Обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2 будут по-прежнему выпускаться на регулярной основе

Wccftech взяли интервью у директора по коммуникациям GSC Game World Захара Бочарова и технического директора Евгения Кулика, которые рассказали о своей постоянной поддержке S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. В интервью значительная часть внимания была уделена выходу игры на PlayStation 5, и разработчики очень горды тем, насколько хорошо получился порт игры на новую консоль.

По словам разработчиков, сегодняшняя версия игры сильно отличается от той, что вышла в прошлом году. Сейчас GSC уже выпустила семь крупных патчей и не намерена на этом останавливаться, прилагая все усилия, чтобы сделать игру только лучше.

«Обновления — это непростой процесс. В мире S.T.A.L.K.E.R. они могут продолжаться бесконечно, так же, как и стремление к совершенству. И тем не менее, мы продолжим их выпускать», — сказал Захар Бочаров, директор по коммуникациям компании GSC.

Помимо этого, разработчики коснулись темы перехода STALKER 2 на новую версию движка Unreal Engine 5, о котором было заявлено в последней дорожной карте. По словам Бочарова, это очень большая и сложная задача, поэтому процесс может не завершиться до конца декабря. Тем не менее, они утверждают, что в ближайшее время выйдет новое обновление, которое добавит в шутер новые миссии.

Что касается обещанного мультиплеера и кроссплатформенных модов, сейчас GSC Game World не может ничего сказать, поэтому в ближайшее время их ждать не стоит. В заключение разработчики подтвердили, что первое сюжетное DLC должно выйти в следующем году.

Напоминаем, что STALKER 2 теперь доступна на PlayStation 5 вместе с новым обновлением 1.7, вышедшим на этой неделе.