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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.1 4 018 оценок

Появились первые отзывы о демоверсии S.T.A.L.K.E.R. 2 с Summer Game Fest 2024

Sefast
Новости

Нидерландский портал Tweakers рассказал о своих впечатлениях от демоверсии S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля на выставке Summer Game Fest 2024:

  • Авторам дали опробовать первые полчаса демоверсии. В сюжетном плане начинается всё с получения от Профессора Германа сканера для исследования аномальной активности. По указанию Профессора Скиф направляется к научной базе. По прибытии оказывается, что было совершено нападение, однако Скиф находит друга Германа, который передаёт нам второй сканер и сюжет продолжается;
  • Графикой остались довольны. Аномалии и различные источники света обеспечивают хорошее освещение, а детализация лиц персонажей на высоком уровне. Отмечается, что на релизе игра может выглядеть лучше, чем увиденное в демоверсии;
  • За время игры авторы успели умереть три раза: от падения с высоты, аномалий и кровососа. Первое наболее беспощадно;
  • Выделяют хорошую свободу действий, а пугающая атмосфера осталась со времён трилогии даже спустя 15 лет;
  • Все сошлись на мнении, что игра на релизе не будет чем то прорывным в аудио-визуальном плане, но атмосфера, которая возникает при исследовании Зоны, привлекательность большого открытого мира и ветвистый сценарий способны приятно удивить того, кто ожидает меньшего.

Также в сети появилось видео с демонстрацией геймплея демоверсии игры.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля назначен на 5 сентября 2024 года. Игра является временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.

-17
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко
34
Без негатива

Главное что самое важное видно

13
Tiktotayou124 Без негатива

Появился значит в зоне, чёрный сталкер...

14
Nephth Renar Без негатива

Кто о чём, а вшивый о бане.

-3
saksnboom

10 из 10!!!!!!1!

-1
Bob Mlka Nephth Renar

самокритично

2
Dislaik

О ветвистом сценарии они поняли за полчаса игры в демку? Понимаю, неподкупная журналистика

26
Случайный Игрок

Всё это было написано при открытии чемоданов

0
GMNPSH

свобода действий и амосфера. В 30 минутах игры.

7
Пользователь ВКонтакте

А нам геймплей так нормально и не показывают, что наводит на определенные мысли. // Антон Крупнов

5
ZackSnyder

its alive! вот вся реакция. такое чувство, что филя резервы на помощь кинул.

0
Никита Дроздоvv

он уже год живой

-5
Даня Чулаков

Напоминает мне экранизацию фнафа

В том смысле что сталкер 2 и фильм по фнафу были в производственном аду

Фильм по фнафу анонсировали в 2015 а вышел в 2023

А сталкер анонснули в 2011(старая версия) и 2018(новая версия)

0
UnconventionalAnonymous

Такое чувство, что Dying Light 2 с Metro смешали и во вселенную Chernobylit засунули

0
Qwa7

Только после релиза можно будет читать отзывы и решать, стоит в это играть или нет. Это касается практически любой игры (кроме игр от Larian).

0
bohdan2015

Всегда нравились аномалии)

-1
Александр Мотошвили

Когда вышел первый сталкер, в первый же день я пошел купить лицензию часа в 12 дня, так там продавец достал при мне из огромной пачки в дисков 30-40 , которых осталось меньше половины. Я к тому что, у нас в стране она разошлась просто бешеным тиражом, чего они так долго тянули - хз.

-2
Пользователь ВКонтакте

Да очень жду и узнаем что с персами из прошлых частей // Данил Бугаков

-2
pokemonizm

Максимальное ожидание игры, наверное после БГ 3 такого ожидания не было

-3
Никита Дроздоvv

сейчас тебя заминусуют

-17
ViscousNetharion Никита Дроздоvv

Хахах

0
Никита Дроздоvv ViscousNetharion

Странно. Я думал, будет у него куча минусов. типа: Зачем ты ждешь эту помойку Не стоит ждать, это мусор. А оказалось - нет.

0
ViscousNetharion Никита Дроздоvv

А потому, что люди видят - игра существует, в приемлемом качестве. И что, скорее всего, выйдет в срок. Вот и переобуваются потихоньку, чтоб лошками не казаться)

Никогда такого не было, и вот опять)

P.S. Всё из-за отсутствия личного мнения - слушают гооворящие головы в интернете, которые ради хайпа скажут что угодно. Ну и из-за отсутствия достоверной информации - лень вникать в тему (тесная взаимосвязь с отсутствием личного мнения)

0
SOLUS5678

Игра звёзд с неба не хватает но скажем крепкий середнячок. Рад за фанатов сталкера.

-4
Никита Дроздоvv

ну вот адекватный человек

-7
-zotik-

Ты из тех кто оценил демо? Ну раз считаешь что среднячок иначе от куда такой позитив?

0
SOLUS5678 -zotik-

Это моё мнение.

0
Lvinomord

Атмосфера чувствуется да и полазить снова по заброшкам с Ксюхой - думаю будет круто

-4
Никита Дроздоvv

нет ну качество конечно огонь прям вот класс лучше всяких 4k и 8k

Пацаны это сарказм

-5
PaPa Sierra

Я уже давно понял - лучший коммент это не написанный коммент. А если уж писать, то для дебилов всё обозначить. По другому никак.

0
Да не важно

Негодуют только Ру пользователи?). Мне тоже не заходит графон и фиг с ним.И так не собираюсь играть в Сталкер,для этого есть Ютуб и Твич для просмотра.

Не фанат сталкера.

-11
Spiritus Christi

Пусть скептики смеются над этим, мы же желаем им тех утешений, которые СТАЛКЕР 2 подарит всем, кто дал себе труд промерить его глубины.

Ведь скептики обретают здесь веру, а у равнодушных появляются интерес и энтузиазм.

GSC не обращайте же внимания на камни и шипы, которые скептики и злые люди раскидают на вашем пути; храните веру: с ней вы достигнете цели и всегда будете достойны помощи истинных фанатов.

-18
Bob Mlka

Григорович,чому не на мови?

9
Spiritus Christi Bob Mlka
-6
Spiritus Christi Bob Mlka
-4
Spiritus Christi Bob Mlka
-3
Madiark

Жду релиз игры, пофиг на мнение обиженок с ру сегмента

-24
Никита Дроздоvv

все адекватные игроки ждут релиз и хотят получить хорошую игру

-15
Dislaik

Так иди в укр/англ сегмент - там от игры течка из всех щелей

5
Никита Дроздоvv Dislaik

Есть за что. Игра с каждым трейлером все лучше и лучше, но это если не брать пререндеренные трейлеры, но обиженки с PG, как обычно.

-17
001fess

Не пиши тогда на русском, минусоид

2
Bob Mlka Никита Дроздоvv

сочувствую "адекватным",которые даже значения данного слова не знают

0