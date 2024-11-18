По словам первых игроков, Xbox Series X с трудом справляется с S.T.A.L.K.E.R. 2 в режиме производительности

Одна из самых больших проблем современных игр — это их оптимизация, и S.T.A.L.K.E.R. 2, похоже, не стала исключением. Ранние тесты игры на Xbox Series X показывают, что игра испытывает трудности при запуске в режиме производительности.
Пользователь Reddit, OrfeasDourvas, протестировал игру, получив диск с игрой до официального релиза, и сообщил, что FPS в этом режиме «не плавный» и «не очень приятный». Несмотря на то что графика сохраняет высокий уровень детализации и текстуры выглядят хорошо, производительность оставляет желать лучшего. В режиме производительности игра страдает от потери качества изображения, и текстуры, хоть и высокого разрешения, выглядят «немного грязными».
К сожалению, она работает не очень хорошо. Это определенно не плавно. Играю в режиме производительности.
Хотя игра демонстрирует улучшенную графику с использованием VRR, стабильность 60 FPS так и не была достигнута. Лучший опыт, по мнению тестера, можно получить при игре в режиме качества с 30 FPS, что обеспечивает стабильность и высокое качество изображения.
Имаджируйте лицо обладатедей СееС 🤣🤣🤣
Они тебе на клык нальют
ничего удивительного, больше интересует что будет с оптимизацией на пэка
Учитывая что большую часть времени они потратили что бы игру в эску впихнуть думаю ничего хорошего.
Поверь не лучше
Посмотрим, послезавтра выходит уже, куплю когда уже понятно будет.
тесты уже есть.
Только бэнчмарка в игре сказали нет, поэтому не понятно где эти тесты делали вообще, в каком поле с минимумом объектов и эффектов, уставившись в землю)))
уе 5 во всей красе, что не проект, то оптимизон г
ни когда такого не было.. // Дмитрий Иванов
Не может быть!
На слитых обзорах,series x,на пресете в графику не выдаёт 60 фпс.. .только 30.Страшно представить,что будет на младшей series s. // Tommi Mortensen
С учётом того, что издатель всей этой кхм микрософт, ещё страшнее становится за другие платформы // Александр Ковалёв
Как в киберпанке 22 ФПС было на S потом людям деньги вернули если память не изменяет // Евгений Сафронов
Это было на xbox one + ps4 // Tommi Mortensen
Отменили совместимость и вернули, да. И на пс4 ещё // Александр Ковалёв
Было бы удивительно, если бы это было не так. Чистое небо до сих пор вспоминаю с содроганием // Александр Ковалёв
У меня от чистого неба мать сгорела. Подрозгнал млять)
Как они ранний доступ получили?
Стандартная практика когда блогерам за несколько дней до релиза рассылают копии игры.
диски из магазинов раньше получили или работаю в магазинах и стащили себе диск
«Day One Edition» издания «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля».
Версия для PC предлагает ключ для активации игры в магазине Steam, а версия для Xbox Series X — диск с игрой.
Разослали тем кто купил, за три дня до выхода.
Забыл добавить что для пользователей Германии
Не только, для всех кому диски раньше пришли.
новый стандарт индустрии 40 фпс. 60 фпс сложно дотичь и не нужно пожалуй тоу
УЕ5 момент. Отрыжка современной игровой индустрии + ленивые разрабы, которые привыкли к "простому" инструментарию. По стопам тройки идет, но и вряд ли камбекнится под свой закат. // Дима Мишима
что бы в неё играть) // Леонид Совергон
// Vengel Bryde
Это же легенда // Евгений Сафронов
А ты что готов эту игру купить и платить хохлам // Артемий Дородных
Можно и не покупать, ты что вчера родился ? // Евгений Сафронов
Никогда такого не было, и вот опять 😄 // Кейт Фостер
Ну так 30 фпс таки держит на релизе а дальше патчами подтянут, возможно. Хотя кого я найо@ую.
А что вы хотели от ждалкера как и у многих текущих игр оптимизация не входи в сделку.
Прикол в том что сейчас все игры даже портирование на ком хорошо и прохладно работают только а 30-40 фпс максимум , а все остальное изголяния над системником
Ну собственно никто и не сомневался что выйдет неоптимизированное го*но, одна надежда что модеры эту убогую поделку смогут исправить.
А они даже не притронутся)
Никогда ведь такого на приставках не было да
А чего ещё ждать от мусорных консолей? Новый движок, а железо старое. Сейчас почти все новые AAA игры выходят на UE 5, этот движок слишком сложный для консолей, даже PS 5 Pro не может))
Единственный нормальный коммент. Люди реально вот купили консоль за 30к и думали, что новая игра на новом движке в режиме качества вытянет 60?
движок как раз для консолей па моему. был бы на пека движок наверно все игры уже перешли на гибридный рэйтресинг вместо корчей с люменами и всякими воксельно-сферечискими ядрами световых гармоник.
Как неожиданно и приятно