Переносов больше не будет: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ушла на золото

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - игра, вызвавшая большой интерес среди игрового сообщества, особенно среди поклонников жанра survival horror с видом от первого лица. Изначально игру обещали выпустить в апреле 2022 года, но на пути к релизу предстояло преодолеть немало трудностей, которые могли поставить разработку под угрозу, но теперь задержек больше быть не должно - игра была отправлена на золото.

И все же, несмотря ни на что, разработчики из GSC Game World продолжали работать. И вот, к огромному облегчению и радости поклонников игры, S.T.A.L.K.E.R. 2 получила «золотой» статус. А это значит, что основная часть разработки игры завершена и она уже готова к релизу.

Игра выйдет на ПК, Xbox Series, а также в Game Pass, что является отличной новостью для подписчиков сервиса. Это даст игрокам возможность погрузиться в постапокалиптический мир без дополнительных затрат, помимо подписки.

Дата выхода назначена на 20 ноября 2024 года, и ожидается, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl предложит уникальный опыт погружения и выживания в Чернобыльской зоне отчуждения.