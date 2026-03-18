Новый квест и локация: подробности следующего обновления STALKER 2

Следующее обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не получит порядковый номер «1.9», как ожидалось ранее. В студии пояснили, что все предыдущие номерные патчи были ориентированы на масштабные технические исправления, тогда как грядущий апдейт задуман как небольшое бесплатное дополнение. Основной акцент в нем смещен с глубокой ревизии программного кода на расширение игрового наполнения.
В состав обновления войдут:
- Новый квест (миссия).
- Дополнительная локация (предположительно, компактная зона или подземелье).
- Новые экраны загрузки.
- Исправления технических ошибок.
Комьюнити-менеджер GSC (Mol1t) признал, что, пожалуй, поспешил с ранним анонсом и слишком завысил ожидания среди игроков, потому не стоит ждать глобальной переработки игровой механики — это будет небольшое, хотя и приятное дополнение к основному контенту игры.
Несмотря на скромный масштаб по сравнению с версией 1.8, данное обновление продолжит стратегию поддержки игры через бесплатный контент. Сталкеры получат повод вернуться в Зону ради новой истории и исследования ранее недоступной территории, что позволит освежить игровой процесс и устранить оставшиеся технические шероховатости.
Хех.. так и не запретили нормально новости об этой помойке lol
Да никому не интересно, зря публикуете, игра давно в утиль ушла.
когда там эта поделка из альфа теста выйдет?
А что там с оптимизацией? Завезли или положили с прибором? Уже 1.5 года прошло почти
Я уже не помню о чём игра, какие там новые квесты? о чём вы?! Старые даже 2\3 не прошёл.. унылое галиматьё, а не игра.