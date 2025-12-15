"Подарок под Новый год от Зоны": S.T.A.L.K.E.R. 2 получает бесплатное обновление с новыми заданиями, локациями и оружием

Неожиданно для фанатов шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl под новый год подготовили масштабный сюрприз. Уже завтра, 16 декабря 2025 года, игра получит крупное контентное обновление, которое будет полностью бесплатным для всех владельцев. Авторы называют это "ранним Рождеством в Зоне" и обещают внушительный список нововведений. В игру будет добавлена новая цепочка задания, локации и уникальные пушки.
Обновление сосредоточится на загадочных событиях в районе Малахита (западная часть карты). Исследовательские группы столкнулись с неизвестным радиосигналом, который глушит КПК и вызывает у сталкеров кровотечения из носа и галлюцинации. В расследовании феномена игроку будут помогать ученый Медулин и радиолюбитель Банзай. История обещает быть запутанной и зависеть от выбора игрока.
Ключевые особенности обновления:
- 8 новых квестов: Их прохождение займет несколько часов реального времени.
- 7 локаций для исследования: Среди них заявлены пионерский лагерь "Сказочный", Старая шахта в Рыжем лесу, а также обновленные знакомые места вроде Свалки техники, Армейских складов и депо.
- 6 уникальных персонажей: Каждый со своей биографией и ролью в сюжете.
- Новый хаб: В зависимости от действий игрока в малонаселенном районе Выжженного леса может появиться полноценная безопасная зона с техником, торговцем, медиком и проводником.
Также арсенал пополнится новой винтовкой GP37V2. Это модифицированная версия классической GP37, оснащенная глушителем и прицелом малой кратности. Оружие работает только в режимах одиночного огня и отсечки, требуя от игрока тактического подхода и меткости.
Обновление станет доступно для загрузки на всех платформах 16 декабря.
Stalker 2 как был повестовательной, пустой и безидейной игрой с большой картой и болванчиками для отстрела, так и остаётся спустя год. Не в обиду фанатам, хоть и сам уважаю оригинальную трилогию, но С2 добил на патче 1.7 с тренером от флинга. Привет из 2007, просто игра скучная и унылая до безобразия, не имеющая ничего уникального и запоминающегося.
Я думаю, самым бы приятным и долгожданным подарком стало бы обновление, которое бы избавило игру от тормозов и глюков. Хотя бы самых серьёзных. Впрочем, учитывая, что это скажем так фичи серии. Надеется на новогоднее чудо не стоит. Впрочем это мы и видим. Мужики получат набор бритв и пены. Бабы косметику и духи. Дети игрушки и хлопушки.
А что Армейских складов не было?
как однажды сказал wycc220 игра то сама по себе ничего, но как продолжение сталкера, это значит что все персонажи резко еб@нулись, просто иначе этот сюжет воспринимать не получается
всё ещё ждём глобальных модов сюжетных, да даже народную солянку портированную сюда
