Первое дополнение для S.T.A.L.K.E.R. 2 принесет "много" нового контента

В прошлом месяце разработчики из студии GSC Game World обрадовали поклонников вселенной S.T.A.L.K.E.R. анонсом версии шутера для консолей PS5 с различными улучшениями. Как оказалось, это далеко не все хорошие новости, которые приготовили авторы проекта для фанатов. Команда активно трудится над расширением привычной Чернобыльской зоны и уже поделилась первыми деталями грядущего дополнения.

В рамках своей официальной сессии вопросов и ответов (ask_gsc) разработчики подтвердили, что первое DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl принесет в игру «много нового контента», и игрокам точно будет чем заняться. Хотя конкретные детали пока держатся в секрете, это заявление подтверждает серьезные намерения студии по пострелизной поддержке и расширению своего мира.

Кроме того, GSC Game World поделилась и другими планами на будущее. Команда оставила «тонкие намеки» на то, что в будущем игроки, возможно, смогут присоединяться к различным фракциям Зоны. Также разработчики заверили, что улучшение производительности и технического состояния игры остается для них главным приоритетом. Поэтому новые патчи для игры будут так или иначе повышать оптимизацию проекта на всех системах.

Вероятнее всего, полноценный анонс первого DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2 может состояться уже в этом месяце в рамках игровой выставки Gamescom 2025, которая пройдет с 20 по 24 августа. Там же, скорее всего, прозвучит и точная дата релиза игры для PlayStation 5.