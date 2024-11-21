Пока авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 занимаются исправлениями, вышло уже несколько модов, улучшающих производительность

Первый вердикт по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который наконец-то был вынесен, заключается в том, что это довольно хорошая игра, которая в настоящее время страдает от множества ошибок и проблем. С некоторыми из них можно легко смириться, с некоторыми - нет, и GSC Game World, что неудивительно, заявила, что планирует их исправить.

Однако разработчик - не единственная сторона, взявшая в руки инструменты и приступившая к работе над решениями. В классическом стиле "Сталкера" не прошло и суток с момента выхода игры, а моддеры уже успели выпустить кучу модов, призванных помочь решить проблемы с игрой, включая пять отдельных работ, призванных избавить вас от заиканий.

Мод от FrancisLouis "Stalker Optimizer", который, как пишет его автор, "оптимизирует Stalker 2 и значительно уменьшает заикание за счет оптимизации компиляции шейдеров и потоковой передачи ассетов", занимая верхние строчки в рейтингах одобрений и загрузок на нексусе. На текущий момент он набрал почти 10к скачиваний, что является довольно впечатляющим результатом.

Но он определенно не одинок: за ним с 6 400 загрузками идет работа VynnGfx "Optimized Tweaks S.2 - Reduced Stutter Improved Performance Lower Latency Better Frametimes", нацеленная на практически то же самое в плане повышения производительности.

Добавьте сюда "STK2 - SPF" от Xowny и "S.T.A.L.K.E.R. 2 - Ultimate Engine Tweaks" от P40lox, и вы уже будете избалованы выбором модов для улучшения производительности "Сталкера".