Официально: демо S.T.A.L.K.E.R. 2 появится на gamescom 2023

На выставке gamescom 2023 зрителям будет доступна S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Об этом стало известно на официальном сайте Microsoft. Демоверсию экшен-RPG выставят на стенде Xbox. Поиграть в него можно будет в блоке C.
Также на gamescom покажут Immortals of Aveum, Mortal Kombat 1, Ghostrunner 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Armored Core 6, Persona 5 Tactica, Sonic Superstars, Payday 3, Starfield и другие новинки. Выставка пройдет с 23 по 27 августа в немецком Кельне. Ее откроет Opening Night Live.
31 июля появился слух, что S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесут на следующий год. Игру якобы выпустят 16 февраля 2024 года.
В голосину проорал) Как же это шикарно и уместно)))
Что с этим постером? Почему он выглядит настолько всрато?
Да выглядит ужасно просто для AAA видимо игра такая решили не заморачиваться. Хотя это презентационный постер который должен выглядет нормально а не это вот
если игра все равно не выйдет нет смысла стараться .
А трейлер последний вспомни каким он всратым был
Если в демке покажут нечто годное, тогда я ачешуеть как афигею от шока и неожиданности. Ибо слабо верится в годноту. Мой лимит доверия к GSC давно исчерпан.
Ну наконец-то хоть какие-то ОФИЦИАЛЬНЫЕ новости. Я хз- но по-моему раздел новости надо разделить на подразделы- для тех, кого интересуют новости и для тех, кто кайфует от сливов, инсайдов и слухов. Но справедливости ради замечу, что постер рили выглядит убого)
А ещё бы дать раздел мамкиным юмористам, думающим что их вбросы по игре очень смешны.
Без негатива к самой игре, но постер выглядит максимально всрато. Ощущение, что даже нейросетка сделала бы лучше
Похоже на какую-нибудь подделку для мобилок!
Да, есть такое. Ну или на фанатский постер. Хотя даже они круче выглядят
Демка еще не выход игры.
Так хакеры вроде уже все показали, не?
Встряхните там CAPCOM с анонсом DMC 6. Пора бы уже... а не вот это вот все...
Поправил
А кого поставить делать DMC6? Второй батя серии - Ицуно - пилит догму 2.
Космонавт на марс собрался
Официально: всем плевать.
Настолько плевать, что невозможно об этом молчать?)
Официально: всем не плевать
Сколько раз мы уже слышали, новости типа Новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет увидеть на Xbox & Bethesda Games Showcase в июне, или разработчики готовят 20-минутный геймплейный ролик S.T.A.L.K.E.R. 2. Если конечно все это окажется правдой и игру все-таки покажут, то это все равно ни о чем не говорит. Игру снова могут перенести на весну 2024, потом на осень 2024 и тд. Оригинальная трилогия навсегда в моем сердце, но 2 часть уже давно потеряна во времени и пространстве. Ещё тогда в 2011, когда проект заморозили.
опять перенос сталкера????? а потом уже на 25год? и еще на сколько лет????? XD
PR-щики вырезали космонавта из обложки Starfield и с помощью нейронки склепали?)
Arpg ?
А гейплей появится,или о нём смогут рассказать счастливчики поигравшие 20 минут?за визуальную часть опасений нет,а как обстоят дела с геймплеем который ни разу нормально не показали есть серьёзные
Посмотрим. Поржём.
Я так понимаю этот уг постер - лучшее что они сделали
Больше интересно будет какая ни будь инфа или так дадут поиграть и на этом всё
Тут у нас как бы много кого уже поиграли в более чем дэмку. 😏
Поиграл в слитый билд, ну как поиграл ,пощупал то что там било и судя по всему там ток малая часть игры так как там отсутсвует примерно 70 % игры в принципе, а так даж на основе этой демки понял чт оигра заинетресует и предзаказал в стиме так как дешего выходит за премиум, деньги были покупать не чего было всё что хотел купил уже, былоб не плохо еслиб вышла игра в этом году, выйдет когда нибудь позже тож не плохо. не особо то жду, когда нибудь выйдет и поиграю, в принципе кал оф припять часть понравилась, остальные чёт шлак были для меня, эта тож ожидается не плохой игрой, для политикоорентированных пользователей средний палец, вам не в игровые новости надо, вам на сайты с политикой надо идти, так что на ваши политические высеры внимания не будет, не тратьте время жизни впустую строча мне очередной политикоорентированный комент только потому что я купил игру на которую у вас встаёт как у коней
Может, лучше было купить услуги репетитора?
Этот комментарий оставила сломанная нейросеть ? Мужик лучше реально найди репетитора
Мне очень понравилось прям жду!
у вас политиканы в эфире неучи говорить не умеют и путают слова, так что комне претензии не уместны, ты понял и на том нормально, пишу как хочу, своиим детишкам лучше репетитора найми, хотя это им не поможет
Этот комент достоин своих читателей, жрите что дали, не возникайте
Будет интересно посмотреть. А поиграть еще лучше.
Крутяк!
Ждём. Надеюсь, геймплейно будет смесь Call of Prypiat и Clear Sky, но и больше RPG-элементов по типу Fallout и Chernobylite.
Как все вдруг переобулись тут в комментах. То критиковали ГСК и злорадствовали им, а сейчас все вдруг переобулись и ждут игру. Смех просто...
А что, ждать и критиковать не сопоставимы что ли? Критика есть критика и будет всегда она, можно хоть 3ёх этажным обложить ГСК, но попробовать игру потом как выйдет, с торрента скачем и поиграем.
Никто тут не переобувался, ты просто встретил два лагеря
Первый - это которые терпилы, их можно унижать различными способами но они все равно будут безмерно любить и ждать этот недоделок. После выхода они будут размазывать по своему лицу различные выделения и всем рассказывать. что это лучшая игра ever. Ну, как фанаты киберпанка
Второй - люди, которые все таки хоть немного себя уважают и не прощают свинского к себе отношения
Попробуют игру и те и другие, но заплатят за неё только первые