Первое дополнение для S.T.A.L.K.E.R. 2 удивит игроков и "освежит" Зону

После нескольких крупных патчей и впечатляющего достижения в 6 миллионов игроков, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец-то готовы раскрыть первые подробности о планах по пострелизной поддержке игры. Пока команда GSC Game World не спешит вдаваться в детали, но уже дает интригующие намеки на содержимое первого дополнения.
Разработчики планируют предложить игрокам "свежий взгляд" на опасную и таинственную территорию. Судя по словам GSC, первое сюжетное расширение позволит взглянуть на Зону с неожиданной перспективы, ранее не встречавшейся в серии.
Пока неизвестно, будет ли дополнение связано с вырезанным контентом, который студия планирует вернуть, или же игрокам предложат полностью новую историю с собственными целями и персонажами. В любом случае, разработчики намерены удивить поклонников франшизы.
Мы действительно хотим удивить игроков и показать этот мир под новым углом. Пока не можем раскрыть подробности, но все в свое время.
— заявили в GSC Game World.
На данный момент S.T.A.L.K.E.R. 2 доступен на ПК и Xbox Series X|S. Многие игроки также ждут выхода шутера на PlayStation 5, который должен состояться в этом году. Вместе с будущими патчами и дополнениями это может существенно расширить аудиторию игры.
GSC Game World продолжает активно работать над исправлением ошибок и улучшением игрового процесса, а также разрабатывает новые контентные обновления. Когда именно стоит ждать первого DLC, пока остается загадкой, но очевидно, что разработчики хотят сделать его по-настоящему значимым событием для фанатов серии.
Я все еще не отошел от удивления что вторая часть на 100 голов хуже первой.
А что там отходить? Из всей студии остался только алкаш-григорович, даже композитор в 4а games убежал, кто то реально ждал после этого годноту?
она не хуже и не лучше, она такая же
По факту !ты прав !
Согласен она не хуже и не лучше, она просто никакая.
в начале доведите до ума основную игру клоуны
Не патчат игру - недовольны. Патчат - недовольны. Мало контента - не довольны. Делают ДЛС - недовольны.
А где ее патчат? xD патч раз в месяц, и то фиксят квест по защите залесья уже раза 3-4. Тень от фонарика добавили за 3 месяца, патчат... Фигней они занимаются, как и все 6 лет разработки.
Лол. Разрабы кибербабы вообще в отпуск свалили и три года высирали то что должны были сделать за од.
Нашествие "новых" мутантов?:)))
Добавили бы русскую озвучку , вот удивили бы так удивили )
Пока еще рано переобуваться, когда настанет момент, тогда и добавят.
С 2007 года это первая игра в которой отличить стреляешь ты в монстра или в дерево невозможно
Лиманск ?
100 пудов, мост и указатель уже есть, туман на карте подразумевает.
У меня ещё ЧАЭС с генераторами в тумане. А так, вообще уменьшили или переделали карты из первых частей, как Юпитер или "военные склады", перевернули знатно, тяжело понять причем тут склады и радар с проходом на Припять, где барьер и т.д.
Так игра и так большое удивление))
Вы доведите до ума хотя бы то, что есть. Графика местами кривая и плоская, вместо алайфа все тот же кривой спавнер, ии все так же туп, зона пустая, весь геймплей - беготня взад-назад, а обилие багов, при том что из исправили уже сколько, тысяч 5? Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят…
Мертвому припарка... Раньше надо было делать, а не обещать уровень звездных войн т терминатора... Харк тьфу.
Что раньше надо было делать? Они с самого начала обещали 2 длц и мультиплеер
Интересно сколько же игра прибавит весе, когда выйдет дополнение, гигов так 50 минимум небось))
Только мутантов новых не нужно...Больше воин группировок и новых фракций надо
для начало нужно вернуть хотябы старый алайв для воин группировок
Хз как вам, но после последнего патча у меня всё нормально работает. На не самом свежем ПК!
И алайв тоже нормально работает ? Как задумывался ?
а без алайв играть не получается? или именно его надо ждать?
Нет не получается, без алайва я лучше поиграю в другие шутеры
А в них есть алайв?
Нет, в этом то и дело, что сталкер без алайва, становиться обычным посредственным шутером коих тысячи
Так что, A Life 2.0 завезут в длц?
Сразу как сделают бинокль и пнв
дополнение, это ок, осталось ток игру из поделки на уе5 сделать и вообще хорошо будет xD
S.T.A.L.K.E.R. 2 сможет удивить только если Григоровичу получиться себе в прыжке за шиворот насрать так как больше чем эта недоигра он обделаться еще не смог.
нет, спасибо- уже один раз меня заскамили- теперь сперва чекну с торрента, и если действительно годное длс (что весьма сомнительно), тогда, может быть- но все-таки вряд ли
A Life? FSR4? Лиманск? ЧАЭС? Водку с колбасой из с тайников выпилят и нормальный стафф положат?