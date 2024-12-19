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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 11 277 оценок

Под Новый год S.T.A.L.K.E.R. 2 получил крупное обновление весом 110 ГБ и включающее более 1800 исправлений

Gutsz
Новости

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили крупнейшее обновление для игры — патч версии 1.1. Как и сообщалось ранее, под новогодние праздники авторы решили выпустить самое крупное обновление игры, которое затрагивает самые спорные участки шутера. Список изменений действительно впечатляет: в игру было внесено более 1800 исправлений и улучшений, а общий вес обновления составляет внушительные 110 ГБ.

Патч направлен на устранение багов и оптимизацию игрового процесса. Исправлены критические проблемы с основными сюжетными миссиями, побочными заданиями и системой A-Life. Теперь NPC в Зоне ведут себя более реалистично: чаще встречаются на пути игрока, корректно перемещаются между локациями и демонстрируют улучшенную тактическую активность.

Также внесены изменения в баланс: увеличены награды за некоторые задания, улучшены способности мутантов, а у гаусс-винтовки повысился урон. Игроки заметят повышение производительности в загруженных областях карты, а также исправления частых вылетов и графических артефактов, особенно на видеокартах серии NVIDIA RTX 3000.

Для тех, кто следит за деталями, разработчики улучшили взаимодействие с окружением и инвентарем, внесли правки в анимации NPC и дополнили визуальные эффекты. Исправления коснулись и кат-сцен, в которых теперь проработаны лицевые анимации, устранены пропуски кадров и добавлены отсутствующие субтитры.

Вот частичный список исправлений в обновлении:

Исправления в A-Life

  • Исправлена проблема с порождением NPC за спиной игрока.
  • Теперь игроки могут чаще встречать бродячих NPC по всей Зоне.
  • Значительно увеличено расстояние, на котором NPC A-Life видны игроку.
  • Исправлена проблема агрессивной оптимизации, из-за которой NPC A-Life не могли существовать в автономном режиме (вне зоны видимости игрока).
  • В автономном режиме A-Life будут продолжать продвигаться к своим целям с течением времени.
  • Теперь игроки могут встретить ранее встреченных A-Life NPC, следуя в том же направлении, что и NPC.
  • Улучшена навигация NPC A-Life в автономном режиме с помощью GameGraph (глобальной навигационной карты ИИ):
  • Исправлено несколько проблем, когда NPC не могли следовать или найти путь к намеченным целям.
  • Исправлено несколько проблем с застреванием NPC в состоянии перехода Online-Offline,
  • Повышена мотивация A-Life NPC к расширению территории и активному нападению на врагов и мутантов.
  • Исправлены проблемы, из-за которых можно было встретить меньше A-life NPC, чем предполагалось.
  • Улучшены контекстные действия для обеспечения плавного перехода между состояниями «Офлайн» и «Онлайн» для NPC, выполняющих эти действия.
  • Группы, исследующие Зону, теперь более разнообразны в плане возможных фракций и размеров групп.
  • Исправлена проблема, из-за которой во время блуждания по Зоне NPC-люди не удовлетворяли свои потребности в общении и разговорах.
  • И некоторые другие улучшения, связанные с разработкой.

Улучшения ИИ

  • Уменьшено количество вызовов и увеличено время между спавнами фантомов Псевдодога.
  • Исправлена проблема, из-за которой у зомби выкручивались руки и ноги, когда их сбивали с ног.
  • Исправлена проблема, когда крупные мутанты прятались за небольшими укрытиями, например за деревьями.
  • Исправлена проблема, когда конечности мутантов вытягивались при стрельбе из автоматического оружия.
  • Исправлена проблема, когда после смерти Крысы от гранаты несколько раз воспроизводились кровавые визуальные эффекты.
  • Исправлена проблема, из-за которой NPC быстро обнаруживали игрока, когда он приседал.
  • Исправлена проблема, когда NPC входили в двери, не открывая их.
  • Исправлена проблема, когда контроллер мог взять под контроль основных сюжетных NPC.
  • Исправлена проблема, когда Химера пыталась войти в узкий проход, в который она не могла войти, вместо того чтобы прятаться в засаде.
  • Исправлена проблема, когда NPC телепортировались в запретные зоны, такие как безопасные зоны и хабы.
  • Исправлена ошибка, из-за которой мутанты, находящиеся в укрытии, не меняли его при получении урона.
  • Исправлены визуальные эффекты телепатической способности Бюрера.
  • Незначительные исправления поведения в бою для NPC, стреляющих из укрытий.
  • Исправлена анимация метания предметов Бюрером.
  • Исправлены некоторые проблемы, когда NPC простаивали и отказывались начинать диалоги, связанные с миссией.
  • Исправлена проблема, когда мутанты атаковали зомби в нокдауне.
  • Исправлена проблема, когда NPC застревали в анимации прицеливания.
  • Исправлена проблема, когда анимация смерти повторялась для NPC, который был воскрешен в виде зомби.
  • Исправлена проблема, когда нейтральный NPC оставался нейтральным после того, как игрок ударил его атакой ближнего боя.
  • Исправлена проблема со сломанными руками некоторых NPC при стрельбе.
  • Общее улучшение боевого опыта и поиска пути NPC в больших боях с большим количеством трупов.
  • Исправлена проблема, когда игрок мог убить химеру с помощью карусельной аномалии.
  • Исправлена проблема, при которой NPC проскакивали сквозь объекты и стены при стрельбе из укрытий.
  • Незначительные улучшения мирного поведения NPC.
  • Исправлена проблема, из-за которой NPC не прекращали бой при начале выброса.
  • Исправлена проблема, из-за которой некоторые мутанты не могли спрыгнуть с препятствия.
  • Исправлена проблема, когда NPC застревали после окончания выброса.
  • Исправлено поведение бандитов после окончания выброса во время миссии «Бычий глаз».
  • Исправлена проблема, из-за которой NPC могли телепортироваться, если не могли построить маршрут.
  • Исправлена проблема, из-за которой NPC могли перестать разговаривать друг с другом после загрузки сохранения.
  • Исправлена проблема, когда трупы мутантов улетали на большое расстояние от мест, где они были убиты выстрелом из дробовика.
  • И еще более 50 мелких «аномалий» было исправлено.

Исправление сбоев, производительность и оптимизация

  • Исследованы и улучшены мертвые зоны и кривые движения геймпада, прицеливание и управление камерой для более плавного и удобного управления с помощью стиков на контроллере.
  • Улучшена производительность в густонаселенных районах карты.
  • Исправлено падение производительности на видеокартах серии NVIDIA RTX 3000 с включенной генерацией кадров FSR.
  • Исправлена проблема с зависанием игры при выходе из туннеля во время миссии A Light in the End of the Tunnel.
  • Исправлена проблема с неработающим контроллером Razer Kishi Ultra, подключенным через Bluetooth или кабельное соединение.
  • Исправлена проблема, когда беспроводной контроллер MSI Force Pro не работал при подключении по Bluetooth или через донгл.
  • Исправлена проблема, когда контроллер Xbox X/S не работал через Bluetooth-соединение.
  • Улучшения ввода с контроллера.
  • Исправлена проблема с визуальными артефактами во внутриигровом интерфейсе при включенном DLSS.
  • Исправлена проблема, когда здание исчезало в камере игрока на локации «Фабрика».
  • Исправлена проблема, когда здание возле Янтаря появлялось в поле зрения игрока при приближении к нему.
  • Исправлено падение fps, которое могло быть вызвано большим количеством частиц воды.
  • Исправлено падение fps при взаимодействии с трупами на мелководье.
  • Исправлены многочисленные сбои EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.
  • Исправлено множество фатальных ошибок, низкоуровневых фатальных ошибок и сбоев утверждений.

Команда GSC Game World поблагодарила игроков за терпение и поддержку. Узнать полный список изменений можно в блоге разработчиков на платформе Steam.

Напомним ранее авторы заявили об успешности игры и анонсировали работу над экранизацией игры. Кроме этого, разработчики уже работают над версией для других платформ.

58
130
Комментарии: 130
Ваш комментарий
saa0891

Судя по количеству исправлений это был даже не альфа билд.

Я так понимаю исправлять быстрое течение времени они в принципе не планируют, это один из самых раздражающих и дебильно сделанных элементов.

28
MovableAlbin

мод на х2, х4, х8 время вышел еще в первые дни после релиза, и тут он есть.

11
saa0891 MovableAlbin

Я хотел его поставить но почитал что из-за него есть баги и ещё проблемы с выбросами (у кого то выбросы вообще длились очень долго), игра и так максимально поломана как то не очень хочется сломать её окончательно.

0
JustA_NiceGuy
Судя по количеству исправлений это был даже не альфа билд.

Я тоже самое говорю про BG3. Игра года, а исправлений целая вечность)

4
MovableAlbin saa0891

нет ни каких багов, может в начале были самом (я не столкнулся). Вышло множество обновлений этого мода с правками, больше 100ч наиграно ни единого бага из-за него не встретил. Выбросы просто дольше идут в соответствии с множителем. Сами разрабы вряд ли изменят временные рамки, т.к. никогда всем не смогут угодить, а тут каждый может сам выбрать нужный ему множитель.

-1
saa0891 MovableAlbin
никогда всем не смогут угодить

При чём тут всем угодить, просто течение времени в игре неадекватно быстрое ( одна минута это почти одна секунда, какой ид*от такое придумал), только утром пошёл выполнять очередной сюжетный квест, по пути обшарил пару локаций пришёл на точку и уже вечер.

Почитаю ещё посты на нексусе к этому моду если там действительно нет серьезных проблем наверно поставлю.

0
Elmurza

Чтобы патч был у меня на столе до вечера!

13
RestlessDreams91

Сталкер, отвечающий за доставку патча пропал, вестей от него нету. Нужно отправить кого то на разведку по пути пропавшего сталкера.

4
Jarvis666

Мой торрент, которому придётся это скачать:

11
Леший3

где фулл 😂

0
reygun198

Решили выпустить новую игру, так как сталкер 2 уже не починить)

9
Brock_Harrison

А сразу слабо было нормально игру сделать, ах да я же забыл это же GSC, они нормально не могут ничего делать.

5
Restart16

Скажы спасиба хоть так. Могло бы ввобще не выйти. Если не нравится - иди в Stalkraft играй

-1
Huntex1911 Restart16

Иди лучше Жи-Ши подучи

0
PapaIlyas

Скоро все так называемые сингл AAA игры буду выпускать в стиме с плашкой "РАННИЙ ДОСТУП", потому что сыны дерьмеца на разрабах поняли, что подавляющее большинство комнатных калоедов даже за такое заплатят и схавают ...

5
Gamer_P

Вся игра весила 130гб ..а у них патчи по 110гб.. они что, патчи размером с игру выкладывают? По-сути новые сборки игры?
И читая список изменений.. что они продали тогда? Бета-версию игры? За что люди платили деньги?
A-Life нет в игре, это официально они объявили.. зачем писать про A-Life если его в игре нет?!

3
potter790

за мечту )

1
jax baron

так они её потехоньку вносят

0
SVolf

Игра состоит из больших файлов. Если у тебя файл на 1 гигабайт, а изменили в нем 100 кб, то перекачивать ты будешь весь гигабайт.

3
BEELINEUA

Молодцы, делайте делайте

3
Кей Овальд

Вы, главное, деньги сразу заплатите, а мы как-нибудь доделаем игру.

3
ghostwolf

Патч уже доступен, качает из стима

2
DIMAS DOCKER

мочу бандосов и херкс обнова прилетает

2
jax baron

обнову словил

4
TITOK87

Капец модам )

2
CHRONO GAME

звучит внушительно) остается дожидаться патча тут

1
Arik 8100

вечером или завтра утром,но размер такой что лучше наверное игру полностью скачать

3
Sere-ga

с учетом веса, проще перекачать всю игру

3
Kas707

Я сегодня скачал его,а тут такое спасибо =_=

1
GraF68ru

Нормально так, почти всю игру заново перекачивать.

1
mikelok

А медальку альфа-бетта-гамма-омега тестера дадут?))

1
Пользователь ВКонтакте

парни это третий сталкер вышел
я ору в голос
обнова весит как сама игра // Mio Miko

1
asimbox

Судя по размерам игру они начали делать только сейчас...

1
Александр Мотошвили

аххаххах они что не точечно исправляют ошибки, а предлагают каждый раз заново игру скачивать??

1
SVolf

Игра состоит из больших файлов. Если у тебя файл на 1 гигабайт, а изменили в нем 100 кб, то перекачивать ты будешь весь гигабайт.

2
mechenny

не скачивай

0
Kotetsu3D

Сколько модеров свой код в обновлении увидят?

1
Данила Бродский

Теперь мне интересно, как волкодавы выложат этот патч на данном сайте XD , будет 100 файлов по 1 гб, как мы любили , суа клоуны)))

1
Magnusss

легче репак перекачать

1
СУпер Пупер Пупер

я может быть к лету скачаю сталкера 2. И то в виде народной солянки, ибо на разрабов уже надежды ни*уя нет, они опущенные петушары какие-то

1
Gudlakava

когда ты рукожоп и патч у тебя соответственного размера

0
Комментарий удален
Arik 8100

Столько изменений(на старых сохранках по любому начнутся проблемы(

0
Леха Ефрем
0
DIMAS DOCKER

в геймпасс 117.8 весит патч, они ё..у дали, сколько уже патчей было игра так подумать не меняя файлов весила б гигов около 300т сейчас

1
Пользователь ВКонтакте

Уже можно играть или еще будут огромные патчи? // Ilya Strelec

0
Виктор Орловский

Рано, будут ещё и не один, возможно даже не 10 если не забьют. Плюс нужен модовый инструментарий, плюс озвучка, так что пока рано. Если ляжку жжёт то пробуй но...

1
Пользователь ВКонтакте

В этом году уже точно не будут, максимум хотфиксы. // Константин Гугуев

0
Miniralka

Новую игру как в старые времена надо начинать?

0
Данила Бродский

походу да, 2 ое прохождение уже на миссии добраться до базы янов, походу надо будет с начала раз такие глобальные правки(

0
Arik 8100

не охота(наиграл в принципе не много около 20 часов

0
Олежанчикчик

Я же надеюсь стекло терь со звуком бьётся и болты сквозь текстуры не пролетают, а то ещё не чекал))

0
Cimeries666
0
Данила Бродский

кто попробовал , ну скажите уже что дроп фпс из за утечки памяти пофиксили?

0
MONOLIT1986

Да ты *** издеваешься!? Опять перекачивать!?

0
tvorog8088

Толку то я уже прошёл, ближайшие пол года перепроходить не собираюсь.

0
Cryptocurrencyhead

118GB весит версия для геймпасса.

0
AffaBeL3

уже появилось ?

0
Пользователь ВКонтакте

Наконец А-лайф // Александр Ангел

0
Пользователь ВКонтакте

Квесты почините для начала. Без консоли там можно тупо застрять на сюжетных. // Мурат Хашкулов

0
Tavi

Это круто) Чтобы нормально сыграть в игру за кучу косарей, нужно за год скачать пару террабайтов обновлений. Ууенно проводить сверхплату за мощный проц и память, чтобы кто-то очил смузи и покуривал айкос вместо адекватной разработки.

0
demon33251

😂😂😂😂😂

0
Бабин Син

А урон у нпс пофиксят? А то стая снорков час убивает одного зомби.

0
СУпер Пупер Пупер

A-life это когда ты идешь по зоне, и тебе на ПДА приходят сообщения "Заметил кучу собак на свалке, будьте осторожны", ты прибегаешь на свалку и реально - там куча собак!)

Или "аа, бандиты прижали на кордоне", ты прибегаешь туда - и там куча трупов по обе стороны, и пара выживших.

Это все прекрасно работало в народной солянке в Тенях чернобыля. Будет ли здесь так же?

Плюс где ПНВ в игре?! че за на?*уй, у вас в ТЧ были пнв, а в сталкере 2 нет приборов ночного видения? вы че, рофлите?!

Ну и конечно разработка сталкера 2 должна всем дать понять, что игры лучше делать НА СВОИХ движках, а не на универсальном помоище, которое ни туда, ни сюда

0
Combine-47

А что там по оптимизону? Хоть как-то вообще поправили или ждем дальше?

0
Пользователь ВКонтакте

Дождусь озвучки и только потом гляну // Александр Широнов

0
Камшот Наглазян

Где скачать то?

0
Пользователь ВКонтакте

Что с миссией в Залесье,где надо было помочь Бате с монолитовцами? Когда неписи тупо спавнились в доме и все, без консольной команды не пройти ее. Что с миссией по обыску тела Фауста,когда его тело отсутствует на этой треклятой крыше? И там в бою в одном месте если через снайп.винт. в прицеле смотреть,фпс тут же со 120 до 5-7 рушилось. // Sebastian Vettel

0
Wolfenstein

скока ж там игра то весит если обновление 110 гигов ? 🤣

-1
Sorokin12

Там же подмена файлов идет..

8
Freund Benno Sorokin12

могли бы заменить исправленные файлы а не всю игру разом

0
HellowRainbow

Около 160-и

1
Sere-ga Freund Benno

судя по патчноуту в стиме, там действительно много переделали...

0
Freund Benno Sere-ga

да, прям все анимации, заставки и текстуры перерисовали?

0
Данила Бродский

где скачать

-1
Фризостат

В стиме или геймпассе

0
AffaBeL3 Фризостат

в геймпассе нету ещё ничего

0
Данила Бродский Фризостат

если бы у меня игра была в стиме я бы не спрашивал, гед на пиратку скачать суа?

0
sapov AffaBeL3

У меня уже час качает. Грёбаный гейпасс скорости нет

0
janerossi

Ну вы поняли??? Они сделали оптимизацию геймпада б..ть, не игры а долбанного геймпада, который и так работал отлично. Пз..ц б..ть, они тупо игнорирую проблемы оптимизации в частности просадки до 5фпс на Всех картах.. А по поводу А-Лайф они его так же не включили, а просто расширили функционал того интеллекта что был на релизе... Пижд..ц... Чувствуете как нас наё..ют??

-1
Фризостат
более 1800 исправлений
просадки до 5фпс на Всех картах

Не было у меня никаких просадок до 5

2
OverjoyedValon

нет никаких просадок до 5 фпс

-2
Данила Бродский Фризостат

так ты графику выше минимальных поставь и увидишь просадки додик

2
Данила Бродский OverjoyedValon

так ты графику выше минимальных поставь и увидишь просадки додик

1
Фризостат Данила Бродский

Додик? Ты видел мою систему в описании?! Сейчас бы мне на минималках играть.....

Win 11 24h2

MSI B650 GAMING PLUS WIFI

Ryzen 7700X

RTX 3090

Kingston FURY 32GB 6400Mhz

SSD Samsung 990 PRO 1ТБ

Chieftec Proton BDF-1000C 1000W

-3
EvgeniiV
-1
ChesterF

Както так :))

0
Пользователь ВКонтакте

Онлайн не добавили? // Альберт Фрейд

-1
Пользователь ВКонтакте

Подождём пару-тройку лет, пока сообщество допилит игру // Миша Калинин

-2
potter790

Так глядишь новую игру сделают.. лет через пять. )))

-2
askazanov

Да не, с таким частым выходом исправлений - в следующем году закончат может быть)

0
ViksOne

Отлично, как раз ноут скоро приедет, погамаю

-3
Лидер X

Респект, надо качать, готов ещё раз пройти

-3
vvvjust

Через полгодика можно будет и поиграть, настолько недоделанной игры еще не встречал за всю жизнь, даже киберпанк отдыхает.

-3
Темный-Властелин

спреем попшыкают, чтоб меньше воняло?)

-3
Go_Ra

---Под Новый год S.T.A.L.K.E.R. 2 получил крупное обновление весом 110 ГБ--

С новым годом ...Алени -)))

-4
Dj Dorf

таких ссд у многих нет игра весить будет 300 гиг после этого пача

-5
AffaBeL3

если ты не знал , потом заменятся файлы и игра максы будет на гигов 20 больше весить а то и меньше

2
SVolf

В стиме идет подмена файлов, а не добавление

1
АLEX86 AffaBeL3

У игры останется тот же вес что и с релиза 154гб. Патчи заменяют файлы и не добавляют веса.

1
Ang Dark

Еще не забываем , что это Ан5 и для УСТАНОВКИ патчка, нужен полный объем игры, который делает отдельную копию, потом распаковывает её, потом запаковывает её и уже ПОТОМ удаляет хвосты, короче говоря для установки патча в 100 ГБ, действительно нужно на борту держать объём игры+под 100 запас и это блин дохрена выходит, с таким успехом легче её дропнуть нахер и скачать с нуля чем страдать такой херней. Ибо прикол с 5м анрил и его обновами меня всегда калил, пример- на диске почти нет места(любую дрянь в стиме на У5) и вышел мини фиксик +-100 МЕТРОВ блин, а игра весит ну 40ГБ , свободно (допустим) 20ГБ... и че вы думаете? Хрен она установит эти 100 метров , ибо падла ляпнет что НЕДОСТАТОЧНО МЕСТА -_- , т.е. что-бы установить эти санные 100м мне реально надо на борту 40+ГБ свободных еще.... прикольно чё.

НО вот есть рофл, это прикол Стима, а вот ЭПИКИ, как-то научились красиво это делать не смотря на (НЕТ МЕСТА) процесс занимает очень много времени(лаунчер прямым текстом это говорит), но в конечном итоге патч все-ж может установится. Ну понятно их-же движок, а вот в стиме не, тебя пошлет нахрен... таки дела.

3
janerossi

Языковый звуковой файл может весить от 1.5гб, и если в нем нужно изменить что то например дорожку катсцены на 15мб, файл архивируется в тот же 1.5 гиговый файл, и обновление в игре уже 1.5 гиговое. И так далее, чем жирнее архивы в игре, и имеющие в себе правки, будут меняться с полным размером. Это не мешок семечек. Игра как весила 150гб, так и будет весить через год 150гб, если не учитывать к ней длс

1
Faktgraf

Русофобию от туда вырезали? В описании там было что то про 15 или 20 локализаций- русскую добавили?

-6
Banexander

Твой вопрос крайне туп и наивен.

0
Faktgraf

похоже и тут русофоб есть!? занижает коммент. Странно кстати - когда пишешь комментарий написано что типа ни какой политики и ксенофобии, а сама игра с ксенофобией...

-4
SVolf

Русская локализация там была с релиза. Озвучка только английская и украинская.

0
Котян Сутоевич

Ты реально xepню написал. Локализация есть с релиза, какой-то выдуманной русофобии за 150 ч. не видел/не слышал. Когда вы угомонитесь уже?

1
My life is a game

ого молодцы
можно даже будет прикупить потом на скидке летней
хотя может уже на этой распродаже будут скидоны
прошел пиратку, но патчить надоело самому

-8