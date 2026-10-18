Новый мод для STALKER 2 добавляет в игру управляемые моторные лодки

Моддер под ником stantravels выпустил интересный мод для STALKER 2 под названием «Aqua Exitus», который добавляет в игру управляемые моторные лодки.

«Aqua Exitus» вводит в игру три моторные лодки, расположенные в различных водоёмах. У каждой из них свой уникальный внешний вид. Вы можете находить их в любом порядке и исследовать Зону с нового ракурса. Кроме того, после завершения пролога и открытия выходов из Малой Зоны можно обратиться за помощью к персонажу по имени Ленс.

Лодки оснащены полноценной системой управления: можно ускоряться, замедляться, тормозить, двигаться задним ходом и маневрировать. У транспорта присутствует инерция, поэтому лодка не останавливается мгновенно — она может врезаться в берег или другие объекты. Во время движения работают двигатель и гребной винт, а за кормой остаётся след на воде.

Для посадки и высадки предусмотрены новые анимации; мод также проверяет, безопасно ли покидать лодку в текущем месте. Находясь в лодке, можно встать в полный рост, чтобы воспользоваться снаряжением. На плаву лодка слегка покачивается, а на полной скорости ее нос приподнимается. Звук двигателя меняется в зависимости от скорости; в меню, открываемом клавишей F10, можно выбрать обычный или более тихий режим работы мотора.

Внешний вид лодок проработан: на них заметны потёртости краски, ржавчина и грязь. Эффекты взаимодействия с водой дополнены рябью и пеной, которые при движении задним ходом перемещаются в противоположную сторону.

Стоит отметить, что «Aqua Exitus» также привносит небольшой сюжет: новые диалоги, записки и задание по поиску лодок. После того как вы найдете лодку, ее отметка появится на карте и компасе. Местоположение вашего плавсредства и текущий прогресс сохраняются при выходе из игры и последующем возвращении.

Все текстовые элементы переведены на 18 языков, доступных в игре. Диалоги с Ленсом озвучены на английском и украинском языках, причём движения губ персонажа соответствуют произносимым фразам. В игре также появились руководство и заметки в КПК, которые помогут освоить управление лодкой.

Кроме того, через меню (клавиша F10) можно отключить или снова включить радиационные зоны по краям карты. Благодаря этому моду вы сможете исследовать гораздо больше игрового мира. Кроме того, он исправляет ошибки, связанные с использованием лодок и сохранением игры.

Автор мода планирует добавить топливо, возможность улучшения лодок, новые опасности на воде и дополнительные способы передвижения. Физика лодок пока довольно проста, возможны небольшие визуальные недочёты. Перед установкой обязательно сделайте резервную копию своих сохранений. И ещё один важный момент: при использовании этого мода игровые достижения отключаются.

Скачать мод можно по этой ссылке.