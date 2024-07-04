Новая демонстрация S.T.A.L.K.E.R. 2 показывает атмосферную локацию на знакомом по первой части заводе

Студия GSC Game World продолжает подогревать интерес к ожидаемому продолжению знаменитой трилогии S.T.A.L.K.E.R. атмосферными роликами. Совсем недавно разработчики познакомили нас с арсеналом оружия и монстрами в игре, а теперь предлагают насладиться более размеренной жизнью в зоне Отчуждения. Новый ролик S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показывает небольшую область на заводе "Росток" и позволяет оценить несколько композиций из внутриигрового саундтрека шутера.
Продемонстрированная локация должна быть хорошо знакома поклонникам оригинальных игр. В S.T.A.L.K.E.R. 2 это место станет безопасной зоной, где сталкеры смогут отдохнуть и заняться торговлей с местными барыгами. Однако это место все равно не защищено от опасных аномалий, которые видны на фоне в ролике.
Место торговли, отдыха и относительной безопасности для сталкеров со всей Зоны. А отныне, еще и территория Воли! Бар и Арена работают в обычном режиме, бесплатно здесь разве что можно только поглазеть.
Дата релиза шутера остается неизменной, и, похоже, разработчики на этот раз уверены в своих силах. S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на ПК и консолях Xbox 5 сентября 2024 года. Игра будет доступна бесплатно подписчикам Game Pass.
Да тут не озвучку надо ждать,а для начала саму игру))
Первый трек ещё был довольно неплохим, но вот остальные два...постпанк уже даже не в моде, да и с атмосферой игры лично у меня не пересекается. Так и вижу, как мужики 35-40+ в баре сидят, и слушают музыку для вчерашних миллениалов и зумеров. Будто молодые разработчики просто выдернули песен из своего личного плейлиста.
Выйдет в сентябре - огонь, как раз на мою днюху. Перенесут- ну и пусть, лучше позже получить играбельный продукт, а не кринжатину на подобии смуты.
Чел, с высоты твоего языка тебе и белорусский, и литовский, и китайский будут смешными, если ты их не до конца понимаешь (или не принимаешь). С точки зрения качества украинская озвучка сделана на порядок выше, нежели русская.
А че облака то статичные? х)
До очередного релиза 2 месяца, а тут показывают очередной арт! xD
че с графоном
Колбаска и тушёнка в кадре есть, а водки нет))
Геймплей - топ
У меня единственный вопрос. Когда авторы игры, заработавшие десятки миллионов долларов на франшизе, заплатят авторские наследникам братьев Стругацких. Кто придумал слово СТАЛКЕР и вообще идею Зоны. Там идет речь о 10 тыс. долларов. Жмоты.
Игра даже на золото не ушла ещё!Перенесут вообщем железно!
Вангую, сейчас начнётся нытьё про язык, почему не ноют под трейлер гта 6 с требованием добавить озвучку на русский они и сами не знают
Озвучку на русский язык в игре, в которой отродясь не было - это гениально с твоей стороны. Сталкер по сравнению с гта 6 - это небо и земля.
Зачем же ныть?Просто пиратку скачают.
Для хейтеров которые обратили внимание на зелёный гранёный пластмассовый стакан вот вам пруфы что они могут быть не только прозрачными😂просто просчёт прозрачности,отражения света будет есть 50%фпс
Ясно. Тебя никто не просил, но ты круто тратишь свое время
Ни одного чела кроме тебя, кто бы писал тут про какой-то сраный стакан.
вернись в палату
перенесут железно!Я эти гов..но ролики вообще не воспринимаю!До выхода меньше 2х месяцев а про игру новостей кот наплакал!Скоро ждём бумагу о переносе!
Их походу тоже сократят - одно из самых бесполезных подразделений Майкрософт
Они не являются подразделение майков
Если перенесут!То они конкретные пиз..болы!А не студия!
офис сгорит ещё раз или русские хакеры их взломают ради билда предрелизного
фу, я эту конторку десятой дорогой обойду
Что то нас поджидает!И это не релиз игры!