Первое дополнение для S.T.A.L.K.E.R. 2 принесет "много" нового контента

В прошлом месяце разработчики из студии GSC Game World обрадовали поклонников вселенной S.T.A.L.K.E.R. анонсом версии шутера для консолей PS5 с различными улучшениями. Как оказалось, это далеко не все хорошие новости, которые приготовили авторы проекта для фанатов. Команда активно трудится над расширением привычной Чернобыльской зоны и уже поделилась первыми деталями грядущего дополнения.
В рамках своей официальной сессии вопросов и ответов (ask_gsc) разработчики подтвердили, что первое DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl принесет в игру «много нового контента», и игрокам точно будет чем заняться. Хотя конкретные детали пока держатся в секрете, это заявление подтверждает серьезные намерения студии по пострелизной поддержке и расширению своего мира.
Кроме того, GSC Game World поделилась и другими планами на будущее. Команда оставила «тонкие намеки» на то, что в будущем игроки, возможно, смогут присоединяться к различным фракциям Зоны. Также разработчики заверили, что улучшение производительности и технического состояния игры остается для них главным приоритетом. Поэтому новые патчи для игры будут так или иначе повышать оптимизацию проекта на всех системах.
Вероятнее всего, полноценный анонс первого DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2 может состояться уже в этом месяце в рамках игровой выставки Gamescom 2025, которая пройдет с 20 по 24 августа. Там же, скорее всего, прозвучит и точная дата релиза игры для PlayStation 5.
Может они сначала игру релизнут а потом будут дополнения пилить ? )
Как раз в начале Августа прошёл на версии 1.5.2 багов не было, играл в 2к на ультрах в нативе ,ушло на такое прохождение 102 часа, пропылесосил абсолютно все места, нашёл всё крутое оружие и броню с обвесами, все легендарные артефакты, скрытые квесты и.т.д игра зашла, жду длс - зона манит обратно
Наконец то норм коммент, а не пг понос
Очередная сказочка из серии "Революционный A-life 2.0". Может быть такая возможность и появится, но реализована она будет максимально криво.
С первых сообщений про первый сталкер они это затирают, с 2003 или 2005 года вроде
Ждалкер живет уже 20 лет
Всё ждёт когда его сделают
Моддеры уже сделали в Аномали. Неписи там в разы сообразительнее, чем в этом куске куска.
мне кажется они это сделают, но как всегда. Сделать сделают, но смысла или доп миссий - этого не будет
Ну что ж, поору когда выйдет такой же забагованный продукт)
GSC, когда там stalker 3?
Много новых не открывающихся дверей xD
Какое дополнение если они до сих пор тонну косяков и механик так и не исправили а последний патч так и воообще всё поломал, про бинокль и ПНВ я даже не говорю.
вот честно!проходил игру почти сразу на релизе,подождал по моему пару недель и начал,за 45 часов не было ни одного критического бага или что то подобного!не прошел до конца потому что после первых 2х локаций зона абсолютно пустая,там нет ни чего,жду когда контента добавят!
Откуда вы такие берётесь, видимо ты из какой то другой параллельной реальности где GSC не криворукие рукожопы, патч ноты почитай такого запредельного количество багов и поломанных механик я больше не видел ни в одной другой игре за весь свой игровой опыт, ведь эти криворукие рукожопы реально выпустили и втюхали кривой, поломойный альфа билд который до сих пор не могут довести до удовлетворительного состояния. Один только квест оборона Залесья чего стоил, почти все повторяющиеся квесты при сдаче зависали, у меня на релизе ломалось практически всё начиная с кучи квестов, отсутствия ключевых НПС, предметов, закрытых дверей и заканчивая исчезновением худа, пропаданием бега, баги с оптическими прицелами, куча квестовых вещей в инвентаре которые невозможно выкинуть, постоянными зависаниями и вылетами в меню торговли, кучи артов под текстурами и ещё тонна других проблем и багов и самое удивительное что эти дебилы до сих пор не исправили серьёзные ключевые косяки и механики, это при том что мододелы это сделали сто лет назад.
откуда такие как ты берутся?ничего у меня не зависало,все квесты нормально проходились,все двери открывались,по крайней мере в 1х двух локациях,дальше не знаю я снес игру,потому что после начальных локаций мир пустой!многие игры выходили в куда более худшем состоянии,Сталкер 2 ни чем не лучше и не хуже других релизов!единственное что хромала так это оптимизация,но после 2го патча у меня стало все отлично!
Я все жду русскую озвучку...
Там не только в ру озвучке дело. Ее что бы отмыть никаких сил не хватит.
Борцы из GSC напихали туда политоты что мама не горюй.
А разве политоту нельзя в русской озвучке отредактировать ? Сделать её более приземленной ...
самый крутой симулятор бомжа) как рпг и экшен вообще неочем,пустой и скучный...
Странно. Я думал, что после лютого провала второй части данная компания и вовсе перестала существовать. // Nvidia Power
А этот лютый провал, он сейчас с тобой в одной комнате?
Существовать может и не перестала, и может быть выпустят новые казаки на анреале... Новой части сталкера судя по всему они уже не осилят, да и не зачем, ведь во второй части они даже не раскрыли группировки Долг и свобода, а новый тир по монолитовцам уже не получится продать как нечто новое.
ну что можно пытаться доказать некой сущности в интернете с ником пивозаврик?)