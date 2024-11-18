По словам первых игроков, Xbox Series X с трудом справляется с S.T.A.L.K.E.R. 2 в режиме производительности

Одна из самых больших проблем современных игр — это их оптимизация, и S.T.A.L.K.E.R. 2, похоже, не стала исключением. Ранние тесты игры на Xbox Series X показывают, что игра испытывает трудности при запуске в режиме производительности.

Пользователь Reddit, OrfeasDourvas, протестировал игру, получив диск с игрой до официального релиза, и сообщил, что FPS в этом режиме «не плавный» и «не очень приятный». Несмотря на то что графика сохраняет высокий уровень детализации и текстуры выглядят хорошо, производительность оставляет желать лучшего. В режиме производительности игра страдает от потери качества изображения, и текстуры, хоть и высокого разрешения, выглядят «немного грязными».

К сожалению, она работает не очень хорошо. Это определенно не плавно. Играю в режиме производительности.

Хотя игра демонстрирует улучшенную графику с использованием VRR, стабильность 60 FPS так и не была достигнута. Лучший опыт, по мнению тестера, можно получить при игре в режиме качества с 30 FPS, что обеспечивает стабильность и высокое качество изображения.