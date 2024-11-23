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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 5 494 оценки

Одним из самых популярных модов для S.T.A.L.K.E.R. 2 стал Optimized Tweaks S.2, который убирает фризы

AceTheKing
Новости

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла всего несколько дней назад, но для PC-версии игры уже вышли десятки различных модификаций. Преимущественно они направлены на исправление ужасного технического состояния игры.

Одним из самых популярных модов стал Optimized Tweaks S.2 от пользователя VynnGfx. Модификация вносит правки в конфигурацию движка игры, благодаря чему повышается эффективность CPU и GPU, уменьшается задержка, а так же ускоряется время загрузки игры. Кроме того, модификация улучшает потоковую передачу данных и управление памятью. Моддер советует отключить вертикальную синхронизацию в игре, и выставить её вручную через приложения NVIDIA, AMD или Intel.

Ряд пользователей, в том числе на зарубежных сайтах, которые уже опробовали модификацию, сообщают, что модификация действительно помогла получить им плавный геймплей без фризов, а так же заметно снизила задержку ввода.

Мод уже доступен для скачивания с нашего сайта:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl "Улучшенная производительность и устранения проблем с заиканием" [v1.31]
-4
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Второй сталкер скача...

Ща я буду игра...

Только комп показа...

6 кадров.



Турбобуст я включи...

Чуть свой комп не спали...

Все дрова обнови...

6 кадров.



Бью системник ного...

Комп мой, что же с тобо...

Почему выдаё...

6 кадров.



Азот жидкий купи...

И в системник зали...

Скрестив пальцы включи...

6 кадров.



Новый комп я купи...

Дом в кредит заложил...

Всё равно получи...

6 кадров. // Михаил Майоров

11
hpi

Райзен, райзен лучше купи райзен а потом зион.

-1
001fess hpi

купил зион - получил проблем миллион

0
Олег Луцко

К.р.у.т.о ; )

0
Пользователь ВКонтакте

Нананана нанай
6 кадров // Николай Пушкарёв

0
Рикочико

Мощно. А аудитория ПГ только ныть и вонять может на окружающих.
Не какого юмора в комментариях.

1
Feliskotta

Разрабы слишком рано выпустили игру. Надо было ещё на пару лет перенести))

9
Kollich

Так это еще в первом сталкере было, что вертикалку ставишь через драйвер и игра летает. Значит и правда дух сталкера перенесли в новую часть😄

5
Пользователь ВКонтакте

Ждать надо от разрабов патчи, на кой моды делать?
"Понимаю как вам сейчас трудно, но сейчас нужно немножечко подождать " © // Алексей Табаков

2
Lvinomord

Просто те кто "совершенно не ждал игру" и "кому она нафиг не нужна" и которые при этом регулярно трутся в этой теме,очень уж хотят в неё поиграть,а потом ещё и написать какая она плохая;)

1
InterestedBee Lvinomord

Хейтер не мамонт, не вымрет.

0
Mik San

файл подкачки увеличьте -может решить у кого-нибудь какие-нибудь проблемы (у меня с вылетами помогло)

1
ThoughtfulGerardo

у меня проблема ток с ОЗУ

0
shotmaks96

32 гига ддр 5 ей мало ?

0
Costollom

Что-то давно новостей про Сталкер не было.

1
ThoughtfulGerardo

так их 2 кстати ....2 мода ток 1 с дополнениями который этот...

0
Angel LIFE

Так какой по итогу ставить?

1
SoRaS3

Норм.

0
Kratos.s

Ёжики плакали, кололись, но с упорством грызли кактус.

Так и фанаты игры, плакали, матерились, но всё равно купили игру и играли в Багалкер 2 (подрыв пе*дака). Вместо возврата денег и скачивание с зеленого сайта.

0
ThoughtfulGerardo

что дает буст?он ухудшает графику ради стабильности?или он что делает?

0
Джон Сноу 2

Но даже Сталкер 2 оптимизирован лучше, чем Anal Woke 2.

0
Пользователь ВКонтакте

Можете подсказать как решить проблему на сайте, хочу я скачать патч 1.1 на Нфс ПроСтрит, жду 60 секунд все дела, когда нажимаю "скачать с сайта" открывает то, что страница не найдена, при нажатии на торрент файл или магнет ссылку сайт просто листается в самый верх и ничего не происходит. Грусняво // Rega Hesoyam

-5
vigo24

спроси там где качаешь

1
Wlados3d

Видимо ссылки битые уже. Сейчас проще наверно найти раздачу сразу с вшитым патчем

0