Появились скриншоты локации "Горелая деревня" из утечки S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало скриншоты локации «Выжженная деревня» из S.T.A.L.K.E.R. 2, которая расположена в Горелому лесу. Изображения сделаны в утекшем билде игры.

«Деревня, которая попала под «жаркую руку» аномалии «Вихрь». По большей части выгоревшая, но местами еще есть очаги возгорания; [здесь есть] огненные и грави-аномалии», — отметили администраторы сообщества в описании к скриншотам.

Ранее в этом же сообществе показали, как выглядят аномальные поля из слитого билда.

S.T.A.L.K.E.R. 2 не показали на прошедшем 11 июня Xbox Games Showcase. Это не стало неожиданностью — о том, что игра пропустит июньские презентации, сообщил представитель студии. Игра все еще ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series, также сразу после релиза она попадет в Game Pass.