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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 627 оценок

Онлайн S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в день релиза достиг более 100 тыс. игроков

monk70
Новости

Несмотря на то, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl была выпущена сегодня, похоже, что 15-летнее ожидание ясно видно в данных Steam. Всего через несколько часов после запуска игра на данный момент является одной из самых активных на платформе и одной из бестселлеров.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на данный момент является самой продаваемой игрой в Steam, не считая других платформ, где она доступна — GOG, Epic Games и Microsoft Store, а также консоли Xbox Series.

Данные SteamDB показывают, что в игре 105 639 активных игроков. Эти данные включают только продажи, совершенные в Steam, а не на других платформах. На игру возлагаются большие надежды, и ожидается, что в ближайшие несколько дней её показатели значительно вырастут.

11
98
Комментарии: 98
Ваш комментарий
hi-hat

Этот кринж уже все видели?

ЗЫ. Как же горит у клоунов, когда правда глаза колет. Да, это я про вас, любители накинуть дизы. Кст, ярчайший пример отношения к фанатам игры.

7
Sivispacempb
0
BENDJI

Отсылка к Киберпанку

1
hi-hat BENDJI

Если по рофлу, то да, но Gsc не такие продуманы.

0
matrixua

аномалия,ваще самому не странно что ты смотришь как мужик сцит?

0
maximfighter

поиграл пол часа , как по мне проходняк, плюс что то не понятное с управлением, камера сама по себе двигается

3
Никита Дроздоvv

Я сейчас скажу страшную вещь, но в игре оптимизация неплохая. Можно, даже сказать, отличная. Играю на высоких с Фср. качество около часа, стабильно 60 Фпс на моей системе. Ну, может, конечно, дальше будет хуже, но пока так.

3
Aleksoil

Недавно проходил все части Метро. Так вот первая часть взрывала просто монитор от высокого фпс в 4к даже. Так там графа намного лучше чем тут. А сколько народу накупило сейчас нового железа ради этого, думали ого какие требования, графа некстген будет. Да с такой графой по хорошему любой калькулятор должен справляться))

2
Никита Дроздоvv Aleksoil

нет калькулятор вряд-ли потянет

1
AMD Ryzen

Если епик пресет не трогать то все гуд.

0
Glukinc

А что за система та? У мя 60 ФПС, но просадки дикие и с длссом.

-1
canismajorisvy

Ну, это лучше, чем атомик хер? Который я снёс после выкриков неписей в толпе "бамбарбия киргуду". Там такой трэшак наворотили детёныши, которые не видели СССР. Причём, не русские детёныши, но все думают, что это патриоты)))

П.С. Кстати, а создатели этого трэша заплатили изначальным создателям и владельцам фразы: "Бамбарбия киргуду"? Например, семье Никулина, который её произносит, хотя, он не является автором. А могли бы отстегнуть хотя бы семье Гайдая, который был режиссёром всех шедевральных фильмов.

-3
Alex Row

Вот и результат, когда кукарекали "игра никому не нужна"- и это с учётом того, что она и в геймпассе есть, и на торрентах. Скажите спасибо, что разрабы денуво не воткнули, как жлобы в атомик Харт.

3
atlantix2000 .

Хайп сделал свое дело. Посмотрим когда наступит "похмелье"

2
Demon-Lord

Прозвучало так претенциозно, будто завтра GSC должны отменить выход Сталкера и сказать, что игры нет.

0
ZAUSA
Хайп сделал свое дело. Посмотрим когда наступит "похмелье"

Действительно, как-то не справедливо, ведь вы так старались. Смуте, которой вы "10 из 10" поставили, почему-то хайп не помог, а Сталкеру 2, которой вы поставили "1 из 10", наоборот.

1
atlantix2000 . ZAUSA

Смуте из жалости поставил, Сталкеру из-за разочарования

-3
Demon-Lord atlantix2000 .

Из жалости к несостоявшейся игре наивысший бал, а из-за разочарования мусорную оценку. Товарищ, вы проекты, малость, местами не перепутали?

2
ZAUSA atlantix2000 .

Верим, как не поверить-то.

0
w_temptation

хайп делает свое дело...в атмосферу смогли, всё остальное ощущается как мод к зову припяти.Выглядит хуже чем первая Метро 2033. Играл с английской озвучкой, с украинской даже в серьез воспринимать не получается, смех вызывает. В общем свою нишу игра займет.

2
Aleksoil

Конечно займет! И самое то, что не только у фанатов, а чисто по политическим соображениям (понятно откуда этот онлайн набежал). Говорят, что Атомик хуже...ага сейчас прям. Атомик в миллион раз круче по графе и сюжету, и не смотря на то что в нем до сих пор нет трассировки.

-1
ZAUSA

И ещё один человек говорит про хайп, когда есть огромное количество фанатов первой части...

1
Пользователь ВКонтакте

Чтоина этот эпик фэйл скажет филька интересно?баксы то потрачены....рэдфолл,старфилд теперь это... // Tommi Mortensen

2
Смирнов Артём

Уф! Только вылез! Игра кайфовая, есть конечно баги и иногда фпс проваливается, но в основном все ок. Как им удается создавать такую атмосферу, что погружаешься в детство.

2
narkriel

ну че годнота или разочарование?

1
fearmen11

Сложно оценить эту игру объективно. Если ты решишь приобрести её,с начало загрузите пиратку и поиграй часа два -три. Игра может довольно сильно зацепить , а может и сильно разочаровать.

0
вупсич пупсич

Как и первые сталкеры, не больше ни меньше.
Если первые нравились - пожалуйста, если нет - не понравится.

1
Виктор Орловский

Пока как ремастер Сталкера Тень Чернобыля ощущается(ощущается, что игра должна была выйти намного раньше), оптимизация слабая(моя система хорошо тянет в 2k но у меня разогнанная в щи пред топ система на водянке с выделением под 700вт... представляю как там у нормисов), графика не впечатлила, АИ тупой, английская озвучка ломает об колено атмосферу, стрельба лучше чем я ожидал, текстуры монстров не порадовали вообще(как будто старые натянули), квесты пока весьма примитивные но супер дупер сюжета от Сталкера я и не ждал. В общем пока скорее негативное впечатление чем позитивное(надеюсь модами допилят), посмотрим как дальше. P.S Особой прям политоты пока не заметил, поглядим как будет дальше, троянов не обнаружил, комп не сгорел. Потужно короче xD

3
fearmen11 Виктор Орловский

Лично мое впечатление по просмотру прохождения. Согласен, при английской озвучке теряется атмосфера. Но вполне украинская озвучка ее вполне сохраняет. Но тут без обид, она похожа на ломанный русский, лучше бы запарились на русскую озвучку с перемешкой различных суржиков.

0
Виктор Орловский fearmen11

Не могу играть в игру на мове или смотреть фильмы, причём это у меня задолго до СВО, комедии раньше на мове смотрел, намного смешнее чем на других языка. На мове пусть украинцы играют. Пока не пойму достойна ли игра на сбор для озвучки но если озвучить то впечатление конечно будет лучше, английский я понимаю как на слух так и глазами но вот вообще не то... В общем с озвучкой они зря газанули, себе же серпом по тестикулам и полоснули.

3
ChesterF

Отличный онлайн хорошей игры, которой якобы не существует (ну если верить местным школьникам))))

0
alex6583
Слитый dev билд, невозможность купить в steam, патчи по 70 гиг, онлайн уже под 20 тыс. Мертворожденное поделие с сомнительной репутацией которое через неделю забудут...

Еще ему больше плюсов поставьте, а то маловато. Да и комменты гляньте его.

2
ChesterF alex6583

Ну что правда то правда. Я надеюсь ты плюсанул?

-3
GamingWorkshop

Кто играл уже? звук 7.1 или 5.1 есть?

0
hamshut

Ого, это очень даже неплохо)

0
NeatAedon

Одна из любимейших и популярнейших игр в России! С этим не поспоришь!

0
r0b0tf00t

Всем попозаживина!!!

0
Смирнов Артём

Единственный мод который нужен здесь и сейчас это мод на музыку из магнитофонов и радио.

0
ДаДжи

посмотрел уже с десяток стримеров,багов как таковых не видел,вполне себе играбельно.у вульфыча разве что тень от башни баговала

0
Mirabell Ivsi

Отзывичок то засланный.

-3
211186

Ребят вы че чушь несете??? Я на хбокс х наиграл 5 часов и ни одного бага не было. Вы че вбрасываете дичь в массы? Игра охеренная и политика тут вообще не причем. Полностью переведена на русский, с украинской озвучкой прикольно звучит, матерятся на русском)))

-1
atlantix2000 .

А народ ПК интересует в первую очередь, а не Xbox

0
SERGEY-SP

Народ походу лишь бы пиз.. Уть что то! Нефиг некого слушать, сам играешь и все! Всех слушать можно без штанов остаться!

0
Lvinomord

Придется всё таки либо на торренте скакать, либо пока забить на игру - не обратил внимания, что ключ можно купить только со сменой региона..

-1
Raphtallia

Доброе утро. Уже как 2 года большинство *переехало* в казахстан и турцию.

0
kazak119

хорошей игре, хорошие продажи!

-1
KashmiriCaesar

[DL] S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl [P] [RUS + ENG + 16 / ENG + 1] (2024, FPS) (1.0 + 1 DLC) [Portable]

Вес раздачи: 154 gb

Вес раздачи: 154gb

-1
Джонни ди

350к онлайн будит, всё таки игра культовая, как бы к ней не относились из за политоты разрабов, но тех составляющая хромает

-2
Leonardus

Хорошей игре хорошие продажи, главное чтобы в дальнейшем своевременно выпускали патчи

-2
DetroyT[RU]

Бестселлер среди игр.

-2
Не Даша

Ждем пару дней и будет хотя бы минимальный оптимизон от мод отделов...

-5
NegativePolygon

А что за минусы у тебя)

1
Не Даша NegativePolygon

?

0
BENDJI

Интересно до 200к в Steam дойдёт? При том что игра ещё в геймпассе.

У Atomic Heart пиковый онлайн всего 38к был.

-5
ckott4
У Atomic Heart пиковый онлайн всего 38к был.

ииииииииииииииииииииииии??????

2
BENDJI ckott4

Без и, игра при этом хорошая была.

0
JenikMax

не показатель.. атомик для снг недоступен в стиме был

8
Комментарий удален
BENDJI JenikMax

Так и Сталкер недоступен для России и Беларуси.

2
Пользователь ВКонтакте

Игра тысячелетия // Тони Бландетто

-7
Гейб 30 процентный

Завтра будет тысяч 20 от силы. Игра провалена в техническом плане. ГСК не смогли даже с передовым движком что то дельное сделать...

-9
Темный-Властелин

без сомнений, дождусь и буду завтра ржать в комментах с этого

4
Raf9111

Завтра сюда вернемся тогда) посмотримс

5
Raphtallia

А кто вообще смог с ним что-то сделать. Он почти в каждой новинке лагает. Это дивижок такой.

0