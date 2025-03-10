Первое дополнение для S.T.A.L.K.E.R. 2 удивит игроков и "освежит" Зону

После нескольких крупных патчей и впечатляющего достижения в 6 миллионов игроков, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец-то готовы раскрыть первые подробности о планах по пострелизной поддержке игры. Пока команда GSC Game World не спешит вдаваться в детали, но уже дает интригующие намеки на содержимое первого дополнения.

Разработчики планируют предложить игрокам "свежий взгляд" на опасную и таинственную территорию. Судя по словам GSC, первое сюжетное расширение позволит взглянуть на Зону с неожиданной перспективы, ранее не встречавшейся в серии.

Пока неизвестно, будет ли дополнение связано с вырезанным контентом, который студия планирует вернуть, или же игрокам предложат полностью новую историю с собственными целями и персонажами. В любом случае, разработчики намерены удивить поклонников франшизы.

Мы действительно хотим удивить игроков и показать этот мир под новым углом. Пока не можем раскрыть подробности, но все в свое время.

— заявили в GSC Game World.

На данный момент S.T.A.L.K.E.R. 2 доступен на ПК и Xbox Series X|S. Многие игроки также ждут выхода шутера на PlayStation 5, который должен состояться в этом году. Вместе с будущими патчами и дополнениями это может существенно расширить аудиторию игры.

GSC Game World продолжает активно работать над исправлением ошибок и улучшением игрового процесса, а также разрабатывает новые контентные обновления. Когда именно стоит ждать первого DLC, пока остается загадкой, но очевидно, что разработчики хотят сделать его по-настоящему значимым событием для фанатов серии.