Первый патч в 2025 году для S.T.A.L.K.E.R. 2 уже вышел и обещает устранить проблемы с компиляцией шейдеров

Студия GSC Game World выходит из новогодних праздников вместе с важным сообщением для фанатов шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приготовили первый патч 2025 года, который уже доступен для скачивания на всех платформах. Версия 1.1.4 весом около 13 ГБ обещает улучшить стабильность игры и устранить надоедливые ошибки.
Главной задачей обновления стало устранение ряда критических проблем:
- Исправлены зависания и падения игры при компиляции шейдеров.
- Устранены утечки памяти, особенно на локации Росток.
- Исправлены случаи деградации производительности при стрельбе и прицеливании на длительных игровых сессиях.
- Решены проблемы с потерей сохранений на Xbox.
- Исправлен случайный сбой, связанный с анимацией интерфейса.
Проблема с компиляцией шейдеров, по словам разработчиков, была одной из самых сложных в последние месяцы, но команда продолжает работу над улучшением.
Разработчики пообещали, что это только начало: в ближайшем будущем запланировано очередное крупное обновление, которое также будет направлено на улучшение оптимизации и устранение оставшихся ошибок. Команда активно следит за отзывами игроков на Steam и других платформах, поэтому они призывают сообщать о любых обнаруженных багах через техническую поддержку.
GSC Game World заверили, что оптимизация и работа над ошибками будут продолжаться параллельно с дальнейшим развитием проекта. Команда благодарит сообщество за терпение. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступен на ПК и Xbox Series X|S, а также входит в подписку Game Pass.
начиная с патча 1.1 по 1.1.3 исправляют компиляцию шейдеров ,так и не осилили..)
Ставку тестера давайте сначала, потом и будут отчёты. Игра уже продаётся, вашу мать, а купившие ещё и о багах докладывать должны? Техническая поддержка должна поддерживать потребителя, решать его проблемы с продуктом, а не быть почтовым ящиком для баг-репортов.
Лол, ну так как они решат твою конкретную проблему, если ты даже написать им не сможешь? Поддержка так и работает зачастую. В той же винде тоже багтрекер есть, но тебе сначала тоже заплатить надо (и да, я не беру в расчет вездесущее пиратство в РФ)
Так они не могут решить глобальную для всех проблему, это называется "оптимизация", чё им сообщать то, толком не смогли реализовать DLSS 3 через одно место работает, а вмеcто RT, добавили сраные "наниты", которые так же через одно место реализовали, да ещё и на сырой версии движка UE5.1.1.
Фикс на фикс. Ждем глобальных патчей. Не ранее чем через полгода более-менее играбельной станет
Оптимист, хорошо, если это вообще кто-то когда-то починит))))
На Ростке возле сундука все так же вылетает каждые 5 минут, приходится сохранятся после каждого использования (и во время) сундука.
п.с. А вот шейдеры быстрее компилируются, даже чаёк не успеешь забатцать
Выкини всё из сундука, зачем ты этот хлам собираешь?
Я с 1.1.3 обновился - 13 гигов. Возможно ты до этого не обновлялся
Ошибся.. Оно не скачивает, а вносит изменения
Еще раз чекнул. Так это ж просто патчинг файлов. По типу когда ты качаешь гигабайт патча, но он перепаковывает файлы в игре. В реале там нет 126 гигов скачивания
Уже 70гб внесло изменений. Я думал, оно будет качать всё с нуля
2025 год, а они только сейчас шейдеры чинят. как будто игра вышла вчера, а не... ну, вы поняли. и да, 13 гб это не просто "ой, обновились", это как будто вторую игру внутри первой загружаешь.
утечки памяти на локации Росток - звучит как будто они там реальный чернобыльский реактор в код запихнули. и про "деградацию производительности при стрельбе" — это вообще как? стреляешь, и игра устает? или это фича такая, чтобы почувствовать себя настоящим сталкером, который после десяти выстрелов уже еле держит винтовку?
но ладно, хоть что-то делают. только вот обещания "это только начало" звучат как "мы еще не закончили, но вы уже заплатили".
Со времен PS4 так стало, когда игры стали весить по 50+ гигов.
Ошибки, никто не застрахован...
Когда ты долго стреляешь - фпс проседает. Опять же, скорее всего из-за утечек памяти
Пытался поиграть в последнюю до этой версию. Это какой то скам. Фпс скачет от 150 до 25 и обратно как пушка гонка. В местах скопления неписей вообще больно. И всё это с всякими плюшками типа генерации кадров и прочей ебистики которая мажет картинку и вместо фпса добавляет мощнейший инпут лаг, потому что без них выше 30 кадров в пустом поле игра тупо не работает. Куча модов на сайте только еще больше ломает игру превращая картинку в месиво из пикселей. Сидел себе на фулл хд с 3060 и бед не знал, зачем только взял себе этот ублюдский моник с 2к и 165 герцами который даже 4070 не вывозит нормально.
какая же жиза) тоже сидел на 1080р со своей 4060ti 16гб и вообще кайфовал, и пару месяцев назад обновился на 2К, удар по видеокарте сразу, в игры на урине 5 онли с длсс играть, реализация которого почти в каждой игре корявая, то полоски, то артефакты, то еще какая-нибудь хрень
Надо было 4070 брать,играю в 3440 каеф.А то что 4060 памяти напаяли ей не помогло.
Full HD - 2.1 миллиона пикселей
Quad HD - 3.7 миллиона пикселей
Чтоб тянуть так же как на Full HD, карточка должна быть почти что в 2 раза мощнее...
Зачем мне этот огрызок 4070 на 12гб? Играм уже 12 подавай, Инди 13 жрет с ультра текстурами, выйдет дум новый и будет жрать вообще все 16. Так я хотя бы смогу выкрутить все на максималки и длсс подрубить, а обладатели 8-12 гиговых карт будут довольствоваться максимум средними текстурами, которые обычно мыло мыльное. Я когда 4060ti брал, у меня четкая цель была минимум чтоб 16гб было, а кроме нее только 4080 тоже на 16 была на тот момент. Это уже через год куртка выпустила 4070Ti Super на 16. Сейчас я буду ждать релиза 5070Ti и смотреть на цены, если 4070Ti S заметно дешевле будет, то возьму ее, если разница не большая будет, то 5070Ti
я в курсе
Хорошо бы.
Здорово. Героям сала. Подкажите, как сделать индикацию попадания? А то стреляю в противника, но прицел не меняется. Сейчас вроде так никто уже шутаны не делают. Это баг или фича?
Там индикация союзников, а не противников. При наведении прицела на союзника - он станет зеленым
Он имеет ввиду как в колде. Типо ты попал по врагу и у тебя × появляется рядом с перекнестием
украинцы молодцы умеет хорошие игры делать