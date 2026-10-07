Подписчики PS Plus Deluxe получили 3-часовую пробную версию S.T.A.L.K.E.R. 2

Для владельцев PlayStation 5, которые все еще сомневались в покупке одного из самых обсуждаемых шутеров последних лет, подготовили отличный подарок. В подписочном сервисе PlayStation Plus Deluxe (Люкс) официально стартовал доступ к полноценной 3-часовой пробной версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

В отличие от привычных демоверсий, этот триал предоставляет полный доступ ко всему контенту игры без каких-либо ограничений. За отведенные 3 часа пользователи смогут лично протестировать техническое состояние проекта на консоли, оценить графику, украинскую и английскую озвучку, а также полностью погрузиться в атмосферу аномальной Зоны. Если после тестирования игрок решит приобрести шутер, весь пройденный путь и заработанные трофеи автоматически перенесутся в полную версию.

Постапокалиптический шутер на PS5 поддерживает все ключевые особенности платформы, включая тактильную отдачу и адаптивные триггеры контроллера DualSense, а также оптимизацию под PS5 Pro. На данный момент средняя оценка игры в цифровом магазине от обычных игроков составляет высокие 4.44 балла из 5 на основе более чем 12 тысяч отзывов.