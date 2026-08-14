Объявлено точное время выхода Cost of Hope - первого крупного DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

В сети обратили внимание на появление официального интерактивного таймера обратного отсчета. Он указывает точное время релиза первого масштабного сюжетного дополнения «Цена надежды» (Cost of Hope). Расширение станет доступно игрокам 20 августа 2026 года ровно в 16:00. Кроме того, в сервисе Steam уже обновился список наград: для разблокировки добавлены 18 новых достижений, привязанных к прохождению сюжетной линии DLC.

Сюжет расскажет о новом витке давней вражды между главными фракциями Чернобыльской зоны — «Долгом» и «Свободой». Главный герой Скиф окажется в самом центре этого идеологического конфликта. Его решения будут напрямую влиять на развитие событий и будущее всей Зоны. Вместе с ветераном «Долга» Зулусом и представительницей «Свободы» Мавкой герой отправится в опасный поход.

Героям предстоит добраться до таинственного заброшенного города, который на картах вообще не должен существовать. Авторы называют эту секретную локацию «источником всего зла в Зоне». Игроки смогут полноценно исследовать легендарную Чернобыльскую АЭС и аномальный Железный лес. Каждая новая зона получит собственные хабы, побочные квесты и уникальные типы снаряжения.

Релиз Cost of Hope состоится одновременно на ПК, Xbox Series и PS5. Вместе с DLC выйдет бесплатный глобальный патч Update 2.0, который переведет базовую игру на более актуальную версию движка Unreal Engine 5.