ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 18 878 оценок

После обновления 1.5.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2 враги больше не будут подлетать от выстрелов в голову

Gutsz Gutsz

Сегодня разработчики из студии GSC Game World порадовали поклонников S.T.A.L.K.E.R. 2: сразу двумя важными новостями. Ранее стало известно, что атмосферный шутер во вселенной Зоны отчуждения официально доберется до PlayStation 5 уже до конца текущего года. Однако на этом сюрпризы не закончились: сегодня также вышло обновление 1.5.1, в котором разработчики не только повысили стабильность игры, но и устранили несколько досадных (и в одном случае комичных) багов.

Чернобыльская Зона расширяется: S.T.A.L.K.E.R. 2 прибудет на PlayStation 5 до конца года

Одной из главных правок стал фикс ошибки, из-за которой некоторые враги эффектно взлетали в воздух после точного выстрела в голову. Также в патче решена давняя проблема с появлением монстров в мирных хабах, где ранее игроки могли неожиданно наткнуться на враждебных мутантов прямо у барной стойки.

Полный список изменений патча 1.5.1 выглядит следующим образом:

  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые NPC не прятались при выбросе в офлайн-режиме.
  • Устранена проблема с исчезающими подсказками после загрузки сохранения.
  • Исправлено зависание NPC при патрулировании.
  • Доработано поведение бандитов в лагере Варана во время задания «Царь горы» — они больше не нападают без причины.
  • Исправлен баг с лифтом в лаборатории X-17 в квесте «Видения истины», из-за которого игрок мог покинуть зону без возможности вернуться.
  • Исправлена некорректная позиция трупов NPC при повторном подъёме.
  • Подкорректированы иконки веса и денег в инвентаре игрока.
  • Починена заморозка босса Фауста при разрушении эмиттера в его атаке.
  • Исправлено невозможность повторного открытия контекстного меню в окне лута.
  • Устранён баг с «взлётом» NPC после убийства выстрелом в голову.
  • Исправлены две критические ошибки EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.
  • Исправлена зависимость выполнения миссии «Штурм Дуги» от сна игрока до разговора со Шрамом.
  • Исправлено автоматическое сброс FOV до 110 на ультрашироких мониторах.
  • Исключено появление мутантов и NPC в закрытых зонах (хабы, квестовые зоны и т.д.).
  • Исправлено положение левой руки NPC с пистолетом.
  • Устранено застревание NPC друг в друге при патрулировании.
  • Исправлено влияние параметра масштабирования Windows в оконных режимах.
  • Исправлен баг с невозможностью получить ошейники у Щербы в миссии «Во имя науки».
  • Обновлён Zone Kit — инструментарий для моддеров теперь учитывает изменения патча 1.5.1, что снижает вероятность нестабильности при разработке модификаций.

Авторы подчеркнули, что их работа над S.T.A.L.K.E.R. 2 далека от завершения. В будущем игроков ждут сюжетные дополнения и полноценный мультиплеерный режим. Ожидается, что более подробную информацию об этих нововведениях студия представит ближе к концу года.

52
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
MаnGo

Я рот шатал этого высера!

24
matrixua

а че тут забыл шатальщик

1
hpi

Ухь шяйтан

1
Gridon

Ждём патч 1.5.2, где из анекдотов уберут смешное.

6
Spillik

Так не смешно же.

Aleksey Aleshka

Оптимизацию когда ждать

4
WretchedQuenby

кому он нужен ваш сраный мультиплеер , доделаете нормально игру , исправьте баги , если остались!!!!!!

1
zweruchka

"Мы попробовали починить то, что сломали прошлым патчем и поломали другое. Ожидайте патч 1.5.2"

Интересно, они за год после "релиза" (точнее бета-теста) 30 патчей наклепают? Уже 18, емнип.

1
matrixua

в киберпанке больше 40 , конешно

Sha-R matrixua

КП хоть игрой был изначально, а не набором арен с болванчиками

Котян Сутоевич

Теперь будут сразу вниз улетать, под землю :))

1
Real Slim Shady

Модами допилят

BloomingVysor

А фпс перестанет прыгать от 100 до 40?

Ziyter7

А ты камеру в небо подними и так играй))

1
211186

У меня и не подлетали кстати

Поджигаявату

о, ну хоть что-то, а то заипался потом бегать трупешник искать после полета(не так-то и редко они улетали, почти в каждом замесе)... а с монстрами было дело - по янову бегал кровосос и его там не убьешь. и он не нападет, треш, короч...

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ