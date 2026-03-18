Новый квест и локация: подробности следующего обновления STALKER 2

Следующее обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не получит порядковый номер «1.9», как ожидалось ранее. В студии пояснили, что все предыдущие номерные патчи были ориентированы на масштабные технические исправления, тогда как грядущий апдейт задуман как небольшое бесплатное дополнение. Основной акцент в нем смещен с глубокой ревизии программного кода на расширение игрового наполнения.

В состав обновления войдут:

Новый квест (миссия).

Дополнительная локация (предположительно, компактная зона или подземелье).

Новые экраны загрузки.

Исправления технических ошибок.

Комьюнити-менеджер GSC (Mol1t) признал, что, пожалуй, поспешил с ранним анонсом и слишком завысил ожидания среди игроков, потому не стоит ждать глобальной переработки игровой механики — это будет небольшое, хотя и приятное дополнение к основному контенту игры.

Несмотря на скромный масштаб по сравнению с версией 1.8, данное обновление продолжит стратегию поддержки игры через бесплатный контент. Сталкеры получат повод вернуться в Зону ради новой истории и исследования ранее недоступной территории, что позволит освежить игровой процесс и устранить оставшиеся технические шероховатости.