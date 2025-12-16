"Подарок от Зоны" задерживается: обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2 с новыми заданиями, локациями и оружием выйдет позже

Обновлено (16.12): Буквально в день запланировано выхода контентного обновления Stories Untold стало известно о его вынужденном переносе. Из-за возникших в последний момент сложностей патч станет доступен игрокам на два дня позже запланированного — 18 декабря. Разработчики принесли извинения за неудобства и заверили, что результат оправдает ожидание. Обновление выйдет одновременно на PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

Оригинальная новость за 15.12:

Неожиданно для фанатов шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl под новый год подготовили масштабный сюрприз. Уже завтра, 16 декабря 2025 года, игра получит крупное контентное обновление, которое будет полностью бесплатным для всех владельцев. Авторы называют это "ранним Рождеством в Зоне" и обещают внушительный список нововведений. В игру будет добавлена новая цепочка задания, локации и уникальные пушки.

Обновление сосредоточится на загадочных событиях в районе Малахита (западная часть карты). Исследовательские группы столкнулись с неизвестным радиосигналом, который глушит КПК и вызывает у сталкеров кровотечения из носа и галлюцинации. В расследовании феномена игроку будут помогать ученый Медулин и радиолюбитель Банзай. История обещает быть запутанной и зависеть от выбора игрока.

Ключевые особенности обновления:

8 новых квестов: Их прохождение займет несколько часов реального времени.

Их прохождение займет несколько часов реального времени. 7 локаций для исследования: Среди них заявлены пионерский лагерь "Сказочный", Старая шахта в Рыжем лесу, а также обновленные знакомые места вроде Свалки техники, Армейских складов и депо.

Среди них заявлены пионерский лагерь "Сказочный", Старая шахта в Рыжем лесу, а также обновленные знакомые места вроде Свалки техники, Армейских складов и депо. 6 уникальных персонажей: Каждый со своей биографией и ролью в сюжете.

Каждый со своей биографией и ролью в сюжете. Новый хаб: В зависимости от действий игрока в малонаселенном районе Выжженного леса может появиться полноценная безопасная зона с техником, торговцем, медиком и проводником.

Также арсенал пополнится новой винтовкой GP37V2. Это модифицированная версия классической GP37, оснащенная глушителем и прицелом малой кратности. Оружие работает только в режимах одиночного огня и отсечки, требуя от игрока тактического подхода и меткости.

Обновление станет доступно для загрузки на всех платформах 16 декабря.