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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 440 оценок

По словам первых игроков, Xbox Series X с трудом справляется с S.T.A.L.K.E.R. 2 в режиме производительности

butcher69
Новости

Одна из самых больших проблем современных игр — это их оптимизация, и S.T.A.L.K.E.R. 2, похоже, не стала исключением. Ранние тесты игры на Xbox Series X показывают, что игра испытывает трудности при запуске в режиме производительности.

Пользователь Reddit, OrfeasDourvas, протестировал игру, получив диск с игрой до официального релиза, и сообщил, что FPS в этом режиме «не плавный» и «не очень приятный». Несмотря на то что графика сохраняет высокий уровень детализации и текстуры выглядят хорошо, производительность оставляет желать лучшего. В режиме производительности игра страдает от потери качества изображения, и текстуры, хоть и высокого разрешения, выглядят «немного грязными».

К сожалению, она работает не очень хорошо. Это определенно не плавно. Играю в режиме производительности.

Хотя игра демонстрирует улучшенную графику с использованием VRR, стабильность 60 FPS так и не была достигнута. Лучший опыт, по мнению тестера, можно получить при игре в режиме качества с 30 FPS, что обеспечивает стабильность и высокое качество изображения.

13
45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
-zotik-

Имаджируйте лицо обладатедей СееС 🤣🤣🤣

5
Max Dibister

Они тебе на клык нальют

-2
hpi
1
KleptomaniacalAlbert

ничего удивительного, больше интересует что будет с оптимизацией на пэка

4
tvorog8088

Учитывая что большую часть времени они потратили что бы игру в эску впихнуть думаю ничего хорошего.

2
SERGEY-SP

Поверь не лучше

0
KleptomaniacalAlbert tvorog8088

Посмотрим, послезавтра выходит уже, куплю когда уже понятно будет.

0
CROSS_718

тесты уже есть.

0
tvorog8088 CROSS_718

Только бэнчмарка в игре сказали нет, поэтому не понятно где эти тесты делали вообще, в каком поле с минимумом объектов и эффектов, уставившись в землю)))

0
Sprintin

уе 5 во всей красе, что не проект, то оптимизон г

4
Пользователь ВКонтакте

ни когда такого не было.. // Дмитрий Иванов

3
ZAUSA
По словам первых игроков, Xbox Series X с трудом справляется с S.T.A.L.K.E.R. 2 в режиме производительности

Не может быть!

2
Пользователь ВКонтакте

На слитых обзорах,series x,на пресете в графику не выдаёт 60 фпс.. .только 30.Страшно представить,что будет на младшей series s. // Tommi Mortensen

2
Пользователь ВКонтакте

С учётом того, что издатель всей этой кхм микрософт, ещё страшнее становится за другие платформы // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте

Как в киберпанке 22 ФПС было на S потом людям деньги вернули если память не изменяет // Евгений Сафронов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Это было на xbox one + ps4 // Tommi Mortensen

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Отменили совместимость и вернули, да. И на пс4 ещё // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте

Было бы удивительно, если бы это было не так. Чистое небо до сих пор вспоминаю с содроганием // Александр Ковалёв

1
hpi

У меня от чистого неба мать сгорела. Подрозгнал млять)

2
knot7

Как они ранний доступ получили?

1
Destroited

Стандартная практика когда блогерам за несколько дней до релиза рассылают копии игры.

1
Vinzed

диски из магазинов раньше получили или работаю в магазинах и стащили себе диск

4
oleg21412

«Day One Edition» издания «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля».

Версия для PC предлагает ключ для активации игры в магазине Steam, а версия для Xbox Series X — диск с игрой.

Разослали тем кто купил, за три дня до выхода.

0
Гамер132 oleg21412

Забыл добавить что для пользователей Германии

-1
tvorog8088 Гамер132

Не только, для всех кому диски раньше пришли.

0
MunchkiN 616

новый стандарт индустрии 40 фпс. 60 фпс сложно дотичь и не нужно пожалуй тоу

1
Пользователь ВКонтакте

УЕ5 момент. Отрыжка современной игровой индустрии + ленивые разрабы, которые привыкли к "простому" инструментарию. По стопам тройки идет, но и вряд ли камбекнится под свой закат. // Дима Мишима

1
Комментарий удален
Пользователь ВКонтакте

что бы в неё играть) // Леонид Совергон

1
Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

-2
Пользователь ВКонтакте

Это же легенда // Евгений Сафронов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

А ты что готов эту игру купить и платить хохлам // Артемий Дородных

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Можно и не покупать, ты что вчера родился ? // Евгений Сафронов

0
Пользователь ВКонтакте

Никогда такого не было, и вот опять 😄 // Кейт Фостер

0
hpi

Ну так 30 фпс таки держит на релизе а дальше патчами подтянут, возможно. Хотя кого я найо@ую.

0
kotasha

А что вы хотели от ждалкера как и у многих текущих игр оптимизация не входи в сделку.

0
vertehwost

Прикол в том что сейчас все игры даже портирование на ком хорошо и прохладно работают только а 30-40 фпс максимум , а все остальное изголяния над системником

0
Destroited

Ну собственно никто и не сомневался что выйдет неоптимизированное го*но, одна надежда что модеры эту убогую поделку смогут исправить.

-1
-zotik-

А они даже не притронутся)

0
Гамер132

Никогда ведь такого на приставках не было да

0
Jarvis666

А чего ещё ждать от мусорных консолей? Новый движок, а железо старое. Сейчас почти все новые AAA игры выходят на UE 5, этот движок слишком сложный для консолей, даже PS 5 Pro не может))

-1
Гамер132

Единственный нормальный коммент. Люди реально вот купили консоль за 30к и думали, что новая игра на новом движке в режиме качества вытянет 60?

1
MunchkiN 616

движок как раз для консолей па моему. был бы на пека движок наверно все игры уже перешли на гибридный рэйтресинг вместо корчей с люменами и всякими воксельно-сферечискими ядрами световых гармоник.

0
Scorpion_GamePlay

Как неожиданно и приятно

-2