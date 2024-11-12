NVIDIA показала производительность своих видеокарт линейки RTX 40 в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Когда S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября, геймеры с видеокартами серии GeForce RTX 40 смогут активировать DLSS 3 с генерацией кадров и суперразрешением с первого дня, ускоряя производительность для наилучшего возможного опыта.

В разрешении 4K, с максимальными настройками, DLSS 3 с генерацией кадров и суперразрешением частота кадров S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на видеокартах серии GeForce RTX 40 в среднем увеличивается в 2,4 раза. Геймеры GeForce RTX 4070 увидят увеличение с 30 к/с до 70 к/с, что значительно увеличивает плавность и четкость игры. GeForce RTX 4070 SUPER работает на скорости 87 к/с, GeForce RTX 4070 Ti SUPER достигает 100 к/с, GeForce RTX 4070 SUPER — 112 к/с, а самый быстрый в мире потребительский игровой GPU, GeForce RTX 4090, превосходит 120 к/с.

В разрешении 2560x1440 двухкратное увеличение показателя счётчика кадров обеспечивает 100 к/с и максимальные настройки игрового процесса в самых разных конфигурациях и до 145 к/с на самых мощных системах.

В разрешении 1920x1080 все настольные видеокарты GeForce RTX 40 Series могут отображать более 60 к/с благодаря мощности DLSS 3 с генерацией кадров и сверхвысоким разрешением, что обеспечивает средний прирост частоты кадров в 1,9 раза при максимальных настройках.

На ноутбуках GeForce RTX 40 Series множитель DLSS 3 2X как при 1920x1080, так и при 2560x1440 гарантирует, что многие мобильные геймеры смогут играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на максимальных настройках, для получения наилучшего игрового опыта на ходу.

Кроме того, геймеры GeForce могут активировать NVIDIA Reflex в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Эта технология, меняющая игру, снижает задержку системы на видеокартах GeForce и ноутбуках, поэтому ваши действия происходят быстрее, делая однопользовательские игры более отзывчивыми и приятными.

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl включение Reflex несколькими щелчками мыши снижает задержку системы до 45%, что еще больше улучшает работу ПК для геймеров GeForce.