Обновление 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет во второй половине июня

Студия GSC Game World подтвердили, что крупное обновление 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет во второй половине июня. Точная дата выхода обновления станет известна позже.

Основные особенности обновления 1.5:

Новое оружие — игроки получат винтовку на ранних этапах прохождения и пистолет на поздних стадиях;

Улучшенная система A-Life — поведение NPC и мутантов станет более реалистичным;

Лут с мутантов — теперь при убийстве тварей можно будет находить полезные предметы;

Инструменты для модификаций — вместе с патчем выйдет бета-версия редактора, позволяющего создавать собственные моды.

В опубликованной ранее дорожной карте на второй квартал 2025 года также упоминались возможность пропуска компиляции шейдеров, увеличенный сундук и поддержка новых широкоэкранных режимов.