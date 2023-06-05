Оружие, локации и производительность: в сети появилось множество геймплейных роликов S.T.A.L.K.E.R. 2 ©

Разработчики из студии GSC Game World попали в крайне неприятную ситуацию. Дата релиза их амбициозного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 остается по-прежнему неизвестной, однако сеть уже заполняют геймплейные ролики игры. Пользователи делятся записями с обзором локация, оружия и демонстрацией физики стрельбы, а все благодаря взломанному билду S.T.A.L.K.E.R. 2.

Незаконченный билд шутера мгновенно стал общественным достоянием. Запустить его может практически любой желающий, достаточно только обладать ПК с мощным уровнем железа. Как показывают некоторые тесты производительности, слитый билд S.T.A.L.K.E.R. 2 даже на видеокартах последнего уровня едва ли дотягивает до 60 FPS. В демонстрационном ролике, который представлен выше автор видео максимум получал 27 кадров в секунду с просадками.

Производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 не единственная интересная деталь из слитого билда. Намного больше интереса среди сликов вызывает обзор различных локаций проекта, которые уже сейчас выглядит максимально пригодными для игры. Ниже вы можете увидеть демонстрацию некоторых областей игры, оружия и эффектов.

Геймплей игры на RTX 4080:

Демонстрация эффектов и локаций во взломанном билде S.T.A.L.K.E.R. 2:

Демонстрация незаконченного оружия в игре:

Как уже стало известно ранее, авторами утечки незаконченной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 стали сами разработчики игры. По неосторожности или по особому замыслу они опубликовали в свободный доступ больше 200 ГБ материалов игре, частью которого оказался полностью рабочий билд игры. В этой версии пока не обнаружили значимых сюжетных деталей, но опробовать некоторые механики проекта в полной мере можно уже сейчас.

S.T.A.L.K.E.R. 2 официально запланирован к релизу на 2023 год для ПК и Xbox Series X|S.