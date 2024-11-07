Новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl посвятили системе оружия и его модификациям

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили новый геймплейный ролик, акцентировав внимание на системе оружия и его модификациях. В видео показаны перестрелки с использованием различных образцов вооружения, за состоянием которого игроку предстоит тщательно следить: если не поддерживать его в порядке, оно может заклинить в самый неподходящий момент.

Игроку будут доступны два варианта улучшения оружия. Первый — это работа мастеров, которые могут улучшить такие параметры, как уменьшение отдачи и увеличение скорости прицеливания. Второй способ — установка дополнительных насадок и прицелов, которые повышают универсальность оружия. Например, в ролике герой присоединяет подствольный дробовик к снайперской винтовке и устанавливает спаренный магазин на штурмовую винтовку. Также можно выбирать разные типы боеприпасов, чтобы повысить эффективность стрельбы.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября для PC и Xbox Series.