Новые мобы: появились скриншоты мутантов из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Пользователи соцсетей продолжают делиться скриншотами из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. Администрация сообщества «Вестник «Того самого Сталкера» ВКонтакте показала, как в тестовом билде выглядят мутанты. На скриншотах можно увидеть как знакомых по прошлым частях врагов, так и пси-оленя и кота-баюна из билдов «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl намечен на 2023 год. Игра выйдет на PC и Xbox Series X|S. Изначально игра должна была выйти 28 апреля 2022 года. Позднее ее перенесли на 8 декабря 2022 года, а затем на 2023 год.