Новые промо-карточки намекают на масштабное противостояние "Долга" и "Свободы" в новом DLC S.T.A.L.K.E.R. 2

Ажиотаж вокруг грядущего DLC "Цена надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl набирает обороты! Недавно в сеть просочились новые промо-материалы в виде стилизованных фотокарточек, которые дают игрокам намек на ключевые события и атмосферу предстоящего дополнения. Главный посыл этих материалов — ожидание масштабного и, без сомнения, кровавого противостояния между двумя культовыми группировками: милитаристски настроенным "Долгом" и анархистской "Свободой".

Новые горизонты в «Цена надежды»: ЧАЭС и Железный лес ждут исследователей

Обновление также открывает возможность заново исследовать классические локации из основной сюжетной линии и оригинальной серии. Игроки смогут вернуться в такие знаковые места, как НИИЧАЗ (SIRCAA) и пугающие глубины лаборатории X-16.