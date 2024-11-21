По словам Digital Foundry, массивный патч первого дня для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправил множество проблем из ревью-копий

После выхода патча первого дня для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl было исправлено множество проблем, которые были замечены в обзорных версиях игры. По словам аналитика Digital Foundry, Алекса Баттальи, патч, размером почти 140 ГБ, значительно улучшил производительность как на PC, так и на Xbox Series X|S.
Одной из заметных проблем, исправленных в обновлении, было заикание при движении, которое было широко замечено в предыдущих сборках. Также были устранены проблемы с движением камеры на Xbox, которые могли восприниматься как падение производительности, но в исправленной версии они исчезли. На ПК были решены проблемы со звуком оружия, которые также присутствовали в более ранних версиях.
Игра вышла вчера на PC и Xbox Series X|S и привлекла более 100 тысяч игроков в Steam
Если речь о том патче, который был до релиза игры в Steam, то страшно представить что было с игрой до него..
Потому что сейчас по производительности это просто ужас.
До патча наверно был слитый билд 2023 года))))
начнем с того какое у тебя железо. У меня 7900х + 4080 32гб озу 6600mhz и ничего не лагает, на ультрах 4к с длсс 70-90 фпс.
https://cs15.pikabu.ru/video/2024/11/20/1732134278281453427_402d7199_960x540.mp4
Мутанты) сразу 2)
Ну, попадатся и такие по жизни персонажи🤦♂️🤣
Походу это будет мем и фишка ждалкер 2.
А вы сами попробуйте так, без рук да с застёгнутой ширинкой :-)))
ха ха
Даже страшно представить что там было до него если с ним игра даже на альфа-билд не тянет.
Как будто сейчас что то изменилось, статеры так и остались, а при игре +- 20 минут начинаются просадки хрен пойми как.
UE5
Хз) пока на коробке норм играется в качестве) так мелкие баги) был забавный когда нпс ссал, я мимо пробежал и задел его, он забаговал и пошёл в сторону продолжая ссать 😅, но в целом все очень даже прикольно)
Он испугался.
Уе4 на уе5.
Толку то // Константин Игоревич
Похоже игру до выхода вообще не тестировали
Странная ситуация с этим продуктом. Кто то пишет что всё хорошо работает на не самом новом железе, а у кого то наоборот на свежем всё лагает
Это называется как повезёт. Такое своё время было с киберпанком и control. Но с control там более жидко подливилось. Там был баг из-за новой ещё технологии апскейла. И бывали случаи когда картинка могла резко белеть или всё просто становилось белым как от вспышки. А после резко затухать до обычного уже цвета и освещения.
Вроде сейчас исправили. Но если скачать релизный билд, высок шанс такой же там всё ещё прикол увидеть.
Киберпанк я кстати проходил на релизе. Баги были в самом начале, где с Джеки миссии проходишь, а потом нормально шла. С патчами порой хуже работала. Железо было не новое, но повезло нормально поиграть. Control уже после патчей пробовал и были тормоза) Сейчас после обновления пк обе игры на ультрах
Никаких странностей, просто кто-то привык к лагодрому)
у меня прекрасно все работает, потому что комп мощный
челы которые сидят на старом барахле так и не поняли с чем они столкнулись
Так вообще если честно. Игра в целом пойдёт. Если закрыть глаза на всратую оптимизацую. Баги прям очень абсурдные (у меня торговец провалился половиной туловища, а после растянулся по всей не большой области, и убил меня нафиг). Короче не баги, а аномалии.
А так в целом, если бы ещё год. Ключевое нормальной разработки, а не как эти товарищи с инвесторов деньги только доили. То могли бы получить тогда хотя, бы плюс минус пойдёт игру.
В остальном стоит просто учитывать, что крупные проекты мы не скоро увидем. А какой то как любят говорить го**ведьмак (хотя игра была хороша). Выйдет ой не скоро.
Так, что по итогу. Или проходим, то, что не прошли. Или индюшатина. Если это не устраивает, играем этот ждалкер и не ноем. (если конечно комп вывез, а то в игре такая смешнявка. С одним железом, а фпс у всех разный. Как в старые добрые времена киберпанка)
И все равно игра крайне слабая по графике.
ну смотрите игра в опр местах лагает просто страшно....мне че к технику не подходить вообще?
включил , выключил игру - слетели драйвера . Найс поправили !🤝👍
Графу из 2015 на 2024 поменяли?
// Георгий Грунь
Патч 140 Гб? А может нормально надо было сразу делать? Нет, конечно нет // Георгий Грунь
а моды будут выпускать на сталкер 2?,
вообще странная у него производительность фпс нормальный играешь без проблем ,затем например погибаешь и загружаешься с последнего сохранения и фпс чисто с 85 кадров падает до 30 и не поднимается пока игру не перезапустишь
мне помогло включение/отключение генерации кадров
ультра 4к с длссс на 4080 70-90 фпс.
Oh, sheeeeit // Евгений Груздь
Бл... Гемпад не пашет с этой игрой.
у меня пашет. геймпад z01 за 2к с вб, в игре так же работает виброотклик
А у меня что то apex4 и дуалсенсе не работают(
мой геймпад сделан на основе xbox , может в этом дело, ( т.е он определяется как xbox 360 ) и работает в любой игре без костылей, просто включаешь его и все сразу везде определяется даже в стиме
На версии из Steam Dualshock 4 работает, но играть не комфортно, перешел на мышку с клавиатурой. Пиратка? Попробуй через программу DS4Windows
На rtx 3080 2k 60 фпс, всё ровно
Скока оперы и какой проц? Тоже 2к и 3080
Core i7 8700k 32гб оперативы, скорость 2666, rtx 3080, ssd samsung 980, на ультрах 38 фпс, с длсс в среднем 50, разрешение 1920х1080, как в 2к может быть 60? На минималках чтоль?
Ну сейчас тебе эксперты напишут шо 8700к это старое, не нужное железо а и что этот проц не раскрывает 3080.
Ну так оно и есть, 20 уже на фул не раскроет, 3060ti была когда-то ее не осиливала.
Спасибо, ты за нас все написал.