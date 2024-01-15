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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 3 802 оценки

Обновленные изображения S.T.A.L.K.E.R. 2 с новым HUD появились в Epic Games Store

butcher69
Новости

Некоторые внимательные к деталям геймеры заметили, что страница S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в Epic Games Store была немного изменена и теперь там представлена новая версия старых скриншотов с обновленным пользовательским интерфейсом и чуть более яркие цвета.

Вы можете найти эти "новые" изображения ниже, а старые версии вы найдете в самом низу под спойлером, хотя изменения в HUD сами по себе не представляют особых улучшений. Но время появления интригует — очень близко к презентации Xbox Developer_Direct, назначенной на 10 вечера по МСК в четверг 18 января.

Идея заключается в том, что, как и в случае с Perfect Dark, эти две вещи связаны, и поэтому во время мероприятия могут появиться важные новости о S.T.A.L.K.E.R. 2, такие как новый трейлер и дата выхода шутера GSC Game World, учитывая, что игра будет доступна на старте через Game Pass и как временный эксклюзив для Xbox Series X|S.

Ведь в конце ноября прошлого года генеральный директор GSC Game World Евгений Базаров подтвердил дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, которая должна наконец-то попасть в руки геймеров в первом квартале этого года.

В этом смысле, конечно, настало время назвать точную дату релиза, и Xbox Developer_Direct, безусловно, представляет собой идеальную витрину для анонса такого масштаба. На данный момент мы точно знаем, что на мероприятии будут представлены Avowed, Ara: History Untold, Hellblade 2 и игра про Индиану Джонса от Machine Games.

Спойлер

Старые скриншоты для сравнения:

29
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
DeadRemix

Опять отрендеренные картинки ,все уже видели уровень графики в трейлере)

30
Unicorling

Скрины явно не игровые, и это очень заметно по обработке

13
Tokito77

маркетинговые же, они привлекать должны

3
Кей Овальд

Как похорошел Скайрим при Григоровиче.
Скрины, кстати, похоже, те же самые, древние, только с наложенным интерфейсом.

12
Pavluha764

Не "похоже", а они и есть, это в фотошопе элементарно проверяется наложением одной картинки на другую с 50% заливкой, а также поднятием полузалитого изображения выше - видно, что оружие, персонажи, здания и деревья на одном и том же месте, а интерфейс (очевидно прифотошопленный ПЫС) различается

0
Cидoрыч

Божественно 10 из 10

5
ZER0 T0LERANCE

Наспех прифотошопленный худ к скриншотам с пререндеренного трейлера...Разработчики от бога.

5
golab42

Чё за игра хоть?

4
TRADS80

Про стрелялку

4
Keltas_Mizri TRADS80

Про консервные банки

8
ANCILOZAVR

что то про Часс

-1
csander2025 Keltas_Mizri

Про батон

0
ZER0 T0LERANCE

Вы все не шарите, игра про батон.

-1
Prestоn

Напоминает мобильные дрочильни, там тоже принято вместо реальных скринов показывать пререндеры.

1
Sweety_Mustard

это будет графический роман? ;D

0
I love my computer

Я вообще не понимаю, почему этот цирк с игрой до сих пор продолжается... Ну всем ведь понятно, что выпустят не полноценную игру, а альфа версию, сколоченную на лысой коленке Григоровича за пару месяцев. Зачем эта контора пи*орасов продолжает вешать лапшу на уши и делать вид, будто у них там офигеть что-то грандиозное. Почему майки до сих пор это всё поддерживают и не закрывают проект? Ну он же явно будет провальным, даже попейпас не поможет. И эти жалобщики из gsc команде Тодда с его Старфилдом в подмётки не годятся, чтобы пытаться выехать на одном лишь имени.

0
Гейб 30 процентный

Прогрев перед очередным переносом? Реально уже ор какой то. Игра должна была выйти в 2022, а они обновляют скриншоты в 2024! Пхахаха

0
ANCILOZAVR

у Узнаю GSC по 5 раз показать одно и то же,это их фирменный стиль

-1
askazanov

Опять те же картинки ))))

-1
ShamelessUriele

позор года

-1
Аристов--Черный

Красиво сделали, злыдни писюкастые. Если это действительно игра, а не упражнения в создании 3D-сцен, то можно даже и на потоках закачать.

-1
PlacidFrazer

Смута, старкер 2. Громкие имена для самых громких провалов 2024 года.

-2
ANCILOZAVR

странно что пост плюсуют,обычно посты про С2 тонут в минусах

-4