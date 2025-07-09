После обновления 1.5.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2 враги больше не будут подлетать от выстрелов в голову

Сегодня разработчики из студии GSC Game World порадовали поклонников S.T.A.L.K.E.R. 2: сразу двумя важными новостями. Ранее стало известно, что атмосферный шутер во вселенной Зоны отчуждения официально доберется до PlayStation 5 уже до конца текущего года. Однако на этом сюрпризы не закончились: сегодня также вышло обновление 1.5.1, в котором разработчики не только повысили стабильность игры, но и устранили несколько досадных (и в одном случае комичных) багов.
Одной из главных правок стал фикс ошибки, из-за которой некоторые враги эффектно взлетали в воздух после точного выстрела в голову. Также в патче решена давняя проблема с появлением монстров в мирных хабах, где ранее игроки могли неожиданно наткнуться на враждебных мутантов прямо у барной стойки.
Полный список изменений патча 1.5.1 выглядит следующим образом:
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые NPC не прятались при выбросе в офлайн-режиме.
- Устранена проблема с исчезающими подсказками после загрузки сохранения.
- Исправлено зависание NPC при патрулировании.
- Доработано поведение бандитов в лагере Варана во время задания «Царь горы» — они больше не нападают без причины.
- Исправлен баг с лифтом в лаборатории X-17 в квесте «Видения истины», из-за которого игрок мог покинуть зону без возможности вернуться.
- Исправлена некорректная позиция трупов NPC при повторном подъёме.
- Подкорректированы иконки веса и денег в инвентаре игрока.
- Починена заморозка босса Фауста при разрушении эмиттера в его атаке.
- Исправлено невозможность повторного открытия контекстного меню в окне лута.
- Устранён баг с «взлётом» NPC после убийства выстрелом в голову.
- Исправлены две критические ошибки EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.
- Исправлена зависимость выполнения миссии «Штурм Дуги» от сна игрока до разговора со Шрамом.
- Исправлено автоматическое сброс FOV до 110 на ультрашироких мониторах.
- Исключено появление мутантов и NPC в закрытых зонах (хабы, квестовые зоны и т.д.).
- Исправлено положение левой руки NPC с пистолетом.
- Устранено застревание NPC друг в друге при патрулировании.
- Исправлено влияние параметра масштабирования Windows в оконных режимах.
- Исправлен баг с невозможностью получить ошейники у Щербы в миссии «Во имя науки».
- Обновлён Zone Kit — инструментарий для моддеров теперь учитывает изменения патча 1.5.1, что снижает вероятность нестабильности при разработке модификаций.
Авторы подчеркнули, что их работа над S.T.A.L.K.E.R. 2 далека от завершения. В будущем игроков ждут сюжетные дополнения и полноценный мультиплеерный режим. Ожидается, что более подробную информацию об этих нововведениях студия представит ближе к концу года.
Я рот шатал этого высера!
а че тут забыл шатальщик
Ухь шяйтан
Ждём патч 1.5.2, где из анекдотов уберут смешное.
Так не смешно же.
Оптимизацию когда ждать
кому он нужен ваш сраный мультиплеер , доделаете нормально игру , исправьте баги , если остались!!!!!!
"Мы попробовали починить то, что сломали прошлым патчем и поломали другое. Ожидайте патч 1.5.2"
Интересно, они за год после "релиза" (точнее бета-теста) 30 патчей наклепают? Уже 18, емнип.
в киберпанке больше 40 , конешно
КП хоть игрой был изначально, а не набором арен с болванчиками
Теперь будут сразу вниз улетать, под землю :))
Модами допилят
А фпс перестанет прыгать от 100 до 40?
А ты камеру в небо подними и так играй))
У меня и не подлетали кстати
о, ну хоть что-то, а то заипался потом бегать трупешник искать после полета(не так-то и редко они улетали, почти в каждом замесе)... а с монстрами было дело - по янову бегал кровосос и его там не убьешь. и он не нападет, треш, короч...