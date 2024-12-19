Под Новый год S.T.A.L.K.E.R. 2 получил крупное обновление весом 110 ГБ и включающее более 1800 исправлений

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили крупнейшее обновление для игры — патч версии 1.1. Как и сообщалось ранее, под новогодние праздники авторы решили выпустить самое крупное обновление игры, которое затрагивает самые спорные участки шутера. Список изменений действительно впечатляет: в игру было внесено более 1800 исправлений и улучшений, а общий вес обновления составляет внушительные 110 ГБ.

Патч направлен на устранение багов и оптимизацию игрового процесса. Исправлены критические проблемы с основными сюжетными миссиями, побочными заданиями и системой A-Life. Теперь NPC в Зоне ведут себя более реалистично: чаще встречаются на пути игрока, корректно перемещаются между локациями и демонстрируют улучшенную тактическую активность.

Также внесены изменения в баланс: увеличены награды за некоторые задания, улучшены способности мутантов, а у гаусс-винтовки повысился урон. Игроки заметят повышение производительности в загруженных областях карты, а также исправления частых вылетов и графических артефактов, особенно на видеокартах серии NVIDIA RTX 3000.

Для тех, кто следит за деталями, разработчики улучшили взаимодействие с окружением и инвентарем, внесли правки в анимации NPC и дополнили визуальные эффекты. Исправления коснулись и кат-сцен, в которых теперь проработаны лицевые анимации, устранены пропуски кадров и добавлены отсутствующие субтитры.

Вот частичный список исправлений в обновлении:

Исправления в A-Life

Исправлена проблема с порождением NPC за спиной игрока.

Теперь игроки могут чаще встречать бродячих NPC по всей Зоне.

Значительно увеличено расстояние, на котором NPC A-Life видны игроку.

Исправлена проблема агрессивной оптимизации, из-за которой NPC A-Life не могли существовать в автономном режиме (вне зоны видимости игрока).

В автономном режиме A-Life будут продолжать продвигаться к своим целям с течением времени.

Теперь игроки могут встретить ранее встреченных A-Life NPC, следуя в том же направлении, что и NPC.

Улучшена навигация NPC A-Life в автономном режиме с помощью GameGraph (глобальной навигационной карты ИИ):

Исправлено несколько проблем, когда NPC не могли следовать или найти путь к намеченным целям.

Исправлено несколько проблем с застреванием NPC в состоянии перехода Online-Offline,

Повышена мотивация A-Life NPC к расширению территории и активному нападению на врагов и мутантов.

Исправлены проблемы, из-за которых можно было встретить меньше A-life NPC, чем предполагалось.

Улучшены контекстные действия для обеспечения плавного перехода между состояниями «Офлайн» и «Онлайн» для NPC, выполняющих эти действия.

Группы, исследующие Зону, теперь более разнообразны в плане возможных фракций и размеров групп.

Исправлена проблема, из-за которой во время блуждания по Зоне NPC-люди не удовлетворяли свои потребности в общении и разговорах.

И некоторые другие улучшения, связанные с разработкой.

Улучшения ИИ

Уменьшено количество вызовов и увеличено время между спавнами фантомов Псевдодога.

Исправлена проблема, из-за которой у зомби выкручивались руки и ноги, когда их сбивали с ног.

Исправлена проблема, когда крупные мутанты прятались за небольшими укрытиями, например за деревьями.

Исправлена проблема, когда конечности мутантов вытягивались при стрельбе из автоматического оружия.

Исправлена проблема, когда после смерти Крысы от гранаты несколько раз воспроизводились кровавые визуальные эффекты.

Исправлена проблема, из-за которой NPC быстро обнаруживали игрока, когда он приседал.

Исправлена проблема, когда NPC входили в двери, не открывая их.

Исправлена проблема, когда контроллер мог взять под контроль основных сюжетных NPC.

Исправлена проблема, когда Химера пыталась войти в узкий проход, в который она не могла войти, вместо того чтобы прятаться в засаде.

Исправлена проблема, когда NPC телепортировались в запретные зоны, такие как безопасные зоны и хабы.

Исправлена ошибка, из-за которой мутанты, находящиеся в укрытии, не меняли его при получении урона.

Исправлены визуальные эффекты телепатической способности Бюрера.

Незначительные исправления поведения в бою для NPC, стреляющих из укрытий.

Исправлена анимация метания предметов Бюрером.

Исправлены некоторые проблемы, когда NPC простаивали и отказывались начинать диалоги, связанные с миссией.

Исправлена проблема, когда мутанты атаковали зомби в нокдауне.

Исправлена проблема, когда NPC застревали в анимации прицеливания.

Исправлена проблема, когда анимация смерти повторялась для NPC, который был воскрешен в виде зомби.

Исправлена проблема, когда нейтральный NPC оставался нейтральным после того, как игрок ударил его атакой ближнего боя.

Исправлена проблема со сломанными руками некоторых NPC при стрельбе.

Общее улучшение боевого опыта и поиска пути NPC в больших боях с большим количеством трупов.

Исправлена проблема, когда игрок мог убить химеру с помощью карусельной аномалии.

Исправлена проблема, при которой NPC проскакивали сквозь объекты и стены при стрельбе из укрытий.

Незначительные улучшения мирного поведения NPC.

Исправлена проблема, из-за которой NPC не прекращали бой при начале выброса.

Исправлена проблема, из-за которой некоторые мутанты не могли спрыгнуть с препятствия.

Исправлена проблема, когда NPC застревали после окончания выброса.

Исправлено поведение бандитов после окончания выброса во время миссии «Бычий глаз».

Исправлена проблема, из-за которой NPC могли телепортироваться, если не могли построить маршрут.

Исправлена проблема, из-за которой NPC могли перестать разговаривать друг с другом после загрузки сохранения.

Исправлена проблема, когда трупы мутантов улетали на большое расстояние от мест, где они были убиты выстрелом из дробовика.

И еще более 50 мелких «аномалий» было исправлено.

Исправление сбоев, производительность и оптимизация

Исследованы и улучшены мертвые зоны и кривые движения геймпада, прицеливание и управление камерой для более плавного и удобного управления с помощью стиков на контроллере.

Улучшена производительность в густонаселенных районах карты.

Исправлено падение производительности на видеокартах серии NVIDIA RTX 3000 с включенной генерацией кадров FSR.

Исправлена проблема с зависанием игры при выходе из туннеля во время миссии A Light in the End of the Tunnel.

Исправлена проблема с неработающим контроллером Razer Kishi Ultra, подключенным через Bluetooth или кабельное соединение.

Исправлена проблема, когда беспроводной контроллер MSI Force Pro не работал при подключении по Bluetooth или через донгл.

Исправлена проблема, когда контроллер Xbox X/S не работал через Bluetooth-соединение.

Улучшения ввода с контроллера.

Исправлена проблема с визуальными артефактами во внутриигровом интерфейсе при включенном DLSS.

Исправлена проблема, когда здание исчезало в камере игрока на локации «Фабрика».

Исправлена проблема, когда здание возле Янтаря появлялось в поле зрения игрока при приближении к нему.

Исправлено падение fps, которое могло быть вызвано большим количеством частиц воды.

Исправлено падение fps при взаимодействии с трупами на мелководье.

Исправлены многочисленные сбои EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.

Исправлено множество фатальных ошибок, низкоуровневых фатальных ошибок и сбоев утверждений.

Команда GSC Game World поблагодарила игроков за терпение и поддержку. Узнать полный список изменений можно в блоге разработчиков на платформе Steam.

Напомним ранее авторы заявили об успешности игры и анонсировали работу над экранизацией игры. Кроме этого, разработчики уже работают над версией для других платформ.