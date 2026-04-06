Новое обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на следующей неделе и откроет двери лаборатории X-18

Согласно последней информации от издания 4Divinity, следующее крупное контентное обновление для шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получило подзаголовок Sealed Truth или «Запечатанная правда». Ожидается, что релиз патча состоится уже на следующей неделе — 14 или 15 апреля. Помимо привычного набора исправлений ошибок, апдейт готовит для игроков серьезное сюжетное испытание.

Главным нововведением обновления станет расширение подземной лаборатории X-18. Игрокам откроется доступ к неизведанным нижним уровням таинственного научного комплекса. Разработчики приготовили там масштабный нелинейный квест с сильным акцентом на хоррор-составляющую и выживание в замкнутых, полных опасностей пространствах. Кроме того, внимательные исследователи комплекса смогут найти важные сюжетные зацепки и намеки на грядущие события в дополнении.

Помимо этого, прояснилась ситуация вокруг долгожданного обновления движка игры. Некоторые фанаты надеялись увидеть технический переход Unreal Engine в новом апдейте, однако этого не произойдет. Переработка движка является масштабной и сложной задачей, которая всё ещё находится в производстве. Выпуск столь крупного технического апдейта планируется ближе к релизу следующего DLC или одновременно с ним.

Напомним, что выход первого крупного сюжетного дополнения для игры под названием Cost of Hope запланирован на лето 2026 года. DLC станет доступно на консолях Xbox Series X|S, PlayStation 5, а также на ПК.