Оптимизация подвела: глава GSC объяснил, почему система A-Life 2.0 в S.T.A.L.K.E.R. 2 работает не так, как обещали

Помните громкие обещания про систему A-Life 2.0 в новом S.T.A.L.K.E.R. 2? Мол, Зона заживёт собственной жизнью как никогда раньше. Как известно, что-то пошло не так — после выхода игры все заметили, что система работает совсем не так, как ожидалось. Теперь руководители GSC Game World наконец-то рассказали IGN, что же случилось на самом деле.

Оказывается, главная проблема возникла буквально перед самым релизом. Евгений Григорович, глава студии, признался, что команде пришлось серьёзно урезать радиус работы A-Life 2.0 из-за проблем с оптимизацией. Система просто требовала слишком много памяти и ресурсов, чтобы работать так, как задумывалось изначально.

В итоге получилось то, что получилось — NPC теперь довольно заметно появляются прямо вокруг игрока, а та самая «живая Зона» куда-то подевалась. Мало того, перед выходом игры вдруг объявились странные баги: персонажи стали падать с неба вместо того, чтобы спокойно стоять на земле.

«Почему так вышло — сам не пойму» — разводит руками Евгений.

А тут ещё и со страницы игры в Steam внезапно пропало упоминание A-Life 2.0. Вместо прежних обещаний появился довольно общий текст про «продвинутые системы искусственного интеллекта, которые впечатлят даже самых прожжённых игроков». Игроки, понятное дело, забеспокоились — кто-то начал переживать за будущее системы, а кто-то и вовсе обвинил разработчиков в обмане.

Правда, эта история оказалась куда проще, чем можно подумать. Творческий директор Мария Григорович рассказала, что один из маркетологов решил «по-тихому» переписать описание, чтобы оно было понятнее новичкам. Маркетолог заявил, что будет много новых игроков, которые не знают, что такое A-Life. И им нужно понять, о чём речь в описании. Поэтому он изменил всё на более понятную форму.

При этом он сделал это без обсуждения и разрешения:

«Представляете, он даже не спросил, есть ли у нас проблемы с A-Life. А они были, мы прекрасно об этом знали. А саму страницу в Steam мы делали ещё в 2021 году.» — поделилась Мария.

И обо всём случившемся она вообще узнала случайно, наткнувшись на обсуждение в Reddit, и была просто в шоке.

«Знаю-знаю, звучит всё это как-то подозрительно», — признаёт Мария. «Наверняка думаете: 'Ага, конечно, какой-то там человек из маркетинга...'»

Но она не стала отделываться словами — достала телефон и показала журналисту скриншоты внутренней переписки, подтверждающие её рассказ.

А вот вернуть старое описание A-Life 2.0 в Steam GSC планирует только после того, как система заработает как следует. И уже сейчас авторы игры вовсю работают над тем, чтобы довести A-Life 2.0 до ума — оптимизируют код, выделяют больше ресурсов, исправляют баги.

«Мы точно сделаем так, чтобы система заработала как надо», — пообещал Евгений.

Правда, когда именно это случится, пока неизвестно.