Обновление 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет во второй половине июня

Студия GSC Game World подтвердили, что крупное обновление 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет во второй половине июня. Точная дата выхода обновления станет известна позже.
Основные особенности обновления 1.5:
- Новое оружие — игроки получат винтовку на ранних этапах прохождения и пистолет на поздних стадиях;
- Улучшенная система A-Life — поведение NPC и мутантов станет более реалистичным;
- Лут с мутантов — теперь при убийстве тварей можно будет находить полезные предметы;
- Инструменты для модификаций — вместе с патчем выйдет бета-версия редактора, позволяющего создавать собственные моды.
В опубликованной ранее дорожной карте на второй квартал 2025 года также упоминались возможность пропуска компиляции шейдеров, увеличенный сундук и поддержка новых широкоэкранных режимов.
Русскую озвучку когда добавят , тогда можно будет и подумать , играть в ЭТО или нет .... -))))
Нормальную озвучку никто вам не даст
Хочешь русскую нейроозвучку?
Сейчас с текстовыми русификаторами-то проблемы(промт+адаптация), а ты про озвучку от GSC, которые явно не горят радостью от того, что в их продукцию играют игроки из РФ.
Игра с русской озвучкой сразу перестаёт быть "ЭТИМ"? Как мало некоторым надо...
Я так понимаю, оптимизацию так и не завезли.
Неа
Через пару лет можно будет поиграть полноценно.
Это вряд ли,как таковой игры то и нет,есть набор локаций и миссий.
не густо
Как и сама игра
Как лежит скачанная с февраля так и не запускал ни разу, только обновляю патчи. Когда уже игра будет завершена?
Откуда качал, недовольный "покупатель"?
Я со Стима. Но, тоже пока не добрался. Немного поиграл, слишком криво косо все.
Я про этих, которые скачали ненавистный Сталкер 2 и ждут. Ненавидят, но терпят.)
Все недовольные должны были уже играть в "Тот Самый Сталкер" или вообще не играть, а не ждать что-то от "плохих" разработчиков, но нет... ждут.)
Я действительно жду хороший сталкер, от дерьмовых разрабов, которые никак не могу починить a life, которые только сейчас додумались, что с монстров нужен лут. Что в Залесье игра работает, через 5 точку. Да, я жду
Ух как ты недоволен тем, что "все недовольные" не ведут себя по твоему разумению... Ну давай, дружище, рассказывай как нам всем себя вести. Только потом от адресов точки твоего назначения не злись. :)
Почему это я недоволен? Наоборот, меня такие ждуны и лицемеры веселят.
Как в игры сегодня играть, патчи выпускают по полгода а должны в одночасье
Ну вот через полгода и играть, а лучше через год-полтора, я так и делаю)) Благо не пройденного тьма просто)
Хмм... Бета версия редактора... Т.е. таки признали наконец что не справляются с разработкой и таки попросили помощи у мододелов? Пусть и таким вот способом...
Гордо, гордо, не упали, да... xD
Ухх! Вот уж сейчас-то начнётся создание франкенштейна: повынимают всё из других игр, и поставят в эту.
Арма(как исходник многого для модов из первых частей сталкача) передаёт привет, да.
И это вместо того, что-бы нормально пилить игру самим... Аж грустно стало. :(
Какаша,не игра игра.Как вообще можно делать такое де**мо,а потом выскуливать,проголосовать за игру года...?
А новый контент-то когда эти "разработчики" завезут? Одни только исправления выходят.
дааа, наш народ не проведёшь, размотали эту конторку в пух и прах