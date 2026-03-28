По слухам, S.T.A.L.K.E.R. 2 перейдет на Unreal Engine 5.7 и получит поддержку Path Tracing в 2026 году

Пока фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидают весеннего обновления игры до версии движка Unreal Engine 5.5.4, инсайдеры делятся амбициозными планами на будущее. Согласно утечкам, студия планирует интегрировать полноценный аппаратный рейтрейсинг (HWRT) и экспериментальную трассировку пути (Path Tracing).
График обновлений: Рассматриваются два сценария внедрения технологий. Согласно первому, апгрейд выйдет в середине 2026 года вместе с сюжетным дополнением «Cost of Hope». К этому моменту игру планируют перевести на версию Unreal Engine 5.7, в которой обещают критические изменения в оптимизации для технологии MegaLights. Второй сценарий предполагает выпуск отдельного патча в конце 2026 года, если на полировку открытого мира потребуется больше времени.
Текущая система Lumen создает высокую нагрузку на процессор и иногда выдает артефакты. Переход на Path Tracing и аппаратный RT решит три ключевые задачи:
- Качество света: Освещение в закрытых локациях и лабораториях станет физически корректным, исчезнут шумы.
- Производительность: Перенос расчетов на ядра RT разгрузит центральный процессор, что даст больше ресурсов для работы ИИ A-Life.
- Отражения: Реалистичные отражения в воде и на стеклах заменят ограниченную технологию SSR.
С такими обновлениями S.T.A.L.K.E.R. 2 рискует стать главным графическим бенчмарком десятилетия, превращая Зону в один из самых фотореалистичных миров в игровой индустрии.
Какой нахрен пас трейсинг ахахахха у игры оптимизации 0 до сих пор )
А если ещё добавят dlss 5 тянуть будет только 5090
Лучшая игра станет еще лучшее и красивее.
Он на предтоповых системах то еле идёт, какой ещё Path tracing 😆🤦🏼♂️
Вот только путей там не хватало, количество кадров в минус тогда вообще уйдет