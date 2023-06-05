Оружие, локации и производительность: в сети появилось множество геймплейных роликов S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики из студии GSC Game World попали в крайне неприятную ситуацию. Дата релиза их амбициозного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 остается по-прежнему неизвестной, однако сеть уже заполняют геймплейные ролики игры. Пользователи делятся записями с обзором локация, оружия и демонстрацией физики стрельбы, а все благодаря взломанному билду S.T.A.L.K.E.R. 2.
Незаконченный билд шутера мгновенно стал общественным достоянием. Запустить его может практически любой желающий, достаточно только обладать ПК с мощным уровнем железа. Как показывают некоторые тесты производительности, слитый билд S.T.A.L.K.E.R. 2 даже на видеокартах последнего уровня едва ли дотягивает до 60 FPS. В демонстрационном ролике, который представлен выше автор видео максимум получал 27 кадров в секунду с просадками.
Производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 не единственная интересная деталь из слитого билда. Намного больше интереса среди сликов вызывает обзор различных локаций проекта, которые уже сейчас выглядит максимально пригодными для игры. Ниже вы можете увидеть демонстрацию некоторых областей игры, оружия и эффектов.
Геймплей игры на RTX 4080:
Демонстрация эффектов и локаций во взломанном билде S.T.A.L.K.E.R. 2:
Демонстрация незаконченного оружия в игре:
Как уже стало известно ранее, авторами утечки незаконченной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 стали сами разработчики игры. По неосторожности или по особому замыслу они опубликовали в свободный доступ больше 200 ГБ материалов игре, частью которого оказался полностью рабочий билд игры. В этой версии пока не обнаружили значимых сюжетных деталей, но опробовать некоторые механики проекта в полной мере можно уже сейчас.
S.T.A.L.K.E.R. 2 официально запланирован к релизу на 2023 год для ПК и Xbox Series X|S.
Сами слили игру, чтобы с спроса с них не было. Майки еще не знают с кем связались.
Так технически так и есть. Они выложили незащищённый торрент и всё.
Есть ещё вариант, что это некая многоходовка от ПЫС, чтобы подогреть интерес западной аудитории, но в неё с каждым днём верится все меньше.
из-за Гуся щя сайт забанят за такие статьи!
так что - сталкеры так и будут есть колбасу и курить через противогазы?
релиз якобы в ближ 2 года а в игре одни плейсхолдеры hah
Ну и что, фанатом понравилось увиденное?
На удивление, лично мне понравилось. Ну как - по крайней мере выглядит намного лучше, чем я ожидал. Если отбросить возможность того, что всё показанное в видео = всё то, что есть на данный момент в игре рабочего и более-менее завершённого (т.е. что игра реально на 30-40%% готова) и то, что это всё работает через пень-колоду (опять же, хрен знает насколько этот билд реально новый, для кого и для чего конкретно он предназначался и т.д. и т.п.), то в целом всё это имеет большой потенциал.
- Модели оружия и стрельба очень и очень не плохие. Не новые Калофдьюти конечно, но вполне себе. Анимации перезарядки так вообще небо и земля по сравнению с деревянными движениями из оригинальной трилогии.
- Растительности реально много. Кустики, деревья - причём густые их скопления - этого обычно очень не хватает во многих играх в открытом мире. А тут прям иногда за стволами деревьев плохо видно, что там за ними. Надеюсь не порежут в угоду оптимизации на конечных этапах.
- Модели сталкеров (в последнем видео) годные. С одной стороны разнообразные, а не однотипные как были раньше, с другой - большинство элементов снаряжения вполне уместны для Зоны и клоунадой это не выглядит. Хрен знает как там с остальными группировками, но если так и со всем остальным будет - зачёт.
- Карта - именно по тексту на ней - очень насыщена и различными культовыми и не очень строениями, "живностью", аномалиями и изменениями рельефа. Если реально на релизе будет всё так, как на карте и не вырежут целые огромные куски как было иногда раньше (и, конечно, карта не будет тупо пустой по большей части), то даже просто ходить там будет офигенно с таким вниманием к деталям в почти каждой подсобке.
- Эффект дождя классно выглядит. Хотелось бы увидеть Выброс и прям такую бурю с грозой и т.д.
Не, конечно, например, сюжет может подкачать по итогу. Или тупой ИИ противников. Но если, гипотетически, игра даже и выйдет не в 2023ем, а пусть даже в 2025ом, но с такой реализацией всего, как в роликах (из того, что завершено), не обрезанная и оптимизированная, то блин лично я хочу в это поиграть.
Не пойму это мыльцо такое лютое или это фильтры в игре такие
так а есть кто уже его прошел?:D
выглядит очешуенно, спасибо:)