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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 323 оценки

Новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl посвятили системе оружия и его модификациям

butcher69
Новости

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили новый геймплейный ролик, акцентировав внимание на системе оружия и его модификациях. В видео показаны перестрелки с использованием различных образцов вооружения, за состоянием которого игроку предстоит тщательно следить: если не поддерживать его в порядке, оно может заклинить в самый неподходящий момент.

Игроку будут доступны два варианта улучшения оружия. Первый — это работа мастеров, которые могут улучшить такие параметры, как уменьшение отдачи и увеличение скорости прицеливания. Второй способ — установка дополнительных насадок и прицелов, которые повышают универсальность оружия. Например, в ролике герой присоединяет подствольный дробовик к снайперской винтовке и устанавливает спаренный магазин на штурмовую винтовку. Также можно выбирать разные типы боеприпасов, чтобы повысить эффективность стрельбы.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября для PC и Xbox Series.

43
108
Комментарии: 108
Ваш комментарий
UnstoppableMaddox

инвентарь выгледит в срато

20
Челодой моловек 94

Вкусовщина, мне нравится минимализм и простота, кому то детали и функциональность

3
MadPyramus Челодой моловек 94

У минимализма, кстати, тоже есть разная стилистика. Но в целом согласен.

3
BitMan_and_Roban

Мне не хватает позывного или имени кого лутаешь, хз, но к этому я очень привык.

1
AttractiveValko Челодой моловек 94

Минимализм - это хорошо, но не когда окно инвентаря размером с горошену. У игрока в инвентаре всего пару патронов разного калибра, а окно инвентаря уже всё заполнено. Представляю как будет неудобно скролить инвентарь туда-сюда.

3
UnstoppableMaddox BitMan_and_Roban

за 7 ка можно было исделать как раньше было

1
h1fter

Какого Х все перестрелки показанные в трейлере не длинее 8 секунд?

зачем на 1:31 понадобилась склейка?

зачем на 1:35 понадабилась склейка?

Освещение выглядит хорошо но что тут? 2024 год на дворе,UE5 как никак, в жизни все поверхности отражают свет,почему у него на лоб светит фонарь,а глаз вообще не видно,только если через ФШ выставит 200%яркости,почему тёмные места на заднем плане выглядят как будто там нет стенки а на улице ночь?Это чтобы сонсоли не сгорели?

2:27 всё что нудно знать о ИИ противника

10
zudmitt

А что там на 2:27, посмотрел, идут рашить, что не так?

0
Schong Di

А кнопки эти при лутании или разговоре с нпс. жесть просто, они не под игру, а словно в UE открыто. Не могут нормально игровые иконки даже сделать.

1
vnuks zudmitt

Враги и не думают прятаться, прут на снайпера как танки

-1
ЛехаДезертир

На склейках у неписи голова полетела погулять во время падения, это обычная практика в играх где используется не анимация падения а регдол. Освещение лица это скорее всего включенный RTX, который любит делать тени чернее чёрного. На 2:27 это могли быть монолитовцы, которые во всей серии игр шли напролом, так что это не показатель.

-2
zudmitt vnuks

В видео видно, что они стреляют по кому-то другому, про снайпера они не знают, его не видят.

0
Schong Di

😂Что с лазером?

6
ЛехаДезертир

Ребёнок, лазерный указатель направлен на центр ствола, а не параллельно креплению, так как в противном случае толку от лазерного прицела нет. Хватит позориться.

-11
hixxx ЛехаДезертир

Основной аккаунт забанили или страшно через него писать "гадкие" комменты?)))

6
zudmitt ЛехаДезертир

Сам бы не позорился. Точка ЛЦУ и штатного прицела (механического или коллиматорного) должны быть сведены в одно и то же место.

Это один из вариантов крепления.

Случай второй. Точка коллиматора приведена к бою метров на 100, ЛЦУ – на 50 (или наоборот, или значения иные). При этом стрелок в поле зрения наблюдает две прицельные метки, и может без поправок по прицелу «работать» по целям, появляющимся на заведомо разном удалении. Скорость наведения приоритетна.

Случай третий. Стрелок в массивном бронешлеме, бронежилете с шейной секцией или имеет травму/увечие, не позволяющее использовать оружие так, как это предусмотрено с учётом анатомии и антропометрии здорового человека. ЛЦУ приводится к нормальному бою с учётом «ближнего» и «дальнего» «ноля» траектории полёта пули, наведение осуществляется, преимущественно, по «лазеру». В приоритете именно сам факт наведения, только вместо оптики, к примеру, используют ЛЦУ.

Есть вариант, когда на психику работает. Когда биологическая цель видит (светящий в тебя лазер отменно заметен даже в горячке!), что по ней работают с ЛЦУ, искать укрытие бросится даже тот, кто никогда не попадал под обстрел.

В данном случае, на видео баг.

1
mrdratik ЛехаДезертир

А этот центр ствола, он сейчас с разработчиками в одной комнате?

2
Schong Di ЛехаДезертир

А вот теперь в глаза не долбись и посмотри на скрин человека под твоим комментом, можешь ещё закапать, если проблема со зрением, ну или на худой конец к окулисту сходить.

0
Prowix22

Атмосферы первого сталкера нет от слова совсем. Больше напоминает кал, но там хоть экшен какой-то есть, кат сцены интересные, а здесь тупо дрочильня патронов. Еще и озвучка как в из какого-то фентези для школоты, вообщем проходняк, который оригиналу, скорее всего, и в подметки не годится

6
Евгений Кондратенко

Разрабы оригинала и второго сталкера это вообще абсолютно разные команды. Вот тот сталкер 2 ещё на X-ray 2.0 был бы классным. Но его отменили. Теперь на подходе это чудо. Нейронную озвучку 100% сделают и тогда получше будет. Хотя до сих пор не верится, что сталкер 2 выйдет. Как же трекеры будут по хардкору ломиться от раздач.

0
Никита Дроздоvv Евгений Кондратенко

Играй с нейронной озвучкой ну ХЗ

0
Васси

Напоминает затянувшуюся шутку. В очередной раз показали, что в игре есть оружие и из него можно стрелять. И даже надеть прицел. Ах да, это же Сталкер, вот вам бедолага-кровосос, который как цирковая собачка бегает вокруг гг под конец каждого ролика. Ни а-лайфа 2.0, ни новых механик, ни интригующих локаций. Пожелаем разработчикам удачи, интерес к игре высок и надежда на качественный продукт есть. Но пока это выглядит как подполированный билд.

5
PanKotovsky

Пока это выглядит как сборка модов с подтянутой графой, причем подтянутой не уровня 2024 года...

1
Уральский чекист

Far Cry Chernobyl, удачи с продажами ))

5
Daringer

Отпишешься в теме когда продажи увидишь)))

-2
EazyDoo Daringer

Какая-то бешенная увереность. Или это просто завышенные ожидания?

То что в первые же дни это деяние начнут скупать и поглащать тоннами облизывая пальцы никто не сомневается. Вопросы могут возникнуть лишь к качеству самого продукта, который раскроет себя после реального геймплея.

-1
Ford1991

Хоть-бы винторез не убрали, самый кайф лупасить им.

3
Фризостат

Там таких модов будет, что ты и офигеешь. Чего туда только не добавят

0
MadPyramus

Винторез конечно классика, но хотелось бы чё-нить поновее стволов 50ти летней давности.

0
BitMan_and_Roban

Теперь они прочитают твой отзыв, уберут его, но добавят к бонусам за предзаказ уникальной модели рюкзака с значком «Ранняя пташка». :)

0
rtnrwv

60 фпс в сделку не входили?

1
fearmen11

Они же сказали, что будут стремиться к 60 FPS. Ключевое слово — «стремиться».

0
rtnrwv fearmen11

я не слежу за этой помойкой, я просто ролики смотрю

-10
ЛАГАРИУМ

если уних нет 60 фпс на потужной 490 тыбу то на другиг картах вообще будет лагать

0
ЛехаДезертир

А где ты тут увидел счётчик кадров, хейтер?

-1
rtnrwv ЛехаДезертир

плавности нет, маленький защитник из 5 "А" класса

0
ЛАГАРИУМ

нпс тупие боты нет никакого алайфа

1
BitMan_and_Roban

Это для презентации; были ролики с интерактивными нпс где они норм наваливали. Посмотрим, что получится на выходе.

0
AttractiveValko

Причём тут A-Life и AI-врагов?? Две не связанные с друг-другом вещи.

0
ЛехаДезертир

A-Life это не про поведение неписи в бою.

-1
OneTweak

Вот миф и разрушен

1
BitMan_and_Roban

Давно была "революционная" новость о том, что в сталкере будут женщины. Надеюсь, это не будут сталкерши.

0
saa0891

.

0
zudmitt BitMan_and_Roban

Чего нет? Книга по сталкеру Дезертир, там была девчуля, норм вписалась.

0
Sir_Rumata saa0891

Могу накидать скринов из солянок, там всякой жести хватает, видимо тоже лорно будет

0
TrueKilluminati


Какой реалистичный рэгдолл xD

Представьте кстати как вы проходите квесты в сталкере с такой локализацией как в ролике))
А.Т.М.О.С.Ф.Е.Р.А.

1
Евгений Кондратенко

Это отсылка к физике трупов из старого сталкера😂 ну а если серьезно, то может исправят. В любом случае баги будут. Представляю какой шикарный видос сделает Мармок. Больше интересно, как консольные версии работают, особенно Series S.

0
Jestеr Евгений Кондратенко

"Больше интересно, как консольные версии работают, особенно Series S."

Ну наверное так же как и CP2077 перед релизом: "На удивление хорошо."🤣

0
TrueKilluminati Евгений Кондратенко

Тени в игре очень убого сделаны, даже на этом скрине посмотри на тень от модельки врага. И в остальных сценах в ролике, тени просто сырые, освещение где то сделано хорошо, где то вообще его нет, там где должно быть. Перестрелки не о чем вообще, непеси тупые, в КС экшена больше даже, а здесь как какая то бот песочница выглядит.
Момент с кровососом только понравился, ну а модернизация оружия это уже банальность и много где есть.
Вообщем ничем не удивили, а только разочаровали, скачаю на зеленом побегаю 2-3 часа для ознакомления и дроп, тем более без родной локализации сталкера, которая была чуть ли не основой его

0
Soler2

в обычном сталкаче от сергея григоровича 15 летней давности даже лучше рэгдолл работает чем тут)

0
Starbit

Боже это самое всратое дно, графоний мыло, анимации стрельбы это вообще, огонь из ствола оружия-просто петарда, звуки оружия все одинаковые, болванчики боты падают то как красиво после смерти. Интерфейс с мобилок и "лучший" инвентарь. Фан моды на старые части и то лучше смотрятся

1
lesorub88

Ужасная демонстрация боя мутанты корявые как в тенях рюкзак ужасный физика отсутствует от эти разрабов чушпанов другого и ни следовало ожидать и написано сделано в украине а базарят на заморском ганьба

1
Никита Дроздоvv

Запятые, видимо, покурить пошли. Запятые такие, что уже обед? Всё, пошли курить.

0
Maksimys Flether

Вообще ничего нового не увидел, всё осталось то же самое, где-то на уровне «Тени Чернобыля», где-то на уровне второй части, а где-то «Зова Припяти».
Но вот стрельба выглядит встрато, если честно, по ощущениям на видео камера очень и очень тугая и дёрганая (а ещё снимают на пк, так как на геймпаде такую скорость не выдать, там плавно), и дело тут даже не в физике, а именно в удобстве, когда ты кайфуешь именно стрелять, а не пытаешься прицелиться в противника, чтобы прибить его.

Лично для меня эталоном является Titanfall 2 и Destiny, вот там прям приятная стрельба и передвижение не смотря на аркадность.

Вроде и выглядит норм, но не вызывает желания зарубиться и поиграть, по ощущению не новая игра, а чисто сталкер с модами.

1
Фризостат

Снайперская круто выглядит

0
Fimmti

Ссылка на источник?

0
fearmen11

Трейлер добавили на ютуб-канал IGN.

0
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ЛехаДезертир Sir_Rumata

Типичная вата. Когда у рокстар нет локализации это принципиальность, а когда у gsc это русофобия. Ватники такие глупые.

0
Sir_Rumata Maxell23

Разница между нами в том, что я говорю правду
А от ваших маня фантазий реальность не изменится и никакой бобик ни за кем никогда не приедет)

-1
Svetlyachek

Ну что за всратое колесо выбора оружия! Это же пздц какой-то

0
saa0891

Ну хотя бы у оружия есть такой параметр как дальность стрельбы, конечно шутерную механику по такому ролику трудно оценить.

0
gilian137

это мод??

0
JonhZoidberg

Надеюсь мододелы первым делом поправят интерфейс. Иконка с F на пол экрана вызывает желание кинуть респект а не облутать что то. Графически не впечатлила, похожа на плод любви аномали и тру сталкера. Ну и соглашусь с прочтенными комментариями по поводу ИИ на 2:27. Медленно идти и смотреть на чела со снайперской винтовкой это сильно.

0
UnstoppableMaddox

саравно я не жду на анриле 5 в 20 фпс будет

0
Lexx77

По хорошему бы, проигнорить дружно игру.

0
ilyakingcud

Почему

0
Zick211

А что с противниками? Такое ощущение они будто его не настраивали. Ага, говорили они, что нормальная сложность будет сложной...

0
barfly89

Ну мододелы как обычно на основе игры сделают конфетку. Так что тот же инвентарь изменят. Главное чтобы игра была интересной, чтобы было желание в ней копаться.

0
daftCAT7

Ох видео удаляют про григоровича, обидел кого-то..

0
Player is Ready

Фига какие функции появились. (не по теме конечно, но лол)

-1
Ford1991

Уже скоро!!!!

-2
Ford1991

Каких-то 13 дней, господи! До сих пор помню как у нас в школе парень добыл ТЧ за неделю до релиза. А времена были, на всём посёлке интернет был в паре домов.

-2
Madiark

На данный момент по трейлерам все выглядит и ощущается отлично, только на релизе будет понятно хорошая или плохая по итогу игра

-2
Никита Дроздоvv

Вот это правильная точка зрения

0
Denis G
только на релизе будет понятно хорошая или плохая по итогу игра

Нет, "хорошая" или "плохая" игра будет видно только по обзорам. Что благеры скажут - то хомячки и понесут. Только так сейчас оно и работает.

0
PartisanTravis

Атмосфера присутствует, оружие сделано качественно, стрельба, звуки. Лично мне все нравится в сталкер 2, кайфану 20 ноября на ультрах в 2к. Инвентарь мне тоже нравится. Вот только могут баги попасться , а может и не будет. Но надеюсь на качественный проект ,

-3
ЛАГАРИУМ

ждалкер 2 будут хейтить в ютабе как смуту симулятор кремля

-4
Челодой моловек 94

Освещение и физика тел вышка

-4
Asfermong

Какая же шикарная игра нас ждет!

-4
Никита Дроздоvv

выглядит отпадно!!!

-4
Lvinomord

Прикольный момент с заклинившим патроном,девушка торговец на станции Янов,вроде с МАК 10 можно будет бегать ну и дробаш на болтовку - круто.Ждём.

-4
Robbinoid

Вы угораете? Всё это было в Far Cry 2 2008 года.

0
Lvinomord Robbinoid

Я не играл в Фар Край.Начинал как то и 3 и 5 - бросил на середине игры - не интересно было.

0
ilyakingcud

круто, жду предзагрузку
оценим

-5
OneTweak

так её наверное не будет

1
ilyakingcud OneTweak

ну ладно что ж теперь

0
Alex Row

Единственное, что вызывает сомнения - это оптимизация. Надеюсь, разрабам удалось укротить пятый анрил, а то сейчас каждый второй проект на этом движке с техническими проблемами. Во всем остальном, это всё тот же старый добрый сталкер- только масштабней, атмосферней и графонистей. Оформил предзаказ как только появилась инфа о предстоящем подорожании.

-5
Pravdarub

Игра входит и на консолях значит оптимизон будет.

-3
Никита Дроздоvv

Ну, фиг знает. Мне показалась, что даже в этом ролике Фпс не ровный.

0
SERGEY-SP Pravdarub

ага киберпанк тоже выходил на консолях!не забывай!Это не показатель!

1
K0t Felix

Не скажи, играл игру про буровую платформу, и оптимизон там достойный (UE5)

0
Pravdarub SERGEY-SP

Так там польские рукожопы делали. То что шлак будет за километр видно было.

0
Яков Будников

выглядит как фритуплей инди выживач)

-9
OneTweak
-2
ЛехаДезертир

Выглядит как очередной обиженный на то что нет русской локализации.

-4
A E

через две недельки заценим. как раз будет повод денег занести

-9