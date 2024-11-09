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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 342 оценки

Переносов больше не будет: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ушла на золото

Gruz_
Новости

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - игра, вызвавшая большой интерес среди игрового сообщества, особенно среди поклонников жанра survival horror с видом от первого лица. Изначально игру обещали выпустить в апреле 2022 года, но на пути к релизу предстояло преодолеть немало трудностей, которые могли поставить разработку под угрозу, но теперь задержек больше быть не должно - игра была отправлена на золото.

И все же, несмотря ни на что, разработчики из GSC Game World продолжали работать. И вот, к огромному облегчению и радости поклонников игры, S.T.A.L.K.E.R. 2 получила «золотой» статус. А это значит, что основная часть разработки игры завершена и она уже готова к релизу.

Игра выйдет на ПК, Xbox Series, а также в Game Pass, что является отличной новостью для подписчиков сервиса. Это даст игрокам возможность погрузиться в постапокалиптический мир без дополнительных затрат, помимо подписки.

Дата выхода назначена на 20 ноября 2024 года, и ожидается, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl предложит уникальный опыт погружения и выживания в Чернобыльской зоне отчуждения.

30
56
Комментарии: 56
Ваш комментарий
Schong Di

Торрент жди меня.

11
вупсич пупсич

Какой торрент? Быстро в стим.
Если игра достойная - надо поддержать разработчиков. Мне муж дал денег, я купила делюкс.
Ультимейт не стала, потому что мультиплеер не интересен + 2длс, когда они выйдут? Может никогда.

-14
Чизбургер вупсич пупсич

Легко поддерживать одних за счет других. Особенно хорошо это получается у женщин.

9
вупсич пупсич Чизбургер

Ничего не понятно, но я и правда теперь хочу утром заказать чизбургеров из бургер кинга.

-4
atlantix2000 . вупсич пупсич

Ах да, конечно! Забудем о морали и принципах, побежим наполнять карманы тех, кто спонсирует врагов. Ведь главное — "достойная игра"!

-4
Sir Walter atlantix2000 .

Твои враги у тебя в голове шиз. Ну и еще у власти ;)

3
SGate

Видно представитель Майкрасофта по шапке надавал.

8
Челодой моловек 94

Внучек ванги?)

0
Destroited Челодой моловек 94

представитель Майкрасофта-внучек ванги ? или ты просто победитель всемирного конкурса "самый не правильно поставленный эпически тупой вопрос" ?

-2
Челодой моловек 94 Destroited

откуда вообще взялся "представитель" вы наркоманы? Почему не допускаете что игра уже отполировалась, ведь уже был перенос ранее??

2
atlantix2000 . Челодой моловек 94

Ох, простите! Мы, жалкие наркоманы, посмели предположить, что игра, перенесенная ранее, всё ещё может нуждаться в полировке! Как мы могли?! Ведь перенос – это магическое заклинание, которое мгновенно делает игру идеальной!

0
Destroited Челодой моловек 94

Сударь судя по тому что вы допускаете даже мысль о том что игра от GSC Game World может быть "отполирована" единственный наркоман тут только вы.

0
Ivan Dro

Ну что, свершилось, теперь очередь за Half-Life.

5
Destroited

У габена реально проблема с цифрой три не будет третьей халфы но никто не отменял того что в этой вселенной еще будут хорошие и достойные игры, так что не унываем и ждем.

-4
Mirrorphoenix

А там защиты нет?

1
-zotik-

Все. Ждем

0
Corleone Tv

когда будет предзагрузка?

0
pyroq

ну, не подведите

0
knot7

Не подведут, но слишком многое ожидать тоже не стоит

3
Destroited

Не подведут а как обычно просто уничтожат все надежды своим наплевательским отношением к оптимизации, криворукостью и обилием багов.

-2
свидетель крайзиса

АХРЕНЕТЬ Я ДОЖИЛ ДО СТАЛКЕР 2 ЕСТЬ ЕЩЕ ТАККИЕ

0
KPAHbl4

еще не дожил а то что на золото ушла так киберпанк тоже на золото уходил но передумал)))

4
Чизбургер

а тебе сколько годков-то? когда первый выходил, мне 42 было. Вот дожил как-то

0
Ang Dark Чизбургер

Заливаешь что тебе скоро 60 стукнет? ^_^ че ты тут забыл тогда ? ;)

-2
iMattz Ang Dark

Сейчас поколение игроков. К 60-70 теперешние 30-40летние будут в играх, а не на грядках.

0
Genesis48

Что-то мне подсказывает, что на уровне последних трейлеров будет. То есть поспешили господа с релизом. Или отложат

0
Fan_of_the_cinema

Что там, Майки своего Дина Шарпа в студию отправили? Если там будет Тень Чернобыля, только на UE 5 то это уже вообще какой то кринж.

0
OneTweak

ждём

0
ДаДжи

учитывая на сколько у всех завышены ожидания и на сколько перегрета аудитория за все эти годы(и разработки тоже) КОНЕЕЕЕЕЧНО же ожидания будут не оправданы и не плеватся в эту игру не будет только ленивый.кроме того,если баги не смогли пофиксить за год,то на релизе можно не сомневатся)что впринципе не страшно,если их не так уж много как в киберпанке и они не критичны.редкая трипла обходится без глюков,так что покекать над мутантом,застрявшем в аномалии,эт может стать фишкой игры или мемом)

0
pokemonizm

Сколько лет в ожидание и осталось совсем чуть чуть... как раз на неделе оформлю предзаказик

-1
Темный-Властелин

сижу в предвкушении, что будет 20го)

-3
InboxM

Не строй ожиданий, иначе разочаруешься.

5
Темный-Властелин InboxM

покупать я не собираюсь сие чудо) просто интересно, что будет))

2
Destroited Темный-Властелин

Ну ты как буд-то вчера на ПГ появился. Что значит "что будет 20-го числа" ? Срач и бурление гoвн будет как всегда.

1
StingerV

20 будет обычный день, кто то будет играт ьв игру, кто то решать свои жизненые проблемы, кто то сратся в коментах чем всю жизнь и занимаются, ничего не обычного не будет, для каждого будет что то своё, а в общем простой день как и все остальные, 19 выходит одна игра симулятор, 20 другая игра сингл в опенворлде, прост оигры, просто кто захочет и сможет поиграет, отбитые будут стардать фигнёй в коментах по всюду!

0
Cryptocurrencyhead

Очень плохие новости для хейтеров, смертельные.

-4
tvorog8088

Я тебя умоляю, поводов для хейта будет не мало, в самой игре)))

Да и в смысле продаж, то что не сделали обычных 8 озвучек оч сильно скажется.

0
Sir Walter

Поддержал Григоровичей и команду! Купил ультимейт версию)

-5
atlantix2000 .

Поступок, достойный жертвы выжигателя мозгов. Поздравляю.

-3
tvorog8088

Вообще то это уже не их игры а Криппы.

-2
Чизбургер

Не очень игра. Лучше в метро поиграть.

-6
EvgenyDMT

Аnomaly в разы лучше,а до Гаммы ей вообще,как до Китая...

-6
Destroited
Переносов больше не будет: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ушла на золото

Ну правильно, будет просто отмена причем не простая а золотая

Жду минусов ОЧЕНЬ не подведите меня ребята.

-8
kukava_d

🤡🤡🤡

3
Галлиус Ракс

Без проблем, бро (про минусы)

1
Destroited Галлиус Ракс

красавчик !!!

-8
Темный-Властелин

таких героев не минусят

0
Destroited Темный-Властелин

Эх а я так старался красивую картинку с золотым гробом выбирал, но видать ты прав, не судьба.

-3
atlantix2000 .

"Угу, "золотой статус". Слышали мы это уже про кучу игр, которые потом на релизе оказывались забагованными кусками кода. Отправили на золото – не значит, что игра хорошая. Скорее всего, просто deadline горит, и они выкидывают на рынок то, что есть, лишь бы хоть что-то выпустить после стольких переносов. И этот "уникальный опыт погружения" – заезженная пластинка. Посмотрим, какой "уникальный опыт" мы получим на этот раз: вылеты на рабочий стол, кривые квесты и пустой открытый мир с парой мутантов на квадратный километр? Пока что вижу лишь пустые слова и перегретый хайп. 20 ноября близко, и я почти уверен, что нас ждет разочарование.

-9
w_temptation

без русской озвучки вообще не интересна, есть геймпасс но качать не буду, смысла нет.

-9
Mirrorphoenix

Помни треллер когда первый показали, озвучка там было супер. Жаль что все вырезали...

0
hamshut

У них реально фляга свистит! Я все понимаю, русские враги и т.п. Но блин, ненависть к русском языку, на котором за пределами России говорит народу более, чем проживает в России?! Это они оставили без озвучки все страны СНГ. Никогда не слышал и не встречал, чтобы арабы из-за ненависти к америкосам, которые последние 20 лет устраивали из-за нефти жесткач на Ближнем Востоке проявляли ненависть к английскому языку. Ненависть украинцев - это уровень детского абсурда!

0
WittyOrvilleton hamshut
Это они оставили без озвучки все страны СНГ

Я тебя умоляю, нашёл блин проблему. Будем играть с английской озвучкой и с субтитрами, делов то.

0