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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 377 оценок

NVIDIA показала производительность своих видеокарт линейки RTX 40 в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

monk70
Новости

Когда S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября, геймеры с видеокартами серии GeForce RTX 40 смогут активировать DLSS 3 с генерацией кадров и суперразрешением с первого дня, ускоряя производительность для наилучшего возможного опыта.

В разрешении 4K, с максимальными настройками, DLSS 3 с генерацией кадров и суперразрешением частота кадров S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на видеокартах серии GeForce RTX 40 в среднем увеличивается в 2,4 раза. Геймеры GeForce RTX 4070 увидят увеличение с 30 к/с до 70 к/с, что значительно увеличивает плавность и четкость игры. GeForce RTX 4070 SUPER работает на скорости 87 к/с, GeForce RTX 4070 Ti SUPER достигает 100 к/с, GeForce RTX 4070 SUPER — 112 к/с, а самый быстрый в мире потребительский игровой GPU, GeForce RTX 4090, превосходит 120 к/с.

В разрешении 2560x1440 двухкратное увеличение показателя счётчика кадров обеспечивает 100 к/с и максимальные настройки игрового процесса в самых разных конфигурациях и до 145 к/с на самых мощных системах.

В разрешении 1920x1080 все настольные видеокарты GeForce RTX 40 Series могут отображать более 60 к/с благодаря мощности DLSS 3 с генерацией кадров и сверхвысоким разрешением, что обеспечивает средний прирост частоты кадров в 1,9 раза при максимальных настройках.

На ноутбуках GeForce RTX 40 Series множитель DLSS 3 2X как при 1920x1080, так и при 2560x1440 гарантирует, что многие мобильные геймеры смогут играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на максимальных настройках, для получения наилучшего игрового опыта на ходу.

Кроме того, геймеры GeForce могут активировать NVIDIA Reflex в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Эта технология, меняющая игру, снижает задержку системы на видеокартах GeForce и ноутбуках, поэтому ваши действия происходят быстрее, делая однопользовательские игры более отзывчивыми и приятными.

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl включение Reflex несколькими щелчками мыши снижает задержку системы до 45%, что еще больше улучшает работу ПК для геймеров GeForce.

6
93
Комментарии: 93
Ваш комментарий
jcdR

а на 30 линейке ау, пиарщики, е мое, нужны тесты в хулл хд

10
Listoman

Стандартная убогая оптимизация и картинка ue5)

8
Дроникс

Так и есть!

1
Janekste

В принципе неплохо. Даже 4060 за глаза хватит для 1080p, если верить этим графикам на максимальных настройках. Врубаешь генерацию кадров и получаешь стабильный комфортный фпс. И всё-таки технология генерации очень крутая, кто бы что ни говорил. Точка.

4
luVol

Нет. Генерация кадров работает нормально, когда например нету хотя бы трассировки лучей, а если она есть, то фпс без генерации не должен падать ниже 60, иначе помимо отзывчивости ты получаешь и визуальные баги на динамических объектах. Тут будет нормально думаю без трассировки лучей, а с ней это уже будет неиграбельно, если не унять свой аппетит в настройках игры

1
PamperedZimri

"Врубаешь генерацию кадров" и наслаждаешься поносом с экрана в глаза.

-1
_WingmaN_

Нууу..... моя 3060 ti Нервно скулит в углу )))

3
Unicorling

В 1080р без всяких трасировок норм будет

5
AlexSEcl

3060ti почти = 4060ti в нативе. Так что в фуллхд будет 40+ фпс, если верить таблице. Отключить всякие лучи и прочую фигню, сожно и 60 кадров вывести. Но это опять же, если верить таблицам от нвидиа. А то, может, там камера в небо направлена)

0
BENDJI

Да норм будет если поставить мод на генерацию кадров. 3060Ti это та же 4060.

0
YouTube_GamesTezi AlexSEcl
Отключить всякие лучи и прочую фигню

Лучи это фигня? Так вообще дождитесь тогда выхода Картофельного мода и наслаждайтесь.

1
петюша васькинов BENDJI

3060ти ближе к 4060ти по равному сравнению

-1
Scorpion_GamePlay

Мммм графики и цифорки.

Ничоси, прям мой комп, только у меня 11-ое поколение.

2
Смеагол
2
ACROSS The UNIVERSE

Очень в тему! Ох, что-то мне подсказывает, что через месяц-другой ПГ придется подчищать все посты и ссылки по этой игре, чтобы не словить жесткие санкции за пропаганду экстремизма и терроризма. Вот это будут новости! Закончилось время когда можно было усидеть на всех стульях. Разработчики этой игры сами или возможно и не сами, но свой выбор сделали. И залезли туда, куда лезть бы не стоило. И это печально, так как эта серия игр и вообще вселенная, самая популярная в СНГ. Но имеем то, что имеем. И назад уже ничего не открутишь. Поэтому те кто всерьез еще задумывается о приобретении сего продукта на территории РФ, очень серьезно задумайтесь: "Оно вам надо? Не проще ли забить, чем столкнуться с серьезными проблемами для себя, из-за какой-то игры? Это уже не говоря про чисто моральный аспект того, что мужики там воюют, ежедневно погибают отцы, братья, мужья, а вам лишь бы игры играть. Да и еще деньги с этой игры будут идти на то, чтобы вашу страну уничтожить, и вас замочить. Мозги включайте. А если не включите, мужики когда вернутся, то помогут вам с восприятием настоящей реальности, и что-то подсказывает, что не всем эта помощь понравится. Потому, что вопросов у них там к определенному количеству населения РФ накопилось уже не мало, и они их непременно будут задавать. И что вы им ответите? Я маленький был, не понимал? Да это же всего лишь игра, я ничего плохого не делал? Ну-ну, удачи!

А тем, кто думает, что пронесет, вот уже первые весточки:

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политики Антон Горелкин заявил, что продажа S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть запрещена на территории РФ.

«Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России. Не думаю, правда, что это произойдет на основании лишь того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ. Но не исключаю, что если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые суровые меры», — сказал Горелкин.

В свою очередь адвокат и правозащитник Михаил Мушаилов предположил, что покупателей игры и вовсе может ждать уголовная ответственность.

«Если лицо надлежащим образом уведомлено из открытых источников, что денежные средства с приобретения игры пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, то боюсь, что покупателями могут заинтересоваться силовые ведомства. […] Ваша неосведомленность будет разбиваться в пух и прах о результаты контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Из них, вполне возможно, будет следовать, что вы все знали, понимали, с кем-то обсуждали, найдется парочка секретных свидетелей — и все, вы приехали», — заявил в разговоре с Daily Storm Михаил Мушаилов.

0
stalker_the_adventurer ACROSS The UNIVERSE

сам та веришь?

0
resta1234

по оптимизации вроде бы даже и не плохо без Длсс ну тут Хз на каких настройках графики делали тест

1
AlexSEcl

Там же вверху написано разрешение и графические настройки (max setting).

0
Пользователь ВКонтакте

Или же, если простыми словами - оптимизации нет, но вы держитесь ? // Иван Герасимов

1
natrogrii

а я сразу говорил, что то, что они недавно публиковали(требования имею ввиду) - туфта полная..

1
Фризостат

Никакая не туфта. В их требованиях указана 2070S для средних настроек. И 1060 6гб для минималок. А если ещё и фср/длсс врубить....

2
петюша васькинов

Практически во всех играх новых +- так работает всё.

0
Extor Menoger

А как же сказки что 1060 потянет ? 4060 уже задыхается

1
Фризостат

Для начала посмотри внимательно. 4060 запускали на максимуме

3
BENDJI

85 фпс это задыхается?

0
Extor Menoger BENDJI

Не чё что это с DLSS + FG ? А на 1060 есть DLSS ?

0
Extor Menoger Фризостат

Чел если она на максималках 40 фпс выдаёт то на минималках у 1060 там вообще слайдшоу будет

0
Фризостат Extor Menoger

На 1060 есть фср 3.1 и мод генерации
4060 на минималках выдаст около 80 а то и больше фпс. На 1060 всё там в норме с минимальными будет. Мне ваще плевать, че там будет на GTX серии))

0
tvorog8088

А лучики как же.

0
Unicorling

Там наверно по умолчанию включен люмен

0
Фризостат Unicorling

По умолчанию программная трассировка, а позднее добавят аппаратную

0
Unicorling Фризостат

Забавно что в предпоследнеей версии ртх трассировка обозначалась как "устаревшая" а в 5.4 вообще не нашёл этой опции

0
resta1234

будет ли FSR в сталкере ?

0
NatanieLzZ

даже если не будет, его туда впихнут вместе с генерацией при помощи пары файлов

0
петюша васькинов NatanieLzZ

Длсс енаблер, гуглите или в ютубе забивайте. Установка простая

0
SERGEY-SP

Потом завезут патчем rtx от куртки и фпс скажет пока !берите 50 линейку!

0
PartisanTravis

Пойдет сталкер 2 на ультрах. Система 13700kf и видюха ртх 4080 suprim. Запущу в 2к, на максимальных настройках графики+ длсс +генерация кадров, как видно по тестам будет фпс за 100. Короче нормально поиграю.

0
Фризостат

На 4080 пойдёт что угодно в QHD 👍

2
PartisanTravis Фризостат

+

0
agula98

Пойдет сталкер 2 на ультрах. Система 7800x3d и видюха ртх 4090 suprim. Запущу в 4к, на максимальных настройках графики+ длсс +генерация кадров, как видно по тестам будет фпс за 100. Короче нормально поиграю.

-5
Бубудус

Да они лучше пускай скажут какая реальная цена этой видеокарты а не просят завышенную цену за неё.

0
Пользователь ВКонтакте

В принципе всё вполне ожидаемо! Как по мне, учитывая масштабы игры, результаты тестов очень даже неплохие! Главное что мой пк потянет в 2к без проблем)) // Misha Mi

0
Бубудус

геймер покупает одну видеокарту а платит за неё так как будто он у них покупает 15 или 20 таких видеокарт.

0
UnforgettableYutaka

Новая технолоия "овер сикстин тм" обеспечит вам максимальное долголетие.)

0
Dev4L

убогая оптимизация ожидается)))

0
vlad-vip2011

обещали оптимизировать игру на 1060)))

0
PamperedZimri

А по факту мы получим 4070 в FullHD еле еле вывозит 60 фпс и это наверняка с включённым DLSS (без генерации кадров, которую никто и никогда в здравом уме не включит).

-2
петюша васькинов PamperedZimri

Там же на графике написано, длсс оф

1
PamperedZimri петюша васькинов

Сомневаюсь, что речь об обычном DLSS. Но и не утверждаю обратного, пока что. Однако! Даже если так. Получается условная 3070 уже в 60 фпс не вывезет. Без DLSS. Какая ещё современная игра с такого рода вводными может называться хорошо оптимизированной? Не было пока таких.

Надежде лишь на одно... Выше мой пост с этого начинается.

-1
петюша васькинов PamperedZimri

Ты что орешь? Любая практически современная игра с анрил 5, на максималках в нативном разрешении также работает

0
петюша васькинов PamperedZimri

Это тесты без длсс серым цветом, тобишь в нативном. Иди загугли как работают эти карты в том же вуконге при нативном разрешении и максимальных настройках графики

0
PamperedZimri

Остаётся только надеяться, что в игре будут фпс-киллерские опции, мало влияющие на картинку и выключив их, кадров станет ощутимо больше. Потому что, в таком виде - это очень плохой результат. 4070 еле-еле вывозит 60 фпс (и наверняка это с DLSS хер знает на каком пункте, но без генерации). Про генерацию кадров даже говорить не хочу. Опция для гaвноедов и всё тут. Сочувствую всем тем, кто её включает и им "норм". Вам наверное и из параши хавать приемлемо. Без негатива.

0
Фризостат
Остаётся только надеяться, что в игре будут фпс-киллерские опции

Глобальное освещение и отражения

4070 еле-еле вывозит 60 фпс (и наверняка это с DLSS хер знает на каком пункте, но без генерации)


В тесте длсс качество + генерация. Там же написано))))

0
PamperedZimri Фризостат

... которые не убивают картинку. Как в RDR2, например. Там овер9000 таких опций. А срез глобального света иной раз вообще опускает игру до состояния мусора. Иногда и нет, но мне кажется не в случае с UE.

0
Фризостат PamperedZimri

Я играл в "The Talos Principle 2" игра на UE5 и разницы между освещением ультра и высокое почти нет, а разница в фпс 33кадров

0
Дроникс

Ахах,а без длсс в честном разрешении слабо?Упыри бл!

0
I21thI

Серая полоска это без DLSS

Внизу читай обозначения.

0
stalker_the_adventurer

а в рф можно поиграть?

0
AndruhaGruz

Я так понял без dlss работать будет в 15 fps?:)

-1
BaLeFullPlayEr24

а можно не придумывать и посмотреть на картинки внимательно, там есть оба значения

5
ЛехаДезертир

На скринах же есть FPS без DLSS 3.

1
Jarvis666

Сейчас почти все игры на unreal engine 5, без dlss и frame gen выдают условные 15 кадров. Таков движок. Невозможно вечно улучшать графон при этом ничего не теряя.

-4
Фризостат Jarvis666

Это в 4к или в 8к))? Большинству плевать на эти разрешения. Люди радуются в 1080р или QHD

2
Magnusss

да.

0
AllConforD

"В разрешении 4K, с максимальными настройками, DLSS 3 с генерацией кадров и суперразрешением частота кадров S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на GeForce RTX 4090, превосходит 120 к/с."

Хорошо, играть будет дюже приятно.

-1
raib3rg

не забывай, что длсс перфоманс, в 4к с балансом край играть

0
luVol

Хорошая оптимизация? 🤣

-1
Максим Варшавский

Щас поступила информацию что сталкер 2 хотят запретить в россии . Так как ВСУ спонсировала разработку , а значит поддержка второго сталкера это подержка ВСУ .

- Все еще в ожидании , когда игры станут вне политики и повестке .

-1
Dark1994

Норм, поиграю на максималках в 2к с длсс)

-1
askazanov

Где видос???

-2
Mirrorphoenix

На порнохабе

3
Пользователь ВКонтакте

Наилучший игровой опыт в сталкере 2? 🤔 // Немой Ник

-2
QD19

в очко свои 40-е серии запихните за эти дурные деньги

-5
SERGEY-SP

так скоро 50 порция подьедит за ещё более дурные деньги)))))))

1
Dev4L

хотя если верить постам в вк,нам простым Русским нельзя будет купить игру,тк сразу посчитают иноагентами
интересно лицо тех,кто уже сделал предзаказ

-6
Joker978

и это при длсс? помнится мне разрабы заявляли, что можно будет играть на 960 ( или какую они там видяху в пример ставили) Это же надо так обосраться в очередной раз.

-7
ЛехаДезертир

А пруфы будут?

0
AlexSEcl

Смотри график внимательнее. Серая полоска без длсс в нативе. Зеленая полоска с длсс. Если верить таблице, то и на 960 можно будет поиграть на минимальных настройках. Вопрос только в том, кто в здравом уме сейчас играет на 960?

0
петюша васькинов AlexSEcl

Это та же 1050ти. Ну да, уже только под старые игры

0
Kartonkratos

Тебе уже AlexSEcl объяснил по поводу dlss! а теперь на счет gtx 960, ее не упоминал никогда! еще в 2021 году были системки обвялены, и там в минималках была указана gtx 1060 6gb! которая для низких на 30 фпс рассчитана.

0
SERGEY-SP

Так тут не понятно при каких настройках графики делали !

-7
ЛехаДезертир

Написано же что при максимальных.

2
RickeyIMBA

Там для особо одарённых написано что на максималках с длсс 3

2
Рикочико

Лишь бы человеку нахамить.

0
qwerty1205

играться В ЭТО гуарано? пхпхпхпхх =)))))

-7