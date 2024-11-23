Одним из самых популярных модов для S.T.A.L.K.E.R. 2 стал Optimized Tweaks S.2, который убирает фризы

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла всего несколько дней назад, но для PC-версии игры уже вышли десятки различных модификаций. Преимущественно они направлены на исправление ужасного технического состояния игры.

Одним из самых популярных модов стал Optimized Tweaks S.2 от пользователя VynnGfx. Модификация вносит правки в конфигурацию движка игры, благодаря чему повышается эффективность CPU и GPU, уменьшается задержка, а так же ускоряется время загрузки игры. Кроме того, модификация улучшает потоковую передачу данных и управление памятью. Моддер советует отключить вертикальную синхронизацию в игре, и выставить её вручную через приложения NVIDIA, AMD или Intel.

Ряд пользователей, в том числе на зарубежных сайтах, которые уже опробовали модификацию, сообщают, что модификация действительно помогла получить им плавный геймплей без фризов, а так же заметно снизила задержку ввода.

Мод уже доступен для скачивания с нашего сайта: