Новый тизер S.T.A.L.K.E.R. 2 напоминает игрокам об опасных котиках в Чернобыльской зоне

Студия GSC Game World неожиданно выпустила новый тизер для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl после некоторого затишья. Живописные пейзажи Чернобыльской зоны и различных персонажей мы уже видели в прошлых трейлерах, поэтому нас начинают знакомить с опасными обитателями этого мира. Геймплейный тизер постапокалиптического шутера показывает кота, который сильно преобразился в условиях радиации.
В описании к тизеру авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 напоминают игрокам быть осторожными во время исследования зоны. Во время прохождения шутера вам могут встретиться существа самых разных размеров и форм. Порой даже небольшие монстры могут создать огромные проблемы для сталкеров.
Ролик показывает монстра, напоминающего кота. По словам разработчиков, это существо было вдохновлено персонажем из славянских сказок, обладающим волшебным голосом — Котом Баюном. В S.T.A.L.K.E.R. 2 он получил соответствующее звуковое сопровождение при атаке на игрока.
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl всё ещё намечен на сентябрь этого года для ПК и консолей. Судя по внезапной активности разработчиков, новая демонстрация шутера может состояться уже на этих выходных в рамках презентаций Xbox или Summer Game Fest.
Че за кринжатина))
Это котик.
Выход игры на 25г ещё не перенесли))?
В августе перенесут.
Я почему то тебе верю 😁
Зато Гнильсасин выйдет ровно минута в минуту, чтобы не разочаровать любителей микротранзакций в одиночных играх и негров в феодальной Японии))
Уже на этих выходных в рамках презентаций Xbox или Summer Game Fest озвучат новую дату выхода - 2025
Ну подобный монстр был и в файлах первой части, а вот само видeо будто из Metro Exodus.
А что неплохо выглядит
Надеюсь сталкер 2 будет хорошо оптимизирован.
Хорошая шутка.
Это не шутка
Сейчас реально новым играм не хватает хорошей оптимизации под средние компы.
Ну если знать какие кривое, забагованное, не оптимизированное поделие выпускали GSC до этого твои надежды выглядят как минимум странно (пожалуй только Зов Припяти вышел в целом нормальным), это если ещё не учитывать что игру уже 5 раз перенесли, (очевидно что перенесут и шестой раз) ну и слитый билд показал насколько с "игрой" всё плохо.
P.S.
Ах да я ещё забыл упомянуть что так то S.T.A.L.K.E.R. 2 должен был выйти ещё в 2012 году но GSC опять обосрались, это уже их вторая попытка выпустить игру, и опять обсёр за обсёром.
Если в игре будет DLSS Frame Generation - будет и оптимизация.
в clear sky complete коты и то опаснее...
На кикимору из метро исход похоже
"Ждем"
Славянских) Потом игра скажут у них на постслявянской территории. Явно проект уже убыточный, но будут выдавать что прибыль получили.
неплохой ролик. думаю этот видос и стал причиной стольких переносов
Оно еще живо?я думал разрабы забросили его.
До выхода 3 месяца (хотя и так понятно что перенесу уже в шестой раз) а эти пустобрёхи какие то го*но тизеры показывают вместо полноценных геймплейных роликов.
Скоро выставка xbox там должны показать