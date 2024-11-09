Переносов больше не будет: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ушла на золото

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - игра, вызвавшая большой интерес среди игрового сообщества, особенно среди поклонников жанра survival horror с видом от первого лица. Изначально игру обещали выпустить в апреле 2022 года, но на пути к релизу предстояло преодолеть немало трудностей, которые могли поставить разработку под угрозу, но теперь задержек больше быть не должно - игра была отправлена на золото.
И все же, несмотря ни на что, разработчики из GSC Game World продолжали работать. И вот, к огромному облегчению и радости поклонников игры, S.T.A.L.K.E.R. 2 получила «золотой» статус. А это значит, что основная часть разработки игры завершена и она уже готова к релизу.
Игра выйдет на ПК, Xbox Series, а также в Game Pass, что является отличной новостью для подписчиков сервиса. Это даст игрокам возможность погрузиться в постапокалиптический мир без дополнительных затрат, помимо подписки.
Дата выхода назначена на 20 ноября 2024 года, и ожидается, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl предложит уникальный опыт погружения и выживания в Чернобыльской зоне отчуждения.
Торрент жди меня.
Какой торрент? Быстро в стим.
Если игра достойная - надо поддержать разработчиков. Мне муж дал денег, я купила делюкс.
Ультимейт не стала, потому что мультиплеер не интересен + 2длс, когда они выйдут? Может никогда.
Легко поддерживать одних за счет других. Особенно хорошо это получается у женщин.
Ничего не понятно, но я и правда теперь хочу утром заказать чизбургеров из бургер кинга.
Ах да, конечно! Забудем о морали и принципах, побежим наполнять карманы тех, кто спонсирует врагов. Ведь главное — "достойная игра"!
Твои враги у тебя в голове шиз. Ну и еще у власти ;)
Видно представитель Майкрасофта по шапке надавал.
Внучек ванги?)
представитель Майкрасофта-внучек ванги ? или ты просто победитель всемирного конкурса "самый не правильно поставленный эпически тупой вопрос" ?
откуда вообще взялся "представитель" вы наркоманы? Почему не допускаете что игра уже отполировалась, ведь уже был перенос ранее??
Ох, простите! Мы, жалкие наркоманы, посмели предположить, что игра, перенесенная ранее, всё ещё может нуждаться в полировке! Как мы могли?! Ведь перенос – это магическое заклинание, которое мгновенно делает игру идеальной!
Сударь судя по тому что вы допускаете даже мысль о том что игра от GSC Game World может быть "отполирована" единственный наркоман тут только вы.
Ну что, свершилось, теперь очередь за Half-Life.
У габена реально проблема с цифрой три не будет третьей халфы но никто не отменял того что в этой вселенной еще будут хорошие и достойные игры, так что не унываем и ждем.
А там защиты нет?
Все. Ждем
когда будет предзагрузка?
ну, не подведите
Не подведут, но слишком многое ожидать тоже не стоит
Не подведут а как обычно просто уничтожат все надежды своим наплевательским отношением к оптимизации, криворукостью и обилием багов.
АХРЕНЕТЬ Я ДОЖИЛ ДО СТАЛКЕР 2 ЕСТЬ ЕЩЕ ТАККИЕ
еще не дожил а то что на золото ушла так киберпанк тоже на золото уходил но передумал)))
а тебе сколько годков-то? когда первый выходил, мне 42 было. Вот дожил как-то
Заливаешь что тебе скоро 60 стукнет? ^_^ че ты тут забыл тогда ? ;)
Сейчас поколение игроков. К 60-70 теперешние 30-40летние будут в играх, а не на грядках.
Что-то мне подсказывает, что на уровне последних трейлеров будет. То есть поспешили господа с релизом. Или отложат
Что там, Майки своего Дина Шарпа в студию отправили? Если там будет Тень Чернобыля, только на UE 5 то это уже вообще какой то кринж.
ждём
учитывая на сколько у всех завышены ожидания и на сколько перегрета аудитория за все эти годы(и разработки тоже) КОНЕЕЕЕЕЧНО же ожидания будут не оправданы и не плеватся в эту игру не будет только ленивый.кроме того,если баги не смогли пофиксить за год,то на релизе можно не сомневатся)что впринципе не страшно,если их не так уж много как в киберпанке и они не критичны.редкая трипла обходится без глюков,так что покекать над мутантом,застрявшем в аномалии,эт может стать фишкой игры или мемом)
Сколько лет в ожидание и осталось совсем чуть чуть... как раз на неделе оформлю предзаказик
сижу в предвкушении, что будет 20го)
Не строй ожиданий, иначе разочаруешься.
покупать я не собираюсь сие чудо) просто интересно, что будет))
Ну ты как буд-то вчера на ПГ появился. Что значит "что будет 20-го числа" ? Срач и бурление гoвн будет как всегда.
20 будет обычный день, кто то будет играт ьв игру, кто то решать свои жизненые проблемы, кто то сратся в коментах чем всю жизнь и занимаются, ничего не обычного не будет, для каждого будет что то своё, а в общем простой день как и все остальные, 19 выходит одна игра симулятор, 20 другая игра сингл в опенворлде, прост оигры, просто кто захочет и сможет поиграет, отбитые будут стардать фигнёй в коментах по всюду!
Очень плохие новости для хейтеров, смертельные.
Я тебя умоляю, поводов для хейта будет не мало, в самой игре)))
Да и в смысле продаж, то что не сделали обычных 8 озвучек оч сильно скажется.
Поддержал Григоровичей и команду! Купил ультимейт версию)
Поступок, достойный жертвы выжигателя мозгов. Поздравляю.
Вообще то это уже не их игры а Криппы.
Не очень игра. Лучше в метро поиграть.
Аnomaly в разы лучше,а до Гаммы ей вообще,как до Китая...
Ну правильно, будет просто отмена причем не простая а золотая
Жду минусов ОЧЕНЬ не подведите меня ребята.
🤡🤡🤡
Без проблем, бро (про минусы)
красавчик !!!
таких героев не минусят
Эх а я так старался красивую картинку с золотым гробом выбирал, но видать ты прав, не судьба.
"Угу, "золотой статус". Слышали мы это уже про кучу игр, которые потом на релизе оказывались забагованными кусками кода. Отправили на золото – не значит, что игра хорошая. Скорее всего, просто deadline горит, и они выкидывают на рынок то, что есть, лишь бы хоть что-то выпустить после стольких переносов. И этот "уникальный опыт погружения" – заезженная пластинка. Посмотрим, какой "уникальный опыт" мы получим на этот раз: вылеты на рабочий стол, кривые квесты и пустой открытый мир с парой мутантов на квадратный километр? Пока что вижу лишь пустые слова и перегретый хайп. 20 ноября близко, и я почти уверен, что нас ждет разочарование.
без русской озвучки вообще не интересна, есть геймпасс но качать не буду, смысла нет.
Помни треллер когда первый показали, озвучка там было супер. Жаль что все вырезали...
У них реально фляга свистит! Я все понимаю, русские враги и т.п. Но блин, ненависть к русском языку, на котором за пределами России говорит народу более, чем проживает в России?! Это они оставили без озвучки все страны СНГ. Никогда не слышал и не встречал, чтобы арабы из-за ненависти к америкосам, которые последние 20 лет устраивали из-за нефти жесткач на Ближнем Востоке проявляли ненависть к английскому языку. Ненависть украинцев - это уровень детского абсурда!
Я тебя умоляю, нашёл блин проблему. Будем играть с английской озвучкой и с субтитрами, делов то.