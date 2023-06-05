S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.6 3 403 оценки

Новые мобы: появились скриншоты мутантов из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Simple Jack
Новости

Пользователи соцсетей продолжают делиться скриншотами из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. Администрация сообщества «Вестник «Того самого Сталкера» ВКонтакте показала, как в тестовом билде выглядят мутанты. На скриншотах можно увидеть как знакомых по прошлым частях врагов, так и пси-оленя и кота-баюна из билдов «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

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Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl намечен на 2023 год. Игра выйдет на PC и Xbox Series X|S. Изначально игра должна была выйти 28 апреля 2022 года. Позднее ее перенесли на 8 декабря 2022 года, а затем на 2023 год.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
JEKABRAZZ

Прототипами послужили сами работники GSC.

8
Awareness of greatness

Да нет, больше похоже на пользователей ПГ

-4
oleg21412

😄👏Норм))

0
Alex19978

Сомневаюсь что она выйдет в конце этого

6
jax baron

так а чё тут делают мои коллеги по работе?

3
KIBERMAX

Всё же меня смущает тот факт, что "фанаты" опять будут её допиливать, они даже к моменту очередного перенесённого релиза, хрен успеют.

2
Oksifree

почему же фанаты? разрабы будут допиливать еще пару лет, перенесут же

0
KIBERMAX Oksifree

Ну у меня тоже большие сомнения что игра выйдет в конце 2023 года, если же и выйдет то будет на уровне первоначального релиза Кибербага, а то ещё хуже, и будут пилить патчи как на Кибер баг раз в 100 лет.

2
Аристов--Черный

Любопытно. Некоторым не хватает лохматости и слюнявости, но это и не финальные образы мутантов, надо понимать.

1
Wing42

Моделька Плоти норм.

0
oleg21412

Чем больше я вижу все эти утечки, тем больше складывается ощущение что это не утечки, а "шляпа полная". Это я к тому что монстры на этих скринах выглядят ну ОЧЕНЬ уныло. Да в любительских модах монстры поинтереснее. Мне кажется что если в игре будут такие монстры, то в кампанию столько камней полетит, что они смогут себе дворец как у "пупкина" построить))))

0
монcтр

даже собственных моделек нет hah

-3
UnclearCalico

Что?

1
Killermag

фотореалистичная графика unreal engine даёт о себе знать )

-7
MiracetteNytten

Забавно наблюдать за тем, как у хомячков меняется мнение с "игры нет" -> "рендер батона" -> "опять перенесут" -> "игру будут фанаты допиливать"

Upd. Ух пердачки-то горят.

-15
Михаил Исламов

Справедливости ради, глядя на билд, игры скорее нет, чем она есть. Все на что они сподобились(в этом конкретном билде) это локации и... по сути все, то есть то, что обычные модолелы клепают уже добрых 15 лет в промышленных масштабах и гораздо быстрее.

1