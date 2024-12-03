Оптимизация подвела: глава GSC объяснил, почему система A-Life 2.0 в S.T.A.L.K.E.R. 2 работает не так, как обещали

Помните громкие обещания про систему A-Life 2.0 в новом S.T.A.L.K.E.R. 2? Мол, Зона заживёт собственной жизнью как никогда раньше. Как известно, что-то пошло не так — после выхода игры все заметили, что система работает совсем не так, как ожидалось. Теперь руководители GSC Game World наконец-то рассказали IGN, что же случилось на самом деле.
Оказывается, главная проблема возникла буквально перед самым релизом. Евгений Григорович, глава студии, признался, что команде пришлось серьёзно урезать радиус работы A-Life 2.0 из-за проблем с оптимизацией. Система просто требовала слишком много памяти и ресурсов, чтобы работать так, как задумывалось изначально.
В итоге получилось то, что получилось — NPC теперь довольно заметно появляются прямо вокруг игрока, а та самая «живая Зона» куда-то подевалась. Мало того, перед выходом игры вдруг объявились странные баги: персонажи стали падать с неба вместо того, чтобы спокойно стоять на земле.
«Почему так вышло — сам не пойму» — разводит руками Евгений.
А тут ещё и со страницы игры в Steam внезапно пропало упоминание A-Life 2.0. Вместо прежних обещаний появился довольно общий текст про «продвинутые системы искусственного интеллекта, которые впечатлят даже самых прожжённых игроков». Игроки, понятное дело, забеспокоились — кто-то начал переживать за будущее системы, а кто-то и вовсе обвинил разработчиков в обмане.
Правда, эта история оказалась куда проще, чем можно подумать. Творческий директор Мария Григорович рассказала, что один из маркетологов решил «по-тихому» переписать описание, чтобы оно было понятнее новичкам. Маркетолог заявил, что будет много новых игроков, которые не знают, что такое A-Life. И им нужно понять, о чём речь в описании. Поэтому он изменил всё на более понятную форму.
При этом он сделал это без обсуждения и разрешения:
«Представляете, он даже не спросил, есть ли у нас проблемы с A-Life. А они были, мы прекрасно об этом знали. А саму страницу в Steam мы делали ещё в 2021 году.» — поделилась Мария.
И обо всём случившемся она вообще узнала случайно, наткнувшись на обсуждение в Reddit, и была просто в шоке.
«Знаю-знаю, звучит всё это как-то подозрительно», — признаёт Мария. «Наверняка думаете: 'Ага, конечно, какой-то там человек из маркетинга...'»
Но она не стала отделываться словами — достала телефон и показала журналисту скриншоты внутренней переписки, подтверждающие её рассказ.
А вот вернуть старое описание A-Life 2.0 в Steam GSC планирует только после того, как система заработает как следует. И уже сейчас авторы игры вовсю работают над тем, чтобы довести A-Life 2.0 до ума — оптимизируют код, выделяют больше ресурсов, исправляют баги.
«Мы точно сделаем так, чтобы система заработала как надо», — пообещал Евгений.
Правда, когда именно это случится, пока неизвестно.
А был ли A-Life 2.0 в рабочем состоянии? Нет, потому что ни одного ролика с ним за время рекламной компании не показали.
Как так? Ведь в каждом ролике была зона, а значит где-то на её перделах что-то происходило, просто герой был в другом месте и не заснять. Убегали, суки, по своим делам
Перед релизом все ролики были с миллионом склеек. Ни одного нормального геймплейного квеста с полным прохождением не показали. Чтобы ни дай Бог, кто-то не увидел спавн мутантов из воздуха))
Я так прикололся, когда пробегая мимо деревеньки чётенько по скрипту заспавнился кровосися, ещё и с ревом, чтобы игрок не смог убежать)
Какой там А-лайф)
Так уже моды впустили, капец как садит ФПС
ну так а когда их 3 спавнится на ровном месте ? или когда проходишь мимо деревни кровососов а там аш 3 псевдо гиганта стоят на страже порядка днём
Просто ее нет и никогда не было, в эту чушь что вот все сломалось прямо за день до релиза хз кем надо быть чтоб в это поверить.
Ну это прям как до релиза первого сталкача в уши ссали про открытый мир, транспорт и про ту же систему a-live. Классика игрового мира Григоровичей
в сталкере неписи шмонали трупы и т.д. и не было таких конченных спаунов , лезешь месить монолитовцев на ЧАЭС и тут херак где то внизу начинается битва бандюков с монолитом ахахахаха , хотя до этого ты перебил монолит и полез вверх
Ну вообще то есть. Модеры уже заявили что система в игре отключена и выкатили мод с активацией. Только твой комп на орбиту улетит после включения этого мода)
Нет, то просто усиленный спавн челов и то не всегда работающий.
GSC просто нассали на A-Life 2.0 как собственно и на многие другие механики и элементы в игре.
В версии 1.0.2 оптимизон стал ещё хуже, зато шейдеры теперь грузятся моментально и подгрузка текстур и неработающие клавиши после загрузки сейва исчезли.
Не знаю, игра стала капельку стабильней, а вылетов гораздо меньше, в остальном беда
У меня вылетов вообще не было, ни до патчей ни после, зато FPS серьёзно просел.
У меня на оборот после патчей фпс подрос и стал стабильнее чем до патчей! Единственное утечка памяти по прежнему имеется, может через пол часа или час или два, резко упасть до 5-10 кадров, приходиться перезапускать игру. А так всё ок пока идёт. Ждём дальше патчей, судя по steamdb данным, скоро выкатят свежий
скриншот просадки фпс? эээ лол, как ты на картинке увидишь то, что нужно видеть в динамике?
Я обоссался от смеха.
в игре тоже все обоссались)
Это теперь станет новым мемом сталкера хахаха
Блэт прикрепи гифку со ссущими сталкерами)
с сосущими сталкерами)
Потому что они рукожопы и лжецы
Господи, что ж у тебя так бомбит?
Чисто логически не могу понять разработчиков, зачем было создавать такую анимацию, если они изначально знали что нпс не будут взаимодействовать с бронёй (типа когда курят снимать шлем, и др)
чтобы можно было ссать на убитых врагов в мультиплеере
Ссалкер Скуф Чернобыля
Так, подождите. A-life нет, лоды в метре от тебя прорисовываются. Тени тоже на глазах меняют разрешение. Войны группировок нет вокруг игрока. Мутанты тоже не "живут" полноценным игровым интеллектом как в старых частях. Вопрос: что так грузит проц в этой игре?
Майнер очевидно
движок, который сделан, чтобы люди покупали новые видеокарты/процессоры, а разработчики(не движка UE5) забили болт на оптимизацию, капитализм
ну надо сказать, что небольшие перестрелки между сталкерами довольно часто случаются, особенно в начале игры. Дальше не знаю, я ещё в Залесье. А вот всякие мутанты-животные из ничего прямо перед носом - это частое явление.
В самом начале просто работали скрипты, для привлечения игроков
Ближе к середине в этом уже нет необходимости
Обещали:
Сделали:
По)(уй, для бесплатной игры и так пойдет, пройти и забыть
Со всеми играми так делаешь?
Она в гейпасе бесплатная, официально
Я не про это, забрасывать игру забивая на лор, в этом плане?
не жалко тратить время на игру, которая не приносит удовольствия?
а там такой глубокий лор?
аахахахахххааха))
да просто все смерились с багами уже при просмотре презентационного ролика)))
Это ШЕДЕВР!
Какие же пустозвоны редкостные...Игру на коленках собрали за год по указке Фила, а так ещё бы 2-3 года переносов было. // Сергей Калинин
Отмаз такой себе. Типа у нихь всё работало, а после релиза нет.
Какой же тупой демедж контроль)
Что то много воды
Лучше бы сказали "Да мы обосрались, простите, в ближайшие полгода починим абсолютное все или какую то дорожную карту по патчам что ли"
Ну или сказали, крч алайфа 2.0 не будет, но мы на каждом углу закинем доп квест для активности, ну что то забрали - что то дали
да нет, это губу все раскатали не имея мозгов
не совсем понял тебя, о чем это ты?
все игры на релизе сейчас сырые, но ругают сталкер, как будто он должен быть особенным)
аа, ну у меня одна претензия лично к игре, после половины игры игра резко пустая становится, там где раньше 5 квестов на локацию - становится 1 квест на локацию
это плохо(( я еще туда не дошел
«Почему так вышло — сам не пойму» — разводит руками Евгений. ПАРАПАРАПАаааМ Ералаш.
Просто поняли, что нихрена не получается, вот и давай сказки рассказывать про нехватку ресурсов. маркетолог, а не попытка замести следы своего фейла. И скриншоты переписки – тоже мне доказательство, любой школьник на коленке такое нарисует.
при этом какая система-он пока не оточнил
вполне возможно имел систему отмывки бабла путем выпуска новых баганых длс
Какой еще А лайф?? Эти криворукие бездари даже средненький шутер не могут нормально сделать! Их максимум пилить моды на первый сталкер!
Не надо мододелов сравнивать с этими бездарями
Чистая правда. Мне кажется в некоторые компании которые занимаются играми, надо брать популярных и креативных ребят которые модами занимаются. Но это всё за грани чего-то реального
Сегодня только начал проходить, наиграл где-то часов 6-7. Думаю наверно заброшу прохождение, слишком уж все сырое. Подожду какое-то время, там и озвучка может нормальная появится. В A-Life 2.0 вообще не верится, игра итак жрет как не в себя, скорей всего поправят спавн возле игрока, не таким явным его сделают и на этом все.
«Мы точно сделаем так, чтобы система заработала как надо», — пообещал Евгений.
Через годик доделают,а пока ссать он хотел на игроков,как и эти боты..
при этом даже не снимая штанов с трусами =)
обоссалкер)
"Творческий директор Мария Григорович рассказала, что один из маркетологов решил «по-тихому» переписать описание, чтобы оно было понятнее новичкам. «Представляете, он даже не спросил, есть ли у нас проблемы с A-Life. А они были, мы прекрасно об этом знали», — поделилась Мария. О случившемся она узнала случайно, наткнувшись на обсуждение в Reddit, и была просто в шоке." - и конечно сразу вернула описание к исходному варианту.
В целом понятно как там было в реале: начальство врёт сотрудникам, а сотрудники врут начальству, первые по поводу достойной оплаты, а вторые по поводу качественной работы. Это конечно частично есть и в нормальных кампаниях, но тут, очевидно, всё помноженно на национальный характер.
Почему нельзя было сделать "хотя бы" как в трилогии сталкера, там тянуло это все на 2гб памяти, боже....
Утерянные технологии древних.
Ну так схавали же. И чавкают похрюкивая. Чего сейчас оправдываться и главное перед кем?
До-ооооооооооооооооооо.
Таких конченых болванов я не видел уже лет 20, а кровосися вообще по кругу бегает. Впечатлен!
короче через годик про сталкера вспомнить , пока что это игрушка на 5 из 10 максимум .... мододелы завезут добычу частей из мутантов , экономику подправят ,стволов добавят , баланс покрутят ,а то кабаны это большие тефтели для впитывания маслин , да и другие муты и над схронами поработают , кстати там названия нычек ИИ походу писал.
Hohlu верить- себя не уважать.
сразу вспоминается смута. Вот там русские сдержали обещание, проявили, так сказать, свой
Да тебе эта Смута снится, уж не такие там деньги громадные были вложены. Да, амбиций было много, но игру сейчас довели более менее в порядок. Это больше историческая игра, экспиринс и погружение в исторические события с отыгрышем ролевой игры. Для тех кто любит историю. А что же ты в пример Атомик Харт не приводишь? Мондфишь? Сабер с их игрой SP2? Оулкэт с их игрой тоже по вселенной вахи? Смута у тебя головного мозга. По крайне мере сказали сколько на Смуту потратили денег (490 млн рублей, ~4,5 млн $, копейки для производства игры), а твой Григорович мало того, что не афиширует сколько денег высосал на это недоразумение баганутое, так еще и обманывал людей долгие годы, клепая красивые ролики и обнадеживая старых фанатов. Трипл А проект мля. Я уверен там бюджет игры от 50 до 100млн $ если не больше на эту халтуру.
В общем ожидали хотя бы как старый сталкер, в итоге лютый нерф всего, лишь графика осовременилась немного... и этого ждали те, кто в стиме лайки ставят? Гoвноеды обосцанные тремя сталкерами за беседой
Григор конченный коксовый и русофобный торчок. Его компания прибежище для всевозможных родственников. А игра выпущена ровно настолько, чтобы срубить денег на наивных фанатах при минимальных затратах.
гы, а кто то за это платит 😁
Ну хоть по части на.бки игроков у ПЫС всё своевременно и стабильно)))
Брехло укропское
Лошки схавают.
"На нашем компе всё работало!"
В общем, как это уже давно заведено, типичный ранний доступ по цене готовой игры.
)))
прям в точку xD
Там одни григоровичи игру делают что ли?
Будет теперь как киберпак фиксить нескольок лет
делали мы делали переносили как могли.и один хрен не смогли без касяков. Еще бы перенесли и сделали как положено. А так бабла подрубили теперь можно не спеша редачить касяки
Игру выпустили, а Самая главная СеллерКиллер Фича не работает...
Теперь будем оправдываться всемиправдами и неправдами - Ммме🤦🏻♂️
В Скайриме все работало на 1гб оперативки в 2011 как то а тут 2024 и не хватает ресурсов
Мозговых имелось в виду, наверно
Рукожопы жопорукие.
Вспоминаю росказни, что игра хорошо работает на иксбоксе и игру полируют... почти как в киберпанке на консолях пс4/xo работает "на удивление хорошо" до релиза)
Так они сейчас доведут игру до более менее играбельного состояния и выкатят на ps5. А то совсем зашквар такой кусок красивого гаVна портровать на плойку.
Зато русский язык выкинули из игры! Браво!
Мозгов нет - ума не надо!
Русский язык в игре есть
он в игре просто отключен к хренам, п осути его и нет, лол
Но его ветви видны невооруженным глазом, выключено многое что сейчас возвращают мододелы, но без основной базы это работает не так как хотелось бы. Вполне возможно через пол года оптимизируют, и запустят. мне бы хватило Алайфа хотя бы на уровне Аномалии.
нафиг мне смотреть на ветки вырубленной системы в игре где спавн врагов хуже чем в майнкрафте
Так не смотри. Посмотришь когда сделают.
ну что, кто там про тоддлера нашего говарда варежку разевал? как вам А-лайф, которого нет? нормалёк?
Враньё одного не оправдывает враньё другого
ага, да. но старфилд дрисня, а эта поделка кривая 10/10. все ссутся кипятком от радости.
зачем 100 пустых планет, когда есть полностью пустая зона с редким спавном и однотипными тайниками? да, дела
Ну я бы не сказал что прям все "ссутся", у игры куча хейтеров 🤷
Я тоже от игры не в восторге, но у нее как будто есть потенциал, в отличие от Скуфилда в который играют меньше чем в Ф4 вышедший 10 лет назад 🤷
Да-да, конечно, именно так маркетологи и работают. Вообще не спрашивая ни о чем руководство. Нужно будет принять во внимание. Посмотрим как на это посмотрит мое руководство, ага xD
У меня в детсаду отмазы круче были :)
Как обо с р ть сЯ и не подать виду.Чтокуча принадлежит им.
Другими словами
мы пытались сделать это на УЕ 5 но у нас не вышло(((
короч схалтурили
В наше время это не удивительно
частично п*здеж, они типа поняли что не успевают доделать и подчинить его и пришили вместо этого тригеры в конкретных местах со спавном ивентов. а это тоже не за день делается.
те кто копался в коде писали что какие то куски а-лайф прослеживаются, но попытки как-либо включить ее не вышли. типа несколько критических багов не дают.
Честно текст как будто ИА панорама писал
Она вообще не работает... // Владислав Тишков
Так кусок кода, который отвечает за нее, просто закомментирован. Естественно она не будет работать. Видимо ломала игровой процесс и требует доработки // Дмитрий Асабин
Похоже все таки придется ждать ИИ от Маска
а он пообещал когда оптимизон норм будет а не эти танцы когда люди делают за них
Поэтому на релизе не играю по опыту киберпанка, другое дело тлоу 2
Короче проще говоря вас всех налюбили))
Не знаю про какую они систему но когда у тебя за спиной спавнятся пять наёмников это не круто ! Ещё эти дебильные кровососы на военных складах по пять штук бегает один тебя роняет другие добивают .
как обычно
Кто то ещё пишет про Сталкер 2? Я думал хайп и онлайн прошел.
60тыс человек сейчас в игре..
59 тыс из них не могут выйти, так как игра зависла
А я то думал))))
Такие детские и наивные оправдания. Руководители проекта не знали, что творят их сотрудники, только показали, какие они "директора". Поэтому и получился такой мартышкин труд. Всегда самое простое объяснение - самое верное, а именно - "ни шмагла"
Ничего против не имею, но блин, столько времени было для тестов и фиксов, но по итогу всё как обычно :_)
ждёмс патчи,фиксы и моды)))
Под игру надо было свой движок разработать, а не юзать ублюдочный UE5
Тода иди покажи как надо,встань с диванного нытья
Раньше свои движки разрабатывали не потому что модно, а потому что денег на дорогущие лицензии других движков - не было.
Дело не в том, есть нормальные движки, а есть дрочь в виде UE4/UE5
Уменя стим начал выкачивать 23 гб не фига се патчик
ресурсы у компании не как под РДР. через год допилят, длц сварганят, сезонпасы
ЗП так же выходила. МБ после патчей заживёт.
Уже 1.0.3 вышло, а A-Life по нулям
ЗП только к 1.6+ нормальной стала
Так там сразу вышла 1.6.0.0, потом 1.6.0.1 и 1.6.0.2. Всё. В техническом плане ЗП была самой отполированной.
А версия в игре, это версия движка X-ray, а не самой игры
Не стоит ждать чудес, игра так и будет работать на банальных спавнах из воздуха, те кто говорят про какой то мифический "ползунок включения алайфа" видно просто не совсем понимают как это работало в старых частях, просто посмотрите на перестрелки враждебных неписей с друг другом и вспомните как боты мгновенно замечают вас за 200 метров или наоборот не видят в упор, буду рад шибаться, но хорошо если к "настоящему релизу" в шутерном плане сталкер будет хотя бы на уровне ежегодных поделок от юбиков.
Для a-Life 2.0 надо больше памяти, примерно 1Тб на видеокарте и 16Тб ОЗУ.
Они описание сделали ещё в 2021 году, а игры на тот момент даже и не было. Был готов только батон!!! Это значит что описание лживым было ещё тогда.
Естественно лживым, и на это прямо указывали две буквы - UE. )
Так себе отмазонька. могли бы и чо пооригинальнее придумать. )
Я верю что всё будет и именно поэтому первое прохождение с багами, жесткими ценами, спавнящимися в 50 метрах врагами самое хардкорное и запоминающееся ))
Извращенец )))
За спиной респаун трех бандитов-генгстеритоу… ваууууу
Недавно проходил Тени Чернобыля, на свалке безумный спавн бандитов, отстреливал их около 20ти минут. Кончились, отворачиваюсь, поворачиваюсь, а они снова идут вдалеке. Хваленая элайф?
85% положительных отзывов в Steam.
Думайте.
85?
83 же
фанатикам 1 части похой какая игра, если на ней есть шильдик сталкер 2, водка и батоны они тебе за работающее криво меню +++ов наставят
База)
Ага, показала скриншот внутренней переписки - если бы это было правдой, она бы уже вылетела с работы и получила парочку исков.
Родственник главы студии? Вылетит? Иски? Мужик, ты чёт не на той планете приземлился.
Это ты походу не знаешь про корпоративную этику и кучу штрафов по NDA.
всё нормально так и должно работать, это ведь сталкер, разрабы просто забили на это дело в надежде, что мододелы сами всё доделают, это просто гениально)))))
GSC -"Ой, а мы и не знали.. перед самым релизом узнали что система жрёт память безбожно, прям за день до выпуска игры! Чес слово!"
ахахахахха
( 7 лет разработки )
Ну сделают Эй-Лайф, допилят баланс и косяки. Подтянут оптимизацию. Игра вместо 7.7\10 станет 9.5\10.
2/10-8/10.
Я погляжу, здесь собрались те самые "эксперты", что некогда обсырали Киберпанк на релизе...
Вот ток, ребятки из CDPR допилили игру (хоть и не сразу) и хорошо на этом заработали и зарабатывают.
Сталкер только стартанул, а уже в топе чарта продаж. 60к обзоров из которых 83% - положительных.
Тогда, у меня к вам пара вопросиков:
Что со "Смутой", ребятки? Вы её уже допилили, или как? Или, это - тот же самый смутный кал за пол лярда как и на релизе?
похоже чтоб заделать около миллиона нпс живуших своей в бесшовных 64 разрядных кординах понадобится реально мощный ПеКа. век игор не видать.
😑жаль за посты дизлайки нельзя ставить // Владимир Котов
// Вадим Васильев
// Владимир Котов
Какие же нытики в комментах // Наш Слоняра
Эх пукнули на рубль, а обосрались на копейку. Но почему меня это не удивляет
Может в будущем включат её
была бы клева если бы дроаботали. новые систремные требавания катиле для алайф 2.1 типа и9 9900к амд 7800х 32гб озухи 96гб рекомендемые. быстрый ссд еще как у сони игровая видеокарта еше.
и типа такой бегаешь вокрук всякие сталкеры бегают с гитарами и шуточками, батонами с неба спвнятся кровосы кто-то от ужаса мочится и батоном закусвает чтоб хп поправить (анимация уже есть) кто то в кусты бежить - пацаны я за патронами! остальные по рации орут и все сталкеры с 64 квадратных киломтров начинаю бежать на помошь. групировки воюют, из-за карая карты выходят сталкиры А ранга и уходят на другой стороне карты и деспавнятся уже S+ ранга.
Ну,в защиту разрабов из пысов,могу сказать что и в первой части А лайфа толком не было,а что допилили в модах работало через одно место.Так из за "миграции" мутантов лока могла быть пустой вообще.
Ого, "защита". Ну звиздец оправдание, алайф был каличный 17 лет назад. А то что в ЗП он был доведен до ума спустя 2 года то не считается
Так в этом и суть сообщения,что ждать от пысов что то работающее,это надо быть верующим в гномов-хренокрадов
Ах вот оно что.... Ну раз в первой части а-лайфа толком не было, то какой разговор, это же всё меняет! Ведь прошло всего-то 10+ лет, ктож за такой коротенький срок кодить научится. Нет нет, раз раньше не умели, то и сейчас не должны. Короче оправданы полностью! Расходимся.
Да нормально все работает 2070 на высоких глубина резкости на максимум фпс за сотку с включенным FSR и DLSS на качество.Правда установлено все на ссд NVM
ссд максимум от фризов спасет, а не от низкого фпс.
Ты хоть тему прочитал, о чем писали? С ФПС не сюда.