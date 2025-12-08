Патч 1.7.1 для STALKER 2 возвращает линии электропередач, исправляет появление артефактов под землёй и многое другое

Вышел патч 1.7.1 для Stalker 2, исправляющий несколько серьёзных ошибок, включая раздражающую проблему с появлением артефактов под землёй, из-за которой их невозможно было собрать. Обновление также исправляет исчезновение линий электропередач и серьёзные падения частоты кадров, связанные с настройками теней Epic, которые появились в недавнем обновлении. Также реализованы механизмы защиты от несовместимости с модами.
Наиболее значимое исправление касается появления артефактов под землёй, из-за чего игроки могли лишиться ценной добычи не по своей вине. Линии электропередач, которые раньше исчезали при приближении, теперь видны, а открытие КПК с эпическими тенями больше не катастрофически снижает производительность.
Обратили внимание на ошибки, характерные для миссий, включая телепортацию NPC из палаты во время задания «Wishful Thinking» и отсутствие помощи солдат во время задания «Assault On The Duga». Исправлены визуальные сбои, такие как мерцание текстур на лестницах и проблемы с тенями на руках Скифа во время кат-сцен.
Новый механизм защиты от сбоев помогает игрокам, чьи игры не запускаются из-за несовместимости с модами, потенциально сохраняя повреждённые сохранения или неисправные установки. Было исправлено несколько уязвимостей, включая бег с перегруженным персонажем и использование модулей оружия непосредственно из окон торговли.
Настройки мёртвой зоны контроллера DualSense получили несколько исправлений, а значения настроек теперь отображаются корректно после автоматического определения или сброса. Обновление завершается общими исправлениями сбоев, хотя авторы не уточнили, какие именно сбои были устранены.
