карт и прочих железяк пеки тогда и можно поиграть с норм оптимизацией)

7
askazanov

Ну те то игру довели до ума и неплохо

1
Glukinc

Опять что ль пройти это. Хотя ачивки получены, скучновато будет.

8
askazanov

Отлично

6
Zlatoust17

Осталось дождаться русской озвучки и можно будет браться за игру

6
Yuri Manchenko

У них её никогда не будет. Только нейронка.

Morr1us Yuri Manchenko

Будет, студия Реплика совместно с Шиморо готовит русскую озвучку, обещают к концу года выкатить

Just_a_guy
теперь очки работают иначе, а использование их в темное время суток стало более реалистичным.

В смысле? В игре так-то вообще очков не было.

NPC получили новые повадки — теперь они способны даже грабить мутантов.

А вот это жёстко. Так и представляю, идёшь такой по Залесью а там бандиты устраивают гоп стоп несчастной плоти: "а-ну, быра показывай чё под клешнями ныкаешь?"

5
Юрий Пенкин

что на счёт убогой производительности на консолях? есть подвижки? или опять в деревне из двух избушек дроп до 40 фпс?

5
pckot01

Ну всё, ща ещё хотфикс и можно приступать

4
Nodas

Нет не раньше выхода длс

3
Сергей Понащенко Nodas

Какого длс? Финального если только?!))

Revan 1

Чорнобуль :))

4
HellowRainbow

- А как вы пыво называете?

- Как?

- Пиииво?

1
PpLtZ HellowRainbow

Абыр... 😁😁😁

zweruchka

О, патчи с названиями пошли. Для ДЛС тренируются?😁

Следующий - "Починка ночи охотника".

3
