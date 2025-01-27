Первый патч в 2025 году для S.T.A.L.K.E.R. 2 уже вышел и обещает устранить проблемы с компиляцией шейдеров

Студия GSC Game World выходит из новогодних праздников вместе с важным сообщением для фанатов шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приготовили первый патч 2025 года, который уже доступен для скачивания на всех платформах. Версия 1.1.4 весом около 13 ГБ обещает улучшить стабильность игры и устранить надоедливые ошибки.

Главной задачей обновления стало устранение ряда критических проблем:

Исправлены зависания и падения игры при компиляции шейдеров .

. Устранены утечки памяти, особенно на локации Росток.

Исправлены случаи деградации производительности при стрельбе и прицеливании на длительных игровых сессиях.

Решены проблемы с потерей сохранений на Xbox .

. Исправлен случайный сбой, связанный с анимацией интерфейса.

Проблема с компиляцией шейдеров, по словам разработчиков, была одной из самых сложных в последние месяцы, но команда продолжает работу над улучшением.

Разработчики пообещали, что это только начало: в ближайшем будущем запланировано очередное крупное обновление, которое также будет направлено на улучшение оптимизации и устранение оставшихся ошибок. Команда активно следит за отзывами игроков на Steam и других платформах, поэтому они призывают сообщать о любых обнаруженных багах через техническую поддержку.

GSC Game World заверили, что оптимизация и работа над ошибками будут продолжаться параллельно с дальнейшим развитием проекта. Команда благодарит сообщество за терпение. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступен на ПК и Xbox Series X|S, а также входит в подписку Game Pass.