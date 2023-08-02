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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 488 оценок

Официально: демо S.T.A.L.K.E.R. 2 появится на gamescom 2023

Simple Jack
Новости

На выставке gamescom 2023 зрителям будет доступна S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Об этом стало известно на официальном сайте Microsoft. Демоверсию экшен-RPG выставят на стенде Xbox. Поиграть в него можно будет в блоке C.

Также на gamescom покажут Immortals of Aveum, Mortal Kombat 1, Ghostrunner 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Armored Core 6, Persona 5 Tactica, Sonic Superstars, Payday 3, Starfield и другие новинки. Выставка пройдет с 23 по 27 августа в немецком Кельне. Ее откроет Opening Night Live.

31 июля появился слух, что S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесут на следующий год. Игру якобы выпустят 16 февраля 2024 года.

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-9
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
кум кумич
18
Евгений Кондратенко

В голосину проорал) Как же это шикарно и уместно)))

2
Navigor506

Что с этим постером? Почему он выглядит настолько всрато?

15
Punisher1

Да выглядит ужасно просто для AAA видимо игра такая решили не заморачиваться. Хотя это презентационный постер который должен выглядет нормально а не это вот

3
Magnusss

если игра все равно не выйдет нет смысла стараться .

1
luVol

А трейлер последний вспомни каким он всратым был

0
Janekste

Если в демке покажут нечто годное, тогда я ачешуеть как афигею от шока и неожиданности. Ибо слабо верится в годноту. Мой лимит доверия к GSC давно исчерпан.

2
Alex Row

Ну наконец-то хоть какие-то ОФИЦИАЛЬНЫЕ новости. Я хз- но по-моему раздел новости надо разделить на подразделы- для тех, кого интересуют новости и для тех, кто кайфует от сливов, инсайдов и слухов. Но справедливости ради замечу, что постер рили выглядит убого)

2
QD19

А ещё бы дать раздел мамкиным юмористам, думающим что их вбросы по игре очень смешны.

-7
кум кумич

Без негатива к самой игре, но постер выглядит максимально всрато. Ощущение, что даже нейросетка сделала бы лучше

1
Omnia Smirnow

Похоже на какую-нибудь подделку для мобилок!

4
кум кумич Omnia Smirnow

Да, есть такое. Ну или на фанатский постер. Хотя даже они круче выглядят

6
6363

Демка еще не выход игры.

1
Big and Fat

Так хакеры вроде уже все показали, не?

1
AlexVurhis

Встряхните там CAPCOM с анонсом DMC 6. Пора бы уже... а не вот это вот все...

0
AlexFullBeast
Встряхните там CAPCOM с анонсом ремейка Dino Crisis

Поправил

-1
Taicho

А кого поставить делать DMC6? Второй батя серии - Ицуно - пилит догму 2.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Космонавт на марс собрался

0
KIBERMAX

Официально: всем плевать.

0
кум кумич

Настолько плевать, что невозможно об этом молчать?)

1
pokemonizm

Официально: всем не плевать

-6
Евгений Кондратенко

Сколько раз мы уже слышали, новости типа Новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет увидеть на Xbox & Bethesda Games Showcase в июне, или разработчики готовят 20-минутный геймплейный ролик S.T.A.L.K.E.R. 2. Если конечно все это окажется правдой и игру все-таки покажут, то это все равно ни о чем не говорит. Игру снова могут перенести на весну 2024, потом на осень 2024 и тд. Оригинальная трилогия навсегда в моем сердце, но 2 часть уже давно потеряна во времени и пространстве. Ещё тогда в 2011, когда проект заморозили.

0
Леший116rus

опять перенос сталкера????? а потом уже на 25год? и еще на сколько лет????? XD

0
Борис Потапов

PR-щики вырезали космонавта из обложки Starfield и с помощью нейронки склепали?)

0
hpi

Arpg ?

0
h1fter

А гейплей появится,или о нём смогут рассказать счастливчики поигравшие 20 минут?за визуальную часть опасений нет,а как обстоят дела с геймплеем который ни разу нормально не показали есть серьёзные

-1
Кей Овальд

Посмотрим. Поржём.

-2
ХНР

Я так понимаю этот уг постер - лучшее что они сделали

-2
DenisVTR

Больше интересно будет какая ни будь инфа или так дадут поиграть и на этом всё

-3
Grindest

Тут у нас как бы много кого уже поиграли в более чем дэмку. 😏

-3
StingerV

Поиграл в слитый билд, ну как поиграл ,пощупал то что там било и судя по всему там ток малая часть игры так как там отсутсвует примерно 70 % игры в принципе, а так даж на основе этой демки понял чт оигра заинетресует и предзаказал в стиме так как дешего выходит за премиум, деньги были покупать не чего было всё что хотел купил уже, былоб не плохо еслиб вышла игра в этом году, выйдет когда нибудь позже тож не плохо. не особо то жду, когда нибудь выйдет и поиграю, в принципе кал оф припять часть понравилась, остальные чёт шлак были для меня, эта тож ожидается не плохой игрой, для политикоорентированных пользователей средний палец, вам не в игровые новости надо, вам на сайты с политикой надо идти, так что на ваши политические высеры внимания не будет, не тратьте время жизни впустую строча мне очередной политикоорентированный комент только потому что я купил игру на которую у вас встаёт как у коней

-4
0ncnjqybr
деньги были покупать не чего было

Может, лучше было купить услуги репетитора?

0
Pimba

Этот комментарий оставила сломанная нейросеть ? Мужик лучше реально найди репетитора

2
yupi90

Мне очень понравилось прям жду!

0
StingerV 0ncnjqybr

у вас политиканы в эфире неучи говорить не умеют и путают слова, так что комне претензии не уместны, ты понял и на том нормально, пишу как хочу, своиим детишкам лучше репетитора найми, хотя это им не поможет

0
StingerV Pimba

Этот комент достоин своих читателей, жрите что дали, не возникайте

0
Egik81

Будет интересно посмотреть. А поиграть еще лучше.

-5
mr_4if

Крутяк!

-8
warp 37

Ждём. Надеюсь, геймплейно будет смесь Call of Prypiat и Clear Sky, но и больше RPG-элементов по типу Fallout и Chernobylite.

-9
Banamba

Как все вдруг переобулись тут в комментах. То критиковали ГСК и злорадствовали им, а сейчас все вдруг переобулись и ждут игру. Смех просто...

-11
Grindest

А что, ждать и критиковать не сопоставимы что ли? Критика есть критика и будет всегда она, можно хоть 3ёх этажным обложить ГСК, но попробовать игру потом как выйдет, с торрента скачем и поиграем.

1
Famiclone

Никто тут не переобувался, ты просто встретил два лагеря

Первый - это которые терпилы, их можно унижать различными способами но они все равно будут безмерно любить и ждать этот недоделок. После выхода они будут размазывать по своему лицу различные выделения и всем рассказывать. что это лучшая игра ever. Ну, как фанаты киберпанка

Второй - люди, которые все таки хоть немного себя уважают и не прощают свинского к себе отношения

Попробуют игру и те и другие, но заплатят за неё только первые

3