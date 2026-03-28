По слухам, S.T.A.L.K.E.R. 2 перейдет на Unreal Engine 5.7 и получит поддержку Path Tracing в 2026 году

Пока фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидают весеннего обновления игры до версии движка Unreal Engine 5.5.4, инсайдеры делятся амбициозными планами на будущее. Согласно утечкам, студия планирует интегрировать полноценный аппаратный рейтрейсинг (HWRT) и экспериментальную трассировку пути (Path Tracing).

График обновлений: Рассматриваются два сценария внедрения технологий. Согласно первому, апгрейд выйдет в середине 2026 года вместе с сюжетным дополнением «Cost of Hope». К этому моменту игру планируют перевести на версию Unreal Engine 5.7, в которой обещают критические изменения в оптимизации для технологии MegaLights. Второй сценарий предполагает выпуск отдельного патча в конце 2026 года, если на полировку открытого мира потребуется больше времени.

Текущая система Lumen создает высокую нагрузку на процессор и иногда выдает артефакты. Переход на Path Tracing и аппаратный RT решит три ключевые задачи:

Качество света: Освещение в закрытых локациях и лабораториях станет физически корректным, исчезнут шумы.

Производительность: Перенос расчетов на ядра RT разгрузит центральный процессор, что даст больше ресурсов для работы ИИ A-Life.

Отражения: Реалистичные отражения в воде и на стеклах заменят ограниченную технологию SSR.

С такими обновлениями S.T.A.L.K.E.R. 2 рискует стать главным графическим бенчмарком десятилетия, превращая Зону в один из самых фотореалистичных миров в игровой индустрии.