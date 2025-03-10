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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 16 120 оценок

Первое дополнение для S.T.A.L.K.E.R. 2 удивит игроков и "освежит" Зону

Gutsz
Новости

После нескольких крупных патчей и впечатляющего достижения в 6 миллионов игроков, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец-то готовы раскрыть первые подробности о планах по пострелизной поддержке игры. Пока команда GSC Game World не спешит вдаваться в детали, но уже дает интригующие намеки на содержимое первого дополнения.

Разработчики планируют предложить игрокам "свежий взгляд" на опасную и таинственную территорию. Судя по словам GSC, первое сюжетное расширение позволит взглянуть на Зону с неожиданной перспективы, ранее не встречавшейся в серии.

Пока неизвестно, будет ли дополнение связано с вырезанным контентом, который студия планирует вернуть, или же игрокам предложат полностью новую историю с собственными целями и персонажами. В любом случае, разработчики намерены удивить поклонников франшизы.

Мы действительно хотим удивить игроков и показать этот мир под новым углом. Пока не можем раскрыть подробности, но все в свое время.

— заявили в GSC Game World.

На данный момент S.T.A.L.K.E.R. 2 доступен на ПК и Xbox Series X|S. Многие игроки также ждут выхода шутера на PlayStation 5, который должен состояться в этом году. Вместе с будущими патчами и дополнениями это может существенно расширить аудиторию игры.

GSC Game World продолжает активно работать над исправлением ошибок и улучшением игрового процесса, а также разрабатывает новые контентные обновления. Когда именно стоит ждать первого DLC, пока остается загадкой, но очевидно, что разработчики хотят сделать его по-настоящему значимым событием для фанатов серии.

15
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
Tom[Cat]

Я все еще не отошел от удивления что вторая часть на 100 голов хуже первой.

35
Большая Флейта

А что там отходить? Из всей студии остался только алкаш-григорович, даже композитор в 4а games убежал, кто то реально ждал после этого годноту?

10
TX ZX

она не хуже и не лучше, она такая же

-4
SERGEY-SP

По факту !ты прав !

1
Destroited TX ZX

Согласен она не хуже и не лучше, она просто никакая.

2
WerGC

в начале доведите до ума основную игру клоуны

11
Spillik

Не патчат игру - недовольны. Патчат - недовольны. Мало контента - не довольны. Делают ДЛС - недовольны.

-5
Гейб 30 процентный Spillik

А где ее патчат? xD патч раз в месяц, и то фиксят квест по защите залесья уже раза 3-4. Тень от фонарика добавили за 3 месяца, патчат... Фигней они занимаются, как и все 6 лет разработки.

2
Pravdarub Гейб 30 процентный

Лол. Разрабы кибербабы вообще в отпуск свалили и три года высирали то что должны были сделать за од.

-1
Аристов--Черный

Нашествие "новых" мутантов?:)))

11
MNM 1985

Добавили бы русскую озвучку , вот удивили бы так удивили )

8
GayFish

Пока еще рано переобуваться, когда настанет момент, тогда и добавят.

6
UnfamiliarBeyonce

С 2007 года это первая игра в которой отличить стреляешь ты в монстра или в дерево невозможно

8
жифорсник

Лиманск ?

5
Greshnik5126

100 пудов, мост и указатель уже есть, туман на карте подразумевает.

У меня ещё ЧАЭС с генераторами в тумане. А так, вообще уменьшили или переделали карты из первых частей, как Юпитер или "военные склады", перевернули знатно, тяжело понять причем тут склады и радар с проходом на Припять, где барьер и т.д.

0
Goodvini

Так игра и так большое удивление))

4
Deathdoor

Вы доведите до ума хотя бы то, что есть. Графика местами кривая и плоская, вместо алайфа все тот же кривой спавнер, ии все так же туп, зона пустая, весь геймплей - беготня взад-назад, а обилие багов, при том что из исправили уже сколько, тысяч 5? Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят…

2
Гейб 30 процентный

Мертвому припарка... Раньше надо было делать, а не обещать уровень звездных войн т терминатора... Харк тьфу.

1
Лариан Яна

Что раньше надо было делать? Они с самого начала обещали 2 длц и мультиплеер

0
Misha Mi

Интересно сколько же игра прибавит весе, когда выйдет дополнение, гигов так 50 минимум небось))

0
Melo 88

Только мутантов новых не нужно...Больше воин группировок и новых фракций надо

0
Nodas

для начало нужно вернуть хотябы старый алайв для воин группировок

0
SwiftYurick

Хз как вам, но после последнего патча у меня всё нормально работает. На не самом свежем ПК!

0
Nodas

И алайв тоже нормально работает ? Как задумывался ?

1
VladikSPB Nodas

а без алайв играть не получается? или именно его надо ждать?

-3
Nodas VladikSPB

Нет не получается, без алайва я лучше поиграю в другие шутеры

1
OculusMortem Nodas

А в них есть алайв?

-1
Nodas OculusMortem

Нет, в этом то и дело, что сталкер без алайва, становиться обычным посредственным шутером коих тысячи

0
vfa19

Так что, A Life 2.0 завезут в длц?

0
Гейб 30 процентный

Сразу как сделают бинокль и пнв

2
База Базович

дополнение, это ок, осталось ток игру из поделки на уе5 сделать и вообще хорошо будет xD

0
Destroited

S.T.A.L.K.E.R. 2 сможет удивить только если Григоровичу получиться себе в прыжке за шиворот насрать так как больше чем эта недоигра он обделаться еще не смог.

0
Alex Row

нет, спасибо- уже один раз меня заскамили- теперь сперва чекну с торрента, и если действительно годное длс (что весьма сомнительно), тогда, может быть- но все-таки вряд ли

0
ParanoidJalen

A Life? FSR4? Лиманск? ЧАЭС? Водку с колбасой из с тайников выпилят и нормальный стафф положат?

0