Новый кошмар Зоны: Кадавр дебютирует в DLC "Цена надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2

Мир S.T.A.L.K.E.R. 2 готовится к встрече с новым, пугающим противником. Разработчики объявили, что в грядущем дополнении под названием «Цена надежды» игроки впервые столкнутся с Кадавром – существом, которое до сих пор лишь упоминалось в таинственных строках артбука к игре, но теперь обретет свое физическое воплощение в Зоне.

Кадавр, чье имя уже успело обрасти мрачными легендами среди сталкеров, представляет собой вершину чудовищных экспериментов. Впервые подробности о его происхождении были раскрыты в одной из выдержек из артбука, которая гласит:

Это результат экспериментов, направленных на достижение единственной цели: создание идеального солдата. Учёные, стоящие за Проектом Х явно приложили руку к созданию этих монстров. Хотя они и стали недавним дополнением к бестиарию зоны, они уже стали предметом множества страшных историй, которые рассказывают у сталкерских костров.

Фанаты уже начали активно обсуждать потенциальные геймплейные механики, связанные с Кадавром. Многие предполагают, что встречи с этим монстром будут редкими, но крайне напряженными, требующими от игроков максимальной подготовки и командной работы. То, что Кадавр уже успел стать героем «страшных историй у костров», лишь подчеркивает его грозность и опасность даже для самых опытных ветеранов Зоны.