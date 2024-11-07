Новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl посвятили системе оружия и его модификациям

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили новый геймплейный ролик, акцентировав внимание на системе оружия и его модификациях. В видео показаны перестрелки с использованием различных образцов вооружения, за состоянием которого игроку предстоит тщательно следить: если не поддерживать его в порядке, оно может заклинить в самый неподходящий момент.
Игроку будут доступны два варианта улучшения оружия. Первый — это работа мастеров, которые могут улучшить такие параметры, как уменьшение отдачи и увеличение скорости прицеливания. Второй способ — установка дополнительных насадок и прицелов, которые повышают универсальность оружия. Например, в ролике герой присоединяет подствольный дробовик к снайперской винтовке и устанавливает спаренный магазин на штурмовую винтовку. Также можно выбирать разные типы боеприпасов, чтобы повысить эффективность стрельбы.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября для PC и Xbox Series.
инвентарь выгледит в срато
Вкусовщина, мне нравится минимализм и простота, кому то детали и функциональность
У минимализма, кстати, тоже есть разная стилистика. Но в целом согласен.
Мне не хватает позывного или имени кого лутаешь, хз, но к этому я очень привык.
Минимализм - это хорошо, но не когда окно инвентаря размером с горошену. У игрока в инвентаре всего пару патронов разного калибра, а окно инвентаря уже всё заполнено. Представляю как будет неудобно скролить инвентарь туда-сюда.
за 7 ка можно было исделать как раньше было
Какого Х все перестрелки показанные в трейлере не длинее 8 секунд?
зачем на 1:31 понадобилась склейка?
зачем на 1:35 понадабилась склейка?
Освещение выглядит хорошо но что тут? 2024 год на дворе,UE5 как никак, в жизни все поверхности отражают свет,почему у него на лоб светит фонарь,а глаз вообще не видно,только если через ФШ выставит 200%яркости,почему тёмные места на заднем плане выглядят как будто там нет стенки а на улице ночь?Это чтобы сонсоли не сгорели?
2:27 всё что нудно знать о ИИ противника
А что там на 2:27, посмотрел, идут рашить, что не так?
А кнопки эти при лутании или разговоре с нпс. жесть просто, они не под игру, а словно в UE открыто. Не могут нормально игровые иконки даже сделать.
Враги и не думают прятаться, прут на снайпера как танки
На склейках у неписи голова полетела погулять во время падения, это обычная практика в играх где используется не анимация падения а регдол. Освещение лица это скорее всего включенный RTX, который любит делать тени чернее чёрного. На 2:27 это могли быть монолитовцы, которые во всей серии игр шли напролом, так что это не показатель.
В видео видно, что они стреляют по кому-то другому, про снайпера они не знают, его не видят.
😂Что с лазером?
Ребёнок, лазерный указатель направлен на центр ствола, а не параллельно креплению, так как в противном случае толку от лазерного прицела нет. Хватит позориться.
Основной аккаунт забанили или страшно через него писать "гадкие" комменты?)))
Сам бы не позорился. Точка ЛЦУ и штатного прицела (механического или коллиматорного) должны быть сведены в одно и то же место.
Это один из вариантов крепления.
Случай второй. Точка коллиматора приведена к бою метров на 100, ЛЦУ – на 50 (или наоборот, или значения иные). При этом стрелок в поле зрения наблюдает две прицельные метки, и может без поправок по прицелу «работать» по целям, появляющимся на заведомо разном удалении. Скорость наведения приоритетна.
Случай третий. Стрелок в массивном бронешлеме, бронежилете с шейной секцией или имеет травму/увечие, не позволяющее использовать оружие так, как это предусмотрено с учётом анатомии и антропометрии здорового человека. ЛЦУ приводится к нормальному бою с учётом «ближнего» и «дальнего» «ноля» траектории полёта пули, наведение осуществляется, преимущественно, по «лазеру». В приоритете именно сам факт наведения, только вместо оптики, к примеру, используют ЛЦУ.
Есть вариант, когда на психику работает. Когда биологическая цель видит (светящий в тебя лазер отменно заметен даже в горячке!), что по ней работают с ЛЦУ, искать укрытие бросится даже тот, кто никогда не попадал под обстрел.
В данном случае, на видео баг.
А этот центр ствола, он сейчас с разработчиками в одной комнате?
А вот теперь в глаза не долбись и посмотри на скрин человека под твоим комментом, можешь ещё закапать, если проблема со зрением, ну или на худой конец к окулисту сходить.
Атмосферы первого сталкера нет от слова совсем. Больше напоминает кал, но там хоть экшен какой-то есть, кат сцены интересные, а здесь тупо дрочильня патронов. Еще и озвучка как в из какого-то фентези для школоты, вообщем проходняк, который оригиналу, скорее всего, и в подметки не годится
Разрабы оригинала и второго сталкера это вообще абсолютно разные команды. Вот тот сталкер 2 ещё на X-ray 2.0 был бы классным. Но его отменили. Теперь на подходе это чудо. Нейронную озвучку 100% сделают и тогда получше будет. Хотя до сих пор не верится, что сталкер 2 выйдет. Как же трекеры будут по хардкору ломиться от раздач.
Играй с нейронной озвучкой ну ХЗ
Напоминает затянувшуюся шутку. В очередной раз показали, что в игре есть оружие и из него можно стрелять. И даже надеть прицел. Ах да, это же Сталкер, вот вам бедолага-кровосос, который как цирковая собачка бегает вокруг гг под конец каждого ролика. Ни а-лайфа 2.0, ни новых механик, ни интригующих локаций. Пожелаем разработчикам удачи, интерес к игре высок и надежда на качественный продукт есть. Но пока это выглядит как подполированный билд.
Пока это выглядит как сборка модов с подтянутой графой, причем подтянутой не уровня 2024 года...
Far Cry Chernobyl, удачи с продажами ))
Отпишешься в теме когда продажи увидишь)))
Какая-то бешенная увереность. Или это просто завышенные ожидания?
То что в первые же дни это деяние начнут скупать и поглащать тоннами облизывая пальцы никто не сомневается. Вопросы могут возникнуть лишь к качеству самого продукта, который раскроет себя после реального геймплея.
Хоть-бы винторез не убрали, самый кайф лупасить им.
Там таких модов будет, что ты и офигеешь. Чего туда только не добавят
Винторез конечно классика, но хотелось бы чё-нить поновее стволов 50ти летней давности.
Теперь они прочитают твой отзыв, уберут его, но добавят к бонусам за предзаказ уникальной модели рюкзака с значком «Ранняя пташка». :)
60 фпс в сделку не входили?
Они же сказали, что будут стремиться к 60 FPS. Ключевое слово — «стремиться».
я не слежу за этой помойкой, я просто ролики смотрю
если уних нет 60 фпс на потужной 490 тыбу то на другиг картах вообще будет лагать
А где ты тут увидел счётчик кадров, хейтер?
плавности нет, маленький защитник из 5 "А" класса
нпс тупие боты нет никакого алайфа
Это для презентации; были ролики с интерактивными нпс где они норм наваливали. Посмотрим, что получится на выходе.
Причём тут A-Life и AI-врагов?? Две не связанные с друг-другом вещи.
A-Life это не про поведение неписи в бою.
Вот миф и разрушен
Давно была "революционная" новость о том, что в сталкере будут женщины. Надеюсь, это не будут сталкерши.
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Чего нет? Книга по сталкеру Дезертир, там была девчуля, норм вписалась.
Могу накидать скринов из солянок, там всякой жести хватает, видимо тоже лорно будет
Какой реалистичный рэгдолл xD
Представьте кстати как вы проходите квесты в сталкере с такой локализацией как в ролике))
А.Т.М.О.С.Ф.Е.Р.А.
Это отсылка к физике трупов из старого сталкера😂 ну а если серьезно, то может исправят. В любом случае баги будут. Представляю какой шикарный видос сделает Мармок. Больше интересно, как консольные версии работают, особенно Series S.
"Больше интересно, как консольные версии работают, особенно Series S."
Ну наверное так же как и CP2077 перед релизом: "На удивление хорошо."🤣
Тени в игре очень убого сделаны, даже на этом скрине посмотри на тень от модельки врага. И в остальных сценах в ролике, тени просто сырые, освещение где то сделано хорошо, где то вообще его нет, там где должно быть. Перестрелки не о чем вообще, непеси тупые, в КС экшена больше даже, а здесь как какая то бот песочница выглядит.
Момент с кровососом только понравился, ну а модернизация оружия это уже банальность и много где есть.
Вообщем ничем не удивили, а только разочаровали, скачаю на зеленом побегаю 2-3 часа для ознакомления и дроп, тем более без родной локализации сталкера, которая была чуть ли не основой его
в обычном сталкаче от сергея григоровича 15 летней давности даже лучше рэгдолл работает чем тут)
Боже это самое всратое дно, графоний мыло, анимации стрельбы это вообще, огонь из ствола оружия-просто петарда, звуки оружия все одинаковые, болванчики боты падают то как красиво после смерти. Интерфейс с мобилок и "лучший" инвентарь. Фан моды на старые части и то лучше смотрятся
Ужасная демонстрация боя мутанты корявые как в тенях рюкзак ужасный физика отсутствует от эти разрабов чушпанов другого и ни следовало ожидать и написано сделано в украине а базарят на заморском ганьба
Запятые, видимо, покурить пошли. Запятые такие, что уже обед? Всё, пошли курить.
Вообще ничего нового не увидел, всё осталось то же самое, где-то на уровне «Тени Чернобыля», где-то на уровне второй части, а где-то «Зова Припяти».
Но вот стрельба выглядит встрато, если честно, по ощущениям на видео камера очень и очень тугая и дёрганая (а ещё снимают на пк, так как на геймпаде такую скорость не выдать, там плавно), и дело тут даже не в физике, а именно в удобстве, когда ты кайфуешь именно стрелять, а не пытаешься прицелиться в противника, чтобы прибить его.
Лично для меня эталоном является Titanfall 2 и Destiny, вот там прям приятная стрельба и передвижение не смотря на аркадность.
Вроде и выглядит норм, но не вызывает желания зарубиться и поиграть, по ощущению не новая игра, а чисто сталкер с модами.
Снайперская круто выглядит
Ссылка на источник?
Трейлер добавили на ютуб-канал IGN.
Типичная вата. Когда у рокстар нет локализации это принципиальность, а когда у gsc это русофобия. Ватники такие глупые.
Разница между нами в том, что я говорю правду
А от ваших маня фантазий реальность не изменится и никакой бобик ни за кем никогда не приедет)
Ну что за всратое колесо выбора оружия! Это же пздц какой-то
Ну хотя бы у оружия есть такой параметр как дальность стрельбы, конечно шутерную механику по такому ролику трудно оценить.
это мод??
Надеюсь мододелы первым делом поправят интерфейс. Иконка с F на пол экрана вызывает желание кинуть респект а не облутать что то. Графически не впечатлила, похожа на плод любви аномали и тру сталкера. Ну и соглашусь с прочтенными комментариями по поводу ИИ на 2:27. Медленно идти и смотреть на чела со снайперской винтовкой это сильно.
саравно я не жду на анриле 5 в 20 фпс будет
По хорошему бы, проигнорить дружно игру.
Почему
А что с противниками? Такое ощущение они будто его не настраивали. Ага, говорили они, что нормальная сложность будет сложной...
Ну мододелы как обычно на основе игры сделают конфетку. Так что тот же инвентарь изменят. Главное чтобы игра была интересной, чтобы было желание в ней копаться.
Ох видео удаляют про григоровича, обидел кого-то..
Фига какие функции появились. (не по теме конечно, но лол)
Уже скоро!!!!
Каких-то 13 дней, господи! До сих пор помню как у нас в школе парень добыл ТЧ за неделю до релиза. А времена были, на всём посёлке интернет был в паре домов.
На данный момент по трейлерам все выглядит и ощущается отлично, только на релизе будет понятно хорошая или плохая по итогу игра
Вот это правильная точка зрения
Нет, "хорошая" или "плохая" игра будет видно только по обзорам. Что благеры скажут - то хомячки и понесут. Только так сейчас оно и работает.
Атмосфера присутствует, оружие сделано качественно, стрельба, звуки. Лично мне все нравится в сталкер 2, кайфану 20 ноября на ультрах в 2к. Инвентарь мне тоже нравится. Вот только могут баги попасться , а может и не будет. Но надеюсь на качественный проект ,
ждалкер 2 будут хейтить в ютабе как смуту симулятор кремля
Освещение и физика тел вышка
Какая же шикарная игра нас ждет!
выглядит отпадно!!!
Прикольный момент с заклинившим патроном,девушка торговец на станции Янов,вроде с МАК 10 можно будет бегать ну и дробаш на болтовку - круто.Ждём.
Вы угораете? Всё это было в Far Cry 2 2008 года.
Я не играл в Фар Край.Начинал как то и 3 и 5 - бросил на середине игры - не интересно было.
круто, жду предзагрузку
оценим
так её наверное не будет
ну ладно что ж теперь
Единственное, что вызывает сомнения - это оптимизация. Надеюсь, разрабам удалось укротить пятый анрил, а то сейчас каждый второй проект на этом движке с техническими проблемами. Во всем остальном, это всё тот же старый добрый сталкер- только масштабней, атмосферней и графонистей. Оформил предзаказ как только появилась инфа о предстоящем подорожании.
Игра входит и на консолях значит оптимизон будет.
Ну, фиг знает. Мне показалась, что даже в этом ролике Фпс не ровный.
ага киберпанк тоже выходил на консолях!не забывай!Это не показатель!
Не скажи, играл игру про буровую платформу, и оптимизон там достойный (UE5)
Так там польские рукожопы делали. То что шлак будет за километр видно было.
выглядит как фритуплей инди выживач)
Выглядит как очередной обиженный на то что нет русской локализации.
через две недельки заценим. как раз будет повод денег занести