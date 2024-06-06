ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.1 4 000 оценок

Новый тизер S.T.A.L.K.E.R. 2 напоминает игрокам об опасных котиках в Чернобыльской зоне

Gutsz
Новости

Студия GSC Game World неожиданно выпустила новый тизер для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl после некоторого затишья. Живописные пейзажи Чернобыльской зоны и различных персонажей мы уже видели в прошлых трейлерах, поэтому нас начинают знакомить с опасными обитателями этого мира. Геймплейный тизер постапокалиптического шутера показывает кота, который сильно преобразился в условиях радиации.

В описании к тизеру авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 напоминают игрокам быть осторожными во время исследования зоны. Во время прохождения шутера вам могут встретиться существа самых разных размеров и форм. Порой даже небольшие монстры могут создать огромные проблемы для сталкеров.

Ролик показывает монстра, напоминающего кота. По словам разработчиков, это существо было вдохновлено персонажем из славянских сказок, обладающим волшебным голосом — Котом Баюном. В S.T.A.L.K.E.R. 2 он получил соответствующее звуковое сопровождение при атаке на игрока.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl всё ещё намечен на сентябрь этого года для ПК и консолей. Судя по внезапной активности разработчиков, новая демонстрация шутера может состояться уже на этих выходных в рамках презентаций Xbox или Summer Game Fest.

-14
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Че за кринжатина))

6
hpi

Это котик.

0
Божественный AC Shadow

Выход игры на 25г ещё не перенесли))?

5
Lunersun

В августе перенесут.

4
Божественный AC Shadow Lunersun

Я почему то тебе верю 😁

0
Jarvis666

Зато Гнильсасин выйдет ровно минута в минуту, чтобы не разочаровать любителей микротранзакций в одиночных играх и негров в феодальной Японии))

-2
Смеагол Jarvis666
0
Abarmot90

Уже на этих выходных в рамках презентаций Xbox или Summer Game Fest озвучат новую дату выхода - 2025

0
warp 37

Ну подобный монстр был и в файлах первой части, а вот само видeо будто из Metro Exodus.

3
Никита Дроздоvv

А что неплохо выглядит

1
DEMO2006

Надеюсь сталкер 2 будет хорошо оптимизирован.

0
saa0891

Хорошая шутка.

5
DEMO2006 saa0891

Это не шутка

-2
DEMO2006 saa0891

Сейчас реально новым играм не хватает хорошей оптимизации под средние компы.

-4
saa0891 DEMO2006

Ну если знать какие кривое, забагованное, не оптимизированное поделие выпускали GSC до этого твои надежды выглядят как минимум странно (пожалуй только Зов Припяти вышел в целом нормальным), это если ещё не учитывать что игру уже 5 раз перенесли, (очевидно что перенесут и шестой раз) ну и слитый билд показал насколько с "игрой" всё плохо.

P.S.

Ах да я ещё забыл упомянуть что так то S.T.A.L.K.E.R. 2 должен был выйти ещё в 2012 году но GSC опять обосрались, это уже их вторая попытка выпустить игру, и опять обсёр за обсёром.

-1
warp 37 saa0891

Если в игре будет DLSS Frame Generation - будет и оптимизация.

-2
Pycckuu_XAKEP

в clear sky complete коты и то опаснее...

0
Его-р

На кикимору из метро исход похоже

0
Димaн Орех
новая демонстрация шутера может состояться уже на этих выходных в рамках презентаций Xbox

"Ждем"

-1
danilukHF

Славянских) Потом игра скажут у них на постслявянской территории. Явно проект уже убыточный, но будут выдавать что прибыль получили.

-1
Vovo4ka_v39_tsarstve

неплохой ролик. думаю этот видос и стал причиной стольких переносов

-2
Bassota277

Оно еще живо?я думал разрабы забросили его.

-3
saa0891

До выхода 3 месяца (хотя и так понятно что перенесу уже в шестой раз) а эти пустобрёхи какие то го*но тизеры показывают вместо полноценных геймплейных роликов.

-4
Никита Дроздоvv

Скоро выставка xbox там должны показать

0