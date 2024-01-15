Обновленные изображения S.T.A.L.K.E.R. 2 с новым HUD появились в Epic Games Store

Некоторые внимательные к деталям геймеры заметили, что страница S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в Epic Games Store была немного изменена и теперь там представлена новая версия старых скриншотов с обновленным пользовательским интерфейсом и чуть более яркие цвета.
Вы можете найти эти "новые" изображения ниже, а старые версии вы найдете в самом низу под спойлером, хотя изменения в HUD сами по себе не представляют особых улучшений. Но время появления интригует — очень близко к презентации Xbox Developer_Direct, назначенной на 10 вечера по МСК в четверг 18 января.
Идея заключается в том, что, как и в случае с Perfect Dark, эти две вещи связаны, и поэтому во время мероприятия могут появиться важные новости о S.T.A.L.K.E.R. 2, такие как новый трейлер и дата выхода шутера GSC Game World, учитывая, что игра будет доступна на старте через Game Pass и как временный эксклюзив для Xbox Series X|S.
Ведь в конце ноября прошлого года генеральный директор GSC Game World Евгений Базаров подтвердил дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, которая должна наконец-то попасть в руки геймеров в первом квартале этого года.
В этом смысле, конечно, настало время назвать точную дату релиза, и Xbox Developer_Direct, безусловно, представляет собой идеальную витрину для анонса такого масштаба. На данный момент мы точно знаем, что на мероприятии будут представлены Avowed, Ara: History Untold, Hellblade 2 и игра про Индиану Джонса от Machine Games.
Старые скриншоты для сравнения:
Опять отрендеренные картинки ,все уже видели уровень графики в трейлере)
Скрины явно не игровые, и это очень заметно по обработке
маркетинговые же, они привлекать должны
Как похорошел Скайрим при Григоровиче.
Скрины, кстати, похоже, те же самые, древние, только с наложенным интерфейсом.
Не "похоже", а они и есть, это в фотошопе элементарно проверяется наложением одной картинки на другую с 50% заливкой, а также поднятием полузалитого изображения выше - видно, что оружие, персонажи, здания и деревья на одном и том же месте, а интерфейс (очевидно прифотошопленный ПЫС) различается
Божественно 10 из 10
Наспех прифотошопленный худ к скриншотам с пререндеренного трейлера...Разработчики от бога.
Чё за игра хоть?
Про стрелялку
Про консервные банки
что то про Часс
Про батон
Вы все не шарите, игра про батон.
Напоминает мобильные дрочильни, там тоже принято вместо реальных скринов показывать пререндеры.
это будет графический роман? ;D
Я вообще не понимаю, почему этот цирк с игрой до сих пор продолжается... Ну всем ведь понятно, что выпустят не полноценную игру, а альфа версию, сколоченную на лысой коленке Григоровича за пару месяцев. Зачем эта контора пи*орасов продолжает вешать лапшу на уши и делать вид, будто у них там офигеть что-то грандиозное. Почему майки до сих пор это всё поддерживают и не закрывают проект? Ну он же явно будет провальным, даже попейпас не поможет. И эти жалобщики из gsc команде Тодда с его Старфилдом в подмётки не годятся, чтобы пытаться выехать на одном лишь имени.
Прогрев перед очередным переносом? Реально уже ор какой то. Игра должна была выйти в 2022, а они обновляют скриншоты в 2024! Пхахаха
у Узнаю GSC по 5 раз показать одно и то же,это их фирменный стиль
Опять те же картинки ))))
позор года
Красиво сделали, злыдни писюкастые. Если это действительно игра, а не упражнения в создании 3D-сцен, то можно даже и на потоках закачать.
Смута, старкер 2. Громкие имена для самых громких провалов 2024 года.
странно что пост плюсуют,обычно посты про С2 тонут в минусах