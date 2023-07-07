Опубликованы новые атмосферные скриншоты из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» разместило атмосферные скриншоты из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. Администраторы добрались до наиболее проработанных и известных локаций, чтобы показать, как примерно может выглядеть релизный вариант игры.
Ранее в этом же сообществе показали, как выглядят аномальные поля из слитого билда.
S.T.A.L.K.E.R. 2 не показали на прошедшем 11 июня Xbox Games Showcase. Это не стало неожиданностью — о том, что игра пропустит июньские презентации, сообщил представитель студии. Игра все еще ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series, также сразу после релиза она попадет в Game Pass.
Ипать как атмосфэрно аж блевать потянуло.
Скриншоты крайне отвратительные, поэтому ставлю стрелочку вниз на эту новость, а на новость, что канал IXBT, который будет мне показывать эти отвратительные скриншоты разбанили, ставлю стрелочку вверх!
Как будто скрины из первого сталкера.
А почему бы им не сделать самим "тот самый Сталкер"? Что это они продолжают паразитировать на тех, кто им неприятен?..
Шикарный графоний, образца так 2005-го 👍 Видимо, вся надежда на волшебные американские лучи.
Нормальный графон, тут и не пахнет 2005! акстись!
Ну выглядит обычно, к трейлеру даже не близко. А вот с водой по-моему что-то совсем беда.)
И это всё что есть... Эх
но игры то нет xD
А русский дубляж на эти скрины завезут? Или на вьетконговском языке будем ирать в эти скрины?