По словам Фила Спенсера, S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядит великолепно и разработчики вносят "последние штрихи"

Босс Xbox Фил Спенсер открыл стенд Xbox на Gamescom с коротким обращением, в котором он упомянул некоторые игры, в которые можно играть на мероприятии, в том числе Stalker 2, в которою, по его словам, в настоящее время вносятся последние штрихи.
«Мне очень близка команда Stalker 2 и все, с чем они имели дело», — говорит Спенсер. «У них есть игра, в которую можно играть, и это просто фантастика. Мне довелось поиграть вчера. Игра выглядит великолепно, и они буквально загружают сборку, пока я сижу там и пытаются внести последние штрихи в игру. Какая удивительная история».
Путь к релизу был невероятно трудным для украинского разработчика GSC Game World. Первоначально запуск Stalker 2 планировался на 22 апреля 2022 года, но затем был перенесен на семь месяцев, чтобы дать возможность команде «достичь желаемого состояния игры». Затем её еще раз отложили, и теперь ожидается, что она появится до конца 2023 года.
Так же великолепно, как редфейл?
он так не говорил не ври
Проснись, ты обкакался. Филька лично представлял Redfall на Xbox Showcase.
"Starfield и Redfall очень впечатляют": Глава Xbox Фил Спенсер назвал главный плюс покупки Bethesda
https://gamemag.ru/news/175331/phil-spencer-on-bethesda-games-february-2023?ref=dtf.ru
Скоро ваша плевательница ядом захлопнется и первыми побежите играть. Иначе, как можно объяснить комментарии под новостью, которая совершенно не интересует.
Не-а, не побегу.)) Даже на торренте не скачаю.
У Фили все великолепно…))
Ну да. Филю же так сложно впечатлить. Для него помоему любая игра с графикой лучше, чем Vampire Survivors уже сразу суперская. Особенно смешно читать слова: Мне очень близка команда Stalker 2 и все, с чем они имели дело. При том, что все игры этой студии не имели никакого отношения ни к Xbox ни к Филу Спенсеру до второго сталкера. Когда контора Петуховича стала для него такой близкой непонятно.
Игор неть на боксе почти вот и где какая-то типа эксклюзивность есть, то все. Хотя и на сони экзов мало консоли давно вышли, а игр маловато от внутренних студий у майков ещё и заметно меньше
по его словам и редфейл был шедевральным. какая же это лицемерная нагло врущая гнидa
Поигравшие на выставке другого мнения.
Не могли даже выставочный билд на 15 минут настроить, что уж там про всю игру говорить.
Перед очередным переносом игры ))
Ну на торентах будет - посмотрим. Не покупать же игры этой студии.
финальные мазки г*овном
Ждалкер 2)
угу охотно верим
Последние штрихи? Что то не верится.
Почитал отзывы в интернете от людей, которые в демо версию играли. Некоторые говорят игра шедевр, просто каждый её сантиметр, другие говорят, что багов за 15 минут демки нашли около 10, проваливание ГГ под карту, НПС застревали, что типа настолько все сыро и плохо, что выход в 2023 году очень большая ошибка была бы. Даже вот не знаю, кому верить сейчас
Игры GSC без обилия багов - это не игры GSC.
Никому)) Тем более, что сейчас это и не надо- игра всё равно не вышла, а там уже, когда/если выйдет, тогда можно будет самому глянуть (учитывая "атмосферу" вокруг игры, даже после релиза, 99% отзывов будут бесполезными)
Проверьте торрент. Возможно обновили билд 😁
Да да
Не верю! Пока своими глазами не увижу, не поверю.
Когда первый сталкер рекламировали, тоже говорили, мол игра великолепна, и вообще основной квест смогут пройти даже без участия игрока другие сталкеры. А на деле 90% всего великолепия из рекламы в первом сталкере не оказалось. Всё это время нам рассказывали сказки.
Не верьте ни чему, что вам говорят о сталкере 2, пока своими глазами всё не увидите!
Если надо то пускай еще откладывают, главное чтобы проблем на старте не было
По отзывам тех кто пощупал игра ещё очень сырая, причём кто то хвалит ИИ и графон, а кто-то наоборот . Но кучу ошибок за 15 мин игры нашли все
батон выглядит великолепно осталось только игру сделать ждите
Босс Xbox Фил Спенсер Ещё один толерантный толераст.
Мне кажется ты перепутал между собой игры, это вряд ли был Stalker 2.
Скорей бы вышла, игра детства
верим? Думаю он не врёт.
Ой, балаболище. Он и про дополнительный год полировки Старфилда говорил, что это проекту только на пользу пошло, результат просто восхитительный и это стоило каждого отложенного дня. А в итоге все мы видели то убогое дeр*мо из слива вчерашнего, которое сделал в очередной раз Тодд и его команда. Вспоминаем так же Рэдфол, и что про эту игру трындел Фил... А уж про Сталкера и говорить нечего, доделывают они там, ага, как же.
И вот это он к чему выпукнул вообще? -
Каким боком они ему близки?.. По уровню пустозвонства?
Я думаю, Спенсеру можно доверять больше, чем самим GSC.
Если в этом году у Microsoft выйдут Starfield вместе со S.T.A.L.K.E.R. 2 - Sony в полной луже.
Филька и редфол очень хвалил. Если бы Голум был xbox экзом, он бы и ему очко вылизал.
Загугли что сони на 24г запланировала, фанаты соньки могут быть спокойны, как и мы бояре, а вот у xbox надежда на старфилд как бы, что у них крупного и ивнавационного выходит в 24?
сомнений нет в качестве игры, баги само собой неизбежны, но будут вылечены, ну а предзаказ давно сделан конечно...
На каком основании сомнений нет? В прошлые разы их обещания в итоге не сбывались.
На основании тряпки на его аватарке.
у тебя кладбище на аве?
выйдет сталкер 2, расиянцы заодно мову подучат, проще будет в плен сдаваться когда пойду на следующую войну =)
Конечно, как учил его этот)