Одним из самых популярных модов для S.T.A.L.K.E.R. 2 стал Optimized Tweaks S.2, который убирает фризы

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла всего несколько дней назад, но для PC-версии игры уже вышли десятки различных модификаций. Преимущественно они направлены на исправление ужасного технического состояния игры.
Одним из самых популярных модов стал Optimized Tweaks S.2 от пользователя VynnGfx. Модификация вносит правки в конфигурацию движка игры, благодаря чему повышается эффективность CPU и GPU, уменьшается задержка, а так же ускоряется время загрузки игры. Кроме того, модификация улучшает потоковую передачу данных и управление памятью. Моддер советует отключить вертикальную синхронизацию в игре, и выставить её вручную через приложения NVIDIA, AMD или Intel.
Ряд пользователей, в том числе на зарубежных сайтах, которые уже опробовали модификацию, сообщают, что модификация действительно помогла получить им плавный геймплей без фризов, а так же заметно снизила задержку ввода.
Мод уже доступен для скачивания с нашего сайта:
Второй сталкер скача...
Ща я буду игра...
Только комп показа...
6 кадров.
Турбобуст я включи...
Чуть свой комп не спали...
Все дрова обнови...
6 кадров.
Бью системник ного...
Комп мой, что же с тобо...
Почему выдаё...
6 кадров.
Азот жидкий купи...
И в системник зали...
Скрестив пальцы включи...
6 кадров.
Новый комп я купи...
Дом в кредит заложил...
Всё равно получи...
6 кадров. // Михаил Майоров
Райзен, райзен лучше купи райзен а потом зион.
купил зион - получил проблем миллион
К.р.у.т.о ; )
Нананана нанай
6 кадров // Николай Пушкарёв
Мощно. А аудитория ПГ только ныть и вонять может на окружающих.
Не какого юмора в комментариях.
Разрабы слишком рано выпустили игру. Надо было ещё на пару лет перенести))
Так это еще в первом сталкере было, что вертикалку ставишь через драйвер и игра летает. Значит и правда дух сталкера перенесли в новую часть😄
Ждать надо от разрабов патчи, на кой моды делать?
"Понимаю как вам сейчас трудно, но сейчас нужно немножечко подождать " © // Алексей Табаков
Просто те кто "совершенно не ждал игру" и "кому она нафиг не нужна" и которые при этом регулярно трутся в этой теме,очень уж хотят в неё поиграть,а потом ещё и написать какая она плохая;)
Хейтер не мамонт, не вымрет.
файл подкачки увеличьте -может решить у кого-нибудь какие-нибудь проблемы (у меня с вылетами помогло)
у меня проблема ток с ОЗУ
32 гига ддр 5 ей мало ?
Что-то давно новостей про Сталкер не было.
так их 2 кстати ....2 мода ток 1 с дополнениями который этот...
Так какой по итогу ставить?
Норм.
Ёжики плакали, кололись, но с упорством грызли кактус.
Так и фанаты игры, плакали, матерились, но всё равно купили игру и играли в Багалкер 2 (подрыв пе*дака). Вместо возврата денег и скачивание с зеленого сайта.
что дает буст?он ухудшает графику ради стабильности?или он что делает?
Но даже Сталкер 2 оптимизирован лучше, чем Anal Woke 2.
Можете подсказать как решить проблему на сайте, хочу я скачать патч 1.1 на Нфс ПроСтрит, жду 60 секунд все дела, когда нажимаю "скачать с сайта" открывает то, что страница не найдена, при нажатии на торрент файл или магнет ссылку сайт просто листается в самый верх и ничего не происходит. Грусняво // Rega Hesoyam
спроси там где качаешь
Видимо ссылки битые уже. Сейчас проще наверно найти раздачу сразу с вшитым патчем