S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 419 оценок

Новые промо-карточки намекают на масштабное противостояние "Долга" и "Свободы" в новом DLC S.T.A.L.K.E.R. 2

TheSkoofLord TheSkoofLord

Ажиотаж вокруг грядущего DLC "Цена надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl набирает обороты! Недавно в сеть просочились новые промо-материалы в виде стилизованных фотокарточек, которые дают игрокам намек на ключевые события и атмосферу предстоящего дополнения. Главный посыл этих материалов — ожидание масштабного и, без сомнения, кровавого противостояния между двумя культовыми группировками: милитаристски настроенным "Долгом" и анархистской "Свободой".

Новые горизонты в «Цена надежды»: ЧАЭС и Железный лес ждут исследователей

Обновление также открывает возможность заново исследовать классические локации из основной сюжетной линии и оригинальной серии. Игроки смогут вернуться в такие знаковые места, как НИИЧАЗ (SIRCAA) и пугающие глубины лаборатории X-16.

WAR1OCKS

Великая игра

hammersledge

хреново, очень не хотелось бы со свободой или долгом ссориться... надеюсь, будет возможность сохранения нейтральной линии для ГГ.

Yoshemitsu
ожидание масштабного и, без сомнения, кровавого противостояния между двумя культовыми группировками

Ожидания, разобються об реальность с убогим А-лайфом 2.0, что генерит "случайные" события за 100 метров от персонажа. И появившиеся из воздуха тупые болванчики будут симмулировать бурную деятельность, влоть до оргазмов.

Dart_Zero

сначала переделали абсолютно всю зону а теперь пытаются выехать на зове припяти

BattleEffect
пугающие глубины лаборатории X-16

Вот это интересно

