Послерелизный перевод S.T.A.L.K.E.R. 2 на движок Unreal Engine 5.5.4 в рамках обновления 2.0 и дополнения Cost of Hope оказался для разработчиков чрезвычайно сложным и трудоемким процессом. В интервью порталу PC Gamer авторы шутера признались, что апгрейд с версии 5.1 потребовал от команды титанических усилий, хотя в итоге и позволил заметно подтянуть стабильность игры.

Операционный директор и руководитель креативного направления Мария Григорович призналась в разговоре с журналистами, что пострелизная модернизация движка оказалась для команды чрезвычайно сложной. Вспоминая этот этап адаптации, она с нервной иронией отметила: «Можно мне поплакать?».

Главная проблема заключалась в глубокой переработке исходников. Базовая сборка UE 5.1 в S.T.A.L.K.E.R. 2 содержала огромное количество собственного кода, написанного специально под задачи проекта. Обновлять настолько кастомизированную версию оказалось в разы труднее, чем работать со стандартным движком.

Гендиректор Евгений Григорович пояснил, что создание игры начиналось еще на Unreal Engine 4 с последующим переходом на раннюю версию UE5. На тот момент базовый инструментарий Epic Games не справлялся с масштабами открытого мира Зоны, поэтому команде приходилось создавать собственные решения. Позднее Epic добавила официальные аналоги этих систем в свежие апдейты движка, и авторам пришлось вырезать свои наработки и пересобирать архитектуру проекта с нуля.

Тем не менее потраченные силы окупились еще до выхода версии 2.0. Самые удачные решения по оптимизации разработчики ретроактивно перенесли в патч 1.7, что позволило ощутимо повысить производительность игры задолго до крупного релиза.

При этом в студии подчеркнули, что ничуть не жалеют об отказе от собственного движка X-Ray, на котором базировалась оригинальная трилогия. Переход на популярный Unreal Engine значительно упрощает поиск новых инженеров и открывает самим разработчикам куда более привлекательные карьерные перспективы.