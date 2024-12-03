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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.7 9 136 оценок

Оптимизация подвела: глава GSC объяснил, почему система A-Life 2.0 в S.T.A.L.K.E.R. 2 работает не так, как обещали

Lunersun
Новости

Помните громкие обещания про систему A-Life 2.0 в новом S.T.A.L.K.E.R. 2? Мол, Зона заживёт собственной жизнью как никогда раньше. Как известно, что-то пошло не так — после выхода игры все заметили, что система работает совсем не так, как ожидалось. Теперь руководители GSC Game World наконец-то рассказали IGN, что же случилось на самом деле.

Оказывается, главная проблема возникла буквально перед самым релизом. Евгений Григорович, глава студии, признался, что команде пришлось серьёзно урезать радиус работы A-Life 2.0 из-за проблем с оптимизацией. Система просто требовала слишком много памяти и ресурсов, чтобы работать так, как задумывалось изначально.

В итоге получилось то, что получилось — NPC теперь довольно заметно появляются прямо вокруг игрока, а та самая «живая Зона» куда-то подевалась. Мало того, перед выходом игры вдруг объявились странные баги: персонажи стали падать с неба вместо того, чтобы спокойно стоять на земле.

«Почему так вышло — сам не пойму» — разводит руками Евгений.

А тут ещё и со страницы игры в Steam внезапно пропало упоминание A-Life 2.0. Вместо прежних обещаний появился довольно общий текст про «продвинутые системы искусственного интеллекта, которые впечатлят даже самых прожжённых игроков». Игроки, понятное дело, забеспокоились — кто-то начал переживать за будущее системы, а кто-то и вовсе обвинил разработчиков в обмане.

Правда, эта история оказалась куда проще, чем можно подумать. Творческий директор Мария Григорович рассказала, что один из маркетологов решил «по-тихому» переписать описание, чтобы оно было понятнее новичкам. Маркетолог заявил, что будет много новых игроков, которые не знают, что такое A-Life. И им нужно понять, о чём речь в описании. Поэтому он изменил всё на более понятную форму.

При этом он сделал это без обсуждения и разрешения:

«Представляете, он даже не спросил, есть ли у нас проблемы с A-Life. А они были, мы прекрасно об этом знали. А саму страницу в Steam мы делали ещё в 2021 году.» — поделилась Мария.

И обо всём случившемся она вообще узнала случайно, наткнувшись на обсуждение в Reddit, и была просто в шоке.

«Знаю-знаю, звучит всё это как-то подозрительно», — признаёт Мария. «Наверняка думаете: 'Ага, конечно, какой-то там человек из маркетинга...'»

Но она не стала отделываться словами — достала телефон и показала журналисту скриншоты внутренней переписки, подтверждающие её рассказ.

А вот вернуть старое описание A-Life 2.0 в Steam GSC планирует только после того, как система заработает как следует. И уже сейчас авторы игры вовсю работают над тем, чтобы довести A-Life 2.0 до ума — оптимизируют код, выделяют больше ресурсов, исправляют баги.

«Мы точно сделаем так, чтобы система заработала как надо», — пообещал Евгений.

Правда, когда именно это случится, пока неизвестно.

83
179
Комментарии: 179
Ваш комментарий
Парень в трусах
Творческий директор Мария Григорович рассказала, что один из маркетологов решил «по-тихому» переписать описание, чтобы оно было понятнее новичкам. «Представляете, он даже не спросил, есть ли у нас проблемы с A-Life. А они были, мы прекрасно об этом знали», — поделилась Мария.

А был ли A-Life 2.0 в рабочем состоянии? Нет, потому что ни одного ролика с ним за время рекламной компании не показали.

125
YeahAmaDuck

Как так? Ведь в каждом ролике была зона, а значит где-то на её перделах что-то происходило, просто герой был в другом месте и не заснять. Убегали, суки, по своим делам

21
Евгений Кондратенко

Перед релизом все ролики были с миллионом склеек. Ни одного нормального геймплейного квеста с полным прохождением не показали. Чтобы ни дай Бог, кто-то не увидел спавн мутантов из воздуха))

41
shurasick876 Евгений Кондратенко

Я так прикололся, когда пробегая мимо деревеньки чётенько по скрипту заспавнился кровосися, ещё и с ревом, чтобы игрок не смог убежать)

Какой там А-лайф)

1
sapov

Так уже моды впустили, капец как садит ФПС

1
ev8886ev shurasick876

ну так а когда их 3 спавнится на ровном месте ? или когда проходишь мимо деревни кровососов а там аш 3 псевдо гиганта стоят на страже порядка днём

0
Buzill

Просто ее нет и никогда не было, в эту чушь что вот все сломалось прямо за день до релиза хз кем надо быть чтоб в это поверить.

74
lowbrown

Ну это прям как до релиза первого сталкача в уши ссали про открытый мир, транспорт и про ту же систему a-live. Классика игрового мира Григоровичей

9
Archibalbd7 lowbrown

в сталкере неписи шмонали трупы и т.д. и не было таких конченных спаунов , лезешь месить монолитовцев на ЧАЭС и тут херак где то внизу начинается битва бандюков с монолитом ахахахаха , хотя до этого ты перебил монолит и полез вверх

1
Гамер132

Ну вообще то есть. Модеры уже заявили что система в игре отключена и выкатили мод с активацией. Только твой комп на орбиту улетит после включения этого мода)

0
Buzill Гамер132

Нет, то просто усиленный спавн челов и то не всегда работающий.

0
saa0891

GSC просто нассали на A-Life 2.0 как собственно и на многие другие механики и элементы в игре.

В версии 1.0.2 оптимизон стал ещё хуже, зато шейдеры теперь грузятся моментально и подгрузка текстур и неработающие клавиши после загрузки сейва исчезли.

58
KakouToMonc

Не знаю, игра стала капельку стабильней, а вылетов гораздо меньше, в остальном беда

0
saa0891 KakouToMonc

У меня вылетов вообще не было, ни до патчей ни после, зато FPS серьёзно просел.

5
Misha Mi saa0891

У меня на оборот после патчей фпс подрос и стал стабильнее чем до патчей! Единственное утечка памяти по прежнему имеется, может через пол часа или час или два, резко упасть до 5-10 кадров, приходиться перезапускать игру. А так всё ок пока идёт. Ждём дальше патчей, судя по steamdb данным, скоро выкатят свежий

5
Комментарий удален
Night Strider canismajorisvy

скриншот просадки фпс? эээ лол, как ты на картинке увидишь то, что нужно видеть в динамике?

-1
Tiktotayou124
«Почему так вышло — сам не пойму» — разводит руками Евгений.

Я обоссался от смеха.

43
ThoughtfulGerardo

в игре тоже все обоссались)

30
SamoGon170 ThoughtfulGerardo

Это теперь станет новым мемом сталкера хахаха

5
aptem4ka ThoughtfulGerardo

Блэт прикрепи гифку со ссущими сталкерами)

1
Владимир Караганда aptem4ka

с сосущими сталкерами)

0
Диванный Боец
глава GSC объяснил, почему система A-Life 2.0 в S.T.A.L.K.E.R. 2 работает не так, как обещали

Потому что они рукожопы и лжецы

39
Комментарий удален
Патриарх МакОзборн canismajorisvy

Господи, что ж у тебя так бомбит?

-2
Угрюмый_Кот

Чисто логически не могу понять разработчиков, зачем было создавать такую анимацию, если они изначально знали что нпс не будут взаимодействовать с бронёй (типа когда курят снимать шлем, и др)

8
Бабин Син Угрюмый_Кот

чтобы можно было ссать на убитых врагов в мультиплеере

1
Gamer_P

Ссалкер Скуф Чернобыля

0
Евгений Кондратенко

Так, подождите. A-life нет, лоды в метре от тебя прорисовываются. Тени тоже на глазах меняют разрешение. Войны группировок нет вокруг игрока. Мутанты тоже не "живут" полноценным игровым интеллектом как в старых частях. Вопрос: что так грузит проц в этой игре?

33
Vasya 139

Майнер очевидно

21
Sere-ga

движок, который сделан, чтобы люди покупали новые видеокарты/процессоры, а разработчики(не движка UE5) забили болт на оптимизацию, капитализм

6
IY1982

ну надо сказать, что небольшие перестрелки между сталкерами довольно часто случаются, особенно в начале игры. Дальше не знаю, я ещё в Залесье. А вот всякие мутанты-животные из ничего прямо перед носом - это частое явление.

0
Угрюмый_Кот IY1982

В самом начале просто работали скрипты, для привлечения игроков

Ближе к середине в этом уже нет необходимости

0
ABRASцовы

Обещали:

Зона заживёт собственной жизнью как никогда раньше.

Сделали:

Зона не заживет собственной жизнью никогда, даже как раньше.
23
Антон Шуршинов

По)(уй, для бесплатной игры и так пойдет, пройти и забыть

21
Trezvopoy

Со всеми играми так делаешь?

-23
Wedlor Trezvopoy

Она в гейпасе бесплатная, официально

0
Trezvopoy Wedlor

Я не про это, забрасывать игру забивая на лор, в этом плане?

-2
simiola

не жалко тратить время на игру, которая не приносит удовольствия?

2
Wedlor Trezvopoy

а там такой глубокий лор?

1
MNM 1985
21
BabyDontHurtMe

аахахахахххааха))

1
пынеход

да просто все смерились с багами уже при просмотре презентационного ролика)))

-3
Alexxgersh
Спойлер

Это ШЕДЕВР!

1
Пользователь ВКонтакте

Какие же пустозвоны редкостные...Игру на коленках собрали за год по указке Фила, а так ещё бы 2-3 года переносов было. // Сергей Калинин

13
Scorpion_GamePlay

Отмаз такой себе. Типа у нихь всё работало, а после релиза нет.

12
shurasick876

Какой же тупой демедж контроль)

11
My life is a game

Что то много воды

Лучше бы сказали "Да мы обосрались, простите, в ближайшие полгода починим абсолютное все или какую то дорожную карту по патчам что ли"

Ну или сказали, крч алайфа 2.0 не будет, но мы на каждом углу закинем доп квест для активности, ну что то забрали - что то дали

10
real19911

да нет, это губу все раскатали не имея мозгов

-27
My life is a game real19911

не совсем понял тебя, о чем это ты?

4
real19911 My life is a game

все игры на релизе сейчас сырые, но ругают сталкер, как будто он должен быть особенным)

-29
My life is a game real19911

аа, ну у меня одна претензия лично к игре, после половины игры игра резко пустая становится, там где раньше 5 квестов на локацию - становится 1 квест на локацию

7
real19911 My life is a game

это плохо(( я еще туда не дошел

-7
LincolnRimes

«Почему так вышло — сам не пойму» — разводит руками Евгений. ПАРАПАРАПАаааМ Ералаш.

8
rmplaton
7
Gridon

Просто поняли, что нихрена не получается, вот и давай сказки рассказывать про нехватку ресурсов. маркетолог, а не попытка замести следы своего фейла. И скриншоты переписки – тоже мне доказательство, любой школьник на коленке такое нарисует.

7
qqVq
«Мы точно сделаем так, чтобы система заработала как надо», — пообещал Евгений.
6
Синий Кот

при этом какая система-он пока не оточнил

вполне возможно имел систему отмывки бабла путем выпуска новых баганых длс

2
simiola

Какой еще А лайф?? Эти криворукие бездари даже средненький шутер не могут нормально сделать! Их максимум пилить моды на первый сталкер!

6
selfreaver

Не надо мододелов сравнивать с этими бездарями

11
Yura VihRr selfreaver

Чистая правда. Мне кажется в некоторые компании которые занимаются играми, надо брать популярных и креативных ребят которые модами занимаются. Но это всё за грани чего-то реального

1
JEKABRAZZ

Сегодня только начал проходить, наиграл где-то часов 6-7. Думаю наверно заброшу прохождение, слишком уж все сырое. Подожду какое-то время, там и озвучка может нормальная появится. В A-Life 2.0 вообще не верится, игра итак жрет как не в себя, скорей всего поправят спавн возле игрока, не таким явным его сделают и на этом все.

6
EvgenyDMT

«Мы точно сделаем так, чтобы система заработала как надо», — пообещал Евгений.

Через годик доделают,а пока ссать он хотел на игроков,как и эти боты..

6
DarkTenshi666
а пока ссать он хотел на игроков,как и эти боты

при этом даже не снимая штанов с трусами =)

0
BabyDontHurtMe

обоссалкер)

0
В_о_л_ь_к_а

"Творческий директор Мария Григорович рассказала, что один из маркетологов решил «по-тихому» переписать описание, чтобы оно было понятнее новичкам. «Представляете, он даже не спросил, есть ли у нас проблемы с A-Life. А они были, мы прекрасно об этом знали», — поделилась Мария. О случившемся она узнала случайно, наткнувшись на обсуждение в Reddit, и была просто в шоке." - и конечно сразу вернула описание к исходному варианту.

В целом понятно как там было в реале: начальство врёт сотрудникам, а сотрудники врут начальству, первые по поводу достойной оплаты, а вторые по поводу качественной работы. Это конечно частично есть и в нормальных кампаниях, но тут, очевидно, всё помноженно на национальный характер.

5
Queenessy

Почему нельзя было сделать "хотя бы" как в трилогии сталкера, там тянуло это все на 2гб памяти, боже....

5
ZER0 T0LERANCE

Утерянные технологии древних.

0
Yoshemitsu

Ну так схавали же. И чавкают похрюкивая. Чего сейчас оправдываться и главное перед кем?

продвинутые системы искусственного интеллекта, которые впечатлят даже самых прожжённых игроков

До-ооооооооооооооооооо.

Таких конченых болванов я не видел уже лет 20, а кровосися вообще по кругу бегает. Впечатлен!

5
Archibalbd7

короче через годик про сталкера вспомнить , пока что это игрушка на 5 из 10 максимум .... мододелы завезут добычу частей из мутантов , экономику подправят ,стволов добавят , баланс покрутят ,а то кабаны это большие тефтели для впитывания маслин , да и другие муты и над схронами поработают , кстати там названия нычек ИИ походу писал.

5
Constant1ne

Hohlu верить- себя не уважать.

5
пынеход

сразу вспоминается смута. Вот там русские сдержали обещание, проявили, так сказать, свой

-4
Constant1ne пынеход

Да тебе эта Смута снится, уж не такие там деньги громадные были вложены. Да, амбиций было много, но игру сейчас довели более менее в порядок. Это больше историческая игра, экспиринс и погружение в исторические события с отыгрышем ролевой игры. Для тех кто любит историю. А что же ты в пример Атомик Харт не приводишь? Мондфишь? Сабер с их игрой SP2? Оулкэт с их игрой тоже по вселенной вахи? Смута у тебя головного мозга. По крайне мере сказали сколько на Смуту потратили денег (490 млн рублей, ~4,5 млн $, копейки для производства игры), а твой Григорович мало того, что не афиширует сколько денег высосал на это недоразумение баганутое, так еще и обманывал людей долгие годы, клепая красивые ролики и обнадеживая старых фанатов. Трипл А проект мля. Я уверен там бюджет игры от 50 до 100млн $ если не больше на эту халтуру.

6
aptem4ka

В общем ожидали хотя бы как старый сталкер, в итоге лютый нерф всего, лишь графика осовременилась немного... и этого ждали те, кто в стиме лайки ставят? Гoвноеды обосцанные тремя сталкерами за беседой

5
Uelma

Григор конченный коксовый и русофобный торчок. Его компания прибежище для всевозможных родственников. А игра выпущена ровно настолько, чтобы срубить денег на наивных фанатах при минимальных затратах.

5
Nasmesh Nick

гы, а кто то за это платит 😁

4
denfediuk28

Ну хоть по части на.бки игроков у ПЫС всё своевременно и стабильно)))

4
211186

Брехло укропское

4
Tигра

Лошки схавают.

4
Gords

"На нашем компе всё работало!"

В общем, как это уже давно заведено, типичный ранний доступ по цене готовой игры.

3
SGate
3
Yura VihRr

)))

0
DarkTenshi666

прям в точку xD

0
Radamel Falcao

Там одни григоровичи игру делают что ли?

3
Sash4

Будет теперь как киберпак фиксить нескольок лет

2
Scorpion_win

делали мы делали переносили как могли.и один хрен не смогли без касяков. Еще бы перенесли и сделали как положено. А так бабла подрубили теперь можно не спеша редачить касяки

2
Slipnot6
«Почему так вышло — сам не пойму» — разводит руками Евгений.
2
lemenao

Игру выпустили, а Самая главная СеллерКиллер Фича не работает...
Теперь будем оправдываться всемиправдами и неправдами - Ммме🤦🏻‍♂️

2
hаmmer
2
Fenharell

В Скайриме все работало на 1гб оперативки в 2011 как то а тут 2024 и не хватает ресурсов

2
biokinetix

Мозговых имелось в виду, наверно

3
Аристов--Черный

Рукожопы жопорукие.

2
aptem4ka

Вспоминаю росказни, что игра хорошо работает на иксбоксе и игру полируют... почти как в киберпанке на консолях пс4/xo работает "на удивление хорошо" до релиза)

2
koolzera

Так они сейчас доведут игру до более менее играбельного состояния и выкатят на ps5. А то совсем зашквар такой кусок красивого гаVна портровать на плойку.

-1
РG34Rule

Зато русский язык выкинули из игры! Браво!

Мозгов нет - ума не надо!

2
hollo0w

Русский язык в игре есть

0
Night Strider

он в игре просто отключен к хренам, п осути его и нет, лол

1
SGate

Но его ветви видны невооруженным глазом, выключено многое что сейчас возвращают мододелы, но без основной базы это работает не так как хотелось бы. Вполне возможно через пол года оптимизируют, и запустят. мне бы хватило Алайфа хотя бы на уровне Аномалии.

-2
Night Strider SGate

нафиг мне смотреть на ветки вырубленной системы в игре где спавн врагов хуже чем в майнкрафте

0
SGate Night Strider

Так не смотри. Посмотришь когда сделают.

-1
пекабир

ну что, кто там про тоддлера нашего говарда варежку разевал? как вам А-лайф, которого нет? нормалёк?

1
hollo0w

Враньё одного не оправдывает враньё другого

0
пекабир hollo0w

ага, да. но старфилд дрисня, а эта поделка кривая 10/10. все ссутся кипятком от радости.
зачем 100 пустых планет, когда есть полностью пустая зона с редким спавном и однотипными тайниками? да, дела

1
hollo0w пекабир

Ну я бы не сказал что прям все "ссутся", у игры куча хейтеров 🤷

Я тоже от игры не в восторге, но у нее как будто есть потенциал, в отличие от Скуфилда в который играют меньше чем в Ф4 вышедший 10 лет назад 🤷

0
Combine-47

Да-да, конечно, именно так маркетологи и работают. Вообще не спрашивая ни о чем руководство. Нужно будет принять во внимание. Посмотрим как на это посмотрит мое руководство, ага xD

У меня в детсаду отмазы круче были :)

1
SerGio KarLeoNe

Как обо с р ть сЯ и не подать виду.Чтокуча принадлежит им.

1
demonvandal

Другими словами
мы пытались сделать это на УЕ 5 но у нас не вышло(((

1
malars0

короч схалтурили

0
Yura VihRr

В наше время это не удивительно

0
Illien

частично п*здеж, они типа поняли что не успевают доделать и подчинить его и пришили вместо этого тригеры в конкретных местах со спавном ивентов. а это тоже не за день делается.
те кто копался в коде писали что какие то куски а-лайф прослеживаются, но попытки как-либо включить ее не вышли. типа несколько критических багов не дают.

0
Nodas

Честно текст как будто ИА панорама писал

0
Пользователь ВКонтакте

Она вообще не работает... // Владислав Тишков

0
Пользователь ВКонтакте

Так кусок кода, который отвечает за нее, просто закомментирован. Естественно она не будет работать. Видимо ломала игровой процесс и требует доработки // Дмитрий Асабин

0
Rolento

Похоже все таки придется ждать ИИ от Маска

0
BushmasterFireArms

а он пообещал когда оптимизон норм будет а не эти танцы когда люди делают за них

0
XOJIODHbIU

Поэтому на релизе не играю по опыту киберпанка, другое дело тлоу 2

0
KotBaly

Короче проще говоря вас всех налюбили))

0
Shigofumi

Не знаю про какую они систему но когда у тебя за спиной спавнятся пять наёмников это не круто ! Ещё эти дебильные кровососы на военных складах по пять штук бегает один тебя роняет другие добивают .

0
WerGC

как обычно

0
Real Slim Shady

Кто то ещё пишет про Сталкер 2? Я думал хайп и онлайн прошел.

0
Фризостат

60тыс человек сейчас в игре..

-4
Real Slim Shady Фризостат

59 тыс из них не могут выйти, так как игра зависла

14
Фризостат Real Slim Shady

А я то думал))))

-1
biokinetix

Такие детские и наивные оправдания. Руководители проекта не знали, что творят их сотрудники, только показали, какие они "директора". Поэтому и получился такой мартышкин труд. Всегда самое простое объяснение - самое верное, а именно - "ни шмагла"

0
Yura VihRr

Ничего против не имею, но блин, столько времени было для тестов и фиксов, но по итогу всё как обычно :_)

0
ПустошМохаве

ждёмс патчи,фиксы и моды)))

0
Палыч Роков

Под игру надо было свой движок разработать, а не юзать ублюдочный UE5

0
loyless

Тода иди покажи как надо,встань с диванного нытья

0
SVolf

Раньше свои движки разрабатывали не потому что модно, а потому что денег на дорогущие лицензии других движков - не было.

0
Палыч Роков SVolf

Дело не в том, есть нормальные движки, а есть дрочь в виде UE4/UE5

0
GREX-26

Уменя стим начал выкачивать 23 гб не фига се патчик

0
вовец

ресурсы у компании не как под РДР. через год допилят, длц сварганят, сезонпасы

0
ТараканчЕг

ЗП так же выходила. МБ после патчей заживёт.

0
VЯTKA43

Уже 1.0.3 вышло, а A-Life по нулям

0
ТараканчЕг VЯTKA43

ЗП только к 1.6+ нормальной стала

0
SVolf ТараканчЕг

Так там сразу вышла 1.6.0.0, потом 1.6.0.1 и 1.6.0.2. Всё. В техническом плане ЗП была самой отполированной.

А версия в игре, это версия движка X-ray, а не самой игры

0
MaybeJars

Не стоит ждать чудес, игра так и будет работать на банальных спавнах из воздуха, те кто говорят про какой то мифический "ползунок включения алайфа" видно просто не совсем понимают как это работало в старых частях, просто посмотрите на перестрелки враждебных неписей с друг другом и вспомните как боты мгновенно замечают вас за 200 метров или наоборот не видят в упор, буду рад шибаться, но хорошо если к "настоящему релизу" в шутерном плане сталкер будет хотя бы на уровне ежегодных поделок от юбиков.

0
vfa19

Для a-Life 2.0 надо больше памяти, примерно 1Тб на видеокарте и 16Тб ОЗУ.

Они описание сделали ещё в 2021 году, а игры на тот момент даже и не было. Был готов только батон!!! Это значит что описание лживым было ещё тогда.

0
potter790

Естественно лживым, и на это прямо указывали две буквы - UE. )

0
potter790

Так себе отмазонька. могли бы и чо пооригинальнее придумать. )

0
DetroyT[RU]

Я верю что всё будет и именно поэтому первое прохождение с багами, жесткими ценами, спавнящимися в 50 метрах врагами самое хардкорное и запоминающееся ))

0
Alexxgersh

Извращенец )))

0
Sheffskiy

За спиной респаун трех бандитов-генгстеритоу… ваууууу

0
Naughty_Kamikaze

Недавно проходил Тени Чернобыля, на свалке безумный спавн бандитов, отстреливал их около 20ти минут. Кончились, отворачиваюсь, поворачиваюсь, а они снова идут вдалеке. Хваленая элайф?

0
Макс Макс 007

85% положительных отзывов в Steam.

Думайте.

-1
My life is a game

85?
83 же

0
fundamentalist My life is a game

фанатикам 1 части похой какая игра, если на ней есть шильдик сталкер 2, водка и батоны они тебе за работающее криво меню +++ов наставят

16
VIGITAL1 fundamentalist

База)

0
Virgiel

Ага, показала скриншот внутренней переписки - если бы это было правдой, она бы уже вылетела с работы и получила парочку исков.

-1
Simulyant

Родственник главы студии? Вылетит? Иски? Мужик, ты чёт не на той планете приземлился.

0
Virgiel Simulyant

Это ты походу не знаешь про корпоративную этику и кучу штрафов по NDA.

-2
GREEZLY125080

всё нормально так и должно работать, это ведь сталкер, разрабы просто забили на это дело в надежде, что мододелы сами всё доделают, это просто гениально)))))

-1
Gamer_P

GSC -"Ой, а мы и не знали.. перед самым релизом узнали что система жрёт память безбожно, прям за день до выпуска игры! Чес слово!"
ахахахахха
( 7 лет разработки )

-1
2dspace

Ну сделают Эй-Лайф, допилят баланс и косяки. Подтянут оптимизацию. Игра вместо 7.7\10 станет 9.5\10.

-2
koolzera

2/10-8/10.

-3
Asana Yuuki

Я погляжу, здесь собрались те самые "эксперты", что некогда обсырали Киберпанк на релизе...
Вот ток, ребятки из CDPR допилили игру (хоть и не сразу) и хорошо на этом заработали и зарабатывают.
Сталкер только стартанул, а уже в топе чарта продаж. 60к обзоров из которых 83% - положительных.
Тогда, у меня к вам пара вопросиков:
Что со "Смутой", ребятки? Вы её уже допилили, или как? Или, это - тот же самый смутный кал за пол лярда как и на релизе?

-2
MunchkiN 616

похоже чтоб заделать около миллиона нпс живуших своей в бесшовных 64 разрядных кординах понадобится реально мощный ПеКа. век игор не видать.

-3
Пользователь ВКонтакте

😑жаль за посты дизлайки нельзя ставить // Владимир Котов

-3
Пользователь ВКонтакте

// Вадим Васильев

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

// Владимир Котов

1
Пользователь ВКонтакте

Какие же нытики в комментах // Наш Слоняра

-3
redfox2013

Эх пукнули на рубль, а обосрались на копейку. Но почему меня это не удивляет

-4
Федя Кочегар

Может в будущем включат её

-5
MunchkiN 616

была бы клева если бы дроаботали. новые систремные требавания катиле для алайф 2.1 типа и9 9900к амд 7800х 32гб озухи 96гб рекомендемые. быстрый ссд еще как у сони игровая видеокарта еше.
и типа такой бегаешь вокрук всякие сталкеры бегают с гитарами и шуточками, батонами с неба спвнятся кровосы кто-то от ужаса мочится и батоном закусвает чтоб хп поправить (анимация уже есть) кто то в кусты бежить - пацаны я за патронами! остальные по рации орут и все сталкеры с 64 квадратных киломтров начинаю бежать на помошь. групировки воюют, из-за карая карты выходят сталкиры А ранга и уходят на другой стороне карты и деспавнятся уже S+ ранга.

0
Алиса Гробовская

Ну,в защиту разрабов из пысов,могу сказать что и в первой части А лайфа толком не было,а что допилили в модах работало через одно место.Так из за "миграции" мутантов лока могла быть пустой вообще.

-6
Kot9ipa12392

Ого, "защита". Ну звиздец оправдание, алайф был каличный 17 лет назад. А то что в ЗП он был доведен до ума спустя 2 года то не считается

0
Алиса Гробовская Kot9ipa12392

Так в этом и суть сообщения,что ждать от пысов что то работающее,это надо быть верующим в гномов-хренокрадов

-2
Bronsvn

Ах вот оно что.... Ну раз в первой части а-лайфа толком не было, то какой разговор, это же всё меняет! Ведь прошло всего-то 10+ лет, ктож за такой коротенький срок кодить научится. Нет нет, раз раньше не умели, то и сейчас не должны. Короче оправданы полностью! Расходимся.

1
ANDERMANS

Да нормально все работает 2070 на высоких глубина резкости на максимум фпс за сотку с включенным FSR и DLSS на качество.Правда установлено все на ссд NVM

-31
danilukHF

ссд максимум от фризов спасет, а не от низкого фпс.

5
POLKOVNIK2005

Ты хоть тему прочитал, о чем писали? С ФПС не сюда.

3