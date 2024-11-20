Онлайн S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в день релиза достиг более 100 тыс. игроков

Несмотря на то, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl была выпущена сегодня, похоже, что 15-летнее ожидание ясно видно в данных Steam. Всего через несколько часов после запуска игра на данный момент является одной из самых активных на платформе и одной из бестселлеров.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на данный момент является самой продаваемой игрой в Steam, не считая других платформ, где она доступна — GOG, Epic Games и Microsoft Store, а также консоли Xbox Series.
Данные SteamDB показывают, что в игре 105 639 активных игроков. Эти данные включают только продажи, совершенные в Steam, а не на других платформах. На игру возлагаются большие надежды, и ожидается, что в ближайшие несколько дней её показатели значительно вырастут.
Этот кринж уже все видели?
ЗЫ. Как же горит у клоунов, когда правда глаза колет. Да, это я про вас, любители накинуть дизы. Кст, ярчайший пример отношения к фанатам игры.
Отсылка к Киберпанку
Если по рофлу, то да, но Gsc не такие продуманы.
аномалия,ваще самому не странно что ты смотришь как мужик сцит?
поиграл пол часа , как по мне проходняк, плюс что то не понятное с управлением, камера сама по себе двигается
Я сейчас скажу страшную вещь, но в игре оптимизация неплохая. Можно, даже сказать, отличная. Играю на высоких с Фср. качество около часа, стабильно 60 Фпс на моей системе. Ну, может, конечно, дальше будет хуже, но пока так.
Недавно проходил все части Метро. Так вот первая часть взрывала просто монитор от высокого фпс в 4к даже. Так там графа намного лучше чем тут. А сколько народу накупило сейчас нового железа ради этого, думали ого какие требования, графа некстген будет. Да с такой графой по хорошему любой калькулятор должен справляться))
нет калькулятор вряд-ли потянет
Если епик пресет не трогать то все гуд.
А что за система та? У мя 60 ФПС, но просадки дикие и с длссом.
Ну, это лучше, чем атомик хер? Который я снёс после выкриков неписей в толпе "бамбарбия киргуду". Там такой трэшак наворотили детёныши, которые не видели СССР. Причём, не русские детёныши, но все думают, что это патриоты)))
П.С. Кстати, а создатели этого трэша заплатили изначальным создателям и владельцам фразы: "Бамбарбия киргуду"? Например, семье Никулина, который её произносит, хотя, он не является автором. А могли бы отстегнуть хотя бы семье Гайдая, который был режиссёром всех шедевральных фильмов.
Вот и результат, когда кукарекали "игра никому не нужна"- и это с учётом того, что она и в геймпассе есть, и на торрентах. Скажите спасибо, что разрабы денуво не воткнули, как жлобы в атомик Харт.
Хайп сделал свое дело. Посмотрим когда наступит "похмелье"
Прозвучало так претенциозно, будто завтра GSC должны отменить выход Сталкера и сказать, что игры нет.
Действительно, как-то не справедливо, ведь вы так старались. Смуте, которой вы "10 из 10" поставили, почему-то хайп не помог, а Сталкеру 2, которой вы поставили "1 из 10", наоборот.
Смуте из жалости поставил, Сталкеру из-за разочарования
Из жалости к несостоявшейся игре наивысший бал, а из-за разочарования мусорную оценку. Товарищ, вы проекты, малость, местами не перепутали?
Верим, как не поверить-то.
хайп делает свое дело...в атмосферу смогли, всё остальное ощущается как мод к зову припяти.Выглядит хуже чем первая Метро 2033. Играл с английской озвучкой, с украинской даже в серьез воспринимать не получается, смех вызывает. В общем свою нишу игра займет.
Конечно займет! И самое то, что не только у фанатов, а чисто по политическим соображениям (понятно откуда этот онлайн набежал). Говорят, что Атомик хуже...ага сейчас прям. Атомик в миллион раз круче по графе и сюжету, и не смотря на то что в нем до сих пор нет трассировки.
И ещё один человек говорит про хайп, когда есть огромное количество фанатов первой части...
Чтоина этот эпик фэйл скажет филька интересно?баксы то потрачены....рэдфолл,старфилд теперь это... // Tommi Mortensen
Уф! Только вылез! Игра кайфовая, есть конечно баги и иногда фпс проваливается, но в основном все ок. Как им удается создавать такую атмосферу, что погружаешься в детство.
ну че годнота или разочарование?
Сложно оценить эту игру объективно. Если ты решишь приобрести её,с начало загрузите пиратку и поиграй часа два -три. Игра может довольно сильно зацепить , а может и сильно разочаровать.
Как и первые сталкеры, не больше ни меньше.
Если первые нравились - пожалуйста, если нет - не понравится.
Пока как ремастер Сталкера Тень Чернобыля ощущается(ощущается, что игра должна была выйти намного раньше), оптимизация слабая(моя система хорошо тянет в 2k но у меня разогнанная в щи пред топ система на водянке с выделением под 700вт... представляю как там у нормисов), графика не впечатлила, АИ тупой, английская озвучка ломает об колено атмосферу, стрельба лучше чем я ожидал, текстуры монстров не порадовали вообще(как будто старые натянули), квесты пока весьма примитивные но супер дупер сюжета от Сталкера я и не ждал. В общем пока скорее негативное впечатление чем позитивное(надеюсь модами допилят), посмотрим как дальше. P.S Особой прям политоты пока не заметил, поглядим как будет дальше, троянов не обнаружил, комп не сгорел. Потужно короче xD
Лично мое впечатление по просмотру прохождения. Согласен, при английской озвучке теряется атмосфера. Но вполне украинская озвучка ее вполне сохраняет. Но тут без обид, она похожа на ломанный русский, лучше бы запарились на русскую озвучку с перемешкой различных суржиков.
Не могу играть в игру на мове или смотреть фильмы, причём это у меня задолго до СВО, комедии раньше на мове смотрел, намного смешнее чем на других языка. На мове пусть украинцы играют. Пока не пойму достойна ли игра на сбор для озвучки но если озвучить то впечатление конечно будет лучше, английский я понимаю как на слух так и глазами но вот вообще не то... В общем с озвучкой они зря газанули, себе же серпом по тестикулам и полоснули.
Отличный онлайн хорошей игры, которой якобы не существует (ну если верить местным школьникам))))
Еще ему больше плюсов поставьте, а то маловато. Да и комменты гляньте его.
Ну что правда то правда. Я надеюсь ты плюсанул?
Кто играл уже? звук 7.1 или 5.1 есть?
Ого, это очень даже неплохо)
Одна из любимейших и популярнейших игр в России! С этим не поспоришь!
Всем попозаживина!!!
Единственный мод который нужен здесь и сейчас это мод на музыку из магнитофонов и радио.
посмотрел уже с десяток стримеров,багов как таковых не видел,вполне себе играбельно.у вульфыча разве что тень от башни баговала
Отзывичок то засланный.
Ребят вы че чушь несете??? Я на хбокс х наиграл 5 часов и ни одного бага не было. Вы че вбрасываете дичь в массы? Игра охеренная и политика тут вообще не причем. Полностью переведена на русский, с украинской озвучкой прикольно звучит, матерятся на русском)))
А народ ПК интересует в первую очередь, а не Xbox
Народ походу лишь бы пиз.. Уть что то! Нефиг некого слушать, сам играешь и все! Всех слушать можно без штанов остаться!
Придется всё таки либо на торренте скакать, либо пока забить на игру - не обратил внимания, что ключ можно купить только со сменой региона..
Доброе утро. Уже как 2 года большинство *переехало* в казахстан и турцию.
хорошей игре, хорошие продажи!
[DL] S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl [P] [RUS + ENG + 16 / ENG + 1] (2024, FPS) (1.0 + 1 DLC) [Portable]
Вес раздачи: 154 gb
Вес раздачи: 154gb
350к онлайн будит, всё таки игра культовая, как бы к ней не относились из за политоты разрабов, но тех составляющая хромает
Хорошей игре хорошие продажи, главное чтобы в дальнейшем своевременно выпускали патчи
Бестселлер среди игр.
Ждем пару дней и будет хотя бы минимальный оптимизон от мод отделов...
А что за минусы у тебя)
?
Интересно до 200к в Steam дойдёт? При том что игра ещё в геймпассе.
У Atomic Heart пиковый онлайн всего 38к был.
ииииииииииииииииииииииии??????
Без и, игра при этом хорошая была.
не показатель.. атомик для снг недоступен в стиме был
Так и Сталкер недоступен для России и Беларуси.
Игра тысячелетия // Тони Бландетто
Завтра будет тысяч 20 от силы. Игра провалена в техническом плане. ГСК не смогли даже с передовым движком что то дельное сделать...
без сомнений, дождусь и буду завтра ржать в комментах с этого
Завтра сюда вернемся тогда) посмотримс
А кто вообще смог с ним что-то сделать. Он почти в каждой новинке лагает. Это дивижок такой.