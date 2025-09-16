Обновление 1.6 значительно изменит опыт выживания в открытом мире STALKER 2

К уже многочисленным нововведениям в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которые появятся до конца 2025 года, добавится еще одно, о котором так мечтают исследователи Чернобыльской зоны отчуждения. В обновлении 1.6 студия GSC Game World займется одним из самых важных аспектов игрового процесса, связанного с выживанием.

«Мы прекрасно знаем, как сильно сталкеры хотят найти что-то более интересное в тайниках, ящиках и ящиках, разбросанных по Зоне», — написали разработчики в соцсетях, прежде чем раскрыть, что «в обновлении 1.6 вас ждет полная перебалансировка добычи, с изменениями, которые затронут все тайники Зоны. Так что в следующий раз внимательнее смотрите в ящики и шкафы, а то можете упустить что-то очень ценное!».

В среднем, в тайниках можно будет найти больше лута. За пределами тайников в локациях будет меньше лута — тайники стали более важными. В сложных тайниках в среднем можно найти более ценные награды. Награда в тайниках будет лучше соответствовать прогрессу сюжетной линии (например, в небольшой зоне будет меньше и худший лут, чем в финальных локациях игры).

Перебалансировка добычи должна сделать опыт свободного перемещения, предлагаемый STALKER 2, еще более захватывающим, что повлечет за собой цепную реакцию на динамику выживания, характерную для основной кампании, второстепенных заданий и «простого» исследования огромной карты открытого мира и ее многочисленных достопримечательностей.

До конца 2025 года также планируется выпуск STALKER 2 на PS5, а также множество других нововведений, которые затронут все аспекты игрового процесса. Так, GSC подтвердила появление иммерсивного режима с ограниченным интерфейсом, переработку меню инвентаря, появление новых аномалий и погодных условий, усовершенствование системы A-Life, управляющей поведением NPC и монстров, добавление в игру биноклей и приборов ночного видения, новых инструментов для моддеров и многое другое.