Опубликованы новые атмосферные скриншоты из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» разместило атмосферные скриншоты из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. Администраторы добрались до наиболее проработанных и известных локаций, чтобы показать, как примерно может выглядеть релизный вариант игры.

Ранее в этом же сообществе показали, как выглядят аномальные поля из слитого билда.

S.T.A.L.K.E.R. 2 не показали на прошедшем 11 июня Xbox Games Showcase. Это не стало неожиданностью — о том, что игра пропустит июньские презентации, сообщил представитель студии. Игра все еще ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series, также сразу после релиза она попадет в Game Pass.