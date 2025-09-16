Обновление 1.6 значительно изменит опыт выживания в открытом мире STALKER 2

К уже многочисленным нововведениям в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которые появятся до конца 2025 года, добавится еще одно, о котором так мечтают исследователи Чернобыльской зоны отчуждения. В обновлении 1.6 студия GSC Game World займется одним из самых важных аспектов игрового процесса, связанного с выживанием.
«Мы прекрасно знаем, как сильно сталкеры хотят найти что-то более интересное в тайниках, ящиках и ящиках, разбросанных по Зоне», — написали разработчики в соцсетях, прежде чем раскрыть, что «в обновлении 1.6 вас ждет полная перебалансировка добычи, с изменениями, которые затронут все тайники Зоны. Так что в следующий раз внимательнее смотрите в ящики и шкафы, а то можете упустить что-то очень ценное!».
В среднем, в тайниках можно будет найти больше лута. За пределами тайников в локациях будет меньше лута — тайники стали более важными. В сложных тайниках в среднем можно найти более ценные награды. Награда в тайниках будет лучше соответствовать прогрессу сюжетной линии (например, в небольшой зоне будет меньше и худший лут, чем в финальных локациях игры).
Перебалансировка добычи должна сделать опыт свободного перемещения, предлагаемый STALKER 2, еще более захватывающим, что повлечет за собой цепную реакцию на динамику выживания, характерную для основной кампании, второстепенных заданий и «простого» исследования огромной карты открытого мира и ее многочисленных достопримечательностей.
До конца 2025 года также планируется выпуск STALKER 2 на PS5, а также множество других нововведений, которые затронут все аспекты игрового процесса. Так, GSC подтвердила появление иммерсивного режима с ограниченным интерфейсом, переработку меню инвентаря, появление новых аномалий и погодных условий, усовершенствование системы A-Life, управляющей поведением NPC и монстров, добавление в игру биноклей и приборов ночного видения, новых инструментов для моддеров и многое другое.
Прошел и больше возвращаться в игру желания нету.
Подробно проходил или быстро по сюжету?
Только вот всё это должно было быть на релизе... Например в Зове Припяти и Чистом Небе всё это было сразу на релизе. Тайники с самого начала имели разную ценность и в них реально можно было найти уникальные вещи аж со старта игры на первой локации, если игрок решал заняться обшариванием каждого угла. Почему в Сталкере 2 стандартные фичи серии добавляют только спустя столько времени после выхода игры? Вот серьёзно, у GSC ни стыда, ни совести походу нет. Одни из самых важных элементов игры занялись добавлять только сейчас... это позор! Точка.
Норм.
До сих пор ношу с собой 50 батонов 50 колбас 50 тушенки 200 аптечек!!! зато патронов хер!!! Офигенный баланс!!!
Самое смешное, что этот недобаланс можно было бы легко исправить простейшей вещью из предыдущих игр серии - просто нужно добавить реалистичный (по составу и количеству) хабар в рюкзаках у поверженных оппонентов. Не знаю пофиксили ли это с релиза (когда я проходил игру), но видеть в рюкзаках у врагов пустоту, особенно когда они сами могли минутами стрелять длинными очередями и подряд бросать гранаты, было очень и очень грустно.
аптечки можно неплохо продать. 93 рубля дают за штуку. Я их в сундук собираю, как и патроны не для моих стволов. Потом сдаю сразу кучей
этот A Life Всё еще с нами в комнате?