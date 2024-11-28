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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.7 7 542 оценки

Обзоры на S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam стали "очень положительными" - 80% игроков довольны

Asfermong
Новости

Долгожданный шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от студии GSC Game World покоряет сердца игроков. На платформе Steam отзывы на игру достигли отметки 80%, что соответствует статусу "очень положительные".

После выхода игры пользователи активно делились впечатлениями, отмечая уникальную атмосферу Зоны, глубокую сюжетную линию и проработанный мир. Особую похвалу получил визуальный стиль, основанный на современных графических технологиях, который подчеркивает мрачную эстетику игры.

Некоторые игроки указали на технические проблемы, но разработчики пообещали вскоре выпустят обновления, исправив ошибки и улучшив производительность. Положительная динамика отзывов показывает, что усилия команды GSC Game World по доработке игры оправдываются.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже стал одним из главных релизов года и продолжает привлекать новых поклонников. Судя по всему, Зона вновь готова пленить миллионы игроков по всему миру!

Не забывайте делиться своими впечатлениями в комментариях — а вы уже отправились в сердце Чернобыля?

-14
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
Mark500

А чем они довольны то? Отсутствием оптимизации? Отсутствием А-лайфа? Бронированными монстрами? Сломанной экономикой? И т.д.?

Очень странная ситуация с оценками, ведь даже западные блоггеры говорили о проблемах, советовали ждать патчей.

25
Vlad986

В такое время живём. Как заверяют половина издателей, политика вне игр. Да и мы должны быть солидарны к разрабам. Они ведь в тяжёлых условиях игру делали. Аж 10 лет эти условия были. Такие отмазки конечно у них.

-4
Диванный Боец
Очень странная ситуация с оценками, ведь даже западные блоггеры говорили о проблемах, советовали ждать патчей.

Ничего странного, накрутили ботами, ведь стим НИКАК не контролирует, кто получает ключи и как

3
AlexNik Vlad986

Ага... в окопе сидели и творили "шедевр".

0
JustA_NiceGuy

Ностальгией скорее всего.

0
fcn_maks

А чем не довольны? Та же карта но с картинкой, те же персонажи, тот же сюжет, та же атмосфера, улучшили стрельбу, всё, всё тот же сталкер, но да, с огромными проблемами, которые пофиксить в два клика. А если новость правдива, что они просто забыли включить А Лайф, то тут и не о чем говорить.

-3
danilukHF

Там пол игры надо исправлять, другую половину которая просто отсутствует надо доделывать, и чет сомневаюсь что там разрабы чет переделывать будут.

23
Диванный Боец
Там пол игры надо исправлять

А смысл? Сама основа хлам

7
Jayne Cobb
21
MadPyramus

Нужен мод, чтобы нпс ссали прямо игроку в лицо.

11
LeXeRReXeR

Это не баг, у алкаша Григоровича так делать в порядке вещей

8
жифорсник

надо чтоб гг мог ссать)

0
Sweety_Mustard

не снимая шаровары ;D

0
1barac9U7ada7

По моему то что ящики которые по идее должны открываться руками разбиваются ножом или пулями достойно отдельного обзора) А уж ошибка 0000098 это вообще песня

11
Steampar

если ты про синии, с патронами и аптекой то это фишка ещё с первой части
а ошибка да падение фпс пережить можно но не вылеты)

6
Диванный Боец
По моему то что ящики которые по идее должны открываться руками

Они лучше песенку переможную добавят, чем эти твои анимации

3
Freemanyz

Лол про проработанный мир видимо пишут теже боты у которых алайф прекрасно работает отключеный самими разрабами) мир абсолютли мертвый

9
Гейб 30 процентный

Молодцы, хорошо навернули очередную демку от Григоровича. xD

4
Mr_Diablo0

Хейт-повесточники не понимают почему Сталкер 2 имеет положительные отзывы. Та и вообще популярен, что в принципе не удивительно. Они слишком тупы для того чтобы понять

4
DemandingRufus

Такой себе показатель. У Mass Effect: Andromeda 75 % довольных.

3
AMD Ryzen

В андромеде лучшая боевая система в серии и сносный сюжет на самом то деле. Но эта инфа доступна тем кто в игру играл)

0
DANTE FAIR

сколько же этих мошоночных сосальщиков григоровича... никакого самоуважения у людей.

1
vadim Bruno

ixbt пересмотрел ? Даже ума нет придумать свою фразу))

0
Raphtallia

В чем уважение? Не очень понимаю. Играть в игру от конктертных разрабов = потерять самоуважение? Бред какой-то.

0
Дизлайкус

игра реально мощно выглядит я счастлив что я вижу это своими глазами в 4к на ультрах, именно такой сталкер я хотел видеть в детстве, жаль баги есть но думаю норм потом будет.

+ ещё 1 картинка
1
h1fter

Ещё можно к недостаткам добавить дубляж чёрных сталкеров которые на мове без акцента разговаривают,очень странно выглядит,в Украинский университет дружбы народов после которого их по распределению в Припять занесло слабо верится😁

1
Costollom

Какой акцент? Это просто модели НПС поменяли на чернокожих.

0
жифорсник

этой игре как хорошему вину надо раскрыться нужно время на допил

0
Гейб 30 процентный

Если сравнивать эту игру и вино... там не раскрываться надо, а трезвых покупателей.

4
Диванный Боец
этой игре как хорошему вину надо раскрыться нужно время на допил

Надо дать засохнуть и провонять, тогда можно потрогать, только зачем?

1
Mark500

Старфилд до сих пор не смогли раскрыть)))

2
211186

Надо подождать официальных патчей

0
Sweety_Mustard

так ты же писал, что 20 часов уже наиграл нормально, зачем патчи - если все норм?

0
Mesyc Sweety_Mustard

Сегодня прошел игру, жду патча и пройду на другую концовку

0
Sweety_Mustard Mesyc

реально прошел? Без вылетов, даже сейвы не бились? И все ок работает?

0
Кей Овальд

Игроки схавали ранний доступ вместо релиза. Опять.

0
ryd1352

не не
Я думаю єто боты + Габен лично крутит отзывы
И онлайна там 2к
в принципе как и мечтали узкие)

0
Kerrot

Только двум белорусским клоунам из ЭксГиБиТи это не показывайте, а то опять корежить будет

P.S. О, уже фанатье двух 40 летних обиженок прибежали, минусы крутить! Ух! GSC в страхе от их бойкота. Нет швабре в Виталике!

-1
boltuaz

Что клоунам показать? Что онлайн скатывается в очко?

0
Kerrot boltuaz

У одиночной игры без мультиплеера, еще и с техническими проблемами падает онлайн в будни, нифига себе!

Такую ерунду только фанатики IXBT хавают.

4
Raphtallia boltuaz

Ну, люди купили и ждут патчи. Все-же у игры есть проблемы как с оптимизацией (в некоторых местах), так и с багами. Но на удивление она вышла лучше, чем я ждала. Думала будет совсем ахтунг. Но на нормальном железе вполне норм даже играется на высоких.

0
Dark1994

Игровые куколды или 80% купивших катают на 4080 как минимум, больше вариантов не вижу)

-1
AMD Ryzen

А Их Борьба со Сталкером 2 в комментариях на пг все продолжается 😅.

-8
Hadyko

ixbt в печали

-9