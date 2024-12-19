Под Новый год S.T.A.L.K.E.R. 2 получил крупное обновление весом 110 ГБ и включающее более 1800 исправлений

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили крупнейшее обновление для игры — патч версии 1.1. Как и сообщалось ранее, под новогодние праздники авторы решили выпустить самое крупное обновление игры, которое затрагивает самые спорные участки шутера. Список изменений действительно впечатляет: в игру было внесено более 1800 исправлений и улучшений, а общий вес обновления составляет внушительные 110 ГБ.
Патч направлен на устранение багов и оптимизацию игрового процесса. Исправлены критические проблемы с основными сюжетными миссиями, побочными заданиями и системой A-Life. Теперь NPC в Зоне ведут себя более реалистично: чаще встречаются на пути игрока, корректно перемещаются между локациями и демонстрируют улучшенную тактическую активность.
Также внесены изменения в баланс: увеличены награды за некоторые задания, улучшены способности мутантов, а у гаусс-винтовки повысился урон. Игроки заметят повышение производительности в загруженных областях карты, а также исправления частых вылетов и графических артефактов, особенно на видеокартах серии NVIDIA RTX 3000.
Для тех, кто следит за деталями, разработчики улучшили взаимодействие с окружением и инвентарем, внесли правки в анимации NPC и дополнили визуальные эффекты. Исправления коснулись и кат-сцен, в которых теперь проработаны лицевые анимации, устранены пропуски кадров и добавлены отсутствующие субтитры.
Вот частичный список исправлений в обновлении:
Исправления в A-Life
- Исправлена проблема с порождением NPC за спиной игрока.
- Теперь игроки могут чаще встречать бродячих NPC по всей Зоне.
- Значительно увеличено расстояние, на котором NPC A-Life видны игроку.
- Исправлена проблема агрессивной оптимизации, из-за которой NPC A-Life не могли существовать в автономном режиме (вне зоны видимости игрока).
- В автономном режиме A-Life будут продолжать продвигаться к своим целям с течением времени.
- Теперь игроки могут встретить ранее встреченных A-Life NPC, следуя в том же направлении, что и NPC.
- Улучшена навигация NPC A-Life в автономном режиме с помощью GameGraph (глобальной навигационной карты ИИ):
- Исправлено несколько проблем, когда NPC не могли следовать или найти путь к намеченным целям.
- Исправлено несколько проблем с застреванием NPC в состоянии перехода Online-Offline,
- Повышена мотивация A-Life NPC к расширению территории и активному нападению на врагов и мутантов.
- Исправлены проблемы, из-за которых можно было встретить меньше A-life NPC, чем предполагалось.
- Улучшены контекстные действия для обеспечения плавного перехода между состояниями «Офлайн» и «Онлайн» для NPC, выполняющих эти действия.
- Группы, исследующие Зону, теперь более разнообразны в плане возможных фракций и размеров групп.
- Исправлена проблема, из-за которой во время блуждания по Зоне NPC-люди не удовлетворяли свои потребности в общении и разговорах.
- И некоторые другие улучшения, связанные с разработкой.
Улучшения ИИ
- Уменьшено количество вызовов и увеличено время между спавнами фантомов Псевдодога.
- Исправлена проблема, из-за которой у зомби выкручивались руки и ноги, когда их сбивали с ног.
- Исправлена проблема, когда крупные мутанты прятались за небольшими укрытиями, например за деревьями.
- Исправлена проблема, когда конечности мутантов вытягивались при стрельбе из автоматического оружия.
- Исправлена проблема, когда после смерти Крысы от гранаты несколько раз воспроизводились кровавые визуальные эффекты.
- Исправлена проблема, из-за которой NPC быстро обнаруживали игрока, когда он приседал.
- Исправлена проблема, когда NPC входили в двери, не открывая их.
- Исправлена проблема, когда контроллер мог взять под контроль основных сюжетных NPC.
- Исправлена проблема, когда Химера пыталась войти в узкий проход, в который она не могла войти, вместо того чтобы прятаться в засаде.
- Исправлена проблема, когда NPC телепортировались в запретные зоны, такие как безопасные зоны и хабы.
- Исправлена ошибка, из-за которой мутанты, находящиеся в укрытии, не меняли его при получении урона.
- Исправлены визуальные эффекты телепатической способности Бюрера.
- Незначительные исправления поведения в бою для NPC, стреляющих из укрытий.
- Исправлена анимация метания предметов Бюрером.
- Исправлены некоторые проблемы, когда NPC простаивали и отказывались начинать диалоги, связанные с миссией.
- Исправлена проблема, когда мутанты атаковали зомби в нокдауне.
- Исправлена проблема, когда NPC застревали в анимации прицеливания.
- Исправлена проблема, когда анимация смерти повторялась для NPC, который был воскрешен в виде зомби.
- Исправлена проблема, когда нейтральный NPC оставался нейтральным после того, как игрок ударил его атакой ближнего боя.
- Исправлена проблема со сломанными руками некоторых NPC при стрельбе.
- Общее улучшение боевого опыта и поиска пути NPC в больших боях с большим количеством трупов.
- Исправлена проблема, когда игрок мог убить химеру с помощью карусельной аномалии.
- Исправлена проблема, при которой NPC проскакивали сквозь объекты и стены при стрельбе из укрытий.
- Незначительные улучшения мирного поведения NPC.
- Исправлена проблема, из-за которой NPC не прекращали бой при начале выброса.
- Исправлена проблема, из-за которой некоторые мутанты не могли спрыгнуть с препятствия.
- Исправлена проблема, когда NPC застревали после окончания выброса.
- Исправлено поведение бандитов после окончания выброса во время миссии «Бычий глаз».
- Исправлена проблема, из-за которой NPC могли телепортироваться, если не могли построить маршрут.
- Исправлена проблема, из-за которой NPC могли перестать разговаривать друг с другом после загрузки сохранения.
- Исправлена проблема, когда трупы мутантов улетали на большое расстояние от мест, где они были убиты выстрелом из дробовика.
- И еще более 50 мелких «аномалий» было исправлено.
Исправление сбоев, производительность и оптимизация
- Исследованы и улучшены мертвые зоны и кривые движения геймпада, прицеливание и управление камерой для более плавного и удобного управления с помощью стиков на контроллере.
- Улучшена производительность в густонаселенных районах карты.
- Исправлено падение производительности на видеокартах серии NVIDIA RTX 3000 с включенной генерацией кадров FSR.
- Исправлена проблема с зависанием игры при выходе из туннеля во время миссии A Light in the End of the Tunnel.
- Исправлена проблема с неработающим контроллером Razer Kishi Ultra, подключенным через Bluetooth или кабельное соединение.
- Исправлена проблема, когда беспроводной контроллер MSI Force Pro не работал при подключении по Bluetooth или через донгл.
- Исправлена проблема, когда контроллер Xbox X/S не работал через Bluetooth-соединение.
- Улучшения ввода с контроллера.
- Исправлена проблема с визуальными артефактами во внутриигровом интерфейсе при включенном DLSS.
- Исправлена проблема, когда здание исчезало в камере игрока на локации «Фабрика».
- Исправлена проблема, когда здание возле Янтаря появлялось в поле зрения игрока при приближении к нему.
- Исправлено падение fps, которое могло быть вызвано большим количеством частиц воды.
- Исправлено падение fps при взаимодействии с трупами на мелководье.
- Исправлены многочисленные сбои EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.
- Исправлено множество фатальных ошибок, низкоуровневых фатальных ошибок и сбоев утверждений.
Команда GSC Game World поблагодарила игроков за терпение и поддержку. Узнать полный список изменений можно в блоге разработчиков на платформе Steam.
Напомним ранее авторы заявили об успешности игры и анонсировали работу над экранизацией игры. Кроме этого, разработчики уже работают над версией для других платформ.
Судя по количеству исправлений это был даже не альфа билд.
Я так понимаю исправлять быстрое течение времени они в принципе не планируют, это один из самых раздражающих и дебильно сделанных элементов.
мод на х2, х4, х8 время вышел еще в первые дни после релиза, и тут он есть.
Я хотел его поставить но почитал что из-за него есть баги и ещё проблемы с выбросами (у кого то выбросы вообще длились очень долго), игра и так максимально поломана как то не очень хочется сломать её окончательно.
Я тоже самое говорю про BG3. Игра года, а исправлений целая вечность)
нет ни каких багов, может в начале были самом (я не столкнулся). Вышло множество обновлений этого мода с правками, больше 100ч наиграно ни единого бага из-за него не встретил. Выбросы просто дольше идут в соответствии с множителем. Сами разрабы вряд ли изменят временные рамки, т.к. никогда всем не смогут угодить, а тут каждый может сам выбрать нужный ему множитель.
При чём тут всем угодить, просто течение времени в игре неадекватно быстрое ( одна минута это почти одна секунда, какой ид*от такое придумал), только утром пошёл выполнять очередной сюжетный квест, по пути обшарил пару локаций пришёл на точку и уже вечер.
Почитаю ещё посты на нексусе к этому моду если там действительно нет серьезных проблем наверно поставлю.
Чтобы патч был у меня на столе до вечера!
Сталкер, отвечающий за доставку патча пропал, вестей от него нету. Нужно отправить кого то на разведку по пути пропавшего сталкера.
Мой торрент, которому придётся это скачать:
где фулл 😂
Решили выпустить новую игру, так как сталкер 2 уже не починить)
А сразу слабо было нормально игру сделать, ах да я же забыл это же GSC, они нормально не могут ничего делать.
Скажы спасиба хоть так. Могло бы ввобще не выйти. Если не нравится - иди в Stalkraft играй
Иди лучше Жи-Ши подучи
Скоро все так называемые сингл AAA игры буду выпускать в стиме с плашкой "РАННИЙ ДОСТУП", потому что сыны дерьмеца на разрабах поняли, что подавляющее большинство комнатных калоедов даже за такое заплатят и схавают ...
Вся игра весила 130гб ..а у них патчи по 110гб.. они что, патчи размером с игру выкладывают? По-сути новые сборки игры?
И читая список изменений.. что они продали тогда? Бета-версию игры? За что люди платили деньги?
A-Life нет в игре, это официально они объявили.. зачем писать про A-Life если его в игре нет?!
за мечту )
так они её потехоньку вносят
Игра состоит из больших файлов. Если у тебя файл на 1 гигабайт, а изменили в нем 100 кб, то перекачивать ты будешь весь гигабайт.
Молодцы, делайте делайте
Вы, главное, деньги сразу заплатите, а мы как-нибудь доделаем игру.
Патч уже доступен, качает из стима
мочу бандосов и херкс обнова прилетает
обнову словил
Капец модам )
звучит внушительно) остается дожидаться патча тут
вечером или завтра утром,но размер такой что лучше наверное игру полностью скачать
с учетом веса, проще перекачать всю игру
Я сегодня скачал его,а тут такое спасибо =_=
Нормально так, почти всю игру заново перекачивать.
А медальку альфа-бетта-гамма-омега тестера дадут?))
парни это третий сталкер вышел
я ору в голос
обнова весит как сама игра // Mio Miko
Судя по размерам игру они начали делать только сейчас...
аххаххах они что не точечно исправляют ошибки, а предлагают каждый раз заново игру скачивать??
Игра состоит из больших файлов. Если у тебя файл на 1 гигабайт, а изменили в нем 100 кб, то перекачивать ты будешь весь гигабайт.
не скачивай
Сколько модеров свой код в обновлении увидят?
Теперь мне интересно, как волкодавы выложат этот патч на данном сайте XD , будет 100 файлов по 1 гб, как мы любили , суа клоуны)))
легче репак перекачать
я может быть к лету скачаю сталкера 2. И то в виде народной солянки, ибо на разрабов уже надежды ни*уя нет, они опущенные петушары какие-то
когда ты рукожоп и патч у тебя соответственного размера
Столько изменений(на старых сохранках по любому начнутся проблемы(
в геймпасс 117.8 весит патч, они ё..у дали, сколько уже патчей было игра так подумать не меняя файлов весила б гигов около 300т сейчас
Уже можно играть или еще будут огромные патчи? // Ilya Strelec
Рано, будут ещё и не один, возможно даже не 10 если не забьют. Плюс нужен модовый инструментарий, плюс озвучка, так что пока рано. Если ляжку жжёт то пробуй но...
В этом году уже точно не будут, максимум хотфиксы. // Константин Гугуев
Новую игру как в старые времена надо начинать?
походу да, 2 ое прохождение уже на миссии добраться до базы янов, походу надо будет с начала раз такие глобальные правки(
не охота(наиграл в принципе не много около 20 часов
Я же надеюсь стекло терь со звуком бьётся и болты сквозь текстуры не пролетают, а то ещё не чекал))
кто попробовал , ну скажите уже что дроп фпс из за утечки памяти пофиксили?
Да ты *** издеваешься!? Опять перекачивать!?
Толку то я уже прошёл, ближайшие пол года перепроходить не собираюсь.
118GB весит версия для геймпасса.
уже появилось ?
Наконец А-лайф // Александр Ангел
Квесты почините для начала. Без консоли там можно тупо застрять на сюжетных. // Мурат Хашкулов
Это круто) Чтобы нормально сыграть в игру за кучу косарей, нужно за год скачать пару террабайтов обновлений. Ууенно проводить сверхплату за мощный проц и память, чтобы кто-то очил смузи и покуривал айкос вместо адекватной разработки.
😂😂😂😂😂
А урон у нпс пофиксят? А то стая снорков час убивает одного зомби.
A-life это когда ты идешь по зоне, и тебе на ПДА приходят сообщения "Заметил кучу собак на свалке, будьте осторожны", ты прибегаешь на свалку и реально - там куча собак!)
Или "аа, бандиты прижали на кордоне", ты прибегаешь туда - и там куча трупов по обе стороны, и пара выживших.
Это все прекрасно работало в народной солянке в Тенях чернобыля. Будет ли здесь так же?
Плюс где ПНВ в игре?! че за на?*уй, у вас в ТЧ были пнв, а в сталкере 2 нет приборов ночного видения? вы че, рофлите?!
Ну и конечно разработка сталкера 2 должна всем дать понять, что игры лучше делать НА СВОИХ движках, а не на универсальном помоище, которое ни туда, ни сюда
А что там по оптимизону? Хоть как-то вообще поправили или ждем дальше?
Дождусь озвучки и только потом гляну // Александр Широнов
Где скачать то?
Что с миссией в Залесье,где надо было помочь Бате с монолитовцами? Когда неписи тупо спавнились в доме и все, без консольной команды не пройти ее. Что с миссией по обыску тела Фауста,когда его тело отсутствует на этой треклятой крыше? И там в бою в одном месте если через снайп.винт. в прицеле смотреть,фпс тут же со 120 до 5-7 рушилось. // Sebastian Vettel
скока ж там игра то весит если обновление 110 гигов ? 🤣
Там же подмена файлов идет..
могли бы заменить исправленные файлы а не всю игру разом
Около 160-и
судя по патчноуту в стиме, там действительно много переделали...
да, прям все анимации, заставки и текстуры перерисовали?
где скачать
В стиме или геймпассе
в геймпассе нету ещё ничего
если бы у меня игра была в стиме я бы не спрашивал, гед на пиратку скачать суа?
У меня уже час качает. Грёбаный гейпасс скорости нет
Ну вы поняли??? Они сделали оптимизацию геймпада б..ть, не игры а долбанного геймпада, который и так работал отлично. Пз..ц б..ть, они тупо игнорирую проблемы оптимизации в частности просадки до 5фпс на Всех картах.. А по поводу А-Лайф они его так же не включили, а просто расширили функционал того интеллекта что был на релизе... Пижд..ц... Чувствуете как нас наё..ют??
Не было у меня никаких просадок до 5
нет никаких просадок до 5 фпс
так ты графику выше минимальных поставь и увидишь просадки додик
так ты графику выше минимальных поставь и увидишь просадки додик
Додик? Ты видел мою систему в описании?! Сейчас бы мне на минималках играть.....
Win 11 24h2
MSI B650 GAMING PLUS WIFI
Ryzen 7700X
RTX 3090
Kingston FURY 32GB 6400Mhz
SSD Samsung 990 PRO 1ТБ
Chieftec Proton BDF-1000C 1000W
Както так :))
Онлайн не добавили? // Альберт Фрейд
Подождём пару-тройку лет, пока сообщество допилит игру // Миша Калинин
Так глядишь новую игру сделают.. лет через пять. )))
Да не, с таким частым выходом исправлений - в следующем году закончат может быть)
Отлично, как раз ноут скоро приедет, погамаю
Респект, надо качать, готов ещё раз пройти
Через полгодика можно будет и поиграть, настолько недоделанной игры еще не встречал за всю жизнь, даже киберпанк отдыхает.
спреем попшыкают, чтоб меньше воняло?)
---Под Новый год S.T.A.L.K.E.R. 2 получил крупное обновление весом 110 ГБ--
С новым годом ...Алени -)))
таких ссд у многих нет игра весить будет 300 гиг после этого пача
если ты не знал , потом заменятся файлы и игра максы будет на гигов 20 больше весить а то и меньше
В стиме идет подмена файлов, а не добавление
У игры останется тот же вес что и с релиза 154гб. Патчи заменяют файлы и не добавляют веса.
Еще не забываем , что это Ан5 и для УСТАНОВКИ патчка, нужен полный объем игры, который делает отдельную копию, потом распаковывает её, потом запаковывает её и уже ПОТОМ удаляет хвосты, короче говоря для установки патча в 100 ГБ, действительно нужно на борту держать объём игры+под 100 запас и это блин дохрена выходит, с таким успехом легче её дропнуть нахер и скачать с нуля чем страдать такой херней. Ибо прикол с 5м анрил и его обновами меня всегда калил, пример- на диске почти нет места(любую дрянь в стиме на У5) и вышел мини фиксик +-100 МЕТРОВ блин, а игра весит ну 40ГБ , свободно (допустим) 20ГБ... и че вы думаете? Хрен она установит эти 100 метров , ибо падла ляпнет что НЕДОСТАТОЧНО МЕСТА -_- , т.е. что-бы установить эти санные 100м мне реально надо на борту 40+ГБ свободных еще.... прикольно чё.
НО вот есть рофл, это прикол Стима, а вот ЭПИКИ, как-то научились красиво это делать не смотря на (НЕТ МЕСТА) процесс занимает очень много времени(лаунчер прямым текстом это говорит), но в конечном итоге патч все-ж может установится. Ну понятно их-же движок, а вот в стиме не, тебя пошлет нахрен... таки дела.
Языковый звуковой файл может весить от 1.5гб, и если в нем нужно изменить что то например дорожку катсцены на 15мб, файл архивируется в тот же 1.5 гиговый файл, и обновление в игре уже 1.5 гиговое. И так далее, чем жирнее архивы в игре, и имеющие в себе правки, будут меняться с полным размером. Это не мешок семечек. Игра как весила 150гб, так и будет весить через год 150гб, если не учитывать к ней длс
Русофобию от туда вырезали? В описании там было что то про 15 или 20 локализаций- русскую добавили?
Твой вопрос крайне туп и наивен.
похоже и тут русофоб есть!? занижает коммент. Странно кстати - когда пишешь комментарий написано что типа ни какой политики и ксенофобии, а сама игра с ксенофобией...
Русская локализация там была с релиза. Озвучка только английская и украинская.
Ты реально xepню написал. Локализация есть с релиза, какой-то выдуманной русофобии за 150 ч. не видел/не слышал. Когда вы угомонитесь уже?
ого молодцы
можно даже будет прикупить потом на скидке летней
хотя может уже на этой распродаже будут скидоны
прошел пиратку, но патчить надоело самому