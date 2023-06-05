Новые мобы: появились скриншоты мутантов из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Пользователи соцсетей продолжают делиться скриншотами из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. Администрация сообщества «Вестник «Того самого Сталкера» ВКонтакте показала, как в тестовом билде выглядят мутанты. На скриншотах можно увидеть как знакомых по прошлым частях врагов, так и пси-оленя и кота-баюна из билдов «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl намечен на 2023 год. Игра выйдет на PC и Xbox Series X|S. Изначально игра должна была выйти 28 апреля 2022 года. Позднее ее перенесли на 8 декабря 2022 года, а затем на 2023 год.
Прототипами послужили сами работники GSC.
Да нет, больше похоже на пользователей ПГ
😄👏Норм))
Сомневаюсь что она выйдет в конце этого
так а чё тут делают мои коллеги по работе?
Всё же меня смущает тот факт, что "фанаты" опять будут её допиливать, они даже к моменту очередного перенесённого релиза, хрен успеют.
почему же фанаты? разрабы будут допиливать еще пару лет, перенесут же
Ну у меня тоже большие сомнения что игра выйдет в конце 2023 года, если же и выйдет то будет на уровне первоначального релиза Кибербага, а то ещё хуже, и будут пилить патчи как на Кибер баг раз в 100 лет.
Любопытно. Некоторым не хватает лохматости и слюнявости, но это и не финальные образы мутантов, надо понимать.
Моделька Плоти норм.
Чем больше я вижу все эти утечки, тем больше складывается ощущение что это не утечки, а "шляпа полная". Это я к тому что монстры на этих скринах выглядят ну ОЧЕНЬ уныло. Да в любительских модах монстры поинтереснее. Мне кажется что если в игре будут такие монстры, то в кампанию столько камней полетит, что они смогут себе дворец как у "пупкина" построить))))
даже собственных моделек нет hah
Что?
фотореалистичная графика unreal engine даёт о себе знать )
Забавно наблюдать за тем, как у хомячков меняется мнение с "игры нет" -> "рендер батона" -> "опять перенесут" -> "игру будут фанаты допиливать"
Upd. Ух пердачки-то горят.
Справедливости ради, глядя на билд, игры скорее нет, чем она есть. Все на что они сподобились(в этом конкретном билде) это локации и... по сути все, то есть то, что обычные модолелы клепают уже добрых 15 лет в промышленных масштабах и гораздо быстрее.