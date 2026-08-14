Обновление 2.0 для STALKER 2 добавляет четыре новых вида оружия и более умный ИИ A-Life

Разработчики готовятся выпустить обновление 2.0 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, предоставляющее существенный набор бесплатных улучшений для всех игроков. Обновление выйдет 20 августа, в тот же день, что и «Цена надежды», первое крупное дополнение к игре. Обновление 2.0 сосредоточено на улучшении графики, более динамичной активности в Зоне, расширении возможностей кастомизации и новом оружии.

Что касается графики, игроки могут ожидать улучшенного отображения окружающей среды в Зоне благодаря более естественному освещению, более реалистичным теням и улучшенным отражениям по всему миру, включая внутри зданий и в подземных районах. Сообщается также, что авторы переработали ландшафты и растительность, чтобы сделать Зону более органичной и захватывающей.

Патч дополнительно улучшает систему ИИ A-Life, создавая более правдоподобную активность и столкновения по всему региону. Точки интереса, такие как костры, автобусные остановки и другие места, теперь могут стать более спорными, когда сталкеры и мутанты пересекаются.

Также были решены несколько давних проблем. К таким особенностям относятся враги, стреляющие или бросающие предметы сквозь стены, а также неожиданное перенаселение в некоторых частях Зоны. Кроме того, обновление 2.0 добавляет в STALKER 2: Heart of Chornobyl пользовательские правила, позволяющие игрокам настраивать индивидуальные параметры сложности, создавая более щадящий режим выживания или гораздо более суровое испытание. Игроки, ищущие более традиционный хардкорный режим, также могут выбрать уровень сложности «Мастер» или включить дополнительный режим «Экспедиция», оба из которых были представлены в предыдущих обновлениях.

Сталкеры также получат доступ к трём различным типам биноклей. Каждая модель использует разные технологии и предлагает различные функции, позволяя игрокам разведывать Зону, определять цели и планировать свои следующие действия. Бинокли можно найти по всей Зоне или приобрести у некоторых торговцев.

Обновление 2.0 расширяет арсенал четырьмя новыми видами огнестрельного оружия:

Arev — штурмовая винтовка.

GP3A — снайперская винтовка.

SKP — снайперская винтовка.

Fora-230 — пистолет-пулемет.

В Зоне также можно обнаружить уникальный вариант одного из новых видов оружия. Обновление добавляет и новую оптику, включая 3-кратный прицел для оружия западного блока и новый коллиматорный прицел для оружия восточного блока. Возможность прицеливания со смещением расширена за пределы использования приборов ночного видения, предоставляя игрокам больше свободы при настройке своего снаряжения.

Теперь туман будет влиять на игровой процесс, а не только функционировать как визуальный погодный эффект. И сталкеры, и враги будут иметь сниженную видимость и слух в туманную погоду. Сценарий «Легкий дождь» также получил визуальное обновление, чтобы лучше соответствовать улучшенной визуализации окружающей среды в обновлении.

Другие дополнения и улучшения включают:

Новую страницу статистики в КПК, которая позволяет игрокам отслеживать свою активность в Зоне.

Различный внешний вид кровососов и плоти в зависимости от их среды обитания.

Дополнительные технические исправления и улучшения на основе отзывов сообщества.

GSC описала обновление 2.0 как результат многолетней работы над отзывами игроков, технических улучшений и новых идей, призванных сделать Зону более динамичной и захватывающей.

Конечно, новый патч лучше всего сочетается с DLC «Цена надежды». Предстоящее дополнение исследует затянувшийся конфликт между фракциями Долга и Свободы, перенося игроков в новые локации, включая Железный лес, Чернобыльскую атомную электростанцию ​​и Пространственный пузырь. Авторы заявляют, что игроков ждёт множество часов нового контента, а также возможность вновь окунуться в неповторимую атмосферу Зоны.