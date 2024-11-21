Пока авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 занимаются исправлениями, вышло уже несколько модов, улучшающих производительность

Первый вердикт по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который наконец-то был вынесен, заключается в том, что это довольно хорошая игра, которая в настоящее время страдает от множества ошибок и проблем. С некоторыми из них можно легко смириться, с некоторыми - нет, и GSC Game World, что неудивительно, заявила, что планирует их исправить.
Однако разработчик - не единственная сторона, взявшая в руки инструменты и приступившая к работе над решениями. В классическом стиле "Сталкера" не прошло и суток с момента выхода игры, а моддеры уже успели выпустить кучу модов, призванных помочь решить проблемы с игрой, включая пять отдельных работ, призванных избавить вас от заиканий.
Мод от FrancisLouis "Stalker Optimizer", который, как пишет его автор, "оптимизирует Stalker 2 и значительно уменьшает заикание за счет оптимизации компиляции шейдеров и потоковой передачи ассетов", занимая верхние строчки в рейтингах одобрений и загрузок на нексусе. На текущий момент он набрал почти 10к скачиваний, что является довольно впечатляющим результатом.
Но он определенно не одинок: за ним с 6 400 загрузками идет работа VynnGfx "Optimized Tweaks S.2 - Reduced Stutter Improved Performance Lower Latency Better Frametimes", нацеленная на практически то же самое в плане повышения производительности.
Добавьте сюда "STK2 - SPF" от Xowny и "S.T.A.L.K.E.R. 2 - Ultimate Engine Tweaks" от P40lox, и вы уже будете избалованы выбором модов для улучшения производительности "Сталкера".
ГО*НО МОДАМИ НЕ ИСПРАВИШЬ
Да ещё и на мойве. Там зону отчуждения селюки что ли заполонили?))
Нормально! Сейчас это стандарт для разрабов - выпустить багованую поделку!)))
Скучный сюжет на уровне прошлых частей или на уровне сюжета скайрима, абсолютно унылый, а баги и оптимизация ухх.. Соболезную всем фанатам кто хотел поиграть но не смогли потому пк не потянул хотя в минималках в фулл хд стоит gtx 1060 в по факту чтобы стабильные 30 ФПС было надо 1070ti как будто и то всё равно фризы будут 🤣 // I-Die-Alone Dont-Cry
Спустя время всплывут глиномесы, ноющие и доказывающие с соплями из пасти о том, что на релизе топ оптимизон, багов не было, все работало как часы и игроки просто на ведрах 10 летней давности сидят
И "новость" об этом.
меня беспокоит как починить аномалию лагодром...в определенных местах...нереальные просадки
Быстрее бы мод сделали что бы убрать "рыже-рыготный закат"
Хорошо что у меня нет ломок эх скорей бы хоть во что то новое поиграть.Спокойно могу подождать пока игру приведут в играбильное и улучшенное состояние.Заниматься (мазохизмом) бета тестированием нет уж я пас.Играя в хромую игру вы обязательно испортите себе впечатление о ней даже когда её улучшат от и до и вы начнёте в неё играть второй раз никакого вау ощущения вы не получите.Потому что вы до этого её прошли это раз а самое главное прошли её хромую и этот осадок остаётся навсегда и никакие улучшения этот осадок не растворят.Это я не только за Сталкер 2 а все хромые сырые недорелизы имею ввиду.
Оперативно.
Надо сделать меньшую насыщенность цветов
Так сделай насыщенность меньше в панели нвиде или амуде адреналине
И как этот мод? Кто тестил? Есть прибавка вообще?
Я не играл в сталкер 2. Стоит ли качать? В первую тоже не играл. Но зато играл в нью-вегас и метро эксодус.
Кал, как и все выше перечисленное, лучше доту скачай.
Exodus кал? Егать не шути так
Интересно нейронка когда появится.
Если кто не играл еще, сразу говорю что игра тяжелая, я бы сказал хард гейм епта, без читов осилить не опытным игрокам будет очень тяжело, постоянно будете пить есть лечиться сохраняться перепроходить, я играл все утро, и потом злой ходил, потому что ну рил прям выносят не которые моменты, например с трудом убил пси собаку, или постоянно хочу продать пушку, а продавец в 100 км от меня, приходится скидывать лут просто на землю и он благо не пропадает, а так в целом конечно топ игруля, что сказать, куда лучше чем было в обзорах на xbox, боты на мой взгляд не тупые, закидывают гранатами, стреляют метко, в открытую с ними стреляться это сразу смерть, приходится с места на место бегать , одновременно хилиться и это еще цветочки)
Играю на высоком уровне сложности, выносят постоянно, намного сложнее и динамичнее трилогии получилось, и мутанты теперь не просто декорация, а реальный противник, атмосфера тоже топовая, достойное продолжение для ценителей серии вышло) особенно новеньким в серии сталкер, да, игра очень сложно дастся.
да я сам играл в сталкер только когда малым был, и сейчас это жесть конечно, эта игра не для релакса, это тяжелое испытание, даже визуально ночь длиться куда длинее чем день, итого ты постоянно бегаешь в темноте и это еще и психологически давит, я бы возможно хотел бы мод на постоянный день)))