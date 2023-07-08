Появились скриншоты локации "Горелая деревня" из утечки S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало скриншоты локации «Выжженная деревня» из S.T.A.L.K.E.R. 2, которая расположена в Горелому лесу. Изображения сделаны в утекшем билде игры.
«Деревня, которая попала под «жаркую руку» аномалии «Вихрь». По большей части выгоревшая, но местами еще есть очаги возгорания; [здесь есть] огненные и грави-аномалии», — отметили администраторы сообщества в описании к скриншотам.
Ранее в этом же сообществе показали, как выглядят аномальные поля из слитого билда.
S.T.A.L.K.E.R. 2 не показали на прошедшем 11 июня Xbox Games Showcase. Это не стало неожиданностью — о том, что игра пропустит июньские презентации, сообщил представитель студии. Игра все еще ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series, также сразу после релиза она попадет в Game Pass.
Зимняя локация в Сталкер 2?)))
Это видать пепел. Но почему белый я хз.
И вот эта игра должна была выйти еще в апреле прошлого года? Что у них вообще было на момент начала всех известным событий если это майский билд?
Офис разработчиков - локация "Горелые пуканы" 🤡
А дома-то как новенькие 😂
Так пока не сгорели
Они без текстур.
Ну, пока вообще не на что смотреть. Слишком ранние скрины.
Это которые "непричастны" к утечкам...
Даже если игры не будет, эти теперь годами могут такие картинки публиковать.