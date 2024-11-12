NVIDIA выпустила драйвер GeForce 566.14 WHQL Game Ready с поддержкой S.T.A.L.K.E.R 2 и Microsoft Flight Simulator 2024

NVIDIA представила ряд обновлений и анонсов, среди которых новый драйвер GeForce Game Ready, оптимизированный для релизов следующей недели: STALKER 2: Heart of Chornobyl (20 ноября) и Microsoft Flight Simulator 2024 (19 ноября). Оба проекта будут поддерживать технологию DLSS Super Resolution и Frame Generation. Microsoft Flight Simulator 2024 также получит поддержку NVIDIA DLAA и трассировку лучей для более реалистичного освещения.
Помимо этого, сегодня выходит Farming Simulator 25 с поддержкой DLSS Super Resolution и DLAA, а недавно добавленный в ранний доступ Steam экшен Mortal Rite также оптимизирован под DLSS Super Resolution.
NVIDIA представила специальное предложение: при покупке видеокарт GeForce RTX 40 Series (модели от 4070 и выше) или ноутбуков с аналогичными графическими процессорами игроки получат доступ к Цифровому Премиум Изданию Indiana Jones and the Great Circle. Покупатели смогут начать играть с 6 декабря, на три дня раньше официального релиза.
Важные изменения касаются также приложения NVIDIA для оптимизации игр, которое теперь доступно в полной версии. По сравнению с GeForce Experience оно устанавливается в два раза быстрее, требует на 17% меньше дискового пространства и работает на 50% быстрее. Новое приложение поддерживает оптимизацию в один клик для популярных игр, таких как Call of Duty: Black Ops 6, Delta Force и Horizon Zero Dawn Remastered.
Также NVIDIA продолжает улучшать экосистему приложений: теперь пользователи могут установить GeForce NOW для облачных игр, NVIDIA Broadcast для стримов, Canvas для создания пейзажей, ICAT для сравнений, FrameView для анализа производительности и другие инструменты, включая локально размещенный чат-бот ChatRTX. Классические опции управления, такие как Surround и Multiple Display, будут добавлены в будущих обновлениях.
При выборе в меню язык "русский" не даёт скачать новую версию 566.14
А вот при выборе энглиш все норм
Да, ты прав, на рус. не дали скачать, смехатура.
Есть все
Похоже по прямой ссылке нужно переходить,через форму сайта не
В России открыли предзаказы
А ты готов?
Или ты уже на оч ке гражданство поменял?
Ага, закрыты. Да и под уголовку можно попасть, если в серьез рассмотрят запрет. Да и после всех выходок этих разрабов покупать игру - это себя опускать на дно!
Спасибо за бесплатный пиар игры. Так больше игроков побежит покупать игру сейчас, пока ничего не запрещено.
да, тяжело быть фанатом сралкера
Чо то инвидиа апп не находит никакие драйвера
В приложении чуть позже всегда дрова выходят, на сайте в первую очередь чекать надо...
Хочется уже посталкерить заброшки.
Готовьте прогревать свои 4090)))))
А 1080p?2к и 4к это же для богатеев,а народная это фулл
Спасибо!
Еееее пошла жараа 🔥🔥🔥
Не выпустили никакой драйвер, чё врете, последний 566.03
так нвидия же вроде закрыли обновления для России. попробуйте под впн зайти
:Dне все просто поняли ещё))
Нужно язык выбрать английский
https://www.nvidia.com/ru-ru/drivers/results/
https://www.guru3d.com/download/geforce-56614-whql-driver-download/
там не нужно впн, просто английскую версию драйверов ищешь и качаешь, а русскую и с впн нет, только старые дрова
Надежды хейтеров на низкий FPS в игре тают с каждым днём)
блин, опять драва качать((( сколько можно((( // Mikhail Tsyganov
Так рекомендованные для свалкера 1080, какое длсс? // Алексей Горин
А не 2070 супер разве??
Там ещё есть RTX 2070 SUPER, которая поддерживает DLSS. И вообще, ты не думал, что подавляющее число людей, которые ждут Сталкер, уже имеют в наличии RTX видеокарты.
А максималка 2080 вроде как) // Вадим Курбатов
там будет 15 фпс, а с длсс хотя бы 30)) // Mikhail Tsyganov
Ты не понял, все карты которые в минимальных и рекомендованных написаны не поддерживают длсс // Алексей Горин
Какая 1080 ,какая ,2070!вы сами в это верите ,ну пойграете на го,,но графике в сталкер 2!на более менее настройках там надо карты от 3080 а лучше для нормальной игры 4070!Хотя я точно не могу сказать так как игра еще не вышла,смотря какая оптимизация в игре !может и 2070 хватит ,но я думаю это врят ли!
2070 и 1080ti это для 1080р не выше средних настроек
у тебя эпилепсия ? там Графика времен 2011 года посмотри на релизы на Unreal Engine 5 тот же самый Фортнайт который с 4 на 5 перешел там в разы графика лучше
пишешь от 3080 ,потом для нормальной игре 4070 ,хотя 4070 во многих играх проигрывает 3080
Ну для норсальной игры нужна 4070 так как все последние технологии в том числе и дегенерация кадров,чего нет в 3080!
Тут актуальные цены на S.T.A.L.K.E.R. 2 в Российском регионе Steam подъехали. // Andrey Dread
🤣🤣🤣 // Кристиан Цмыг
🤣 // Марк Анатольевич