ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 990 оценок

Патч 1.7.1 для STALKER 2 возвращает линии электропередач, исправляет появление артефактов под землёй и многое другое

monk70 monk70

Вышел патч 1.7.1 для Stalker 2, исправляющий несколько серьёзных ошибок, включая раздражающую проблему с появлением артефактов под землёй, из-за которой их невозможно было собрать. Обновление также исправляет исчезновение линий электропередач и серьёзные падения частоты кадров, связанные с настройками теней Epic, которые появились в недавнем обновлении. Также реализованы механизмы защиты от несовместимости с модами.

Наиболее значимое исправление касается появления артефактов под землёй, из-за чего игроки могли лишиться ценной добычи не по своей вине. Линии электропередач, которые раньше исчезали при приближении, теперь видны, а открытие КПК с эпическими тенями больше не катастрофически снижает производительность.

Обратили внимание на ошибки, характерные для миссий, включая телепортацию NPC из палаты во время задания «Wishful Thinking» и отсутствие помощи солдат во время задания «Assault On The Duga». Исправлены визуальные сбои, такие как мерцание текстур на лестницах и проблемы с тенями на руках Скифа во время кат-сцен.

Новый механизм защиты от сбоев помогает игрокам, чьи игры не запускаются из-за несовместимости с модами, потенциально сохраняя повреждённые сохранения или неисправные установки. Было исправлено несколько уязвимостей, включая бег с перегруженным персонажем и использование модулей оружия непосредственно из окон торговли.

Настройки мёртвой зоны контроллера DualSense получили несколько исправлений, а значения настроек теперь отображаются корректно после автоматического определения или сброса. Обновление завершается общими исправлениями сбоев, хотя авторы не уточнили, какие именно сбои были устранены.

40
45
Комментарии:  45
Ваш комментарий
Revan 1

Следующая новость про сралкер2 - "разработчик успешно постриг ногти"/"разработчик уронил сосиску на пол"/"разработчик покакал, цвет кала тёмно-коричневый".

22
Лидер 666

к чему этот высер, к игре вышел патч с куча правок

22
zweruchka Лидер 666

Которые правят то, что поломали прошлым патчем и фиксом к нему.

А что сломают новым патчем?

8
Revan 1 Лидер 666

правильно так - "к чему этот высер сралкер2"

11
ЧикаПанаЧикаТана

Вернули то что удалили,и фпс вернули к уровню патча 1.6, криворукие калоделы , им не поможет даже пересадка на 5.7 версию движка,лоды надо ручками рисовать и свет ставить,а не тупо вкл все функции , рукожопы

6
KrackDeShevale

Производительность возросла когда они убрали провода лэп

2
Friedrich Woltmann

Так и есть. Убрали модели с террейна, меньше просчетов как вк, так и проца, поэтму фпс и вырос на 2-3, а у кого на срдене-низких, то и на все 10 кадров. Вот и весь фокус. Сейчас, вернули ток провода, а лоды обратно не вернули, поэтму до сих пор каша на горизонте_))

1
Федя Кочегар

Я думал всю проводку стащили Сталкеры и продали Сидору на короне !

5
C_k_i_qp

Так и было. Но сидор прикинул, что без проводов чего-то не хватает и все вернул)

2
koolzera

Дошёл до битвы с коршуновым и этот кал крашится на рабочий стол. Удалил к херам.

4
saa0891
включая раздражающую проблему с появлением артефактов под землёй, из-за которой их невозможно было собрать

Так это было еще на релизе и рукожопы только спустя год решили исправить этот срезный баг.

4
Friedrich Woltmann

одно исправили, другое поломали! Классика

pckot01

Так две недели назад же этот патч вышел

3
sergeime

то был хотфикс который ошибочно патчем 1.7.1 прозвали

1
Viktor Nikolayevich

Ещё патчей 5 и они добавят бинокль (НО ЭТО НЕ ТОЧНО) и преподнесут это как прорывную фичу как это было с ПНВ.

3
Yoshemitsu

Эмммм....

2
A E

опять патч на 100+ гб?

6
UndisturbedDelbert A E

Пояюсь представить... Сколько обнова движка будет весить.

1
nanouser1234

прогрев)

1
Jose Mane

т.е пасаны снова будут 170 гб перекачивать?

2
zweruchka

Снова все моды в ж...

1
nanouser1234

к чему это нытье?

5
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ