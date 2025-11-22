Обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2 будут по-прежнему выпускаться на регулярной основе

Wccftech взяли интервью у директора по коммуникациям GSC Game World Захара Бочарова и технического директора Евгения Кулика, которые рассказали о своей постоянной поддержке S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. В интервью значительная часть внимания была уделена выходу игры на PlayStation 5, и разработчики очень горды тем, насколько хорошо получился порт игры на новую консоль.
По словам разработчиков, сегодняшняя версия игры сильно отличается от той, что вышла в прошлом году. Сейчас GSC уже выпустила семь крупных патчей и не намерена на этом останавливаться, прилагая все усилия, чтобы сделать игру только лучше.
«Обновления — это непростой процесс. В мире S.T.A.L.K.E.R. они могут продолжаться бесконечно, так же, как и стремление к совершенству. И тем не менее, мы продолжим их выпускать», — сказал Захар Бочаров, директор по коммуникациям компании GSC.
Помимо этого, разработчики коснулись темы перехода STALKER 2 на новую версию движка Unreal Engine 5, о котором было заявлено в последней дорожной карте. По словам Бочарова, это очень большая и сложная задача, поэтому процесс может не завершиться до конца декабря. Тем не менее, они утверждают, что в ближайшее время выйдет новое обновление, которое добавит в шутер новые миссии.
Что касается обещанного мультиплеера и кроссплатформенных модов, сейчас GSC Game World не может ничего сказать, поэтому в ближайшее время их ждать не стоит. В заключение разработчики подтвердили, что первое сюжетное DLC должно выйти в следующем году.
Напоминаем, что STALKER 2 теперь доступна на PlayStation 5 вместе с новым обновлением 1.7, вышедшим на этой неделе.
Тоесть эта шляпа так и не будет в полноценнм виде никогда, получается... Игры не существует по сути.
Ну не то что бы, сюжетец какой никакой есть, развилки есть, геймплей какой никакой есть, но эндгейма нет. После середины побочек ноль, пусты пространства и куча энергетиков что бы бегать. Или плати за проводников. Корочь обычный польский шьуан 2000.
Ждём длс, а потом можно и снова перепройти
Меньше проводов, меньше травы, меньше динамики )))
Да там ещё пилить и пилить.
Короче, вечная недоделка за цену законченной игры, а потом лет через 10-15 фанаты соберут нормальную версию.
Ну все они так обещают. Но всё равно Сталкер 3 явно не будет.
намного приятней играется с выходом патча 1.7! если и дальше будут улучшать это отлично!
"они могут продолжаться бесконечно"
Новый движок - новые баги. Фикс багов, переход на ещё более новую версию двигла, фикс багов.
Хоть квесты добавьте, в этой игре фриплея нет. Таскать хабар торговцу это не фриплей