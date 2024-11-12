NVIDIA выпустила драйвер GeForce 566.14 WHQL Game Ready с поддержкой S.T.A.L.K.E.R 2 и Microsoft Flight Simulator 2024

NVIDIA представила ряд обновлений и анонсов, среди которых новый драйвер GeForce Game Ready, оптимизированный для релизов следующей недели: STALKER 2: Heart of Chornobyl (20 ноября) и Microsoft Flight Simulator 2024 (19 ноября). Оба проекта будут поддерживать технологию DLSS Super Resolution и Frame Generation. Microsoft Flight Simulator 2024 также получит поддержку NVIDIA DLAA и трассировку лучей для более реалистичного освещения.

Помимо этого, сегодня выходит Farming Simulator 25 с поддержкой DLSS Super Resolution и DLAA, а недавно добавленный в ранний доступ Steam экшен Mortal Rite также оптимизирован под DLSS Super Resolution.

NVIDIA представила специальное предложение: при покупке видеокарт GeForce RTX 40 Series (модели от 4070 и выше) или ноутбуков с аналогичными графическими процессорами игроки получат доступ к Цифровому Премиум Изданию Indiana Jones and the Great Circle. Покупатели смогут начать играть с 6 декабря, на три дня раньше официального релиза.

Важные изменения касаются также приложения NVIDIA для оптимизации игр, которое теперь доступно в полной версии. По сравнению с GeForce Experience оно устанавливается в два раза быстрее, требует на 17% меньше дискового пространства и работает на 50% быстрее. Новое приложение поддерживает оптимизацию в один клик для популярных игр, таких как Call of Duty: Black Ops 6, Delta Force и Horizon Zero Dawn Remastered.

Также NVIDIA продолжает улучшать экосистему приложений: теперь пользователи могут установить GeForce NOW для облачных игр, NVIDIA Broadcast для стримов, Canvas для создания пейзажей, ICAT для сравнений, FrameView для анализа производительности и другие инструменты, включая локально размещенный чат-бот ChatRTX. Классические опции управления, такие как Surround и Multiple Display, будут добавлены в будущих обновлениях.