S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 464 оценки

Появились скриншоты локации "Горелая деревня" из утечки S.T.A.L.K.E.R. 2

Simple Jack
Новости

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало скриншоты локации «Выжженная деревня» из S.T.A.L.K.E.R. 2, которая расположена в Горелому лесу. Изображения сделаны в утекшем билде игры.

«Деревня, которая попала под «жаркую руку» аномалии «Вихрь». По большей части выгоревшая, но местами еще есть очаги возгорания; [здесь есть] огненные и грави-аномалии», — отметили администраторы сообщества в описании к скриншотам.
+ ещё 2 картинки

Ранее в этом же сообществе показали, как выглядят аномальные поля из слитого билда.

S.T.A.L.K.E.R. 2 не показали на прошедшем 11 июня Xbox Games Showcase. Это не стало неожиданностью — о том, что игра пропустит июньские презентации, сообщил представитель студии. Игра все еще ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series, также сразу после релиза она попадет в Game Pass.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Mandalordek

Зимняя локация в Сталкер 2?)))

3
hpi

Это видать пепел. Но почему белый я хз.

1
Demilich07

И вот эта игра должна была выйти еще в апреле прошлого года? Что у них вообще было на момент начала всех известным событий если это майский билд?

2
BR45SIC

Офис разработчиков - локация "Горелые пуканы" 🤡

1
Медведь Бойфренд

А дома-то как новенькие 😂

0
vigo24

Так пока не сгорели

-1
cuckold

Они без текстур.

0
Кей Овальд

Ну, пока вообще не на что смотреть. Слишком ранние скрины.

0
TAPAKAH222
Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера»

Это которые "непричастны" к утечкам...

Даже если игры не будет, эти теперь годами могут такие картинки публиковать.

-3