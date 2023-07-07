S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 461 оценка

Опубликованы новые атмосферные скриншоты из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Simple Jack
Новости

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» разместило атмосферные скриншоты из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. Администраторы добрались до наиболее проработанных и известных локаций, чтобы показать, как примерно может выглядеть релизный вариант игры.

+ ещё 8 картинок

Ранее в этом же сообществе показали, как выглядят аномальные поля из слитого билда.

S.T.A.L.K.E.R. 2 не показали на прошедшем 11 июня Xbox Games Showcase. Это не стало неожиданностью — о том, что игра пропустит июньские презентации, сообщил представитель студии. Игра все еще ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series, также сразу после релиза она попадет в Game Pass.

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-19
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
hpi

Ипать как атмосфэрно аж блевать потянуло.

8
Gofri93

Скриншоты крайне отвратительные, поэтому ставлю стрелочку вниз на эту новость, а на новость, что канал IXBT, который будет мне показывать эти отвратительные скриншоты разбанили, ставлю стрелочку вверх!

5
kolinmah

Как будто скрины из первого сталкера.

1
TAPAKAH222
Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» разместило 

А почему бы им не сделать самим "тот самый Сталкер"? Что это они продолжают паразитировать на тех, кто им неприятен?..

4
Лютик и Радовид

Шикарный графоний, образца так 2005-го 👍 Видимо, вся надежда на волшебные американские лучи.

3
RTYWD

Нормальный графон, тут и не пахнет 2005! акстись!

-1
u3epJlu

Ну выглядит обычно, к трейлеру даже не близко. А вот с водой по-моему что-то совсем беда.)

0
Scorpion_GamePlay

И это всё что есть... Эх

0
AVAFantazy

но игры то нет xD

-2
Monk78

А русский дубляж на эти скрины завезут? Или на вьетконговском языке будем ирать в эти скрины?

-3