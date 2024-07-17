Новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 знакомят игроков с ключевым сюжетным персонажем

Студия GSC Game World на удивление радует своей активностью в социальных сетях. Перед запланированной датой релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики стали намного чаще делиться новыми подробностями и кадрами из игры, что заставляет верить в скорый релиз шутера. Возможно, уже в сентябре мы все-таки увидим долгожданный выход продолжения культовой трилогии, а пока авторы решили познакомить нас с ключевым сюжетным персонажем.
Разработчики из студии GSC Game World опубликовали несколько кадров S.T.A.L.K.E.R. 2, на которых изображен загадочный персонаж по имени Фауст. Это слепой сталкер, который уже много лет провел в зоне и имеет собственный взгляд на положение дел. Его вы могли уже видеть в прошлых трейлерах игры, но новые скриншоты позволяют лучше рассмотреть героя и узнать несколько больше информации о нём самом.
Зона такая, какой ты ее видишь. Я показал тебе, какой я ее вижу. Иди своим путем, и тогда ты сможешь увидеть Зону… по-своему. Прошел уже десяток лет, но для многих сталкеров они все еще прокляты. Бывших фанатиков не бывает, полагает большинство. Те, кого стоит стрелять, только увидев в оптику. Когда пришла Варта и ее новые порядки с договором Д4, они согласились на то, от чего у самых муштрованных Долговцев глаза косились за Периметр. Монолит умер. Но пока существует Дикий Остров — для рядовых сталкеров его дело до сих пор живет. И пока Бродяга пытается вытащить из этого ада тех, кто годы провел во тьме, Фауст… Имеет собственную картину будущего.
Судя по этой публикации, Фауст уже давно потерял свое зрение, однако вместо этого обрёл уникальные способности. Персонаж явно знает больше остальных, и он должен сыграть одну из ключевых ролей в общей истории S.T.A.L.K.E.R. 2.
Напомним, ранее авторы шутера подтвердили своё участие в игровой выставке Gamescom 2024, где могут показать финальный геймплей игры. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться 5 сентября на ПК и консолях Xbox.
Тролли
Если выйдет, чисто по приколу скачаю GOG версию без защиты, чтоб глянуть как это чудо будет работать)
Да-да-да, "чисто по приколу"...