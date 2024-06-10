Появились первые отзывы о демоверсии S.T.A.L.K.E.R. 2 с Summer Game Fest 2024

Нидерландский портал Tweakers рассказал о своих впечатлениях от демоверсии S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля на выставке Summer Game Fest 2024:
- Авторам дали опробовать первые полчаса демоверсии. В сюжетном плане начинается всё с получения от Профессора Германа сканера для исследования аномальной активности. По указанию Профессора Скиф направляется к научной базе. По прибытии оказывается, что было совершено нападение, однако Скиф находит друга Германа, который передаёт нам второй сканер и сюжет продолжается;
- Графикой остались довольны. Аномалии и различные источники света обеспечивают хорошее освещение, а детализация лиц персонажей на высоком уровне. Отмечается, что на релизе игра может выглядеть лучше, чем увиденное в демоверсии;
- За время игры авторы успели умереть три раза: от падения с высоты, аномалий и кровососа. Первое наболее беспощадно;
- Выделяют хорошую свободу действий, а пугающая атмосфера осталась со времён трилогии даже спустя 15 лет;
- Все сошлись на мнении, что игра на релизе не будет чем то прорывным в аудио-визуальном плане, но атмосфера, которая возникает при исследовании Зоны, привлекательность большого открытого мира и ветвистый сценарий способны приятно удивить того, кто ожидает меньшего.
Также в сети появилось видео с демонстрацией геймплея демоверсии игры.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля назначен на 5 сентября 2024 года. Игра является временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.
Главное что самое важное видно
Появился значит в зоне, чёрный сталкер...
Кто о чём, а вшивый о бане.
10 из 10!!!!!!1!
самокритично
О ветвистом сценарии они поняли за полчаса игры в демку? Понимаю, неподкупная журналистика
Всё это было написано при открытии чемоданов
свобода действий и амосфера. В 30 минутах игры.
А нам геймплей так нормально и не показывают, что наводит на определенные мысли. // Антон Крупнов
its alive! вот вся реакция. такое чувство, что филя резервы на помощь кинул.
он уже год живой
Напоминает мне экранизацию фнафа
В том смысле что сталкер 2 и фильм по фнафу были в производственном аду
Фильм по фнафу анонсировали в 2015 а вышел в 2023
А сталкер анонснули в 2011(старая версия) и 2018(новая версия)
Такое чувство, что Dying Light 2 с Metro смешали и во вселенную Chernobylit засунули
Только после релиза можно будет читать отзывы и решать, стоит в это играть или нет. Это касается практически любой игры (кроме игр от Larian).
Всегда нравились аномалии)
Когда вышел первый сталкер, в первый же день я пошел купить лицензию часа в 12 дня, так там продавец достал при мне из огромной пачки в дисков 30-40 , которых осталось меньше половины. Я к тому что, у нас в стране она разошлась просто бешеным тиражом, чего они так долго тянули - хз.
Да очень жду и узнаем что с персами из прошлых частей // Данил Бугаков
Максимальное ожидание игры, наверное после БГ 3 такого ожидания не было
сейчас тебя заминусуют
Хахах
Странно. Я думал, будет у него куча минусов. типа: Зачем ты ждешь эту помойку Не стоит ждать, это мусор. А оказалось - нет.
А потому, что люди видят - игра существует, в приемлемом качестве. И что, скорее всего, выйдет в срок. Вот и переобуваются потихоньку, чтоб лошками не казаться)
Никогда такого не было, и вот опять)
P.S. Всё из-за отсутствия личного мнения - слушают гооворящие головы в интернете, которые ради хайпа скажут что угодно. Ну и из-за отсутствия достоверной информации - лень вникать в тему (тесная взаимосвязь с отсутствием личного мнения)
Игра звёзд с неба не хватает но скажем крепкий середнячок. Рад за фанатов сталкера.
ну вот адекватный человек
Ты из тех кто оценил демо? Ну раз считаешь что среднячок иначе от куда такой позитив?
Это моё мнение.
Атмосфера чувствуется да и полазить снова по заброшкам с Ксюхой - думаю будет круто
нет ну качество конечно огонь прям вот класс лучше всяких 4k и 8k
Пацаны это сарказм
Я уже давно понял - лучший коммент это не написанный коммент. А если уж писать, то для дебилов всё обозначить. По другому никак.
Негодуют только Ру пользователи?). Мне тоже не заходит графон и фиг с ним.И так не собираюсь играть в Сталкер,для этого есть Ютуб и Твич для просмотра.
Не фанат сталкера.
Пусть скептики смеются над этим, мы же желаем им тех утешений, которые СТАЛКЕР 2 подарит всем, кто дал себе труд промерить его глубины.
Ведь скептики обретают здесь веру, а у равнодушных появляются интерес и энтузиазм.
GSC не обращайте же внимания на камни и шипы, которые скептики и злые люди раскидают на вашем пути; храните веру: с ней вы достигнете цели и всегда будете достойны помощи истинных фанатов.
Григорович,чому не на мови?
Жду релиз игры, пофиг на мнение обиженок с ру сегмента
все адекватные игроки ждут релиз и хотят получить хорошую игру
Так иди в укр/англ сегмент - там от игры течка из всех щелей
Есть за что. Игра с каждым трейлером все лучше и лучше, но это если не брать пререндеренные трейлеры, но обиженки с PG, как обычно.
Не пиши тогда на русском, минусоид
сочувствую "адекватным",которые даже значения данного слова не знают