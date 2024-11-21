По словам Digital Foundry, массивный патч первого дня для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправил множество проблем из ревью-копий

После выхода патча первого дня для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl было исправлено множество проблем, которые были замечены в обзорных версиях игры. По словам аналитика Digital Foundry, Алекса Баттальи, патч, размером почти 140 ГБ, значительно улучшил производительность как на PC, так и на Xbox Series X|S.

Одной из заметных проблем, исправленных в обновлении, было заикание при движении, которое было широко замечено в предыдущих сборках. Также были устранены проблемы с движением камеры на Xbox, которые могли восприниматься как падение производительности, но в исправленной версии они исчезли. На ПК были решены проблемы со звуком оружия, которые также присутствовали в более ранних версиях.

Игра вышла вчера на PC и Xbox Series X|S и привлекла более 100 тысяч игроков в Steam