ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 025 оценок

"Подарок от Зоны" задерживается: обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2 с новыми заданиями, локациями и оружием выйдет позже

Gutsz Gutsz

Обновлено (16.12): Буквально в день запланировано выхода контентного обновления Stories Untold стало известно о его вынужденном переносе. Из-за возникших в последний момент сложностей патч станет доступен игрокам на два дня позже запланированного — 18 декабря. Разработчики принесли извинения за неудобства и заверили, что результат оправдает ожидание. Обновление выйдет одновременно на PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

Оригинальная новость за 15.12:

Неожиданно для фанатов шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl под новый год подготовили масштабный сюрприз. Уже завтра, 16 декабря 2025 года, игра получит крупное контентное обновление, которое будет полностью бесплатным для всех владельцев. Авторы называют это "ранним Рождеством в Зоне" и обещают внушительный список нововведений. В игру будет добавлена новая цепочка задания, локации и уникальные пушки.

Обновление сосредоточится на загадочных событиях в районе Малахита (западная часть карты). Исследовательские группы столкнулись с неизвестным радиосигналом, который глушит КПК и вызывает у сталкеров кровотечения из носа и галлюцинации. В расследовании феномена игроку будут помогать ученый Медулин и радиолюбитель Банзай. История обещает быть запутанной и зависеть от выбора игрока.

Ключевые особенности обновления:

  • 8 новых квестов: Их прохождение займет несколько часов реального времени.
  • 7 локаций для исследования: Среди них заявлены пионерский лагерь "Сказочный", Старая шахта в Рыжем лесу, а также обновленные знакомые места вроде Свалки техники, Армейских складов и депо.
  • 6 уникальных персонажей: Каждый со своей биографией и ролью в сюжете.
  • Новый хаб: В зависимости от действий игрока в малонаселенном районе Выжженного леса может появиться полноценная безопасная зона с техником, торговцем, медиком и проводником.

Также арсенал пополнится новой винтовкой GP37V2. Это модифицированная версия классической GP37, оснащенная глушителем и прицелом малой кратности. Оружие работает только в режимах одиночного огня и отсечки, требуя от игрока тактического подхода и меткости.

Обновление станет доступно для загрузки на всех платформах 16 декабря.

218
254
Комментарии:  254
Ваш комментарий
Egik81

13 минут а комментов уже за 200 штук как и реакций. Впрочем боты и тролли они такие.

p.s. приношу извинения если действительно пост был отредактирован и обновлен. Тогда да боты и тролли тут не причем.

13
-zotik-

Да. Ради сталкера на пегаче боты работают. Шапочка из фольги не жмет мегамозг?

3
Лидер 666

пост отредачен был со вчера

2
Верзор

Не, тут какая-то фигня со временем - некоторые комменты даже вчерашние.

Может новость отмодерировали недавно...

2
Sunsh1ne98

Даже тут они умудрились обоср*ться и перенести)) GSC неисправимы.

9
potter790

В ждалкере даже подарки с переносами ск xDDD)))

5
MovableAlbin

Лузерыыыы... Вот разрабы of ash and steel - красавцы, не побоялись выпустить кусок забагованного кода! Мужики! Уважаю!

5
Arik8100

100%!еще и мозги пудрят патчем)

1
romero52

так и не начал проходить... патчи без конца клепаются!

3
canismajorisvy

зачем отметился в комментах, если не начал проходить? Ты жертва сегодняшней ситуации, а завтра будешь визжать по-другому.

P.S. Возразите, кто сможет)))

p.s.s Аргументированно быдло возразить не может, поэтому будет возражать клоунами.

5
CHITERb0t canismajorisvy
Ты жертва сегодняшней ситуации, а завтра будешь визжать по-другому.

Возражать касательно чего? Максимально абстрактной фразы? Ты хоть попытайся в конкретику с фактами\аргументами.

GennadijK

Вот эта формулировка "принесли извинения" работает просто шаблонно и в одностороннем порядке:) То есть эти слова для красного словца , как соблюдение этикета, не более . Ведь принести извинения и принять извинения, вещи разные. Получается извинения принесли, а если вас не простили ? :))

3
Givemethedust

Анонсы патчей и исправлений бета версии, переносы этих исправлений. У разрабов этой игры ничего не меняется. Когда-нибудь из раннего доступа выйдут

2
Misha Mi

А потом еще предстоит не один патч для этого подарка ))

2
KleptomaniacalAlbert

ну, два дня не так уж страшно. я не разработчик игр но интересно, разве не возможно сначала убедится что что все работает и проблем не будет а потом анонсировать? или это так не работает?

1
LankyWeaver

и почему я не удивлен)?

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ