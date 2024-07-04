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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.1 4 063 оценки

Новая демонстрация S.T.A.L.K.E.R. 2 показывает атмосферную локацию на знакомом по первой части заводе

Gutsz
Новости

Студия GSC Game World продолжает подогревать интерес к ожидаемому продолжению знаменитой трилогии S.T.A.L.K.E.R. атмосферными роликами. Совсем недавно разработчики познакомили нас с арсеналом оружия и монстрами в игре, а теперь предлагают насладиться более размеренной жизнью в зоне Отчуждения. Новый ролик S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показывает небольшую область на заводе "Росток" и позволяет оценить несколько композиций из внутриигрового саундтрека шутера.

Продемонстрированная локация должна быть хорошо знакома поклонникам оригинальных игр. В S.T.A.L.K.E.R. 2 это место станет безопасной зоной, где сталкеры смогут отдохнуть и заняться торговлей с местными барыгами. Однако это место все равно не защищено от опасных аномалий, которые видны на фоне в ролике.

Место торговли, отдыха и относительной безопасности для сталкеров со всей Зоны. А отныне, еще и территория Воли! Бар и Арена работают в обычном режиме, бесплатно здесь разве что можно только поглазеть.

Дата релиза шутера остается неизменной, и, похоже, разработчики на этот раз уверены в своих силах. S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на ПК и консолях Xbox 5 сентября 2024 года. Игра будет доступна бесплатно подписчикам Game Pass.

7
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Abramski90

Да тут не озвучку надо ждать,а для начала саму игру))

1
Prizrachock

Первый трек ещё был довольно неплохим, но вот остальные два...постпанк уже даже не в моде, да и с атмосферой игры лично у меня не пересекается. Так и вижу, как мужики 35-40+ в баре сидят, и слушают музыку для вчерашних миллениалов и зумеров. Будто молодые разработчики просто выдернули песен из своего личного плейлиста.

1
Alex Row

Выйдет в сентябре - огонь, как раз на мою днюху. Перенесут- ну и пусть, лучше позже получить играбельный продукт, а не кринжатину на подобии смуты.

1
Комментарий удален
Комментарий удален
Demon-Lord Sweety_Mustard

Чел, с высоты твоего языка тебе и белорусский, и литовский, и китайский будут смешными, если ты их не до конца понимаешь (или не принимаешь). С точки зрения качества украинская озвучка сделана на порядок выше, нежели русская.

5
Johnny Rotten

А че облака то статичные? х)

0
Гейб 30 процентный

До очередного релиза 2 месяца, а тут показывают очередной арт! xD

0
FrankPank

че с графоном

0
Denv3r 13

Колбаска и тушёнка в кадре есть, а водки нет))

0
Mokou

Геймплей - топ

0
СССР2

У меня единственный вопрос. Когда авторы игры, заработавшие десятки миллионов долларов на франшизе, заплатят авторские наследникам братьев Стругацких. Кто придумал слово СТАЛКЕР и вообще идею Зоны. Там идет речь о 10 тыс. долларов. Жмоты.

0
SERGEY-SP

Игра даже на золото не ушла ещё!Перенесут вообщем железно!

-1
zqqqq

Вангую, сейчас начнётся нытьё про язык, почему не ноют под трейлер гта 6 с требованием добавить озвучку на русский они и сами не знают

-2
Nell_0071

Озвучку на русский язык в игре, в которой отродясь не было - это гениально с твоей стороны. Сталкер по сравнению с гта 6 - это небо и земля.

7
Denis Kyokushin

Зачем же ныть?Просто пиратку скачают.

0
h1fter

Для хейтеров которые обратили внимание на зелёный гранёный пластмассовый стакан вот вам пруфы что они могут быть не только прозрачными😂просто просчёт прозрачности,отражения света будет есть 50%фпс

Спойлер
-2
-zotik-

Ясно. Тебя никто не просил, но ты круто тратишь свое время

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Ни одного чела кроме тебя, кто бы писал тут про какой-то сраный стакан.

0
VIONICK08

вернись в палату

0
SERGEY-SP

перенесут железно!Я эти гов..но ролики вообще не воспринимаю!До выхода меньше 2х месяцев а про игру новостей кот наплакал!Скоро ждём бумагу о переносе!

-2
Sweety_Mustard

Их походу тоже сократят - одно из самых бесполезных подразделений Майкрософт

-3
zqqqq

Они не являются подразделение майков

1
SERGEY-SP

Если перенесут!То они конкретные пиз..болы!А не студия!

-3
Ammati

офис сгорит ещё раз или русские хакеры их взломают ради билда предрелизного

0
Pycckuu_XAKEP Ammati

фу, я эту конторку десятой дорогой обойду

0
SERGEY-SP Ammati

Что то нас поджидает!И это не релиз игры!

-1