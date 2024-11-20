Онлайн S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в день релиза достиг более 100 тыс. игроков

Несмотря на то, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl была выпущена сегодня, похоже, что 15-летнее ожидание ясно видно в данных Steam. Всего через несколько часов после запуска игра на данный момент является одной из самых активных на платформе и одной из бестселлеров.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на данный момент является самой продаваемой игрой в Steam, не считая других платформ, где она доступна — GOG, Epic Games и Microsoft Store, а также консоли Xbox Series.

Данные SteamDB показывают, что в игре 105 639 активных игроков. Эти данные включают только продажи, совершенные в Steam, а не на других платформах. На игру возлагаются большие надежды, и ожидается, что в ближайшие несколько дней её показатели значительно вырастут.