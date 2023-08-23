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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 512 оценок

По словам Фила Спенсера, S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядит великолепно и разработчики вносят "последние штрихи"

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monk70
Новости

Босс Xbox Фил Спенсер открыл стенд Xbox на Gamescom с коротким обращением, в котором он упомянул некоторые игры, в которые можно играть на мероприятии, в том числе Stalker 2, в которою, по его словам, в настоящее время вносятся последние штрихи.

«Мне очень близка команда Stalker 2 и все, с чем они имели дело», — говорит Спенсер. «У них есть игра, в которую можно играть, и это просто фантастика. Мне довелось поиграть вчера. Игра выглядит великолепно, и они буквально загружают сборку, пока я сижу там и пытаются внести последние штрихи в игру. Какая удивительная история».

Путь к релизу был невероятно трудным для украинского разработчика GSC Game World. Первоначально запуск Stalker 2 планировался на 22 апреля 2022 года, но затем был перенесен на семь месяцев, чтобы дать возможность команде «достичь желаемого состояния игры». Затем её еще раз отложили, и теперь ожидается, что она появится до конца 2023 года.

23
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
0ncnjqybr
выглядит великолепно 

Так же великолепно, как редфейл?

14
1341Jd

он так не говорил не ври

-14
0ncnjqybr 1341Jd

Проснись, ты обкакался. Филька лично представлял Redfall на Xbox Showcase.

"Starfield и Redfall очень впечатляют": Глава Xbox Фил Спенсер назвал главный плюс покупки Bethesda

https://gamemag.ru/news/175331/phil-spencer-on-bethesda-games-february-2023?ref=dtf.ru

9
canismajorisvy

Скоро ваша плевательница ядом захлопнется и первыми побежите играть. Иначе, как можно объяснить комментарии под новостью, которая совершенно не интересует.

-6
0ncnjqybr canismajorisvy

Не-а, не побегу.)) Даже на торренте не скачаю.

2
Goodvini

У Фили все великолепно…))

0
Евгений Кондратенко

Ну да. Филю же так сложно впечатлить. Для него помоему любая игра с графикой лучше, чем Vampire Survivors уже сразу суперская. Особенно смешно читать слова: Мне очень близка команда Stalker 2 и все, с чем они имели дело. При том, что все игры этой студии не имели никакого отношения ни к Xbox ни к Филу Спенсеру до второго сталкера. Когда контора Петуховича стала для него такой близкой непонятно.

10
luVol

Игор неть на боксе почти вот и где какая-то типа эксклюзивность есть, то все. Хотя и на сони экзов мало консоли давно вышли, а игр маловато от внутренних студий у майков ещё и заметно меньше

0
JohnTornton

по его словам и редфейл был шедевральным. какая же это лицемерная нагло врущая гнидa

9
tvorog8088

Поигравшие на выставке другого мнения.

Не могли даже выставочный билд на 15 минут настроить, что уж там про всю игру говорить.

6
Destroited
и разработчики вносят "последние штрихи"

Перед очередным переносом игры ))

5
Oscilograf

Ну на торентах будет - посмотрим. Не покупать же игры этой студии.

3
Агент Матрицы

финальные мазки г*овном

2
Sneaky Pete

Ждалкер 2)

1
Никита Дроздоvv

угу охотно верим

1
vigo24

Последние штрихи? Что то не верится.

1
ilyakingcud

Почитал отзывы в интернете от людей, которые в демо версию играли. Некоторые говорят игра шедевр, просто каждый её сантиметр, другие говорят, что багов за 15 минут демки нашли около 10, проваливание ГГ под карту, НПС застревали, что типа настолько все сыро и плохо, что выход в 2023 году очень большая ошибка была бы. Даже вот не знаю, кому верить сейчас

0
warp 37

Игры GSC без обилия багов - это не игры GSC.

8
Len4ik00N
Даже вот не знаю, кому верить сейчас

Никому)) Тем более, что сейчас это и не надо- игра всё равно не вышла, а там уже, когда/если выйдет, тогда можно будет самому глянуть (учитывая "атмосферу" вокруг игры, даже после релиза, 99% отзывов будут бесполезными)

0
Папел
они буквально загружают сборку,

Проверьте торрент. Возможно обновили билд 😁

0
Scorpion_GamePlay

Да да

0
Janekste

Не верю! Пока своими глазами не увижу, не поверю.

Когда первый сталкер рекламировали, тоже говорили, мол игра великолепна, и вообще основной квест смогут пройти даже без участия игрока другие сталкеры. А на деле 90% всего великолепия из рекламы в первом сталкере не оказалось. Всё это время нам рассказывали сказки.

Не верьте ни чему, что вам говорят о сталкере 2, пока своими глазами всё не увидите!

0
Bionic_242

Если надо то пускай еще откладывают, главное чтобы проблем на старте не было

0
DenisVTR

По отзывам тех кто пощупал игра ещё очень сырая, причём кто то хвалит ИИ и графон, а кто-то наоборот . Но кучу ошибок за 15 мин игры нашли все

0
свидетель крайзиса

батон выглядит великолепно осталось только игру сделать ждите

-1
_WingmaN_

Босс Xbox Фил Спенсер Ещё один толерантный толераст.

-2
Real Slim Shady

Мне кажется ты перепутал между собой игры, это вряд ли был Stalker 2.

-2
Luis_Se

Скорей бы вышла, игра детства

-2
-zotik-

верим? Думаю он не врёт.

-3
CAN I HABE PIZZA PLS

Ой, балаболище. Он и про дополнительный год полировки Старфилда говорил, что это проекту только на пользу пошло, результат просто восхитительный и это стоило каждого отложенного дня. А в итоге все мы видели то убогое дeр*мо из слива вчерашнего, которое сделал в очередной раз Тодд и его команда. Вспоминаем так же Рэдфол, и что про эту игру трындел Фил... А уж про Сталкера и говорить нечего, доделывают они там, ага, как же.

И вот это он к чему выпукнул вообще? -

«Мне очень близка команда Stalker 2 и все, с чем они имели дело», — говорит Спенсер.

Каким боком они ему близки?.. По уровню пустозвонства?

-4
warp 37

Я думаю, Спенсеру можно доверять больше, чем самим GSC.

Если в этом году у Microsoft выйдут Starfield вместе со S.T.A.L.K.E.R. 2 - Sony в полной луже.

-5
0ncnjqybr

Филька и редфол очень хвалил. Если бы Голум был xbox экзом, он бы и ему очко вылизал.

-1
Skorskis

Загугли что сони на 24г запланировала, фанаты соньки могут быть спокойны, как и мы бояре, а вот у xbox надежда на старфилд как бы, что у них крупного и ивнавационного выходит в 24?

0
dead2dog

сомнений нет в качестве игры, баги само собой неизбежны, но будут вылечены, ну а предзаказ давно сделан конечно...

-13
CAN I HABE PIZZA PLS
1
bysaturn

На каком основании сомнений нет? В прошлые разы их обещания в итоге не сбывались.

0
0ncnjqybr bysaturn

На основании тряпки на его аватарке.

2
Jасkhаmmеr

у тебя кладбище на аве?

-2
Augustus Pablo

выйдет сталкер 2, расиянцы заодно мову подучат, проще будет в плен сдаваться когда пойду на следующую войну =)

-16
IronManMetall

Конечно, как учил его этот)

0