Обзоры на S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam стали "очень положительными" - 80% игроков довольны

Долгожданный шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от студии GSC Game World покоряет сердца игроков. На платформе Steam отзывы на игру достигли отметки 80%, что соответствует статусу "очень положительные".
После выхода игры пользователи активно делились впечатлениями, отмечая уникальную атмосферу Зоны, глубокую сюжетную линию и проработанный мир. Особую похвалу получил визуальный стиль, основанный на современных графических технологиях, который подчеркивает мрачную эстетику игры.
Некоторые игроки указали на технические проблемы, но разработчики пообещали вскоре выпустят обновления, исправив ошибки и улучшив производительность. Положительная динамика отзывов показывает, что усилия команды GSC Game World по доработке игры оправдываются.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже стал одним из главных релизов года и продолжает привлекать новых поклонников. Судя по всему, Зона вновь готова пленить миллионы игроков по всему миру!
Не забывайте делиться своими впечатлениями в комментариях — а вы уже отправились в сердце Чернобыля?
А чем они довольны то? Отсутствием оптимизации? Отсутствием А-лайфа? Бронированными монстрами? Сломанной экономикой? И т.д.?
Очень странная ситуация с оценками, ведь даже западные блоггеры говорили о проблемах, советовали ждать патчей.
В такое время живём. Как заверяют половина издателей, политика вне игр. Да и мы должны быть солидарны к разрабам. Они ведь в тяжёлых условиях игру делали. Аж 10 лет эти условия были. Такие отмазки конечно у них.
Ничего странного, накрутили ботами, ведь стим НИКАК не контролирует, кто получает ключи и как
Ага... в окопе сидели и творили "шедевр".
Ностальгией скорее всего.
А чем не довольны? Та же карта но с картинкой, те же персонажи, тот же сюжет, та же атмосфера, улучшили стрельбу, всё, всё тот же сталкер, но да, с огромными проблемами, которые пофиксить в два клика. А если новость правдива, что они просто забыли включить А Лайф, то тут и не о чем говорить.
Там пол игры надо исправлять, другую половину которая просто отсутствует надо доделывать, и чет сомневаюсь что там разрабы чет переделывать будут.
А смысл? Сама основа хлам
Нужен мод, чтобы нпс ссали прямо игроку в лицо.
Это не баг, у алкаша Григоровича так делать в порядке вещей
надо чтоб гг мог ссать)
не снимая шаровары ;D
По моему то что ящики которые по идее должны открываться руками разбиваются ножом или пулями достойно отдельного обзора) А уж ошибка 0000098 это вообще песня
если ты про синии, с патронами и аптекой то это фишка ещё с первой части
а ошибка да падение фпс пережить можно но не вылеты)
Они лучше песенку переможную добавят, чем эти твои анимации
Лол про проработанный мир видимо пишут теже боты у которых алайф прекрасно работает отключеный самими разрабами) мир абсолютли мертвый
Молодцы, хорошо навернули очередную демку от Григоровича. xD
Хейт-повесточники не понимают почему Сталкер 2 имеет положительные отзывы. Та и вообще популярен, что в принципе не удивительно. Они слишком тупы для того чтобы понять
Такой себе показатель. У Mass Effect: Andromeda 75 % довольных.
В андромеде лучшая боевая система в серии и сносный сюжет на самом то деле. Но эта инфа доступна тем кто в игру играл)
сколько же этих мошоночных сосальщиков григоровича... никакого самоуважения у людей.
ixbt пересмотрел ? Даже ума нет придумать свою фразу))
В чем уважение? Не очень понимаю. Играть в игру от конктертных разрабов = потерять самоуважение? Бред какой-то.
игра реально мощно выглядит я счастлив что я вижу это своими глазами в 4к на ультрах, именно такой сталкер я хотел видеть в детстве, жаль баги есть но думаю норм потом будет.
Ещё можно к недостаткам добавить дубляж чёрных сталкеров которые на мове без акцента разговаривают,очень странно выглядит,в Украинский университет дружбы народов после которого их по распределению в Припять занесло слабо верится😁
Какой акцент? Это просто модели НПС поменяли на чернокожих.
этой игре как хорошему вину надо раскрыться нужно время на допил
Если сравнивать эту игру и вино... там не раскрываться надо, а трезвых покупателей.
Надо дать засохнуть и провонять, тогда можно потрогать, только зачем?
Старфилд до сих пор не смогли раскрыть)))
Надо подождать официальных патчей
так ты же писал, что 20 часов уже наиграл нормально, зачем патчи - если все норм?
Сегодня прошел игру, жду патча и пройду на другую концовку
реально прошел? Без вылетов, даже сейвы не бились? И все ок работает?
Игроки схавали ранний доступ вместо релиза. Опять.
не не
Я думаю єто боты + Габен лично крутит отзывы
И онлайна там 2к
в принципе как и мечтали узкие)
Только двум белорусским клоунам из ЭксГиБиТи это не показывайте, а то опять корежить будет
P.S. О, уже фанатье двух 40 летних обиженок прибежали, минусы крутить! Ух! GSC в страхе от их бойкота. Нет швабре в Виталике!
Что клоунам показать? Что онлайн скатывается в очко?
У одиночной игры без мультиплеера, еще и с техническими проблемами падает онлайн в будни, нифига себе!
Такую ерунду только фанатики IXBT хавают.
Ну, люди купили и ждут патчи. Все-же у игры есть проблемы как с оптимизацией (в некоторых местах), так и с багами. Но на удивление она вышла лучше, чем я ждала. Думала будет совсем ахтунг. Но на нормальном железе вполне норм даже играется на высоких.
Игровые куколды или 80% купивших катают на 4080 как минимум, больше вариантов не вижу)
А Их Борьба со Сталкером 2 в комментариях на пг все продолжается 😅.
ixbt в печали