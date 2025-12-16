"Подарок от Зоны" задерживается: обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2 с новыми заданиями, локациями и оружием выйдет позже

Обновлено (16.12): Буквально в день запланировано выхода контентного обновления Stories Untold стало известно о его вынужденном переносе. Из-за возникших в последний момент сложностей патч станет доступен игрокам на два дня позже запланированного — 18 декабря. Разработчики принесли извинения за неудобства и заверили, что результат оправдает ожидание. Обновление выйдет одновременно на PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5.
Оригинальная новость за 15.12:
Неожиданно для фанатов шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl под новый год подготовили масштабный сюрприз. Уже завтра, 16 декабря 2025 года, игра получит крупное контентное обновление, которое будет полностью бесплатным для всех владельцев. Авторы называют это "ранним Рождеством в Зоне" и обещают внушительный список нововведений. В игру будет добавлена новая цепочка задания, локации и уникальные пушки.
Обновление сосредоточится на загадочных событиях в районе Малахита (западная часть карты). Исследовательские группы столкнулись с неизвестным радиосигналом, который глушит КПК и вызывает у сталкеров кровотечения из носа и галлюцинации. В расследовании феномена игроку будут помогать ученый Медулин и радиолюбитель Банзай. История обещает быть запутанной и зависеть от выбора игрока.
Ключевые особенности обновления:
- 8 новых квестов: Их прохождение займет несколько часов реального времени.
- 7 локаций для исследования: Среди них заявлены пионерский лагерь "Сказочный", Старая шахта в Рыжем лесу, а также обновленные знакомые места вроде Свалки техники, Армейских складов и депо.
- 6 уникальных персонажей: Каждый со своей биографией и ролью в сюжете.
- Новый хаб: В зависимости от действий игрока в малонаселенном районе Выжженного леса может появиться полноценная безопасная зона с техником, торговцем, медиком и проводником.
Также арсенал пополнится новой винтовкой GP37V2. Это модифицированная версия классической GP37, оснащенная глушителем и прицелом малой кратности. Оружие работает только в режимах одиночного огня и отсечки, требуя от игрока тактического подхода и меткости.
Обновление станет доступно для загрузки на всех платформах 16 декабря.
13 минут а комментов уже за 200 штук как и реакций. Впрочем боты и тролли они такие.
p.s. приношу извинения если действительно пост был отредактирован и обновлен. Тогда да боты и тролли тут не причем.
Да. Ради сталкера на пегаче боты работают. Шапочка из фольги не жмет мегамозг?
пост отредачен был со вчера
Не, тут какая-то фигня со временем - некоторые комменты даже вчерашние.
Может новость отмодерировали недавно...
Даже тут они умудрились обоср*ться и перенести)) GSC неисправимы.
В ждалкере даже подарки с переносами ск xDDD)))
Лузерыыыы... Вот разрабы of ash and steel - красавцы, не побоялись выпустить кусок забагованного кода! Мужики! Уважаю!
100%!еще и мозги пудрят патчем)
так и не начал проходить... патчи без конца клепаются!
зачем отметился в комментах, если не начал проходить? Ты жертва сегодняшней ситуации, а завтра будешь визжать по-другому.
P.S. Возразите, кто сможет)))
p.s.s Аргументированно быдло возразить не может, поэтому будет возражать клоунами.
Возражать касательно чего? Максимально абстрактной фразы? Ты хоть попытайся в конкретику с фактами\аргументами.
Вот эта формулировка "принесли извинения" работает просто шаблонно и в одностороннем порядке:) То есть эти слова для красного словца , как соблюдение этикета, не более . Ведь принести извинения и принять извинения, вещи разные. Получается извинения принесли, а если вас не простили ? :))
Анонсы патчей и исправлений бета версии, переносы этих исправлений. У разрабов этой игры ничего не меняется. Когда-нибудь из раннего доступа выйдут
А потом еще предстоит не один патч для этого подарка ))
ну, два дня не так уж страшно. я не разработчик игр но интересно, разве не возможно сначала убедится что что все работает и проблем не будет а потом анонсировать? или это так не работает?
и почему я не удивлен)?