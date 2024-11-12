NVIDIA показала производительность своих видеокарт линейки RTX 40 в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Когда S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября, геймеры с видеокартами серии GeForce RTX 40 смогут активировать DLSS 3 с генерацией кадров и суперразрешением с первого дня, ускоряя производительность для наилучшего возможного опыта.
В разрешении 4K, с максимальными настройками, DLSS 3 с генерацией кадров и суперразрешением частота кадров S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на видеокартах серии GeForce RTX 40 в среднем увеличивается в 2,4 раза. Геймеры GeForce RTX 4070 увидят увеличение с 30 к/с до 70 к/с, что значительно увеличивает плавность и четкость игры. GeForce RTX 4070 SUPER работает на скорости 87 к/с, GeForce RTX 4070 Ti SUPER достигает 100 к/с, GeForce RTX 4070 SUPER — 112 к/с, а самый быстрый в мире потребительский игровой GPU, GeForce RTX 4090, превосходит 120 к/с.
В разрешении 2560x1440 двухкратное увеличение показателя счётчика кадров обеспечивает 100 к/с и максимальные настройки игрового процесса в самых разных конфигурациях и до 145 к/с на самых мощных системах.
В разрешении 1920x1080 все настольные видеокарты GeForce RTX 40 Series могут отображать более 60 к/с благодаря мощности DLSS 3 с генерацией кадров и сверхвысоким разрешением, что обеспечивает средний прирост частоты кадров в 1,9 раза при максимальных настройках.
На ноутбуках GeForce RTX 40 Series множитель DLSS 3 2X как при 1920x1080, так и при 2560x1440 гарантирует, что многие мобильные геймеры смогут играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на максимальных настройках, для получения наилучшего игрового опыта на ходу.
Кроме того, геймеры GeForce могут активировать NVIDIA Reflex в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Эта технология, меняющая игру, снижает задержку системы на видеокартах GeForce и ноутбуках, поэтому ваши действия происходят быстрее, делая однопользовательские игры более отзывчивыми и приятными.
В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl включение Reflex несколькими щелчками мыши снижает задержку системы до 45%, что еще больше улучшает работу ПК для геймеров GeForce.
а на 30 линейке ау, пиарщики, е мое, нужны тесты в хулл хд
Стандартная убогая оптимизация и картинка ue5)
Так и есть!
В принципе неплохо. Даже 4060 за глаза хватит для 1080p, если верить этим графикам на максимальных настройках. Врубаешь генерацию кадров и получаешь стабильный комфортный фпс. И всё-таки технология генерации очень крутая, кто бы что ни говорил. Точка.
Нет. Генерация кадров работает нормально, когда например нету хотя бы трассировки лучей, а если она есть, то фпс без генерации не должен падать ниже 60, иначе помимо отзывчивости ты получаешь и визуальные баги на динамических объектах. Тут будет нормально думаю без трассировки лучей, а с ней это уже будет неиграбельно, если не унять свой аппетит в настройках игры
"Врубаешь генерацию кадров" и наслаждаешься поносом с экрана в глаза.
Нууу..... моя 3060 ti Нервно скулит в углу )))
В 1080р без всяких трасировок норм будет
3060ti почти = 4060ti в нативе. Так что в фуллхд будет 40+ фпс, если верить таблице. Отключить всякие лучи и прочую фигню, сожно и 60 кадров вывести. Но это опять же, если верить таблицам от нвидиа. А то, может, там камера в небо направлена)
Да норм будет если поставить мод на генерацию кадров. 3060Ti это та же 4060.
Лучи это фигня? Так вообще дождитесь тогда выхода Картофельного мода и наслаждайтесь.
3060ти ближе к 4060ти по равному сравнению
Мммм графики и цифорки.
Ничоси, прям мой комп, только у меня 11-ое поколение.
Очень в тему! Ох, что-то мне подсказывает, что через месяц-другой ПГ придется подчищать все посты и ссылки по этой игре, чтобы не словить жесткие санкции за пропаганду экстремизма и терроризма. Вот это будут новости! Закончилось время когда можно было усидеть на всех стульях. Разработчики этой игры сами или возможно и не сами, но свой выбор сделали. И залезли туда, куда лезть бы не стоило. И это печально, так как эта серия игр и вообще вселенная, самая популярная в СНГ. Но имеем то, что имеем. И назад уже ничего не открутишь. Поэтому те кто всерьез еще задумывается о приобретении сего продукта на территории РФ, очень серьезно задумайтесь: "Оно вам надо? Не проще ли забить, чем столкнуться с серьезными проблемами для себя, из-за какой-то игры? Это уже не говоря про чисто моральный аспект того, что мужики там воюют, ежедневно погибают отцы, братья, мужья, а вам лишь бы игры играть. Да и еще деньги с этой игры будут идти на то, чтобы вашу страну уничтожить, и вас замочить. Мозги включайте. А если не включите, мужики когда вернутся, то помогут вам с восприятием настоящей реальности, и что-то подсказывает, что не всем эта помощь понравится. Потому, что вопросов у них там к определенному количеству населения РФ накопилось уже не мало, и они их непременно будут задавать. И что вы им ответите? Я маленький был, не понимал? Да это же всего лишь игра, я ничего плохого не делал? Ну-ну, удачи!
А тем, кто думает, что пронесет, вот уже первые весточки:
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политики Антон Горелкин заявил, что продажа S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть запрещена на территории РФ.
«Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России. Не думаю, правда, что это произойдет на основании лишь того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ. Но не исключаю, что если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые суровые меры», — сказал Горелкин.
В свою очередь адвокат и правозащитник Михаил Мушаилов предположил, что покупателей игры и вовсе может ждать уголовная ответственность.
«Если лицо надлежащим образом уведомлено из открытых источников, что денежные средства с приобретения игры пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, то боюсь, что покупателями могут заинтересоваться силовые ведомства. […] Ваша неосведомленность будет разбиваться в пух и прах о результаты контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Из них, вполне возможно, будет следовать, что вы все знали, понимали, с кем-то обсуждали, найдется парочка секретных свидетелей — и все, вы приехали», — заявил в разговоре с Daily Storm Михаил Мушаилов.
сам та веришь?
по оптимизации вроде бы даже и не плохо без Длсс ну тут Хз на каких настройках графики делали тест
Там же вверху написано разрешение и графические настройки (max setting).
Или же, если простыми словами - оптимизации нет, но вы держитесь ? // Иван Герасимов
а я сразу говорил, что то, что они недавно публиковали(требования имею ввиду) - туфта полная..
Никакая не туфта. В их требованиях указана 2070S для средних настроек. И 1060 6гб для минималок. А если ещё и фср/длсс врубить....
Практически во всех играх новых +- так работает всё.
А как же сказки что 1060 потянет ? 4060 уже задыхается
Для начала посмотри внимательно. 4060 запускали на максимуме
85 фпс это задыхается?
Не чё что это с DLSS + FG ? А на 1060 есть DLSS ?
Чел если она на максималках 40 фпс выдаёт то на минималках у 1060 там вообще слайдшоу будет
На 1060 есть фср 3.1 и мод генерации
4060 на минималках выдаст около 80 а то и больше фпс. На 1060 всё там в норме с минимальными будет. Мне ваще плевать, че там будет на GTX серии))
А лучики как же.
Там наверно по умолчанию включен люмен
По умолчанию программная трассировка, а позднее добавят аппаратную
Забавно что в предпоследнеей версии ртх трассировка обозначалась как "устаревшая" а в 5.4 вообще не нашёл этой опции
будет ли FSR в сталкере ?
даже если не будет, его туда впихнут вместе с генерацией при помощи пары файлов
Длсс енаблер, гуглите или в ютубе забивайте. Установка простая
Потом завезут патчем rtx от куртки и фпс скажет пока !берите 50 линейку!
Пойдет сталкер 2 на ультрах. Система 13700kf и видюха ртх 4080 suprim. Запущу в 2к, на максимальных настройках графики+ длсс +генерация кадров, как видно по тестам будет фпс за 100. Короче нормально поиграю.
На 4080 пойдёт что угодно в QHD 👍
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Пойдет сталкер 2 на ультрах. Система 7800x3d и видюха ртх 4090 suprim. Запущу в 4к, на максимальных настройках графики+ длсс +генерация кадров, как видно по тестам будет фпс за 100. Короче нормально поиграю.
Да они лучше пускай скажут какая реальная цена этой видеокарты а не просят завышенную цену за неё.
В принципе всё вполне ожидаемо! Как по мне, учитывая масштабы игры, результаты тестов очень даже неплохие! Главное что мой пк потянет в 2к без проблем)) // Misha Mi
геймер покупает одну видеокарту а платит за неё так как будто он у них покупает 15 или 20 таких видеокарт.
Новая технолоия "овер сикстин тм" обеспечит вам максимальное долголетие.)
убогая оптимизация ожидается)))
обещали оптимизировать игру на 1060)))
А по факту мы получим 4070 в FullHD еле еле вывозит 60 фпс и это наверняка с включённым DLSS (без генерации кадров, которую никто и никогда в здравом уме не включит).
Там же на графике написано, длсс оф
Сомневаюсь, что речь об обычном DLSS. Но и не утверждаю обратного, пока что. Однако! Даже если так. Получается условная 3070 уже в 60 фпс не вывезет. Без DLSS. Какая ещё современная игра с такого рода вводными может называться хорошо оптимизированной? Не было пока таких.
Надежде лишь на одно... Выше мой пост с этого начинается.
Ты что орешь? Любая практически современная игра с анрил 5, на максималках в нативном разрешении также работает
Это тесты без длсс серым цветом, тобишь в нативном. Иди загугли как работают эти карты в том же вуконге при нативном разрешении и максимальных настройках графики
Остаётся только надеяться, что в игре будут фпс-киллерские опции, мало влияющие на картинку и выключив их, кадров станет ощутимо больше. Потому что, в таком виде - это очень плохой результат. 4070 еле-еле вывозит 60 фпс (и наверняка это с DLSS хер знает на каком пункте, но без генерации). Про генерацию кадров даже говорить не хочу. Опция для гaвноедов и всё тут. Сочувствую всем тем, кто её включает и им "норм". Вам наверное и из параши хавать приемлемо. Без негатива.
Глобальное освещение и отражения
В тесте длсс качество + генерация. Там же написано))))
... которые не убивают картинку. Как в RDR2, например. Там овер9000 таких опций. А срез глобального света иной раз вообще опускает игру до состояния мусора. Иногда и нет, но мне кажется не в случае с UE.
Я играл в "The Talos Principle 2" игра на UE5 и разницы между освещением ультра и высокое почти нет, а разница в фпс 33кадров
Ахах,а без длсс в честном разрешении слабо?Упыри бл!
Серая полоска это без DLSS
Внизу читай обозначения.
а в рф можно поиграть?
Я так понял без dlss работать будет в 15 fps?:)
а можно не придумывать и посмотреть на картинки внимательно, там есть оба значения
На скринах же есть FPS без DLSS 3.
Сейчас почти все игры на unreal engine 5, без dlss и frame gen выдают условные 15 кадров. Таков движок. Невозможно вечно улучшать графон при этом ничего не теряя.
Это в 4к или в 8к))? Большинству плевать на эти разрешения. Люди радуются в 1080р или QHD
да.
"В разрешении 4K, с максимальными настройками, DLSS 3 с генерацией кадров и суперразрешением частота кадров S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на GeForce RTX 4090, превосходит 120 к/с."
Хорошо, играть будет дюже приятно.
не забывай, что длсс перфоманс, в 4к с балансом край играть
Хорошая оптимизация? 🤣
Щас поступила информацию что сталкер 2 хотят запретить в россии . Так как ВСУ спонсировала разработку , а значит поддержка второго сталкера это подержка ВСУ .
- Все еще в ожидании , когда игры станут вне политики и повестке .
Норм, поиграю на максималках в 2к с длсс)
Где видос???
На порнохабе
Наилучший игровой опыт в сталкере 2? 🤔 // Немой Ник
в очко свои 40-е серии запихните за эти дурные деньги
так скоро 50 порция подьедит за ещё более дурные деньги)))))))
хотя если верить постам в вк,нам простым Русским нельзя будет купить игру,тк сразу посчитают иноагентами
интересно лицо тех,кто уже сделал предзаказ
и это при длсс? помнится мне разрабы заявляли, что можно будет играть на 960 ( или какую они там видяху в пример ставили) Это же надо так обосраться в очередной раз.
А пруфы будут?
Смотри график внимательнее. Серая полоска без длсс в нативе. Зеленая полоска с длсс. Если верить таблице, то и на 960 можно будет поиграть на минимальных настройках. Вопрос только в том, кто в здравом уме сейчас играет на 960?
Это та же 1050ти. Ну да, уже только под старые игры
Тебе уже AlexSEcl объяснил по поводу dlss! а теперь на счет gtx 960, ее не упоминал никогда! еще в 2021 году были системки обвялены, и там в минималках была указана gtx 1060 6gb! которая для низких на 30 фпс рассчитана.
Так тут не понятно при каких настройках графики делали !
Написано же что при максимальных.
Там для особо одарённых написано что на максималках с длсс 3
Лишь бы человеку нахамить.
играться В ЭТО гуарано? пхпхпхпхх =)))))