После обновления 1.5.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2 враги больше не будут подлетать от выстрелов в голову

Сегодня разработчики из студии GSC Game World порадовали поклонников S.T.A.L.K.E.R. 2: сразу двумя важными новостями. Ранее стало известно, что атмосферный шутер во вселенной Зоны отчуждения официально доберется до PlayStation 5 уже до конца текущего года. Однако на этом сюрпризы не закончились: сегодня также вышло обновление 1.5.1, в котором разработчики не только повысили стабильность игры, но и устранили несколько досадных (и в одном случае комичных) багов.

Одной из главных правок стал фикс ошибки, из-за которой некоторые враги эффектно взлетали в воздух после точного выстрела в голову. Также в патче решена давняя проблема с появлением монстров в мирных хабах, где ранее игроки могли неожиданно наткнуться на враждебных мутантов прямо у барной стойки.

Полный список изменений патча 1.5.1 выглядит следующим образом:

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые NPC не прятались при выбросе в офлайн-режиме.

Устранена проблема с исчезающими подсказками после загрузки сохранения.

Исправлено зависание NPC при патрулировании.

Доработано поведение бандитов в лагере Варана во время задания «Царь горы» — они больше не нападают без причины.

Исправлен баг с лифтом в лаборатории X-17 в квесте «Видения истины», из-за которого игрок мог покинуть зону без возможности вернуться.

Исправлена некорректная позиция трупов NPC при повторном подъёме.

Подкорректированы иконки веса и денег в инвентаре игрока.

Починена заморозка босса Фауста при разрушении эмиттера в его атаке.

Исправлено невозможность повторного открытия контекстного меню в окне лута.

Устранён баг с «взлётом» NPC после убийства выстрелом в голову.

Исправлены две критические ошибки EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.

Исправлена зависимость выполнения миссии «Штурм Дуги» от сна игрока до разговора со Шрамом.

Исправлено автоматическое сброс FOV до 110 на ультрашироких мониторах.

Исключено появление мутантов и NPC в закрытых зонах (хабы, квестовые зоны и т.д.).

Исправлено положение левой руки NPC с пистолетом.

Устранено застревание NPC друг в друге при патрулировании.

Исправлено влияние параметра масштабирования Windows в оконных режимах.

Исправлен баг с невозможностью получить ошейники у Щербы в миссии «Во имя науки».

Обновлён Zone Kit — инструментарий для моддеров теперь учитывает изменения патча 1.5.1, что снижает вероятность нестабильности при разработке модификаций.

Авторы подчеркнули, что их работа над S.T.A.L.K.E.R. 2 далека от завершения. В будущем игроков ждут сюжетные дополнения и полноценный мультиплеерный режим. Ожидается, что более подробную информацию об этих нововведениях студия представит ближе к концу года.