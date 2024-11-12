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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 377 оценок

NVIDIA выпустила драйвер GeForce 566.14 WHQL Game Ready с поддержкой S.T.A.L.K.E.R 2 и Microsoft Flight Simulator 2024

butcher69
Новости

NVIDIA представила ряд обновлений и анонсов, среди которых новый драйвер GeForce Game Ready, оптимизированный для релизов следующей недели: STALKER 2: Heart of Chornobyl (20 ноября) и Microsoft Flight Simulator 2024 (19 ноября). Оба проекта будут поддерживать технологию DLSS Super Resolution и Frame Generation. Microsoft Flight Simulator 2024 также получит поддержку NVIDIA DLAA и трассировку лучей для более реалистичного освещения.

Помимо этого, сегодня выходит Farming Simulator 25 с поддержкой DLSS Super Resolution и DLAA, а недавно добавленный в ранний доступ Steam экшен Mortal Rite также оптимизирован под DLSS Super Resolution.

NVIDIA представила специальное предложение: при покупке видеокарт GeForce RTX 40 Series (модели от 4070 и выше) или ноутбуков с аналогичными графическими процессорами игроки получат доступ к Цифровому Премиум Изданию Indiana Jones and the Great Circle. Покупатели смогут начать играть с 6 декабря, на три дня раньше официального релиза.

Nvidia App вышло из стадии бета-тестирования, предлагая унифицированную версию GeForce Experience и панели управления

Важные изменения касаются также приложения NVIDIA для оптимизации игр, которое теперь доступно в полной версии. По сравнению с GeForce Experience оно устанавливается в два раза быстрее, требует на 17% меньше дискового пространства и работает на 50% быстрее. Новое приложение поддерживает оптимизацию в один клик для популярных игр, таких как Call of Duty: Black Ops 6, Delta Force и Horizon Zero Dawn Remastered.

Также NVIDIA продолжает улучшать экосистему приложений: теперь пользователи могут установить GeForce NOW для облачных игр, NVIDIA Broadcast для стримов, Canvas для создания пейзажей, ICAT для сравнений, FrameView для анализа производительности и другие инструменты, включая локально размещенный чат-бот ChatRTX. Классические опции управления, такие как Surround и Multiple Display, будут добавлены в будущих обновлениях.

3
58
Комментарии: 58
Ваш комментарий
KashmiriCaesar

При выборе в меню язык "русский" не даёт скачать новую версию 566.14

А вот при выборе энглиш все норм

3
DОC

Да, ты прав, на рус. не дали скачать, смехатура.

0
Ham-Solo

Есть все

0
KashmiriCaesar Ham-Solo

Похоже по прямой ссылке нужно переходить,через форму сайта не

0
Tommy.

В России открыли предзаказы

2
stalker_the_adventurer

А ты готов?

-5
stalker_the_adventurer

Или ты уже на оч ке гражданство поменял?

-4
askazanov

Ага, закрыты. Да и под уголовку можно попасть, если в серьез рассмотрят запрет. Да и после всех выходок этих разрабов покупать игру - это себя опускать на дно!

-2
ЛехаДезертир

Спасибо за бесплатный пиар игры. Так больше игроков побежит покупать игру сейчас, пока ничего не запрещено.

-3
Tommy. stalker_the_adventurer

да, тяжело быть фанатом сралкера

0
PREDATOR7706

Чо то инвидиа апп не находит никакие драйвера

0
barabear

В приложении чуть позже всегда дрова выходят, на сайте в первую очередь чекать надо...

0
BENDJI

Хочется уже посталкерить заброшки.

0
Фризостат

Готовьте прогревать свои 4090)))))

-1
KashmiriCaesar

А 1080p?2к и 4к это же для богатеев,а народная это фулл

0
Фризостат KashmiriCaesar
1
KashmiriCaesar Фризостат

Спасибо!

0
Фризостат

Еееее пошла жараа 🔥🔥🔥

-2
Alarmsy

Не выпустили никакой драйвер, чё врете, последний 566.03

-4
MetalGearStranding

так нвидия же вроде закрыли обновления для России. попробуйте под впн зайти

-6
DenisKarabass MetalGearStranding

:Dне все просто поняли ещё))

0
KashmiriCaesar

Нужно язык выбрать английский

1
mikron0612

https://www.nvidia.com/ru-ru/drivers/results/

https://www.guru3d.com/download/geforce-56614-whql-driver-download/

0
nisanis MetalGearStranding

там не нужно впн, просто английскую версию драйверов ищешь и качаешь, а русскую и с впн нет, только старые дрова

1
ЛехаДезертир

Надежды хейтеров на низкий FPS в игре тают с каждым днём)

-4
Пользователь ВКонтакте

блин, опять драва качать((( сколько можно((( // Mikhail Tsyganov

-4
Пользователь ВКонтакте

Так рекомендованные для свалкера 1080, какое длсс? // Алексей Горин

-5
PREDATOR7706

А не 2070 супер разве??

0
Jarvis666

Там ещё есть RTX 2070 SUPER, которая поддерживает DLSS. И вообще, ты не думал, что подавляющее число людей, которые ждут Сталкер, уже имеют в наличии RTX видеокарты.

0
Пользователь ВКонтакте

А максималка 2080 вроде как) // Вадим Курбатов

0
Пользователь ВКонтакте

там будет 15 фпс, а с длсс хотя бы 30)) // Mikhail Tsyganov

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ты не понял, все карты которые в минимальных и рекомендованных написаны не поддерживают длсс // Алексей Горин

0
SERGEY-SP

Какая 1080 ,какая ,2070!вы сами в это верите ,ну пойграете на го,,но графике в сталкер 2!на более менее настройках там надо карты от 3080 а лучше для нормальной игры 4070!Хотя я точно не могу сказать так как игра еще не вышла,смотря какая оптимизация в игре !может и 2070 хватит ,но я думаю это врят ли!

-6
Фризостат

2070 и 1080ti это для 1080р не выше средних настроек

2
resta1234

у тебя эпилепсия ? там Графика времен 2011 года посмотри на релизы на Unreal Engine 5 тот же самый Фортнайт который с 4 на 5 перешел там в разы графика лучше

-1
DОC
0
KILLA06

пишешь от 3080 ,потом для нормальной игре 4070 ,хотя 4070 во многих играх проигрывает 3080

0
SERGEY-SP KILLA06

Ну для норсальной игры нужна 4070 так как все последние технологии в том числе и дегенерация кадров,чего нет в 3080!

0
Пользователь ВКонтакте

Тут актуальные цены на S.T.A.L.K.E.R. 2 в Российском регионе Steam подъехали. // Andrey Dread

-10
Пользователь ВКонтакте

🤣🤣🤣 // Кристиан Цмыг

-1
Пользователь ВКонтакте

🤣 // Марк Анатольевич

-1